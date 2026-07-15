Red Bull District Ride 2026: Ein Blick hinter die Kulissen des Kursdesigns

Der Red Bull District Ride zählt zu den ikonischsten Events im Slopestyle-Mountainbiking. Der Wettbewerb verlegt die spektakulären Tricks und technischen Herausforderungen, die sonst auf Freeride-Strecken in Bikeparks zu Hause sind, mitten ins Herz der Stadt. So entsteht eine einzigartige urbane Variante des Sports, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben.

Das Event fand erstmals 2005 in Nürnberg statt. In seiner 21-jährigen Geschichte gab es sieben Auflagen, von denen alle bis auf eine auf dem Hauptmarkt der Stadt in Bayern stattfanden. Doch nach einer vierjährigen Pause ist der Red Bull District Ride zurück und hat zum ersten Mal die Grenze in die Niederlande überschritten: Am 24. und 25. Juli ist der Grote Markt in Groningen Gastgeber.

1 Min Red Bull District Ride 2026: Die Strecke

Die Stadt wird auch in vielerlei anderer Hinsicht Geschichte schreiben – die Ausgabe 2026 ist die erste, bei der neben dem Männerwettbewerb ein eigenständiger Frauenwettbewerb stattfindet, während Kursdesigner Desmond Tessemaker verrät, dass jeder der drei einzigartigen Stadtteile mit Blick auf weltweit einzigartige Tricks entworfen wurde.

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Aber wie entsteht ein Parcours wie der Red Bull District Ride? Und welchen Einfluss haben die Rider darauf, was sie fahren werden? Hier gibt Tessemaker einen detaillierten Einblick in den Aufbau in Groningen.

01 10 Jahre in der Entwicklung

The Red Bull District Ride course will transform Groningen's Grote Markt © Pump Factory/Red Bull Content Pool

Tessemaker ist ein ehemaliger BMXer, der zum Parcoursdesigner wurde. Er war bereits an der Gestaltung von Freestyle-Events wie Masters of Dirt sowie am Bau von Skateparks beteiligt und leitet das Unternehmen Pump Factory , das in den Niederlanden Pumptracks baut. Doch der Red Bull District Ride war noch einmal eine ganz andere Dimension.

"Projekte wie dieses tauchen oft auf, kommen aber nie in die Umsetzungsphase. Wir hatten also schon vorher viel Vorarbeit geleistet und viele Ideen gesammelt, und dann wurde dieses Projekt endlich Wirklichkeit. Das hier ist das Ergebnis der Ideen der letzten 10 Jahre“, sagt er.

Obwohl es ursprünglich für ein anderes Projekt gedacht war, das Slopestyle in die Niederlande – eines der flachsten Länder der Welt – bringen sollte, schien es perfekt zu passen, als bestätigt wurde, dass der Red Bull District Ride zum ersten Mal seit 2022 wieder stattfinden würde.

"Wir haben das ursprüngliche Konzept so angepasst, dass es zur Tradition des District Ride passt, aber mit der eigentlichen Planung haben wir erst letzten Dezember angefangen."

02 Einfluss der Rider in jeder Phase

Die Fans erleben die Action hautnah! © Pump Factory/Red Bull

Tessemaker wollte den Parcours aber auf keinen Fall im Alleingang gestalten und legte Wert darauf, dass die Rider in jeder Phase mitreden konnten.

"Ich war nur der Herdenführer. Ich hatte ein paar Ideen und kenne mich mit den technischen Details aus, aber mein Hauptziel war es, dass die Fahrer die Strecke gestalten“, sagt er. "So haben wir es vor 15 Jahren beim ersten Red Bull Joyride gemacht, aber dann hat es sich zu dieser fast schon lehrbuchmäßigen, immer gleichen Streckenführung entwickelt – Crankworx Rotorua wurde drei Jahre lang nicht verändert, Crankworx Innsbruck hatte vier Jahre lang dieselbe Strecke. Dieser Sport ist wie geschaffen für Kreativität, und indem ich die Fahrer den Parcours entwerfen lasse, hoffe ich, dass dadurch wieder ein bisschen von dieser Qualität ins Fahren zurückkommt.“

Nachdem Groningen als Austragungsort bestätigt worden war, wurden die Athlet:innen Patricia Druwen , Alma Wiggberg und Jake Atkinson zu einer Standortbesichtigung eingeladen und an einer zweitägigen Brainstorming-Sitzung beteiligt, bei der sie völlige Freiheit hatten, den Kurs ihrer Träume zu entwerfen.

Patricia Druwen und Sportdirektor Tarek Rasouli suchen nach Standorten. © Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

"Wir haben ihnen eine umfassende Vorstellung davon vermittelt, was wir an diesem Ort bauen wollten, ihnen aber völlige kreative Freiheit gelassen, was alles möglich wäre“, sagt Tessemaker. "Wir ließen sie auf einem digitalen Whiteboard zeichnen und ihre Ideen zeigen, was sie eigentlich gerne fahren würden – statt dessen, was sie fahren müssen, wenn sie beim Wettkampf antreten.“

Tessemaker und sein Team nahmen die Vorschläge der Athlet:innen auf und entwarfen anhand ihrer Ideen drei separate, technisch realisierbare Districts. Anschließend richteten sie eine WhatsApp-Gruppe mit den Top-Athlet:innen der Veranstaltung ein und nutzten diese als Plattform, um Ideen zu besprechen.

