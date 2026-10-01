VALORANT Champions 2026: Teams, Termine, Spielformat und mehr

Kann Kamel „Kameto“ Kebir Karmine Corp bis zum VALORANT Champions-Titel führen? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die über der Weltmeisterschaft 2026 namens 'VALORANT Champions 2026' schweben. Hier findest du alles, was du über die Teams, das Format, den Zeitplan und die Geschichten wissen musst, bevor es in Shanghai, China, losgeht.

01 Wo findet die VALORANT Champions 2026 statt?

Die VALORANT Champions 2026 sind nach den Shanghai Masters das zweite große internationale VALORANT-Event, das in China stattfindet . Es ist zudem das erste Mal, dass das Land die Champions ausrichtet. Das Äquivalent einer Weltmeisterschaft im Shooter-Hit von Riot Games. Das Turnier zum Saisonabschluss bringt 16 der besten Teams der Welt zusammen, die alle den ultimativen Preis anstreben.

Das Turnier wird an zwei legendären Austragungsorten in Shanghai stattfinden. Die Eröffnungsphase, einschließlich der Gruppenphase und der ersten Runden der Play-offs, findet im Jing’an Sports Centre mit einer Kapazität von 5.600 Plätzen statt. Anschließend geht es für das Finale in die prestigeträchtige Mercedes-Benz Arena, wo bis zu 18.000 Fans die Tribünen füllen werden.

02 Zeitplan der VALORANT Champions 2026

Die Weltmeisterschaften finden im September und Oktober 2026 statt. Egal, ob du ein eingefleischter E-Sport-Fan bist oder nicht. Es ist immer ein großes Ereignis für das Spiel, besonders mit der Veröffentlichung von Skins, die speziell für das Turnier entworfen wurden. Hier sind die wichtigsten Termine für die VALORANT Champions 2026:

23. September 2026: Offizieller Start des Events im Spiel, weltweite Veröffentlichung des Updates und Release der exklusiven „Champions 2026“-Waffenskin-Kollektion.

24. September bis 1. Oktober 2026: Gruppenphase im Jing’an Sports Centre. Die 16 qualifizierten Teams treten im Double-Elimination-Format gegeneinander an.

2. bis 11. Oktober 2026: Beginn der Playoffs im Jing’an Sports Centre. Die beiden besten Teams jeder Gruppe (insgesamt acht Teams) ziehen in die finale Doppel-K.o.-Runde ein.

12.–15. Oktober 2026: Ruhetage

16. Oktober 2026: Das Champions -Wochenende beginnt in der Mercedes-Benz Arena. Der Wettbewerb wird mit dem ersten der World-Top-4-Finale fortgesetzt.

17. Oktober 2026: Finaleder Verliererrunde in der Mercedes-Benz Arena, ausgetragen als Best-of-Five-Serie (Bo5), um den zweiten Finalisten zu ermitteln.

18. Oktober 2026: Grand Final in der Mercedes-Benz Arena. Der ultimative Showdown im Best-of-Five-Modus (Bo5), bei dem der Weltmeister 2026 gekürt wird.

03 VALORANT Champions LIVE verfolgen: So geht's

Wer es selbst nicht nach Shanghai schafft, muss nicht verzagen. Natürlich kannst du die VALORANT Champion 2026 auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von Riot Games live anschauen oder dir im Nachgang die Matches in voller Länge zu Gemüte führen.

04 Wie sieht das Format der VALORANT Champions aus?

Die 16 Teams, die sich für die VALORANT Champions 2026 qualifiziert haben, werden in vier Vierergruppen aufgeteilt. Jede Gruppe besteht aus je einem Team aus jeder der vier Regionen, aus denen sich die VALORANT Champions Tour (VCT) zusammensetzt.

Die Teams treten im Rahmen des Double-Elimination-Formats der VCT in Best-of-Three-Matches (BO3) gegeneinander an. Am Ende dieser Phase scheiden zwei Teams aus, während die anderen beiden in die Play-offs vorrücken.

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Für die Endrunde wird erneut ein Doppel-K.o.-System angewendet, wobei alle Matches im Best-of-Three-Modus (BO3) ausgetragen werden. Mit Ausnahme des großen Finales, das im Best-of-Five-Modus (BO5) stattfindet.

05 Welche Teams treten an?

VCT China

JD Gaming

TYLOO

EDward Gaming

XLG Esports

VCT Pazifik

Nongshim RedForce

Global Esports

Paper Rex

T1

G2 Esports triumphierte 2025 beim Red Bull Home Ground © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

VCT EMEA

Team Vitality

FUT Esports

Team Liquid

Karmine Corp

VCT Americas

100 Thieves

LOUD

G2 Esports

NRG

06 Wer sind die Favoriten?

Paper Rex kommen mit guten Aussichten nach Shanghai und gehören definitiv zu den Teams, die man im Auge behalten sollte. Die asiatische Mannschaft hat in dieser Saison eine beeindruckende Bilanz von 25:9 vorzuweisen, was einer Gewinnquote von 73,5 Prozent entspricht, und erreichte sowohl in Santiago als auch in London das Masters-Finale. Das Problem ist, dass ihnen der Titel bei beiden Gelegenheiten verwehrt blieb. In Santiago wurden sie von Nongshim RedForce mit 3:0 besiegt, bevor sie im Londoner Finale mit 3:2 gegen Leviatán verloren. In Shanghai hat Paper Rex nun eine weitere Chance, ihre Beständigkeit in einen ersten Weltmeistertitel umzumünzen.

