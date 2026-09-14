La Vuelta 2026: Primož Roglič über sein „wunderschönes“ Ergebnis

Primož Roglič holte bei der La Vuelta 2026 ein weiteres Grand-Tour-Podium für Red Bull – BORA – hansgrohe und belegte nach drei Rennwochen quer durch Spanien den zweiten Platz in der GC-Wertung.
Keine 50 Tage, nachdem Teamkollege Remco Evenepoelbei der Tour de France als Zweiter in Paris eingefahren war, kam der vierfache Vuelta-Sieger mit einem Rückstand von 2 Minuten und 15 Sekunden auf den späteren Gesamtsieger Enric Mas in Granada an, während Felix Gall als Dritter das Podium vervollständigte.
„Das Endergebnis ist wunderschön, für mich ist es ein Sieg“, sagte Roglič am Ende der 21. Etappe. „Wenn ich daran zurückdenke, wo ich vor ein paar Wochen stand, war es schwer vorstellbar, hier am Ende Zweiter zu werden.“
Wie Roglic den schwierigen Weg zur Vuelta meisterte
Obwohl er das Rennen bereits viermal gewonnen hatte, ging Roglič bei der diesjährigen La Vuelta ohne große Erwartungen an einen fünften roten Triumph an den Start. Ein Trainingsunfall hatte seine Vorbereitungen durcheinandergebracht und dem Slowenen jede Form und Rennhärte genommen. Doch beim Blitz-Comeback fand sich der Publikumsliebling nach den ersten drei Etappen in den Top 10 wieder.
In der Folge war Geduld zum Key Faktor für Roglic, während sich die Situation um ihn herum veränderte. In der letzten Woche zahlte sich diese Strategie gänzlich aus: Immer noch war der Slowene in Reichweite des roten Trikots und wusste Leader Mas bis in die letzten Bergetappen hinein unter Druck zu bringen.
Wie sich der Kampf um die Vuelta veränderte
Der entscheidende Moment dieser Grand Tour kam in der 8. Etappe, als der Führende und fünffache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogačar im roten Trikot stürzte und ausschied. Der Ausfall des Favoriten öffnete plötzlich den Kampf um den Gesamtsieg, wobei Mas schließlich auf heimischem Boden die Kontrolle übernahm, während sich Roglič als einer seiner engsten Verfolger herauskristallisierte.
Obwohl Mas ihn auf Distanz hielt, suchte Roglič weiterhin nach einer Gelegenheit, den Rückstand vor der letzten Woche zu verkürzen – und die bot sich ihm mit dem Einzelzeitfahren auf der 18. Etappe.
Zeitfahr-Uhrwerk Roglič gibt alles für das rote Trikot
Primož Roglič legte im Zeitfahren der 18. Etappe noch einen Gang zu, kam als Vierter ins Ziel und holte 33 Sekunden auf Mas auf. Plötzlich lag er nur noch 1 Minute und 37 Sekunden hinter dem Spanier - mit den Anstiegen nach Peñas Blancas sowie zum Collado del Alguacil vorne der Nase!
Angespornt durch Fortschritt und Momentum wirkte Roglič am nächsten Tag wie ein Mann mit einer Mission: Etwa zwei Kilometer vor dem Ziel des letzten Anstiegs nach Peñas Blancas setzte er zum Angriff an. Mas war jedoch auf alles vorbereitet, was der Slowene ihm entgegenzuwerfen hatte, sodass beide schließlich gemeinsam die Ziellinie überquerten.
Unser zweiter Platz ist heute eine Sieg.
Auf der 20. Etappe in der Sierra Nevada gab es noch eine letzte Chance, doch hier hatte Mas die stärkeren Beine. Er setzte sich auf dem Schlussanstieg von Roglič ab und baute seinen Vorsprung auf 2 Minuten und 15 Sekunden aus, während der Kapitän von Red Bull - BORA - hansgrohe seinerseits Gall in Schach hielt, um den zweiten Platz zu sichern.
Damit blieb auf der letzten Etappe am Sonntag nach Granada nur noch eine Aufgabe: das 6. Vuelta-Podium, womit er abermals zu Roberto Heras aufschließt, nach Hause zu holen. Roglič überquerte die Ziellinie mit dem gesicherten zweiten Gesamtrang und komplettierte außerdem die Podium-Serie von Red Bull – BORA – hansgrohe bei den drei Grand Tours 2026.
Vuelta a España: Die erfolgreichsten Fahrer der spanischen Rundfahrt
Fahrername
Siege 🥇
Zweiter 🥈
Dritter 🥉
Primož Roglič
4
1
1
Roberto Heras
4
1
1
Tony Rominger
3
1
1
Alberto Contador
3
1
0
„Ich habe mein Bestes gegeben, zusammen mit dem ganzen Team“, sagte Roglič. „Herzlichen Glückwunsch an Enric und das gesamte Movistar-Team, sie haben den Sieg absolut verdient. Unser zweiter Platz ist heute ein Sieg.“