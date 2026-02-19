Shauna Coxsey und Erin McNeice treten während des PCL Test Events in Nijmegen, Niederlande am 15. Dezember 2025 auf
© Stefan Voitl / Red Bull Content Pool
Bouldern

Pro Climbing League: Alles, was du über das neue Format wissen musst

Die allererste Pro Climbing League steht in den Startlöchern. Wir stellen dir die neue Wettkampfserie und alles, was damit zusammenhängt, in unserem Guide vor.
Von: Chris Magill
3 min readPublished on

Teil dieser Story

Pro Climbing League

Die Pro Climbing League bringt die Elite der Boulderer für ein neues, spannendes Kopf-an-Kopf-Format zusammen.

1 Stopp

Pro Climbing League

Ein brandneuer professioneller Head-to-Head-Kletterwettbewerb im K.O.-Format bringt die besten Kletterer der Welt zusammen.

United Kingdom

Janja Garnbret

A hugely successful Slovenian climber, Janja Garnbret is a double Olympic and a now 10-time world champion across several disciplines.

SloveniaSlovenia

Oriane Bertone

The youngest-ever climber to master a V14 boulder problem, French phenomenon Oriane Bertone is one of the sport's hottest properties.

FrankreichFrankreich

Toby Roberts

The youngest British climber to redpoint a 9a route, a multiple World Cup winner in lead and bouldering, and a gold-medal winner in Paris, Toby Roberts is a star of the sport.

Vereinigtes KönigreichVereinigtes Königreich

Darius Râpă

The first Romanian to climb a 9A route, teenage sensation Darius Râpa achieved the feat on home soil at the Vânturatorea Waterfall in Băile Herculane.

RumänienRumänien

Inhalt

  1. 1
    Wie du die Pro Climbing League live verfolgen kannst
  2. 2
    Was ist die Pro Climbing League?
  3. 3
    Das Format und die Regeln erklärt
  4. 4
    Athlet:innen, die du in der Pro Climbing League beobachten solltest
  5. 5
    Wie sich die Pro Climbing League von traditionellen Kletterwettbewerben …
  6. 6
    Pro Climbing League FAQs
Die brandneue Pro Climbing League ist ein professioneller Boulderwettbewerb, bei dem die besten Kletter-Athlet:innen der Welt in einem innovativen Format gegeneinander antreten. Er ist schnell, spannend und einfach zu verfolgen - und wird am Samstag, den 28. Februar, live auf Red Bull TV zu sehen sein.
Im Folgenden erfährst du alles, was du über die Serie und die teilnehmenden Athlet:innen wissen musst.
01

Wie du die Pro Climbing League live verfolgen kannst

  • Wo: Das allererste Event der Pro Climbing League wird am Samstag, den 28. Februar, live auf Red Bull TV übertragen.
  • Wie: Sieh dir den Wettkampf live an oder schau dir die Wiederholungen auf Abruf an.
  • Ort: Die Premiere findet im Magazine London, Greenwich, statt.
02

Was ist die Pro Climbing League?

In der Pro Climbing League treten 16 Elitekletter-Athlet:innen - acht Männer und acht Frauen - in einem K.O.-System gegeneinander an. Die Pro Climbing League ist eine Form des Felskletterns, die an Felsformationen oder künstlichen Felswänden ohne Seile oder Gurte durchgeführt wird.
Die Serie wurde von den Kletterern Danaan Markey und Charlie Boscoe gegründet, die das rasante Wachstum des Sports nutzen und den Zuschauer:innen ein spannendes und leicht zu verfolgendes Format bieten wollten. "Es ist ein Ort, an dem der Sport wachsen, sich vernetzen und inspirieren kann - und das alles, während wir den Menschen, die im Mittelpunkt stehen, treu bleiben", erklärt Markey.
Amber Schiffeleers und Erin McNeice treten während des PCL Test Events in Nijmegen, Niederlande am 15. Dezember 2025 auf

