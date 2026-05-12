Roczen vs. Lawrence war das verrückteste Supercross-Finale aller Zeiten

Jemandem sollte das Herz gebrochen werden. Wir hatten eine ganze Woche Zeit, uns darauf vorzubereiten. Vor dem Rennen saßen Ken Roczen und Hunter Lawrence zusammen an einem Tisch, mit Mikrofone in der Hand. Ein Reporter fragte sie, ob sie sich auf den Verlust vorbereitet hätten, den einer von ihnen unweigerlich würde hinnehmen müssen.

Roczen ließ den Interviewer nicht ausreden, sondern nahm das Mikrofon in die Hand und sagte knapp: "Das Leben geht weiter." Schnell setzte er das Mikrofon ab, um das Ende des Gesprächs zu signalisieren und lächelte mit zusammengekniffenen Lippen.

Hunter Lawrence und Ken Roczen nach dem Finale © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Lawrence lachte und wünschte sich vielleicht, er hätte zuerst an diese Antwort gedacht. Er wiederholte Roczen, aber mit mehr Worten:

"Natürlich wachst du trotzdem am nächsten Tag auf. Der eine zahlt viel mehr als der andere, aber so ist der Rennsport, es gibt nur einen Gewinner... Das Leben geht weiter. Du gehst zurück zur Arbeit."

01 Ein unwahrscheinliches Aufeinandertreffen

Damit hatte niemand gerechnet: ein "Winner-take-all"-Meisterschaftsfinale zwischen Hunter Lawrence, der noch kein Rennen gewonnen (oder alle 17 Runden absolviert) hatte und Ken Roczen, der seit 13 Jahren versucht hatte, diesen Titel zu gewinnen.

Hunter Lawrence und Ken Roczen © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Die Supercross-Meisterschaft 2026 war ein Duell zwischen zwei der sympathischsten und beliebtesten Athleten im Motorsport . Roczen hatte seine Chance lange verpasst und Lawrence musste sich erst noch durchsetzen.

Zumindest dachten wir das.

Beide Fahrer sind (im übertragenen und wörtlichen Sinne) durch die Hölle gegangen, um am 9. Mai im Rice-Eccles-Stadion an den Start zu gehen. Roczens gesamte Karriere (und sein linker Arm) wären im Januar 2017 beinahe verloren gegangen, als ein schwerer komplizierter Bruch der Speiche und der Elle (sowie ein ausgekugelter Ellbogen und ein gebrochenes Kahnbein) zu einem Dutzend Operationen führte, von denen die erste lediglich der Rettung des Armes diente. "Wir haben seinen Arm repariert, damit er zu Abend essen konnte, nicht damit er wieder fahren konnte", sagte Dr. Randy Viola 2018 gegenüber ESPN über diese erste Operation.

Roczens Wiederaufbau war eine Reise mit zwei Vorwärts- und einem Rückwärtsgang: Ein gebrochener Mittelhandknochen in der rechten Hand, nur sechs Rennen vor seinem Comeback 2018, und dann mehrere Jahre lang der Kampf mit dem Epstein-Barr-Virus, der ihn manchmal immer noch "leblos" fühlen lässt.

In Philadelphia legte Ken Roczen im April den Grundstein für den Titel © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Aber es gab auch Positives: Heirat, Kinder, eine Rückkehr zum Gewinnen im Jahr 2020, die amerikanische Staatsbürgerschaft und ein Wechsel zurück zu einem Suzuki-Team, das bereit war, sich auf seine Bedürfnisse und seinen Lebensstil einzustellen. An diesem Punkt in seinem Leben strebte er nach etwas, von dem er befürchtete, dass es unmöglich geworden war.

"Ich habe nur versucht, mich an etwas festzuhalten, um wieder halbwegs gut zu sein", sagte Roczen über die Suche nach neuen Möglichkeiten Ende 2022. "Ich war nicht mal in der Nähe davon, einen Titel zu gewinnen."

Bis er es unwahrscheinlicherweise doch tat.

Hunter Lawrence' Weg zum Supercross-Meisterschaftsanwärter begann in Brisbane, Queensland, führte aber über viele Abenteuer in Europa, wo die Finanzen so knapp wurden, dass die Familie Dosen Thunfisch und Gläser mit Erdnussbutter rationierte.

In Australien hatten sie alles verkauft und einen Plan B gab es nicht. Verletzungen kamen jedoch schneller als Siegprämien. Hunter war 17 und lebte mit Heiko Klepka (Roczens Vater) in Deutschland, als Kenny die verheerende Armverletzung erlitt. Ende 2018 zog die Familie Lawrence nach Amerika und Hunter verfolgte aufmerksam Roczens Wiederaufbau. Vielleicht hat es geholfen, denn er musste selbst dasselbe tun.

Rückschläge und Operationen häuften sich: Knie, Schlüsselbeine, Schultern, Labrum, Schulterblatt. Ganze Saisons fielen aus, die Zukunft wurde neu überdacht.

"Es ist ein bisschen wie mit dem Hausgeld, denn man kommt fast an den Punkt, an dem man sich damit abgefunden hat, es aufzugeben". sagte Hunter am Tag vor dem SLC SX und sprach damit die Tatsache an, dass er schon einmal kurz davor war, den Rennsport aufzugeben. "Aber sich selbst wieder aufzubauen ist cool."