"Mein Team hat dann das komplette Kursdesign entworfen, das wir mit einigen kleinen Anpassungen an alle verschickt haben, um Feedback einzuholen – und genau da stehen wir jetzt.“

03 Unterschiedliche Districts

Das Ergebnis sind drei einzigartige Bereiche, die drei verschiedene Stile des Slopestyle-Fahrens abdecken – Big Air, Park und einen von der Street-Szene inspirierten Dual-Bereich.

Dual District © Pump Factory/Red Bull Content Pool Park District © Pump Factory/Red Bull Content Pool Big Air District © Pump Factory/Red Bull Content Pool

"Im Gespräch mit Tarek [Rasouli], der damals den Red Bull District Ride ins Leben gerufen hat, wurde klar, dass er den Fokus wirklich auf die unterschiedlichen Fähigkeiten legen wollte, die man als Rider braucht, um alles zu meistern. Also kamen wir auf die Idee, den vielseitigsten Fahrer zu finden – es braucht mehr als nur einen Ein-Trick-Wunder oder einen Steeze-Lord“, sagt Tessemaker.

"Um ein bisschen zu differenzieren und auch die Bewertung fairer zu gestalten, haben wir uns gefragt: Können wir die Disziplinen noch besser in die Districts unterteilen? Big Air ist ganz klar – wir wollen Weltpremieren sehen, und dank des Setups werden wir den ersten Triple-Backflip sehen, der im Wettbewerb auf Dirt gelandet wird. Im Park-District gibt es alles, was man in einem Park sieht, nur doppelt so groß. Der Dual-District ist ein Kreativteil, bei dem man mehrere Optionen für die Lines hat; zum Beispiel gibt es dort einen Bowl-Corner, den die meisten Rider als Hip springen und dafür eine Wertung bekommen, aber es gibt Möglichkeiten, an demselben Objekt mehrere Wertungen zu erzielen, um die Gesamtpunktzahl zu steigern.“

Jeder District ist zudem relativ kurz im Vergleich zu anderen Wettbewerben, bei denen es bis zu 10 Sprünge hintereinander geben kann – das heißt, wenn du eine frühe Landung vermasselst, ist dein Lauf vorbei.

"Theoretisch könntest du in einem der Districts einen Pedal-Slip haben, aber da alles zusammenpasst, könntest du trotzdem eine sehr ordentliche Punktzahl erzielen, die dich ins Finale bringt – was ein bisschen anders ist als normalerweise, wenn du einen Pedal-Slip hast.“

04 Große Höhen in einem der flachsten Länder der Welt

Ungewohnte Erhebungen in einem der flachsten Länder der Welt. © Pump Factory/Red Bull

Die Gestaltung der Strecke verlief nicht ohne Herausforderungen, vor allem weil der größte Teil der Niederlande weniger als einen Meter über dem Meeresspiegel liegt.

"Die größte Herausforderung, die wir in diesem Land haben, ist, dass es keine Höhenunterschiede gibt. Es ist zwar einfach, eine 10-Meter-Steigung einzubauen und einen ersten großen Sprung zu machen, aber danach muss alles kleiner werden, wegen der Geschwindigkeit“, sagt er. "Wir haben versucht, das durch die Nutzung von Terrassen zu lösen, sodass wir hoch anfangen, aber nicht ganz bis zum Boden hinunterfahren.“

Das Produktionsteam wurde auch beim Roll-in für den Big-Air-Bereich kreativ und verschaffte sich Zugang zum Dach eines nahegelegenen Gebäudes, um einen 14 Meter hohen Drop-in zu gewährleisten, mit dem die Fahrer genug Schwung aufbauen konnten, um spektakuläre Tricks zu landen.

Das Team hat etwas mehr als zwei Tage Zeit, um die Strecke aufzubauen. © Pump Factory/Red Bull

"Es fing als Scherz an, wurde dann aber sehr ernst, was uns letztendlich sehr dabei geholfen hat, den Kurs so zu gestalten, wie wir ihn gemacht haben. Was die Produktion angeht, werden wir alles auf dem Boden aufbauen und es dann in einem Zug mit dem Kran aufs Dach heben.“

Außerdem wird die Vorbereitung des Parcours selbst einen gigantischen Aufwand erfordern, da Tessemaker und sein Team nur etwas mehr als zwei Tage Zeit haben, um alles fertigzustellen.

"Wir haben 52 Stunden vom Start bis zum ersten Training. Alles ist aus Holz, außer dem Big-Air-Sprung und den Landungen im Dual District, die aus Erde bestehen. Im Idealfall hätte ich mir viel mehr Erde gewünscht, aber das hier ist die sicherere Variante, und bei den Features, die wir gebaut haben, macht es Sinn. Die Landungen auf Erde dienen der Sicherheit und sollen außerdem das MTB-Feeling bewahren.“

Schau unbedingt entweder bei der Veranstaltung in Groningen am 25. Juli vorbei oder verfolge den Livestream auf Red Bull TV ab 15:50 Uhr.