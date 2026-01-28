"Same but different": Das ist Max Verstappens neues Helm-Design

Max Verstappen ist zurück und bereit, um seinen fünften Fahrerweltmeistertitel in der Formel-1-Saison 2026 zu kämpfen. Auf Instagram enthüllte er seinen neuen Helm mit den Worten: "Same but different". Der neue Helm des vierfachen Weltmeisters ist ein subtiles Update des neuen Designs von 2025, das seinen Weg vom Kart-Wunderkind zum vierfachen Weltmeister würdigte - vervollständigt mit dem Logo des neuen Motorenpartners von Red Bull Racing, Ford.

Inspiriert von dem Helm, den er trug, als er im Alter von vier Jahren mit dem Rennsport begann, ist das Design eine subtile Hommage an seinen Vater, Jos Verstappen, dessen Helm einen bleibenden Eindruck bei Max hinterlassen hat.

Gleich und doch anders: Max Verstappens Helmdesign für 2026

"Dieses Helmdesign ähnelt im Grunde dem, das ich hatte, als ich im Alter von vier Jahren mit dem Rennsport begann", erklärte Verstappen letztes Jahr. "Er basiert auf dem Design meines Vaters und ich bin sehr stolz darauf. Als ich anfing, Rennen zu fahren, war das Helmdesign meines Vaters sehr wichtig für mich. Das war der Helm, den ich wirklich mochte und auf den ich sehr stolz bin."

Ähnlich wie der vorherige Helm, aber mit einigen subtilen neuen Ergänzungen © Verstappen.com/David Klopman Vier Sterne zur Feier seiner vier Weltmeistertitel... © Verstappen.com/David Klopman Der neue Motorenlieferant Ford ist auf Verstappens neuem Helm vertreten © Verstappen.com / David Klopman

Jedes Detail des neuen Designs erzählt eine Geschichte - die roten und blauen Linien, die die niederländische Flagge repräsentieren, die klare und einfache Ästhetik und natürlich der Löwe auf der Spitze - eine Signatur von Verstappens Identität.

The Glacier Edition Die Red Bull Glacier Edition mit dem Geschmack von Gletschereis-Himbeere. Ab sofort in ausgewählten Geschäften im nationalen Handel erhältlich - so lange der Vorrat reicht. Mehr erfahren

Neu sind jedoch die kultigen blauen Ford-Logos auf den Bügeln, die die Ankunft des amerikanischen Automobilriesen als offizieller Motorenpartner von Oracle Red Bull Racing für die historische Saison 2026 und darüber hinaus unter dem Namen Red Bull Ford Powertrains feiern.

Als subtiles Update zu 2025 ist der neue Helm 2026 außerdem mit einer deutlich glänzenderen Lackierung versehen, die ihm im Cockpit einen echten Glanz verleihen wird.

Ein Blick in die Zukunft: Ein neues Kapitel für die F1, Red Bull Racing und Max Verstappen

Red Bull Racing enthüllte den RB22 in der Heimatstadt von Ford, Detroit © Getty Images/Red Bull Content Pool

2026 steht die größte Änderung der Formel-1-Regeln seit vielen Jahren an. Eine komplette Überarbeitung der Regeln bedeutet, dass die Saison ein Umbruch sein wird: Die Autos werden kürzer, schmaler und leichter sein und von völlig neuen Motoren angetrieben werden, während DRS einem neuen aktiven Aerosystem Platz macht. Außerdem gibt es eine neue Straßenrennstrecke in Madrid und zwei weitere Hersteller in der Startaufstellung, wodurch die Zahl der Fahrer auf 22 steigt.

Das neue Reglement ist ein gewaltiger Umbruch in der Formel 1, über den du hier mehr erfahren kannst. Aber das ist nicht die einzige neue Herausforderung, vor der Oracle Red Bull Racing und das Schwesterteam Visa Cash-App Racing Bulls stehen.

2026 beginnt die neue Partnerschaft mit Red Bull Ford Powertrains. Die Motoren des amerikanischen Konzerns werden in der Red Bull Powertrains-Fabrik in Milton Keynes entwickelt und gebaut, direkt neben der Basis des Rennteams. Damit ist Red Bull nun ein F1-Team, das nicht mehr nur das Chassis herstellt, sondern auch seine eigene Antriebseinheit entwickelt.

Der Oracle Red Bull Racing RB22 © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Der brandneue Motor wird zum ersten Mal beim offiziellen F1-Vorsaisontest auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vom 26. bis 30. Januar zum Einsatz kommen, wo Verstappen und die anderen Red Bull-Fahrer herausfinden werden, wozu der neue Motor und die brandneuen Autos fähig sind. Zweifelsohne sieht der neue RB22 absolut atemberaubend aus, dank des neuen, glänzenden blauen Rennwagens, der sowohl von Ford als auch von Red Bulls frühen Tagen in der F1 inspiriert ist.

"Das Jahr 2026 markiert den Beginn einer neuen und bedeutenden Ära für die Formel 1 und für Red Bull. Wir wollten, dass unsere Lackierung dies widerspiegelt und gleichzeitig eine Anspielung auf die Anfänge von Red Bull Racing ist", sagt Teamchef Laurent Mekies.

Max Verstappen und Isack Hadjar: Eine neue Red Bull Racing-Ära beginnt

In dieser Saison wird Verstappen an der Seite von Isack Hadjar arbeiten, der in seiner ersten F1-Saison mit Visa Cash-APP RB im Jahr 2025 einen sensationellen Podiumsplatz errang. Das junge französische Talent wird sein achter Teamkollege in der Formel 1 sein. Der Niederländer bleibt der klare Anführer bei Red Bull und Hadjar kann es kaum erwarten, von ihm zu lernen.

"Ich bin Oracle Red Bull Racing sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit und das Vertrauen geben, auf dem höchsten Niveau der Formel 1 zu fahren. Nach all der harten Arbeit, die ich seit meiner Aufnahme in das Junior Team geleistet habe, ist es eine großartige Belohnung, dass ich mich bereit fühle, zu Oracle Red Bull Racing zu gehen, und ich bin froh und stolz, dass sie das Gleiche denken. Es ist ein großartiger Schritt, mit den Besten zusammenzuarbeiten und von Max zu lernen - ich kann es kaum erwarten."

Max Verstappen und Isack Hadjar bilden das Team von Oracle Red Bull Racing © Getty Images