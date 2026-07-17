Diese Slopestyle-Stars fahren beim Red Bull District Ride 2026

Der Red Bull District Ride steht kurz bevor, und neben einem neuen Austragungsort und einem neuen Kurs schreibt die Veranstaltung in den Niederlanden auch Geschichte als erste Ausgabe, bei der es einen separaten Frauenwettbewerb geben wird.

Das bedeutet, dass die Fans neben 15 der weltbesten männlichen Fahrer auch die unaufhaltsame Entwicklung der Frauen in diesem Sport miterleben dürfen – sechs Top-Fahrerinnen werden in die drei einzigartigen Districts starten.

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Die Startliste umfasst die Spitzenfahrerinnen der FMB-Weltrangliste, die Besten der Slopestyle-WM 2025 sowie eine Reihe von Wildcard-Teilnehmerinnen, die sich ihren Platz durch starke Leistungen bei anderen Wettbewerben oder durch Erfolge bei einem Video-Wettbewerb gesichert haben.

Von ehemaligen Red Bull District Ride-Gewinnern bis hin zu Fahrer:innen, die mit einer Reihe von Weltpremieren die Grenzen des Sports erweitert haben – hier erfahrt ihr, wer in Groningen am Start ist und was wir in der Qualifikation und im Finale erwarten können.

01 Männer

Tim Bringer

Timothé Bringer © Red Bull

Bringer, der nicht ohne Grund den Spitznamen "The Hulk" trägt, ist für seinen kompromisslosen und aggressiven Fahrstil bekannt. Genau dieser brachte ihm 2025 den Titel bei der Crankworx FMBA Slopestyle-Weltmeisterschaft ein. Auf dem Weg zum Gesamtsieg gewann er die Stopps in Rotorua und Cairns und belegte beim prestigeträchtigen Red Bull Joyride im Rahmen von Crankworx Whistler den zweiten Platz. Besonders gefürchtet ist Bringer für seine spektakulären Double Backflips. Deshalb sollte es niemanden überraschen, wenn er im Big Air District den ersten Triple Backflip der Geschichte in einem Slopestyle-Wettkampf versucht.

Chance Moore

Chance Moore © Red Bull

Der Kanadier wurde im vergangenen Jahr bei der Crankworx FMBA Slopestyle-Weltmeisterschaft knapp Zweiter hinter Bringer und hat seine explosive Form auch 2026 beibehalten, zuletzt mit dem Sieg beim Birell Bike Fest in der Slowakei. Außerdem war er 2025 beim Swatch Nines der erste Fahrer, der einen Backflip Tailwhip 360 (oder "Corky Whip") auf einem Mountainbike landete, und er wird auf der größten Bühne des Slopestyle etwas Großartiges geplant haben.

Paul Couderc

Paul Couderc © Red Bull

Auch Couderc gehört zur starken französischen Slopestyle-Elite. Der Franzose ist bekannt für seinen furchtlosen Fahrstil und scheut keine noch so großen Sprünge – wie seine zahlreichen Freeride-Videoparts eindrucksvoll zeigen. Beim Red Bull District Ride ist er ebenfalls kein Unbekannter: Bei der vergangenen Ausgabe belegte er den fünften Platz. Diesmal dürfte sein Blick klar auf einen Platz auf dem Podium gerichtet sein.

Ben Thompson

Ben Thompson © Red Bull Contentpool

Der in Squamish, British Columbia, aufgewachsene Thompson entwickelt sich stetig weiter, wie sein Aufstieg auf den vierten Platz bei der Crankworx FMBA Slopestyle-WM-Wertung 2025 zeigt. Der 23-Jährige wird für seine technischen Kombinationen und Opposite-Tricks sehr geschätzt und wird im kreativitätsorientierten Dual District glänzen.

Dawid Godziek

Dawid Godziek © Red Bull

Dawid Godziek , eine Slopestyle-Legende, ist ein Meister der Wettkämpfe und bekannt für seine Solo-Projekte wie den Red Bull Bike Express . Es gibt kaum etwas, was er im Slopestyle noch nicht gewonnen hat, darunter die Crankworx Triple Crown und mehrere Red Bull Roof Rides, doch der Red Bull District Ride ist dem Polen bisher verwehrt geblieben – sein bestes und einziges Ergebnis war ein vierter Platz im Jahr 2022. Rechne damit, dass er in Groningen alles geben wird, um seine Sammlung zu vervollständigen.

