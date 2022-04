So findest du den richtigen Padel-Schläger

zu spielen scheint auf den ersten Blick einfach zu sein: Suche dir einen Spielpartner, schnapp dir einen Schläger und los geht's! In der Regel dauert es zu Beginn jedoch eine gewisse Zeit, bis sich Anfänger an die neue Umgebung gewöhnen, besonders dann, wenn Spieler aus dem Tennissport kommen.

Die meisten Experten sind sich einig, dass der Schläger einer der Schlüssel für einen guten Start in diese neue Sportwelt darstellt. Deshalb analysieren wir hier, wie man den passenden Padel-Schläger auswählt.

Bevor man sich für einen bestimmten Schläger entscheidet, sollte man die verschiedenen Schlägertypen kennen. Fassen wir also zunächst die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Formen zusammen und konzentrieren wir uns auf ihre Unterschiede bezüglich Spielstil eines Spielers:

Der Diamant-Schläger wird vor allem von offensiven und schlagkräftigen Spielern verwendet. Balance und Gewicht befinden sich näher am Schlägerkopf, daher kann es etwas dauern, bis man sich daran gewöhnt hat. Dieses Modell empfiehlt sich eher für fortgeschrittene Spieler.

Bei diesen Modellen versucht man ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Power zu erreichen. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Mitte des Schlägers, deshalb spielt er sich auch recht komfortabel, obwohl er kopflastiger und etwas schwerer ist als die runde Variante.

Ein runder Schläger lässt sich leichter bewegen, weil sich der Schwerpunkt im Griff befindet, also dort, wo wir den Schläger festhalten. Dies fördert das Gefühl von Leichtigkeit und Kontrolle vom ersten Moment an. Außerdem bietet ein runder Schläger eine größere Spielfläche.

Ein weiterer Begriff, den du dir unbedingt merken solltest, ist der "Sweetspot". Damit ist die Zone am Schläger gemeint, bei dem der Ball am effektivsten und kräftigsten geschlagen wird. Der Sweetspot ist ein grundlegender Faktor bei der Wahl des Schlägers, abhängig vom jeweiligen Spielstil, der Ballkontrolle und natürlich Power.

Juan Lebrón in Madrid

Padel-Schäger werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, was sich auf ihr Gewicht, Spielverhalten und Performance auswirkt. Hier die wichtigsten:

Ein stärkerer und dichterer Gummi, der in verschiedenen Ausführungen und Stärken erhältlich ist -- von weich bis hart.

Der Belag empfiehlt sich besonders für Spieler, die ein sanftes und weiches Spielgefühl haben wollen. Der Gummi verhindert, dass Schmerzen im Handgelenk, im Ellbogen oder in der Schulter entstehen.

Dichtes, flüssiges Kunstharz, das häufig auf alle Schlägerbereiche aufgetragen wird und so seine Homogenität fördert. In Kombination mit Lack oder Farbzusätzen macht es den Schläger widerstandsfähiger und wasserfest.

Wird in der Regel in Pulverform verwendet und mit Farbe vermischt. Sorgt für Festigkeit und guten Widerstand, ohne das Gewicht übermäßig zu beeinflussen. Lange Lebensdauer.

Sehr leicht und resistent. Wird häufig als Verstärkung in allen Schlägerbereichen verwendet.

Flexibler, aber schwerer. Verbesserter Widerstand bei Mix mit Grafit oder Carbon. Aufgrund der erhöhten Flexibilität eignet sich Glasfaser perfekt als Rahmen für die Aufprallfläche. Das Material erleichtert den Ballabgang vom Schläger, was besonders bei Anfängern oder mittelschweren Schlägern sehr praktisch ist.

