Was passiert, wenn Fitness-Kreative die härtesten 400 m der Welt laufen?

Bei der allerersten Red Bull 400 Team Ascent Challenge in Sapporo, Japan, stellten sich 28 der fittesten Content-Creator aus 20 Ländern einem der brutalsten Anstiege der Welt: Sie mussten die legendäre Okurayama-Skisprungschanze mit einem Gefälle von bis zu 37 Grad und einem unerbittlichen Höhenunterschied von 130 Metern hinauflaufen.

Das klassische Red Bull 400-Format, bei dem die Teilnehmer:innen einen 400 m langen Anstieg auf einer Skisprungschanze bewältigen müssen, erhielt eine neue Wendung, da die Teilnehmer:innen als Viererteam zusammenarbeiten mussten, um zusätzliche, von professionellen Athlet:innen ausgearbeitete Geschwindigkeits-, Kraft- und Kooperationstests zu bewältigen und als Sieger:innen des Eröffnungsevents hervorzugehen.

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Aber was braucht man, um die härteste 400m-Strecke der Welt zu bezwingen? Hier erfährst du, wie die fittesten Athlet:innen der Welt ihre eigenen Everests bezwungen haben - von Hybridtraining bis hin zum Teamwork der Spitzenklasse.

TikTok-Sensation Emily Grosser spürt das Brennen © Suguru Saito/Red Bull Content Pool Quotation Der Red Bull 400 Team Ascent war anders als alles, was ich je zuvor gemacht habe. Heber Cannon

01 Volle Kraft voraus bei der Hybridchallenge

Beim Red Bull 400 Team Ascent mussten die Content Creator drei einzigartige Herausforderungen meistern. Sie mussten nicht nur versuchen, den Berg am schnellsten zu erreichen, sondern auch ihre Beweglichkeit, Ausdauer und Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellen.

Die erste Herausforderung wurde von Ultrarunner Ruy Ueda entwickelt und war ein normales Red Bull 400-Rennen, bei dem die Punkte eines Teams auf der Grundlage der Platzierung der einzelnen Teilnehmer:innen ermittelt wurden. Die zweite Herausforderung wurde vom HYROX Elite 15-Weltmeister von 2024, Alexander Rončević , entworfen und verlangte vom Team, während eines Aufstiegs zusammen 40 kg zu tragen.

28 Content Creator aus der ganzen Welt nahmen die Piste in Angriff © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Die drei besten Teams aus den ersten beiden Vorrunden qualifizierten sich für das Finale, bei dem ein Paar aus jedem Team mit einem Dreibeinlauf über die ersten 200 m begann. Dann wurde der Staffelstab an ein drittes Teammitglied weitergegeben, das 100 m Krafttraining absolvieren musste, bevor das letzte Teammitglied mit einem 100 m Sprint zum Gipfel abschloss.

Der multidisziplinäre Charakter der Herausforderung bedeutete, dass die Hybrid-Athlet:innen in der Gruppe begünstigt wurden. "Mein Training hat mich auf diese Herausforderung vorbereitet, weil ich viel im Fitnessstudio trainiere - viel Krafttraining und Ausdauer, z. B. schwere Kniebeugen und dann einen Lauf auf dem Laufband", erklärt die siegreiche Teamkapitänin Imke Salander.

02 Kleine Meilensteine erleichtern den Weg

Trotz ihrer überlegenen Kraft und Athletik stellte der Red Bull 400 Team Ascent die versammelten Creator vor ernsthafte Schwierigkeiten und war kein Spaziergang im Park.

Um die mentale und körperliche Herausforderung eines scheinbar unüberwindbaren Hügels zu meistern, war es die beste Taktik, ihn in einzelne Abschnitte zu unterteilen, anstatt ihn auf einmal zu bewältigen.

Das Rennen in Abschnitte zu unterteilen war der Schlüssel © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

"Das Einzige, woran du denken kannst, ist, einen Fuß vor den anderen zu setzen", erzählt der Fitness-Filmemacher und YouTuber Heber Cannon. "Wenn du an das Ganze denkst, wird es zu entmutigend und zu groß, um es zu schaffen. Kümmere dich nur um die fünf Meter vor dir, und was immer du tust, gib nicht auf."

"Dein Körper kann Erstaunliches leisten, wenn du dich darauf konzentrierst und einfach einen Fuß vor den anderen setzt. Irgendwann findest du dich an der Spitze wieder."

"Das richtige Tempo - es vor allem nicht zu schnell anzugehen -- ist ebenfalls entscheidend", fügt Marston Sawyers, ein weiterer Content Creator von Buttery Bros, hinzu. "Natürlich kannst du von Anfang an auf Geschwindigkeit gehen, aber sobald du bei Meter 200 angelangt bist, fangen die Dinge an zu wirken - dein Körper reagiert auf eine Art und Weise, die du noch nie zuvor erlebt hast, deine Muskeln schalten ab und du musst irgendwie im Kampf bleiben."

03 Teamwork macht den Traum wahr

Ein einzigartiger Aspekt des Red Bull 400 Team Ascent war der Teamcharakter der Herausforderung, der eine neue Herausforderung für jene Fitness-Creator darstellte, die aus einem Einzelsport kommen, was bedeutet, dass Egos zum Wohle des Teams in den Hintergrund gerückt werden mussten.

Gemeinsam ist man stärker - Max Hoonhout und Marco Tomasin © Suguru Saito/Red Bull Content Pool Eine helfende Hand kann bei diesem Event viel bewirken © Suguru Saito/Red Bull Content Pool Team Orange nimmt das härteste 400m-Rennen der Welt gemeinsam in Angriff © Jason Halayko/Red Bull Content Pool Ein letzter Aufstieg... auf das Podium © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

"Wenn man in einem Team arbeitet, muss man sich auf andere verlassen und Wege finden, um zu kommunizieren, damit alles reibungslos läuft", erklärt Cannon. "Wir hatten unsere Beine zusammengebunden. Das hatten wir noch nie gemacht - wir hatten uns erst gestern kennengelernt. Aber irgendwie mussten wir so tun, als wären wir 15 Minuten lang an der Hüfte verbunden, um den Berg hinaufzukommen."