Warum Max Verstappens neuer Heckflügel seine Saison verändern könnte

Vor dem Großen Preis von Großbritannien hatten Oracle Red Bull Racing und Max Verstappen eine Ergebnisverbesserung verzeichnet und waren in zwei der letzten vier Rennen auf dem Podium gelandet. Als er in Silverstone nur noch wenige Runden vor Schluss auf Platz drei lag, wurde das Rennen für den Niederländer vorzeitig beendet, da ihn ein technisches Problem in die Kiesgrube beförderte. Im Folgenden findest du eine Aufschlüsselung des Fehlers und eine Analyse, wie dessen Behebung den Saisonverlauf beeinflussen kann.

01 Was ist in Silverstone passiert?

Der Heckflügel hat den Spitznamen „Macarena“ bekommen © James Sutton/Getty Images/Red Bull Content Pool

In Runde 48 des Großen Preises von Großbritannien kam Verstappen von der Strecke ab – ein Problem, das bereits in Österreich aufgetreten war – und musste das Rennen vorzeitig beenden. Auf der Geraden vor der Stowe-Kurve nutzte der Oracle Red Bull Racing-Fahrer den „Straight-Modus“, bei dem sich die Klappen am Heckflügel des Autos abflachen. Das soll den Luftwiderstand auf geraden Streckenabschnitten verringern und die potenzielle Höchstgeschwindigkeit des Autos erhöhen.

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Allerdings hatte sich Verstappens Heckflügel bis zur Einfahrt in die Stowe-Kurve noch nicht geschlossen. Infolgedessen hatte er nicht so viel Hinterradgrip wie erwartet, was dazu führte, dass er ins Kiesbett rutschte. Oracle Red Bull Racing verwendet einen etwas anderen Heckflügel als manche anderen Teams – einen, der von vielen als „Macarena“ bezeichnet wird (der Begriff stammt ursprünglich von Fred Vasseur von Ferrari). Anstatt sich leicht zu öffnen, klappen die Heckflügelklappen nach oben, um die Höchstgeschwindigkeit zu maximieren. Dieses Design braucht allerdings länger zum Schließen als andere Konstruktionen.

Max Verstappen will unbedingt eine Lösung finden © Simon Galloway/Getty Images/Red Bull Content Pool

Nach dem Rennen in Silverstone sagte Verstappen: „Wenn sich der Heckflügel nicht vollständig schließt, verliert man viel Abtrieb und dreht sich von der Strecke ab. Also, ja. Einmal, okay, aber zweimal … Das wird langsam gefährlich für mich. Und das will ich natürlich nicht.“

Das Problem ähnelte dem, das der Fahrer in der letzten Qualifikationsrunde in Österreich hatte. Laurent Mekies, Teamchef von Oracle Red Bull, sagte in einem Interview mit F1, es handele sich um eine „andere Art von Defekt“, der jedoch dasselbe Ergebnis habe.

„Er [Verstappen] hat also allen Grund, unzufrieden zu sein“, fuhr Mekies fort. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir als Team alles Notwendige tun werden, damit das nicht noch einmal passiert, auch wenn wir das heute nicht geschafft haben. Es ist für Fahrer sehr unangenehm, wenn das Auto sie in zwei aufeinanderfolgenden Rennen in Hochgeschwindigkeitskurven im Stich lässt.“ Zum Glück ist dem Team bewusst, was passiert ist, und es arbeitet an einer Lösung. „Wir verstehen durchaus, was am Red Bull Ring passiert ist“, fügte Mekies hinzu.