Erik Fedko

Erik Fedko © Red Bull

Der deutsche Fahrer Erik Fedko ist einer von nur zwei Fahrern im diesjährigen Teilnehmerfeld, die bereits zwei Teilnahmen am Red Bull District Ride vorweisen können (der andere ist Nicholi Rogatkin). Bei der Ausgabe 2017 machte er sich weltweit einen Namen, als Fedko vor einem begeisterten Heimpublikum in Nürnberg den fünften Platz belegte. Fünf Jahre später lief es noch besser für ihn: Er sicherte sich einen Podiumsplatz und wurde Dritter. Wenn er sich diesmal um denselben Abstand verbessert, gehört der erste Platz ihm.

Lucas Huppert

Lucas Huppert © Red Bull

Der Schweizer Fahrer Huppert, ein ehemaliger "Red Bull Rookie of the Year", landet dank seiner Sammlung von Signature-Tricks wie Decades und Superman Seatgrabs regelmäßig unter den Top 10 bei den größten Slopestyle-Events. Auch beim Red Bull District Ride hat er bereits Erfahrung gesammelt und belegte 2022 den siebten Platz.

Nicholi Rogatkin

Nicholi Rogatkin © Red Bull

Rogatkin ist der einzige ehemalige Red Bull District Ride-Champion, der in den Niederlanden an den Start geht. 2017 sicherte er sich den Sieg mit dem allerersten 1440. Zwar musste er sich 2022 mit dem zweiten Platz begnügen, doch der Amerikaner hat sich seitdem zu einem der einflussreichsten und erfolgreichsten Rider des letzten Jahrzehnts entwickelt und kann sogar einen Start bei der Red Bull Rampage zu seinen Karriereerfolgen zählen. Der 30-Jährige wird mindestens einen Podiumsplatz anstreben.

Jack Feick

Der 19-jährige Kanadier ist ein aufstrebender Star der Freeride- und Slopestyle-Szene seines Landes und hat bereits einen Sieg bei der Crankworx Summer Series SilverStar 2025 eingefahren. Er nutzte seine Chance beim Crankworx Rotorua im März, wo er sich in einem stark besetzten Feld den siebten Platz sicherte, und macht sich nun auf den Weg zum Red Bull District Ride, um zum ersten Mal bei diesem legendären Event anzutreten.

Dane Folpp

Dane Folpp © Red Bull

Der 19-Jährige ist der jüngste männliche Teilnehmer beim diesjährigen Red Bull District Ride, will aber beweisen, dass er seine mangelnde Erfahrung durch technische Fähigkeiten wettmacht. Der Australier wurde 2025 zum FMBA Red Bull Rookie des Jahres gekürt, was ihm einen Wildcard-Platz in der FMBA Slopestyle Super League 2026 sicherte, wo er derzeit auf Platz sieben liegt.

Liam Baylis

Baylis hat sich als eines der vielversprechendsten Slopestyle-Talente Kanadas etabliert und 2025 sowohl beim Crankworx Rotorua als auch beim Crankworx Cairns Top-10-Platzierungen erzielt. Nachdem er sich von einer Knieverletzung erholt hat, die er sich gegen Ende der letzten Saison zugezogen hatte, ist der Red Bull District Ride sein erster Wettkampf im Jahr 2026 – er kehrt in den Wettkampf zurück und will sofort Eindruck hinterlassen.

Griffin Paulson

Griffin Paulson © Red Bull Contentpool

Mit 29 Jahren zählt Paulson zu den erfahrensten Fahrern im Feld. Der Kanadier ist seit Jahren fester Bestandteil der Slopestyle-Szene, wartet bei den größten Events jedoch noch auf seinen ersten Podestplatz. Sein Ticket für den Red Bull District Ride 2026 sicherte er sich über eine Wildcard, nachdem er beim Birell Bike Fest in der Slowakei den neunten Rang belegte.

Jake Atkinson

Jake Atkinson © Red Bull

Atkinson, Großbritanniens vielversprechendster Slopestyle-Nachwuchsfahrer, sicherte sich seinen Platz durch einen Video-Wettbewerb. Er verfügt jedoch bereits über umfangreiche Wettkampferfahrung: Er gewann 2023 den Titel "Red Bull Rookie of the Year" und wurde Zweiter hinter Dawid Godziek beim Red Bull Roof Ride 2023 in Polen, wobei er etablierte Namen wie Chance Moore und Szymon Godziek hinter sich ließ.

Max Fredriksson

Max Fredriksson © Red Bull

Als weiterer Zweitplatzierter beim Red Bull Roof Ride (2021) sicherte sich auch Fredriksson seinen Platz in Groningen über den Videowettbewerb. Der 30-Jährige, der bereits Zweiter in der FMB Diamond Series war und beim Red Bull Joyride im Rahmen von Crankworx Whistler auf dem Podium stand, nahm auch am "Red Bull District Ride" 2022 teil, wo er einen respektablen sechsten Platz belegte.

