Zauber der Dunkelheit – 5 Tipps für Nachtskitouren

Tagsüber sind viel Pisten voll mit lärmenden Leuten und auch auf vielen Skitour-Routen kann mittlerweile um einiges mehr sein, als noch vor ein paar Jahren. Um den Massen zu entfliehen und die Berge in einem ganz besonderen Licht zu sehen, gibt es eine Lösung: eine Skitour bei Nacht. Wir haben mit dem Skitouren-Experten Hans-Peter Kreidl gesprochen und von ihm fünf Empfehlungen für Nachtskitouren bekommen.

Tourengeher aus Leidenschaft: HP Kreidl © Tom Bause

Wie unterscheidet sich eine Nachtskitour von einer Skitour bei Tageslicht?

HP Kreidl: Hauptsächlich in der Vorbereitung. Man muss für Nachtskitouren mehr Zeit investieren, weil man nachts klarerweise das Gelände um sich herum kaum erkennt. Bei einer Skitour am Tag schaust du dir beispielsweise beim Raufgehen die Route zum Runterfahren genau an – das fällt in der Nacht komplett weg.

Und dadurch ist das Gefahrenpotential wesentlich größer?

Genau. Deshalb sollte man unbedingt mit einem staatlich geprüften Berg- und Skiführer unterwegs sein, der den Schneeaufbau und die Hangneigung der jeweiligen Tour sehr gut kennt. Das steigert natürlich auch den Genuss, da man sich viel mehr auf die Tour konzentrieren kann. Hier findest du noch mehr Tipps zum Thema Lawinensicherheit .

Was macht die Faszination Nacht-Skitour aus? Salopp gesagt: Man begibt sich ja freiwillig in die Eiseskälte und nimmt schon alleine deshalb noch größere Anstrengungen auf sich...

Das stimmt schon. Schon beim Raufgehen ist es im Normalfall wesentlich kühler – und am Gipfel dann richtig zapfig. Dafür ist es etwas ganz Besonderes, in der Nacht, in der Stille, einen Berg raufzusteigen. Das kann man gar nicht so in Worte fassen, das muss man erlebt haben.

Gibt es in Puncto Ausrüstung bestimmte Regeln, die man auf keinem Fall außer Acht lassen sollte?

Je nach Temperatur sollte man statt einer Schicht mindestens zwei oder drei Schichten Kleidung tragen. Für die Hände sollte man an ein zweites Paar Überhandschuhe denken. Es darf dir während der Tour einfach nie zu kalt werden, da das meistens sofort auf den Kreislauf geht und deshalb gefährlich wird.

Am 5. März bei ServusTV: "Vollmondnächte" © edgepictures.tv

Kannst du uns fünf Nachtskitouren empfehlen?

Klar, sehr gerne!

1. Kröndlhorn (Kitzbüheler Alpen) – 2.444 Meter ü. A.

Ausgangspunkt ist die Trattenbachalm im Trattenbachtal im Oberpinzgau, in circa 1.718 Metern Höhe. Das Kröndlhorn ist ein wunderschöner Panoramaberg mit sensationellem Rundblick, also auch tagsüber sehr speziell.

Dauer: circa zweieinhalb Stunden

2. Stubacher Sonnblick (Hohe Tauern) – 3.088 Meter ü. A.

Los geht´s bei der Rudolfshütte in Uttendorf/Weißseegletschergebiet (2315 m ü. A.) und vorbei am Tauernmoos-Stausee. Das Gelände ist konstant steil, nicht allzu schwierig und daher auch in der Nacht machbar.

Dauer: circa drei Stunden

3. Hüttenkogel (Bad Gastein, Pongau) – 2.231 Meter ü. A.

Man kann ausgehend vom Parkplatz bei der Talstation entlang der Skipiste den Berg hinaufgehen – das ist am Mittwoch und Freitag bis zehn Uhr erlaubt. Vom Ende der Piste braucht man noch circa eine halbe Stunde bis zum Gipfel. In Summe bewältigt man circa 1.100 Höhenmeter. Diese Tour ist körperlich nicht ganz so fordernd und daher auch für sportliche Skitouren-Einsteiger zu empfehlen.

Dauer: circa zweieinhalb Stunden

4. Großvenediger (Hohe Tauern) – 3657 Meter ü. A.

Eine Tour für die positiv Verrückten. Ausgangspunkt ist das Obersulzbachtal in Neukirchen am Großvenediger (ca. 1.500 Höhenmeter; Anm.). Die Kürsingerhütte in 2.558 Metern Höhe ist Start für die Skitour auf den Großvenediger und ist Stützpunkt für Schitouren, alpine Gratklettereien, Gletscherbegehungen, Überschreitungen, Berg- oder Schneeschuhwanderungen u.v.m. und eignet sich gut als Übernachtungsmöglichkeit. Körperlich sollte man für diese Tour jedenfalls in Top-Verfassung sein, da auch die Höhe ein entscheidender Faktor ist.

Dauer: circa vier Stunden – Anstieg Großvenediger von der Kürsingerhütte

5. Korein (Tennengebirge) – 1.850 Meter ü. A.

Wieder eine Tour mit geringerem Schwierigkeitsgrad. Ausgangspunkt ist der Sportplatz in St. Martin am Tennengebirge(ca. 900 Höhenmeter). Man geht zuerst entlang der Skipiste, dann auf einem Forstweg und erreicht schließlich freies Gelände. Vor dem Gipfel bewältigt man noch ein kurzes Waldstück.

Dauer: circa zweinhalb Stunden

Red Bull Raufgänger

Du willst die Nachtskitouren-Tipps von Hans-Peter Kreidl in den kommenden Wochen alle ausprobieren und auch bei einer spanennden Challenge teilnehmen? Dann sei von 30.01.2023 bis 19.02.2023 bei der Red Bull Raufgänger Challenge dabei & zeige uns, dass du innerhalb von 3 Wochen 3.798 Höhenmeter zurücklegen kannst. Du kannst auf deinen Social Media Channels auch gerne deine Skitouren-Impressionen mit dem Hashtag #redbullraufgänger mit uns sharen!

Alle Infos zu Red Bull Raufgänger findest du hier .