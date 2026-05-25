Von Trash Talk bis Trophy Kiss: Das war der Red Bull Padel Dash Creator Cup

Padel boomt -- und beim Red Bull Padel Dash bekam der Hype um die ursprünglich aus Mexiko stammende Sportart Ende Mai sein eigenes Creator-Kapitel. Bei PadelCity Dortmund standen nicht nur schnelle Ballwechsel, Glaswand-Action und harte Smashes im Fokus, sondern auch ein Line-up, bei dem Entertainment samt Trash Talk quasi vorprogrammiert waren: Ob das als "wienoida" bekannte Duo Dennis und Luca, Marc Eggers, LetsHugo oder Aditotoro: Alle waren nicht nur gekommen, um ihre Gegner an die Wand zu spielen - sondern auch, um sie an die Wand zu reden.

Mit dabei war außerdem Deutschlands aktuell beste Padel-Spielerin Vici Kurz , die als Expertin schnell merkte: Hier ging es zwar in erster Linie um Spaß - aber spätestens nach den ersten Ballwechseln auch um den Ehrgeiz, zu gewinnen und Creator Champion des Red Bull Padel Dash zu werden.

Red Bull Padel Dash Creator Cup: Die Teams Team 1 wienoida Team 2 Stephan Gerick & JulyPohl

Padel Pro Vici Kurz war beim Creator Cup als Expertin am Start © Red Bull

01 Das Format: Round Robin, Final 4 und Buzzer-Action

Der Creator Cup des Red Bull Padel Dash war kein klassisches Padel-Turnier. Gespielt wurde zunächst eine Gruppenphase mit sieben Matches/Runden im Round Robin Format. Die vier besten Teams nach Punkten zogen ins Final 4 ein - allerdings mit Reset: Alle Punkte aus der Gruppenphase wurden annulliert.

Das sorgte für maximalen Druck. Oder wie es während des Livestreams auf Twitch hieß: „Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Format so ein Hustle ist", sagte Co-Host Aditotoro, der auch selbst auf dem Court stand und mit Stirnband aussah, als ob er nachts mit seinem Padel-Schläger ins Bett gehen würde und in seinen Träumen LetsHugo die Bälle um die Ohren pfeffert.

Red Bull Padel Dash Creator Cup: Infos & Regeln Teamgröße 2 Spieler*innen Teamanzahl 8 Format Gruppenphase mit Round Robin (7 Matches für jedes Team) & Final 4 (3 Matches für jedes Team) Matches Alle Spiele starten und enden zur gleichen Zeit Spieldauer 7 Minuten oder bis das erste Team 16 Punkte erzielt. Buzzer Das Team, welches als erstes 16 Punkte erzielt, darf den Buzzer aktivieren, erhält dafür einen Bonus Punkt und stoppt die anderen Matches. Punkte Jeder Punkt zählt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Finale Im Finale gab es weder Zeitlimit noch Buzzer. In einem "First to 16" wurde der Champion gekrönt.

Voller Fokus auf den nächsten Ballwechsel beim Creator Cup © Red Bull

02 Gruppenphase: Mallorca-Revival und LetsHugo im Survival Mode

Schon in der Gruppenphase des Creator Cup wurde klar: Dieses Format verzeiht wenig. Aditotoro und Paul Frege waren in Doppelrolle als Co-Host und Spieler dabei - und sahen ein Feld, das sportlich besser ausbalanciert war, als es manche erwartet hatten. Einige Creator hatten bereits Padel-Erfahrung, Seltix brachte derweil Tennis-Background mit.

Für den mittlerweile fast 40-jährigen Marc Eggers wurde der Creator Cup zur ungewohnten Oldie-Rolle im Teilnehmerfeld. Gemeinsam mit Aditotoro hatte er bereits auf Mallorca als Team gespielt - und lieferte in Match 4 einen Buzzer Beater (17:11 gegen Seltix & Lézan).

