Red Bull Setlist mit Luciano: So kannst du die Show in Köln mitgestalten

Am 18. November 2026 kommt Red Bull Setlist in die LANXESS arena nach Köln. Im Mittelpunkt steht Luciano und eine Karriere, die vor zehn Jahren im Berliner Underground Fahrt aufnahm und ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen Rapper seiner Generation gemacht hat.

Doch Red Bull Setlist ist kein gewöhnliches Luciano-Konzert: Die Fans gestalten die Show mit. Ihr votet für Songs, entscheidet bei Special Moments mit und habt sogar Einfluss darauf, welcher Newcomer Teil des Abends wird. So entsteht eine einmalige Live-Experience, die Lucianos erste zehn Jahre feiert und gleichzeitig von genau der Community geprägt wird, die ihn auf diesem Weg begleitet hat.

01 Was ist Red Bull Setlist?

Ein Artist, eine Legacy, eine Show, shaped by the Fans: Red Bull Setlist ist ein interaktives Live-Musikformat, bei dem das Publikum Einfluss darauf nimmt, was auf der Bühne passiert. Keine starre Setlist, kein Standard-Konzert. Stattdessen können die Fans für Songs voten und besondere Momente der Show mitgestalten.

Für die deutsche Ausgabe steht mit Luciano ein Artist auf der Bühne, dessen Karriere jede Menge Material für diesen Abend liefert. Seit seinem Durchbruch 2016 hat sich sein Sound vom Berliner Drill stetig weiterentwickelt und um Einflüsse aus R&B, Afrobeats, House und Pop erweitert. Dazu kommen internationale Kollaborationen und einige der größten Deutschrap-Hits der vergangenen Jahre.

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Red Bull Setlist auf einen Blick:

Datum: 18. November 2026

Location: LANXESS arena, Köln

Artist: Luciano

Anlass: 10 Jahre Luciano

Special Feature: Fans gestalten die Setlist und besondere Momente der Show mit

Newcomer: Die Community entscheidet mit, welcher Newcomer dabei sein wird

Tickets: Jetzt erhältlich

Voting: Jetzt möglich

02 So kannst du Lucianos Show mitgestalten

Bei Red Bull Setlist beginnt die Show lange vor dem ersten Track in der LANXESS arena. Denn die Fans entscheiden mit, was sie am 18. November live erleben wollen. Erfahre hier alles zum Voting.

Welche Luciano-Tracks dürfen auf keinen Fall fehlen? Welcher Song verdient seinen großen Arena-Moment? Beim Voting kannst du deine Stimme abgeben und so Einfluss auf die Setlist nehmen. Dazu kommen Special Moments, die gemeinsam mit der Community gestaltet werden.

Und nicht nur Luciano steht zur Wahl: Die Fans können außerdem mitentscheiden, welcher Newcomer bei Red Bull Setlist zu sehen sein wird. Vote jetzt.

Was ihr schon entschieden habt, erlebt ihr live in Köln. Eine Reveal gab es aber bereits:

03 10 Jahre Luciano: vom Berliner Underground in die größten Arenen

Dass ausgerechnet Luciano bei Red Bull Setlist seine zehnjährige Karriere gemeinsam mit den Fans feiert, passt zum Format. Denn hinter diesen zehn Jahren steckt eine Entwicklung vom Berliner Underground bis in die größten Arenen Deutschlands.

2016 gelingt Luciano mit Songs wie „Jagen die Mio“ und dem gemeinsamen Mixtape Locosquad präsentiert 12812 der erste große Schritt. 2017 folgt sein Solo-Mixtape Banditorinho, wenig später erscheint mit Eiskalt sein erstes Studioalbum.

Was danach passiert, lässt sich nicht mehr nur als Durchbruch bezeichnen. Luciano entwickelt seinen Sound kontinuierlich weiter, veröffentlicht fast jährlich neue Projekte und bewegt sich immer selbstverständlicher zwischen Drill, melodischen Sounds und internationalen Einflüssen.

Mit Songs wie „Meer“, „Beautiful Girl“ und vor allem „Bamba“ steigen auch die Streamingzahlen in andere Dimensionen. 2022 wird Luciano zum zweiten Mal in Folge zum meistgestreamten Künstler Deutschlands auf Spotify. Gleichzeitig arbeitet er unter anderem mit Central Cee, BIA, AITCH, Lil Baby und Omah Lay zusammen.

Vom Block auf die Mainstage ist deshalb bei Luciano mehr als nur eine Line. Zehn Jahre nach seinen ersten Erfolgen schließt sich bei Red Bull Setlist in Köln der Kreis: vom Berliner Underground zur eigenen Show in der LANXESS arena.

04 Welche Luciano-Songs gehören auf die Setlist?

Bei mehr als zehn Jahren Musik bleibt eigentlich nur eine Frage: Welche Luciano-Songs willst du am 18. November live hören?

Sein Katalog reicht von frühen Drill-Tracks über große Streaming-Hits bis zu internationalen Kollaborationen. „Jäger“ führt zurück zum Solo-Mixtape Banditorinho. „Meer“ gehört zu den Tracks, die Lucianos frühen Sound geprägt haben. Mit „Beautiful Girl“ zeigt er eine melodischere Seite, während „Bamba“ mit BIA und AITCH seine internationale Entwicklung auf den Punkt bringt.

Dazu kommen Tracks wie „Fendi Drip“ mit Ufo361 und Lil Baby, „West Connect“ mit Central Cee, „Another Vibe“ mit Omah Lay oder neuere Songs wie „Pole Position“.

Genau diese Bandbreite macht das Voting spannend: Soll es ein Luciano-Klassiker der ersten Stunde sein? Einer seiner größten Hits? Ein internationaler Crossover? Oder ein Track, mit dem niemand rechnet?

Du entscheidest mit, welche Kapitel seiner zehnjährigen Karriere auf der Bühne in Köln ihren Moment bekommen.

Zehn Jahre Luciano führen zu dieser einen Nacht: Am 18. November blickt der Rapper in der LANXESS arena nicht einfach auf seine bisherige Karriere zurück. Gemeinsam mit seinen Fans bringt er sie auf die Bühne. Von den frühen Drill-Tracks bis zu den internationalen Hits entscheidet die Community mit, welche Kapitel seiner Legacy Teil der Show werden.

Ein Artist. Eine Legacy. Deine Stimme. Red Bull Setlist.