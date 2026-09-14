La Vuelta 2026: Primož Roglič über sein „wunderschönes“ Ergebnis

Obwohl er das Rennen bereits viermal gewonnen hatte, ging Roglič bei der diesjährigen

ohne große Erwartungen an einen fünften roten Triumph an den Start. Ein Trainingsunfall hatte seine Vorbereitungen durcheinandergebracht und dem Slowenen jede Form und Rennhärte genommen. Doch beim

nach den ersten drei Etappen in den Top 10 wieder.