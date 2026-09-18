Was passiert, wenn Talent eine Bühne bekommt?

Ob auf der Tanzfläche, im Battle oder im Studio: Talent allein reicht selten. Junge Menschen brauchen Raum, um sich auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und die richtigen Leute kennenzulernen. Mit Nac’s Level baut NicNac’s genau das auf – aktuell mit den Formaten RAP, DANCE und MIX.

Talent ist überall – Chancen nicht

Wo jemand aufwächst, wen jemand kennt und welche Möglichkeiten sich von Anfang an bieten, hat wenig mit Talent zu tun. Trotzdem entscheidet all das oft darüber, wie weit jemand damit kommt. Sichtbarkeit, Netzwerke, professionelle Begleitung und echte Auftrittsmöglichkeiten können gerade in kreativen Szenen einen Unterschied machen.

Genau hier setzt Nac’s Level an: als langfristiges Engagement, das jungen Talenten das gibt, was aus Talent eine Perspektive machen kann – nicht als einmaliger Moment, sondern als Projekt, das sich Schritt für Schritt weiterentwickelt.

Talent braucht mehr als Talent:

Sichtbarkeit : Chancen, das eigene Können zu zeigen.

Erfahrung : echte Bühnen statt nur Übungssituationen.

Vernetzung : Kontakte, die die eigene Entwicklung voranbringen.

Die Crew: NicNac’s fördert junge Talente © Laurent Biel

Nac's Level DANCE: Entwicklung auf und neben der Bühne

2026 erweitert NicNac’s die Plattform Nac’s Level um den Bereich DANCE – mit Urban Dance und Breaking. Im Mittelpunkt steht eine sechsköpfige Crew, die über ein mehrstufiges Auswahlverfahren und ein Dance-Stipendium zusammengestellt wurde – mit unterschiedlichen Hintergründen, Altersgruppen und Erfahrungsstufen.

Mit der Auswahl beginnt die eigentliche Arbeit erst. Begleitet wird die Crew unter anderem von Marco Baaden, ehemaligem Bundestrainer Breaking, sowie von Franklyn Kakyire. Im Umfeld der HipHop Academy Hamburg bereiten sich die Talente professionell vor und sammeln bei relevanten Szene-Events Bühnenerfahrung.

6 Talente bilden die Nac's Level DANCE Crew.

4 Stationen stehen 2026 auf dem Programm: DNA Festival Hamburg, Free Spirit Festival Düsseldorf, SUMMER WEEK’47 in Krefeld und Battle BAD in Paris.

1 gemeinsames Ziel : in der Szene ankommen und sich darin weiterentwickeln.

Von Hamburg bis Paris

Den Auftakt machte das DNA Festival Hamburg, bei dem zwei Crew-Mitglieder das „2vs2 All Styles“-Battle gewannen. Es folgten Auftritte beim Free Spirit Festival in Düsseldorf und bei der SUMMER WEEK'47 in Krefeld. Ende September geht es außerdem zum Battle BAD nach Paris. Unterschiedliche Bühnen, unterschiedliche Formate – und für die Crew jedes Mal ein weiterer Schritt in der Szene.

Nac’s Level DANCE: Die Tänzer und Tänzerinnen zeigen, was sie können. © Soulrocking

Nac's Level MIX: Unterschiedliche Talente, gemeinsame Entwicklung

Bei Nac's Level MIX steht nicht der Tanz, sondern die Musik im Mittelpunkt. HipHop lebt seit jeher vom Zusammenspiel unterschiedlicher Einflüsse: Rap, Gesang, Produktion, DJing und Piano treffen aufeinander. Gemeinsam mit dem Produzenten- und DJ-Duo THE IRONIX entwickeln aufstrebende Künstlerinnen und Künstler den Nac’s Level Mix.

Dabei geht es weniger um Konkurrenz als um Zusammenarbeit. Die Talente bringen unterschiedliche Fähigkeiten und Perspektiven mit, lernen voneinander und erweitern dabei ihre Netzwerke. „Alles kann, Mix muss.“ ist deshalb nicht nur der Claim, sondern auch das Prinzip hinter dem Format.

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Wenn die Community Teil des Prozesses wird

Auch die Community ist von Anfang an Teil des Projekts. Moderatorin und HipHop-Journalistin Januschka begleitet den kreativen Prozess, Twitch-Streamer Daniel Slump bringt die Community digital mit ein.

Am 20. September kommt die Crew im Rahmen von Daniel Slumps Twitch-Livestream zusammen. Dabei entsteht der „Nac’s Level Mix“ im Zusammenspiel der sechs Talente und THE IRONIX – live und für die Community mitverfolgbar. Über die Social-Media-Kanäle von NicNac’s und Twitch kann sie den kreativen Prozess bis zum gemeinsamen Release begleiten.

Zwei Formate, eine Idee

DANCE und MIX könnten auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein: hier Battle, Bewegung und Bühne, dort Studio, Sounds und gemeinsames Produzieren. Dahinter steht jedoch derselbe Gedanke: Talenten reale Bühnen, Begleitung und Anschluss an ihre Szene zu geben.

Für NicNac's bedeutet das, nicht selbst im Mittelpunkt stehen zu müssen. Die Marke schafft den Rahmen – die Talente und ihre Community füllen ihn mit Leben.

Mix It Up – auch beim Snacken

Auch geschmacklich setzt NicNac's auf das Prinzip des Mixens: Die neue MIX IT UP-Edition vereint zwei Geschmacksrichtungen, Cheese und Jalapeño, in einer Tüte. Was im Studio zwischen den Talenten passiert, spiegelt sich damit im Produkt – unterschiedliche Elemente, die gemeinsam etwas Neues ergeben.

NicNac's Mix it up Cheese & Jalapeño © Lorenz Snacks

Wenn eine Marke Kultur begleitet, statt sie vorzugeben

Wer Teil einer Kultur sein will, kann sie nicht von außen definieren. Deshalb arbeitet Nac’s Level mit Menschen aus den jeweiligen Szenen zusammen: mit Coaches, Artists, Produzenten, Journalisten, Veranstaltern, Creators und vor allem mit den Talenten selbst. Sie bringen ihre Perspektiven ein und gestalten die Formate mit.

NicNac’s versteht sich dabei als Möglichmacher: Die Marke bringt junge Talente zusammen, schafft Raum für kreative Zusammenarbeit und zusätzliche Sichtbarkeit und überlässt den Talenten die Bühne.

Gefeierte Premiere: Nac’s Level DANCE beim DNA Festival Hamburg. © Soulrocking

RAP. DANCE. MIX.

Die Ausdrucksformen wechseln, die Idee dahinter bleibt: jungen Talenten Raum zu geben, sich zu zeigen, weiterzuentwickeln und neue Verbindungen innerhalb ihrer Szene zu schaffen.