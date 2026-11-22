Ein Jahr gemeinsames Training, unzählige Ideen im Studio und die Arbeit an einem eigenen Sound: Hinter den beiden Projekten Nac’s Level DANCE und MIX liegen intensive Monate. Am 19. November wurde im Kent Club in Hamburg sichtbar, was daraus entstanden ist. Die DANCE-Crew präsentierte erstmals ihre rund 45-minütige Dokumentation „Bis der Boden uns gehört“, die MIX-Artists stellten ihren gemeinsamen Track „Crunch“ vor. Zwei unterschiedliche Wege, ein gemeinsamer Antrieb: die eigene Leidenschaft weiterzuentwickeln und zusammen etwas zu schaffen.

Dahinter steht Nac’s Level, eine Initiative von NicNac’s, die jungen Talenten aus der HipHop-Kultur Raum gibt, sich auszuprobieren, voneinander zu lernen und ihren eigenen Stil zu entwickeln. Nicht eine vorgegebene Markenbotschaft steht dabei im Mittelpunkt, sondern die Menschen, ihre Ideen und ihre kreative Leistung.

DANCE: Sechs Talente, eine Crew

Eine gute Performance beginnt lange vor dem Auftritt. Bei Nac’s Level DANCE startete die Reise im September 2025 mit einem Casting in Hamburg. Sechs Talente – Nam, Bonito, Goddy, Freshca, Elena und Yakeisy – erhielten ein Stipendium und wurden seither von Marco Baaden und Franklyn Kakyire begleitet. Die beiden Coaches, die auch an der HipHop Academy Hamburg tätig sind, arbeiteten mit der Crew über ein Jahr hinweg an Technik, individuellem Ausdruck und dem Zusammenspiel als Team.

Von den ersten Workshops über gemeinsame Trainings bis zu nationalen und internationalen Breaking-Events entwickelte sich die Gruppe Schritt für Schritt weiter. Beim DNA Festival in Hamburg holten zwei Crew-Mitglieder den Sieg in der Kategorie „2vs2 All Styles“. Weitere Stationen führten die Tänzerinnen und Tänzer zu Free Spirit in Düsseldorf, SUMMER WEEK’47 in Krefeld und zum Battle BAD nach Paris. Jeder Auftritt brachte neue Erfahrungen und stellte die Crew vor neue Herausforderungen.

Quotation Die Entwicklung der Crew war beeindruckend. Jede und jeder bringt einen eigenen Stil mit, aber im Laufe des Jahres haben die sechs gelernt, sich gegenseitig zu pushen und als Team zu funktionieren. Die Doku zeigt auch die Momente, die man bei einem Battle normalerweise nicht sieht. Marco Baaden, Coach der Nac’s Level DANCE Crew

Wie viel hinter dieser Entwicklung steckt, zeigt die Dokumentation „Nac’s Level DANCE: Bis der Boden uns gehört“, die beim Finale im Kent Club Premiere feierte. Auf rund 45 Minuten gibt sie Einblicke in die Reise der sechs Talente – von intensiven Trainingseinheiten und der Vorbereitung auf große Battles bis zu persönlichen Momenten abseits der Bühne. Erzählt wird die Geschichte von HipHop-Journalist Niko Backspin. Dabei geht es nicht nur um gewonnene Battles und gelungene Performances, sondern auch um Rückschläge, Zweifel und die Disziplin, die es braucht, um sich in der europäischen Breaking-Szene zu behaupten.

Beim Finale gehörte die Bühne schließlich wieder der Crew selbst. Mit ihrer Live-Performance zeigten die sechs Talente, was sie im Laufe des Projekts gemeinsam erarbeitet hatten. Die Dokumentation ist ab sofort kostenlos auf YouTube und unter nacs-level.de verfügbar.

Nac’s Level DANCE auf einen Blick

Sechsköpfige Crew mit professionellem Coaching und Mentoring

Begleitung durch Marco Baaden, Franklyn Kakyire und die HipHop Academy Hamburg

Sieg zweier Crew-Mitglieder beim DNA Festival in der Kategorie „2vs2 All Styles“

Auftritte bei Free Spirit in Düsseldorf, SUMMER WEEK’47 in Krefeld und BAD in Paris

Dokumentation über die persönliche Entwicklung und das Zusammenwachsen der Crew

Breaking live: Ein Moment aus dem großen Nac’s Level DANCE-Finale. © Soulrocking

MIX: Alles kann, Mix muss.