02 Gegen alle Widrigkeiten

Lawrence war zu Beginn des Jahres 2026 kein Titelfavorit, aber er war eine wahrscheinliche Option, der 70. Sieger in der 450SX-Geschichte zu werden. Roczen war so weit unten auf der Titelfavoritenliste, dass die Wettanbieter ihn in der Vorsaison mit +1402 bewerteten (eine 100-Dollar-Wette auf Roczen als Champion würde eine Auszahlung von 1402 Dollar ergeben). Zum Vergleich: Lawrence lag bei +311 und Eli Tomac bei +240.

Ein weiteres Argument gegen den 32-jährigen Roczen: Der Rekord für die meisten Saisons vor dem Titelgewinn liegt bei sieben (Tomac, 2020) und der Durchschnitt bei 3,1. Außerdem hatte noch nie ein Fahrer, der älter als 30 Jahre war, eine Meisterschaft in der Königsklasse gewonnen. Roczen hatte nur sechsmal eine komplette Saison absolviert.

Ken Roczen gewinnt die SMX-Weltmeisterschaften 2026 © Garth Milan

Roczen holte einen 31-Punkte-Rückstand auf und übernahm nach dem Philadelphia Supercross die Führung. Es war das erste Mal, dass er in der zweiten Saisonhälfte die rote Plakette trug.

Roczen und Lawrence kamen mit nur einem Punkt Rückstand und der ausgeglichensten Bilanz aller Zeiten nach Ski City: 5 Siege, 12 Podiumsplätze und 14 Top-5-Platzierungen. Lawrence' klarer Vorteil war die bessere durchschnittliche Startposition, aber Roczen hatte im Laufe der Saison mehr Runden geführt.

Diese Beständigkeit sorgte für das erste "Winner-take-all"-Finale seit 2006, als der spätere Champion Ricky Carmichael punktgleich mit Chad Reed nach Las Vegas kam. Diese einmalige Situation entstand zwei Jahrzehnte nach dem Showdown von 1985, der im Rose Bowl entschieden wurde.

Seltsamerweise hat keiner der Fahrer, die in diese Szenarien verwickelt waren, das Rennen tatsächlich gewonnen. Weder Carmichael, noch Reed, noch Namen, an die du dich vielleicht nur entfernt erinnerst, wie Jeff Ward und Broc Glover. Nicht einmal Ken Roczen und Hunter Lawrence.

03 Das Leben geht weiter

Am Ende hatten beide Fahrer zu kämpfen. Der eine gab zu, dass er "ein emotionales Wrack" war, der andere verlangte "ein bisschen zu viel von der Frontpartie, wenn er in die Kurve kam." Lawrence und Roczen kamen gemeinsam durch die erste Kurve des Hauptrennens. Roczen machte einen mutigen und aggressiven Überholmanöver in Kurve zwei. Es fühlte sich an, als hätten die Drehbuchautoren das Ergebnis so inszeniert, dass die Emotionen maximiert wurden.

Roczen und Lawrence blieben 10 Runden lang aneinander gekettet; keine Fehler, keine Positionskämpfe. Sie kämpften miteinander und forderten sich gegenseitig heraus, einen Fehler zu machen. Lawrence war der erste, der gebissen wurde. In Runde 11 kam Lawrence, dicht gefolgt von seinem Kindheitsrivalen Jorge Prado, von der Strecke ab - ein Fehler, der Roczen nur wenig Luft verschaffte. Zwanzig Sekunden später ging Lawrence zu Boden, ein unverschuldeter Fehler. Er stand auf, stieß mit einem anderen Fahrer zusammen und stürzte erneut - wie ein schlechter Traum, dem man verzweifelt zu entkommen versucht.

Es schien, als wäre es vorbei, Roczen schachmatt. Aber da noch mehr als die Hälfte des Rennens zu fahren war und Roczens Erfahrungen aus zehn Jahren unsichtbar über ihm schwebten, blieben die Zweifel und der Unglaube schwer.

Ken Roczen feiert seinen Sieg bei der SMX-Weltmeisterschaft © Garth Milan

Für Roczen, der 22 Runden lang fehlerfrei blieb, bevor ihn ein Schwarm von Nicht-Meisterschaftskonkurrenten überholte, "fühlte sich jede Runde wie die letzte Runde einer Meisterschaft an", so laut war das Gebrüll der Menge. Roczen tat das Einzige, was er wirklich tun musste, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen: Er kam vor Lawrence ins Ziel.

Roczen konnte endlich alles rauslassen: die Emotionen, die Tränen, den Schmerz, die Freude. Nach dem Rennen versicherten uns seine Worte, dass er ein Mensch ist. "Ich war heute ein emotionales Wrack", sagte er. "Ich bin körperlich und geistig erschöpft von den letzten Wochen".

Ken Roczen gewinnt die AMA Supercross 2026 © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Zusammen mit dem Pro Motocross und der SuperMotocross-Weltmeisterschaft 2025 war dies Hunters dritter Vizemeistertitel in Folge. Er verdiente sich einen Titel in Anmut und Sportlichkeit, als er Roczen umarmte, zum Sieg gratulierte und auf dem Boden blieb, um die Freude eines anderen aufzufangen. Oder sich in ein Gefühl hineinzuversetzen, dem er zu entkommen versucht.

Wie auch immer, das Leben geht weiter.