Pim Scheers

Pim Scheers © Red Bull

Pim Scheers, ein absoluter Publikumsliebling, sicherte sich seine Wildcard über den Videowettbewerb. Als niederländischer Meister im Dirt und im UCI-BMX-Park bringt er seine auf 20-Zoll-Rädern perfektionierten, extrem technischen Tricks auf das Big Bike – doch er ist nicht in Groningen, um nur die Teilnehmerzahl aufzufüllen, sondern wird vor heimischem Publikum alles geben.

02 Frauen

Robin Goomes

Robin Goomes © Red Bull

Goomes muss man eigentlich nicht vorstellen, aber wir machen's trotzdem: Die 30-jährige Neuseeländerin ist eine absolute Pionierin im Freeride und Slopestyle und hat alles gewonnen, was es in diesem Sport zu gewinnen gibt, darunter zwei Red Bull Rampage-Siege in Folge (2024 und 2025) sowie den ersten Platz bei der Crankworx FMBA Slopestyle-Weltmeisterschaft 2025. Außerdem hat sie eine Reihe bahnbrechender Premieren vorzuweisen, darunter, dass sie als erste Frau einen Backflip in einem offiziellen Wettkampf gelandet hat. Bei ihrem ersten Auftritt beim Red Bull District Ride 2026 will sie noch mehr Geschichte schreiben.

Alma Wiggberg

Alma Wiggberg © Red Bull

Die schwedische Allrounderin (neben Slopestyle ist sie nationale Meisterin im Pumptrack und Enduro) schrieb 2025 Geschichte, als sie den allerersten Frauenwettbewerb beim Red Bull Joyride im Rahmen von Crankworx Whistler gewann. Auch wenn es nicht reichte, Goomes an der Spitze der Crankworx FMBA Slopestyle-Weltmeisterschaftswertung zu verdrängen, hat die 23-Jährige gezeigt, dass sie an einem guten Tag unschlagbar ist – mit einer breiten Palette an technischen Tricks in ihrem Repertoire und maximaler Präzision.

Johanna Nussbaumer

Johanna Nussbaumer © Red Bull

Die 17-Jährige ist die jüngste Fahrerin beim diesjährigen Red Bull District Ride, aber lass dich nicht von ihrem Alter täuschen. Die "Red Bull Rookie of the Year 2025" hat sich in diesem Jahr bereits auf der größten Bühne bewiesen und Crankworx Rotorua gleich beim ersten Anlauf gewonnen. Ihr zweiter Platz beim Birell Bike Fest im Mai zeigte, dass das kein Zufall war, und mit einer 100-prozentigen Podiumsbilanz in ihrer Karriere wird Nussbaumer mindestens den dritten Platz anvisieren.

Shealen Reno

Shealen Reno © Red Bull

Die ehemalige BMX-Fahrerin schoss mit einem historischen ersten Platz beim Crankworx Christchurch Anfang dieses Jahres auf die Weltbühne und landete dabei ihren allerersten Backflip im Wettkampf. Darauf folgte ein dritter Platz beim Red Bull Joyride 2025 beim Crankworx Whistler, und derzeit führt sie die neu gegründete Slopestyle Super League an.

Harriet Burbidge-Smith

Harriet Burbidge-Smith © Red Bull

Die Australierin Harriet Burbidge-Smith hat allen Widrigkeiten getrotzt und ist an die Spitze des Slopestyle zurückgekehrt: Nach einem Bruch des C7-Wirbels, den sie sich 2024 beim Red Bull Joyride in Crankworx Whistler zugezogen hatte, kehrte sie zurück und nahm letztes Jahr an der Red Bull Rampage teil. Sie hat ihre Genesung mit einem zweiten Platz beim Crankworx Rotorua Anfang dieses Jahres fortgesetzt, und ein Sieg beim Red Bull District Ride würde ihr Hollywood-Comeback krönen.

Natalia Niedzwiedz

Natalia Niedzwiedz © Red Bull

Niedzwiedz sicherte sich dank ihres dritten Platzes beim Birell Bike Fest im Mai ihren Wildcard-Platz im Red Bull District Line-Up. Die 22-jährige Polin war bereits 2023 die erste Frau, die einen Double Backflip auf einem Mountainbike landete, und ist bereit, auf der Strecke in Groningen etwas Spektakuläres zu zeigen.