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LetsHugo kam dagegen schon angeschlagen ins Turnier. Die Schulter? Dick getaped! Das Knie? „Shape ist fatal“, gestand Hugo. Nur um sich dann zum - O-Ton Vici Kurz im Stream - zu einem der most underrated Player aufzusteigen.

Quotation Er hat sich seit dem Vorjahr am stärksten weiterentwickelt. Paul kann ihm blind vertrauen, weil er auch aus kritischen Situationen und Ballwechseln rauskommt." Vici Kurz

Teammate Paul Frege fasste es aber etwas anders zusammen: „Sein Körper ist wirklich ein Wrack, ein Abnutzungskampf, den er seit Jahren verliert – aber für Padel reicht es dann.“ Wer hier der richtigen Take lieferte, zeigt Dir auch der folgende Clip von Hugos Top-Shots während des Turniers.

Auch wienoida sorgten für Stimmung: sportlich nicht immer vorne, aber akustisch ganz sicher. Dennis und Luca wurden mit einem Mix aus Wiener Dialekt, Trash Talk und Selbstironie zu den lautesten Spielern der Halle. Oder wie es das Duo selbst formulierte: „Wir sind oft in den Highlights - nur nicht als Protagonisten der Highlights.“

Gruppenphase: Die vier besten Teams Platz 1 Leon & Thelordjohny (97 Punkte) Platz 1 (geteilt) Carlos & Mooo (97 Punkte)

Marc Eggers hat es eilig: Push den Buzzer! © Red Bull

03 Final 4: Buzzer-Drama bis zur letzten Sekunde

Nach der Gruppenphase standen Leon & Thelordjohny, Carlos & Mooo, Stephan Gerick & JulyPohl sowie das Community-Team Dustin & Maurice im Final 4. Und dort wurde es wild!

Carlos & Mooo gewannen gegen Stephan Gerick & JulyPohl mit 17:15 - 32 Punkte in 6:58 (!) Minuten und damit das engste Match des Turniers. Später verspielten Leon & Thelordjohny gegen Stephan Gerick & JulyPohl eine 9:4-Führung und verloren 12:17. In beiden Matches war der entscheidende Punkt kurz vor dem Buzzer möglich.

Zwischendurch crashte der bereits ausgeschiedene LetsHugo das Final 4 als shirtless Flitzer - was hätte man auch anderes von ihm erwartet?

Hier hatte er sein Shirt noch an: LetsHugo mit Teammate Paul Frege © Red Bull

Final 4: Die Standings

1. Stephan Gerick & JulyPohl (46 Punkte)

2. Leon & Thelordjohny (40 Punkte) - Weiter durch weniger kassierte Punkte (Tie Breaker)

3. Carlos & Mooo (40 Punkte)

4. Community Team - Dustin & Maurice (32 Punkte)

04 Das Finale: Leon & Thelordjohny mit Ansage nach Titel-Triumph

Ins große Finale zogen schlussendlich Stephan Gerick & JulyPohl als punktbestes Team sowie Leon & Thelordjohny ein, die sich durch die weniger kassierten Punkte als Tie-Breaker vor Carlos & Mooo platzieren konnten. Im Finale wurde der Buzzer aufgehoben, also ein „First to 16“ ohne Zeit-Limit. Das kam Leon & Thelordjohny entgegen. Weniger Hektik, mehr Rallys, mehr Kontrolle. Nach einer 10:6-Führung nutzten sie beim Stand von 15:8 direkt den ersten Matchball zum 16:9-Sieg - inklusive doppeltem Trophy-Kiss!

Vici Kurz sah vor allem die Kommunikation als Schlüssel: „Speziell Jonathan ist im Turnier immer sicherer geworden, aber Padel bleibt ein 2v2 - und die gute Kommunikation auf dem Platz hat den Ausschlag gegeben.“

Die Sieger selbst nahmen es mit Humor: Da Leon in Köln und Thelordjohny in Basel wohnt, aber nur eine Trophy vergeben wurde, müssten sie 2027 eben wiederkommen - und den Creator Cup einfach noch einmal abräumen.

So sehen Sieger aus: Leon & Thelordjohny mit der Trophäe © Red Bull