Die Kletterer werden im neuen Hochdruckformat gegeneinander antreten

© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

03

Das Format und die Regeln erklärt

  • 16 Athlet:innen: Acht Männer und acht Frauen treten paarweise an identischen Boulderproblemstellungen gegeneinander an.
  • Qualifikationsrunden: Jedes Match-up besteht aus den besten drei Bouldern. Wenn beide ins Ziel kommen, gewinnt derjenige, der als Erster die Spitze erreicht. Gibt es keinen, der es bis nach oben schafft, kommt der/die Athlet:in weiter, der/die den höchsten Zug kontrolliert hat. Sollte hier noch immer keine klare Differenzierung möglich sein, gewinnt der-/diejenige, der/die den höchsten Punkt zuerst erreicht hat.
  • Halbfinale: Die vier Gewinner:innen der ersten Runde ziehen in die zweite Runde ein, in der dieselben Regeln gelten, aber diesmal treten sie nur an einem Boulder an.
  • Finale: Die vier Halbfinalist:innen duellieren sich dann an zwei separaten Bouldern um die Podiumsplätze - ein Kampf um den ultimativen Champion und ein Kampf um den dritten Platz - unter denselben Regeln wie in den vorherigen Runden.
Erin McNeice und Shauna Coxsey treten während des PCL Test Events in Nijmegen, Niederlande, am 15. Dezember 2025 auf.

Der Gewinner jedes Kopf-an-Kopf-Duells zieht in die nächste Runde ein

© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

04

Athlet:innen, die du in der Pro Climbing League beobachten solltest

Zu den bestätigten Athletinnen gehören die slowenische Kletterlegende Janja Garnbret, eine zweifache Olympiasiegerin und mittlerweile 10-fache Weltmeisterin in mehreren Disziplinen, sowie das französische Phänomen Orian Bertone, eines der heißesten jungen Talente im Bouldern und Vorstiegsklettern.
Bei den Männern ist der Brite Toby Roberts, Kombinations-Goldmedaillengewinner von Paris 2024 und mehrfacher Weltcupsieger im Lead- und Bouldern, mit dabei, während der rumänische Teenager Darius Râpa ein aufregender Kandidat ist, auf den man bei diesem neuen Format achten sollte.
Außerdem wird Shauna Coxsey - die erfolgreichste Wettkampfkletterin in der britischen Geschichte - als Moderatorin und Kommentatorin beim Eröffnungsevent in London auftreten.
Shauna Coxsey bei der PCL-Testveranstaltung in Nijmegen, Niederlande, am 15. Dezember 2025.

Shauna Coxsey ist Gastgeberin der ersten PCL-Veranstaltung in London

© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

05

Wie sich die Pro Climbing League von traditionellen Kletterwettbewerben unterscheidet

Traditionelle Kletterwettbewerbe

Pro Climbing League

Format

Athlet:innen wechseln sich auf separaten Bouldern ab.

Kopf-an-Kopf-Duelle auf identischen Bouldern.

Punkte

Das Ranking passt sich an die Performance über mehrere Runden an.

Knockout-Runden, bis ein Champion gekrönt ist.

Spannungslevel

Das Ranking verändert sich nach und nach mit jeder Runde

Kopf-an-Kopf-Duelle sorgen für ein simples Spektakel voller Energie.

Repräsentationen

Die Athlet:innen treten für ihr Land an

Fokus auf die einzelnen Athlet:innen, die sich selbst repräsentieren

06

Pro Climbing League FAQs

Häufig gestellte Fragen über die Pro Climbing League

Teil dieser Story

Pro Climbing League

Die Pro Climbing League bringt die Elite der Boulderer für ein neues, spannendes Kopf-an-Kopf-Format zusammen.

1 Stopp

Pro Climbing League

Ein brandneuer professioneller Head-to-Head-Kletterwettbewerb im K.O.-Format bringt die besten Kletterer der Welt zusammen.

United Kingdom

Janja Garnbret

A hugely successful Slovenian climber, Janja Garnbret is a double Olympic and a now 10-time world champion across several disciplines.

SloveniaSlovenia

Oriane Bertone

The youngest-ever climber to master a V14 boulder problem, French phenomenon Oriane Bertone is one of the sport's hottest properties.

FrankreichFrankreich

Toby Roberts

The youngest British climber to redpoint a 9a route, a multiple World Cup winner in lead and bouldering, and a gold-medal winner in Paris, Toby Roberts is a star of the sport.

Vereinigtes KönigreichVereinigtes Königreich

Darius Râpă

The first Romanian to climb a 9A route, teenage sensation Darius Râpa achieved the feat on home soil at the Vânturatorea Waterfall in Băile Herculane.

RumänienRumänien
Bouldern
Klettern