Während bei DANCE die gemeinsame Entwicklung als Crew im Mittelpunkt stand, ging es bei Nac’s Level MIX darum, unterschiedliche musikalische Persönlichkeiten zu einem eigenen Sound zusammenzuführen. Unter dem Motto „Alles kann, Mix muss.“ entwickelten sechs junge Artists gemeinsam den Track „Crunch“ – produziert vom DJ- und Produzentenduo THE IRONIX.

Zur MIX Crew gehören die Rapper Twisted! und HAKUNA, Pianist und Producer Dr. T, Producer scully, Singer-Songwriterin Emily Rose und DJ Sophia Colucho. Sechs unterschiedliche Zugänge zur Musik, die im gemeinsamen Studio-Prozess aufeinandertrafen. Von den ersten Ideen über Experimente mit Sounds bis zur fertigen Produktion entstand so ein Track, in dem die individuellen Handschriften der Artists zusammenfinden.

Begleitet wurden sie dabei von THE IRONIX, die bereits für Künstlerinnen und Künstler wie Helene Fischer und Katja Krasavice produziert und an Yandels Latin-Grammy-nominiertem Album „Elyte“ mitgewirkt haben. Auch Twitch-Streamer Daniel Slump gab seiner Community Einblicke in den Entstehungsprozess. In Livestreams konnten Interessierte die musikalische Zusammenarbeit verfolgen und miterleben, wie aus einzelnen Ideen Schritt für Schritt ein gemeinsamer Song wurde.

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Yamaha Music unterstützte die Artists als Technikpartner mit Equipment bei der musikalischen Umsetzung. Beim Finale im Kent Club präsentierte die MIX Crew ihren Track erstmals live. Um 23:59 Uhr folgte der nächste wichtige Moment: „Crunch“ wurde offiziell veröffentlicht. Der Song ist als „Crunch (Short Mix)“ und „Crunch (XXL Mix)“ auf den gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Nac’s Level MIX auf einen Blick

Gemeinsame Entwicklung und Produktion eines eigenen Songs

Zusammenarbeit der MIX-Crew mit dem Produzenten-Duo THE IRONIX

Unterschiedliche musikalische Einflüsse unter dem Motto „Alles kann, Mix muss.“

Einblicke in den kreativen Prozess durch digitale Formate und Twitch

Musikalische Umsetzung mit Unterstützung von Yamaha Music

Live-Premiere und Veröffentlichung des gemeinsam produzierten Songs

Die MIX-Artists bringen ihren Sound beim Finale im Kent Club auf die Bühne. © Soulrocking

FINALE: Zwei Projekte, eine Bühne

Am 19. November kamen beide Projekte im Hamburger Kent Club zusammen. Gemeinsam mit der Hamburger Partyreihe Keine Halben gestaltete NicNac’s einen Abend, der die Ergebnisse der vergangenen Monate zusammenführte und den Talenten eine gemeinsame Bühne bot.

Im Mittelpunkt standen zunächst die beiden Projekte selbst: die Premiere der DANCE-Dokumentation, die anschließende Performance der sechsköpfigen Crew und die Live-Präsentation von „Crunch“ durch die MIX-Artists. Damit wurde aus zwei unterschiedlichen kreativen Prozessen ein gemeinsamer Abschluss – und aus der monatelangen Arbeit der Talente ein Abend, an dem sie ihre Ergebnisse erstmals gemeinsam vor Publikum zeigen konnten.

Anschließend öffnete sich der Kent Club für eine öffentliche Clubnacht. Neben THE IRONIX und Headliner Luis Wasted standen auch Pimf, Katlix, Bella Reed und PARA auf dem Programm. So trafen die jungen Talente, ihre Coaches und Projektpartner auf die Hamburger HipHop-Community.

Quotation Mit Nac’s Level geben wir jungen Talenten die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen und sich weiterzuentwickeln. Mit dem gemeinsamen Song und der Dance-Dokumentation wird jetzt sichtbar, was aus dieser kreativen Zusammenarbeit entstanden ist. Man merkt beiden Projekten sofort an, dass zu 100 Prozent die Persönlichkeit und Energie der Talente drinsteckt. Andrea Spielmann, Director Marketing bei Lorenz

DANCE und MIX haben auf unterschiedliche Weise gezeigt, was entstehen kann, wenn junge Talente gefördert werden, ihren eigenen Weg gehen und gemeinsam etwas Neues schaffen. Während bei DANCE eine Crew über ein Jahr zusammengewachsen ist und sich auf nationalen und internationalen Bühnen behauptet hat, wurde bei MIX aus sechs individuellen musikalischen Handschriften ein gemeinsamer Track. Zwei Projekte, viele persönliche Geschichten – und ein gemeinsamer Abend, der gezeigt hat, wie viel kreative Energie in der HipHop-Kultur steckt.