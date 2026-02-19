© Stefan Voitl / Red Bull Content Pool
Bouldern
Pro Climbing League: Alles, was du über das neue Format wissen musst
Die allererste Pro Climbing League steht in den Startlöchern. Wir stellen dir die neue Wettkampfserie und alles, was damit zusammenhängt, in unserem Guide vor.
Die brandneue Pro Climbing League ist ein professioneller Boulderwettbewerb, bei dem die besten Kletter-Athlet:innen der Welt in einem innovativen Format gegeneinander antreten. Er ist schnell, spannend und einfach zu verfolgen - und wird am Samstag, den 28. Februar, live auf Red Bull TV zu sehen sein.
Im Folgenden erfährst du alles, was du über die Serie und die teilnehmenden Athlet:innen wissen musst.
01
Wie du die Pro Climbing League live verfolgen kannst
- Wo: Das allererste Event der Pro Climbing League wird am Samstag, den 28. Februar, live auf Red Bull TV übertragen.
- Wie: Sieh dir den Wettkampf live an oder schau dir die Wiederholungen auf Abruf an.
- Ort: Die Premiere findet im Magazine London, Greenwich, statt.
02
Was ist die Pro Climbing League?
In der Pro Climbing League treten 16 Elitekletter-Athlet:innen - acht Männer und acht Frauen - in einem K.O.-System gegeneinander an. Die Pro Climbing League ist eine Form des Felskletterns, die an Felsformationen oder künstlichen Felswänden ohne Seile oder Gurte durchgeführt wird.
Die Serie wurde von den Kletterern Danaan Markey und Charlie Boscoe gegründet, die das rasante Wachstum des Sports nutzen und den Zuschauer:innen ein spannendes und leicht zu verfolgendes Format bieten wollten. "Es ist ein Ort, an dem der Sport wachsen, sich vernetzen und inspirieren kann - und das alles, während wir den Menschen, die im Mittelpunkt stehen, treu bleiben", erklärt Markey.
03
Das Format und die Regeln erklärt
- 16 Athlet:innen: Acht Männer und acht Frauen treten paarweise an identischen Boulderproblemstellungen gegeneinander an.
- Qualifikationsrunden: Jedes Match-up besteht aus den besten drei Bouldern. Wenn beide ins Ziel kommen, gewinnt derjenige, der als Erster die Spitze erreicht. Gibt es keinen, der es bis nach oben schafft, kommt der/die Athlet:in weiter, der/die den höchsten Zug kontrolliert hat. Sollte hier noch immer keine klare Differenzierung möglich sein, gewinnt der-/diejenige, der/die den höchsten Punkt zuerst erreicht hat.
- Halbfinale: Die vier Gewinner:innen der ersten Runde ziehen in die zweite Runde ein, in der dieselben Regeln gelten, aber diesmal treten sie nur an einem Boulder an.
- Finale: Die vier Halbfinalist:innen duellieren sich dann an zwei separaten Bouldern um die Podiumsplätze - ein Kampf um den ultimativen Champion und ein Kampf um den dritten Platz - unter denselben Regeln wie in den vorherigen Runden.
04
Athlet:innen, die du in der Pro Climbing League beobachten solltest
Zu den bestätigten Athletinnen gehören die slowenische Kletterlegende Janja Garnbret, eine zweifache Olympiasiegerin und mittlerweile 10-fache Weltmeisterin in mehreren Disziplinen, sowie das französische Phänomen Orian Bertone, eines der heißesten jungen Talente im Bouldern und Vorstiegsklettern.
Bei den Männern ist der Brite Toby Roberts, Kombinations-Goldmedaillengewinner von Paris 2024 und mehrfacher Weltcupsieger im Lead- und Bouldern, mit dabei, während der rumänische Teenager Darius Râpa ein aufregender Kandidat ist, auf den man bei diesem neuen Format achten sollte.
Außerdem wird Shauna Coxsey - die erfolgreichste Wettkampfkletterin in der britischen Geschichte - als Moderatorin und Kommentatorin beim Eröffnungsevent in London auftreten.
05
Wie sich die Pro Climbing League von traditionellen Kletterwettbewerben unterscheidet
Traditionelle Kletterwettbewerbe
Pro Climbing League
Format
Athlet:innen wechseln sich auf separaten Bouldern ab.
Kopf-an-Kopf-Duelle auf identischen Bouldern.
Punkte
Das Ranking passt sich an die Performance über mehrere Runden an.
Knockout-Runden, bis ein Champion gekrönt ist.
Spannungslevel
Das Ranking verändert sich nach und nach mit jeder Runde
Kopf-an-Kopf-Duelle sorgen für ein simples Spektakel voller Energie.
Repräsentationen
Die Athlet:innen treten für ihr Land an
Fokus auf die einzelnen Athlet:innen, die sich selbst repräsentieren
06
Pro Climbing League FAQs
Häufig gestellte Fragen über die Pro Climbing League
