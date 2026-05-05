Miami GP: Der Max Verstappen-Moment, über den alle reden

Beim Großen Preis von Miami brach fast unmittelbar nach dem Start das Chaos aus, aber es war Max Verstappen , der für den Moment sorgte, den alle immer wieder aufgriffen und im Replay zeigten.

Vom zweiten Startplatz aus, direkt hinter Rennsieger Kimi Antonelli, kam Verstappen sauber von der Linie ab. Nur wenige Sekunden nach dem Start verlor der Niederländer in den ersten Kurven jedoch das Heck und drehte sich inmitten des dicht gedrängten Feldes.

Irgendwie schaffte es der Oracle Red Bull Racing-Pilot , das Auto unter Kontrolle zu halten und einen größeren Zwischenfall zu vermeiden, der sein Rennen sofort hätte beenden können.

Verstappen behält in einer unmöglichen Situation die Kontrolle

Verstappen drehte sich einmal um 360 Grad, um eine Berührung und damit eine Katastrophe zu vermeiden - ein Moment, der in den sozialen Medien für Aufsehen sorgte. "Der einzige Mann in der Startaufstellung, der das retten konnte", kommentierte ein Nutzer das Video, das der offizielle F1-Account nach dem Rennen veröffentlichte. "Max hat das Rennen im Alleingang unterhaltsam gemacht. Wenn er nicht gefahren wäre, wäre dieses Rennen das langweiligste überhaupt gewesen", kommentierte ein anderer.

Verstappen übernahm im Teamradio die Verantwortung für den selbstverschuldeten Dreher und entschuldigte sich bei seinem Team. Dem österreichischen Nachrichtensender ORF erzählte er in einem Interview nach dem Rennen von dem Vorfall: "Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe übersteuert und dann einen 360er gemacht. Das war natürlich sehr schade, aber ich bin schließlich auch nur ein Mensch."

Verstappens bemerkenswerte Aufholjagd: Vom Dreher auf P5 in Miami

Obwohl Verstappen durch den Dreher auf den neunten Platz zurückfiel, war das Rennen für den vierfachen Weltmeister noch lange nicht vorbei. Als das Safety Car wegen eines Unfalls seines Teamkollegen Isack Hadjar ausrückte, setzte Verstappen auf einen frühen Wechsel auf harte Reifen und kam als 16. von ganz hinten zurück.

Von da an ging der Niederländer in den Aufholmodus über. Auf dem anspruchsvollen Stadtkurs von Miami schnitt er präzise durch das Feld und kämpfte sich zurück auf das Podium.

Rennsieger Kimi Antonelli umarmt Verstappen nach einem denkwürdigen GP. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Diese Strategie hatte jedoch ihren Preis. Der harte Reifen auf dem langen Stint begann in den letzten Runden nachzulassen, und trotz eines harten Kampfes um die Position überquerte Verstappen schließlich als Fünfter die Ziellinie.

"Es war ein sehr ereignisreiches Rennen", sagte Verstappen nach der Zieldurchfahrt. "Leider habe ich in der ersten Runde das Heck verloren und mich in der zweiten Kurve gedreht, was sehr schade war. Ich habe wieder in die Spur gefunden, aber dann mussten wir uns beeilen und den Zeitverlust minimieren.

Obwohl er das Podium verpasste, sah Verstappen Positives in der Gesamtleistung und der Ausrichtung des Teams: "Wir haben auf jeden Fall ein bisschen an Leistung zugelegt, was wirklich vielversprechend ist. Insgesamt war es ein positives Wochenende für uns und es ist gut, wieder dabei zu sein. Das Auto ist noch nicht fertig, aber wir machen weiter Druck und versuchen, uns zu verbessern, also sind wir auf dem richtigen Weg."

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