02 Verstappens Chancen in der zweiten Saisonhälfte

Max Verstappen lag in Silverstone auf dem dritten Platz © Colin McMaster/Getty Images/Red Bull Content Pool

Das Problem zu beheben und die mechanische Zuverlässigkeit zu gewährleisten, wird entscheidend sein, um Verstappen eine Chance zu geben, in der Fahrerwertung aufzusteigen. Er liegt derzeit mit 76 Punkten auf dem siebten Platz, während Kimi Antonelli von Mercedes mit 179 Punkten an erster Stelle steht. Hätte Verstappen in Silverstone den dritten Platz belegt, wäre es sein drittes Podium in fünf Rennen gewesen. Das wäre ein deutlicher Formaufschwung gewesen, und wenn er diesen fortsetzen könnte, könnte das zwischen einer Annäherung an die Tabellenspitze und einem weiteren Rückfall den Unterschied ausmachen. Da in ein paar Wochen die Saisonpause ansteht, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für Oracle Red Bull Racing, eine nachhaltige Serie von Platzierungen in den Punkten hinzulegen.

03 Wo Verstappen in der Fahrerwertung steht

Könnte Max Verstappen zum Saisonende noch einmal richtig durchstarten? © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Die Saisonhalbzeit war auch der Zeitpunkt, an dem Verstappen in der letzten Saison wieder zu seiner Form zurückfand. Er beendete diese nur zwei Punkte hinter Lando Norris und sorgte so dafür, dass die Meisterschaft bis zum letzten Rennen offen blieb. Derzeit, nach dem Großen Preis von Großbritannien, liegt Verstappen 103 Punkte hinter Antonelli. Letzte Saison lag er zu diesem Zeitpunkt 61 Punkte hinter Norris. Natürlich sind 103 Punkte kein Pappenstiel, und es gibt mehr Fahrer in der Fahrerwertung zu überholen als letzte Saison, aber es ist sicherlich ein Rückstand, den man noch aufholen kann.

Kimi Antonelli – Mercedes – 179 Punkte George Russell – Mercedes – 154 Punkte Lewis Hamilton – Ferrari – 147 Punkte Charles Leclerc – Ferrari – 108 Punkte Lando Norris – McLaren – 97 Punkte Oscar Piastri – McLaren – 82 Punkte Max Verstappen – Oracle Red Bull – 76 Punkte Isack Hadjar – Oracle Red Bull – 52 Punkte Pierre Gasly – Alpine – 42 Punkte Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls – 39 Punkte Arvid Lindblad – Visa Cash App Racing Bulls – 20 Punkte Ollie Bearman – Haas – 18 Punkte

Auch andere Teams hatten in den letzten Wochen mit technischen Problemen und Formschwankungen zu kämpfen. Während Ferrari langsam in Fahrt kommt – Lewis Hamilton holte in Barcelona seinen ersten Rennsieg für das Team –, zeigte sich McLaren regelmäßig unbeständig, und Antonelli landete gerade am vergangenen Wochenende aufgrund eines technischen Problems außerhalb der Punkteränge. Wenn Verstappen und das Team das immer wieder auftretende Problem beheben und ihre Form weiter verbessern können, ist es auch für den Rest der Saison noch möglich, um Podiumsplätze zu kämpfen.

Die Visa Cash App Racing Bulls sind ein Team, das hervorragend veranschaulicht, was möglich ist, wenn man Beständigkeit und Zuverlässigkeit an den Tag legt. Dank ihrer starken und deutlich verbesserten Form in den letzten Monaten haben es beide Fahrer des Teams in den letzten vier Rennen in die Punkteränge geschafft. Zuvor war das die ganze Saison über kein einziges Mal passiert.

Das zeigt, wie schnell sich die Form eines Teams wenden kann, besonders wenn beide Fahrer ein Rennen beenden. Wenn Verstappens Heckflügelproblem schnell behoben werden kann, stehen die Chancen gut, dass sich seine verbesserte Form auch in der zweiten Saisonhälfte fortsetzt.

Über den Autor Wer ist Tom Hopkins? Tom ist Autor und Redakteur mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung sowohl im Gaming- als auch im Sportbereich. Er war Chefredakteur bei mehreren Websites und leitete Teams bei Gfinity und Twinfinite. Er ist Experte für alles rund um die Formel 1, Fußball, EA Sports FC und vieles mehr.