NRG , der Titelverteidiger nach dem Sieg bei den VALORANT Champions 2025, kehrt ebenfalls in den Wettbewerb zurück, nachdem sie sich diesmal über Ranglistenpunkte statt durch einen Turniersieg qualifiziert haben. Ihre Erfahrung mit dem Gewinn des Weltmeistertitels im letzten Jahr gibt ihnen eine solide Grundlage für die Verteidigung ihrer Krone. Team Vitality, das ebenfalls ganz oben in den Global Power Rankings steht, wird zu den weiteren Teams gehören, die um den Pokal kämpfen wollen.

Könnte Karmine Corp um den Titel mitspielen?

Kameto ist ein wichtiges Mitglied der Karmine Corp © Riot Games

Die Geschichte der Saison 2026 von Karmine Corp hat eine außergewöhnliche Wendung genommen. Nachdem die französische Organisation das Jahr mit fünf Niederlagen in Folge in der VCT EMEA Stage 1 begonnen hatte, schien es, als würde sie auf eine weitere Saison ohne Champions-Teilnahme zusteuern. Doch dann änderte sich alles.

ENGH verließ das Team nach der Stage-1-Saison als Cheftrainer, und Co-Trainer ZE1SH übernahm das Ruder. Im März holte Karmine Corp dann N4RRATE von den Sentinels zurück, und diese Veränderungen lösten eine bemerkenswerte Wende aus. KC gewann daraufhin die EMEA Stage 2, sicherte sich damit zum ersten Mal überhaupt die Qualifikation für die Champions und vollendete eine der dramatischsten Kehrtwenden der Saison in der VCT.

Die große Frage ist nun, ob sich diese Form auch auf der internationalen Bühne fortsetzen lässt. Karmine Corp hat noch nie bei den Champions gespielt, daher stellt Shanghai eine völlig neue Herausforderung für das Team dar. Der EMEA-Titel hat ihnen einen Platz unter den Besten der Welt gesichert, aber erst bei den Champions wird sich zeigen, ob sich die bemerkenswerte Wandlung von KC auch gegen die stärksten Teams aus allen Regionen fortsetzen lässt.

07 Welche Teams könnten für eine Überraschung sorgen?

Unter den Außenseitern verdient XLG Esports besondere Aufmerksamkeit. Die chinesische Organisation ist erst 2023 in die VALORANT-Szene eingestiegen, hat sich aber bereits zum zweiten Mal in Folge für die Champions und zum fünften Mal in Folge für ein internationales Turnier qualifiziert. Nach einem unerwarteten Lauf auf den 5. bis 6. Platz beim London Masters hat sich XLG als Team etabliert, das in der Lage ist, die etablierte Ordnung aufzumischen. Der 9. bis 12. Platz bei den Champions 2025 zeigt jedoch, dass noch ein weiterer Schritt nötig ist.

Auch Nongshim RedForce passt in dieses Profil. Das koreanische Team holte sich zu Beginn der Saison einen Überraschungssieg beim Santiago Masters, wobei Dambi zum MVP des Turniers gekürt wurde. Ihr Triumph zeigte, dass der Abstand zwischen den etablierten Favoriten und den Verfolgern kleiner sein kann als erwartet.

08 Wer hat die VALORANT Champions bislang gewonnen?

NRG wird in China zu den Favoriten zählen © Colin Young-Wolf/Red Bull Content Pool

2021 Berlin: Acend (EMEA)

2022 Istanbul: LOUD (Amerika)

2023 Los Angeles: Evil Geniuses (Amerika)

2024 Seoul: Edward Gaming (China)

2025 Paris: NRG (Amerika)

Teams aus den USA haben also bisher drei der fünf Champions-Titel gewonnen, während EMEA und China jeweils einen Titel für sich verbuchen konnten. Die Pazifikregion wartet derweil noch immer auf ihren ersten Champions-Sieg, obwohl dort durchweg starke Teams wie Paper Rex vertreten sind.

Auch in Shanghai gibt es ein Stück Champions-Geschichte, das man im Auge behalten sollte. Ethan Arnold , der mittlerweile bei NRG spielt, war der erste Spieler, der das Turnier zweimal gewann, als er 2025 den Pokal holte. Nachdem er bereits 2023 mit Evil Geniuses gewonnen hatte. Er ist nach wie vor der einzige Spieler, dem dieses Kunststück gelungen ist.

09 Wie kann ich bei den VALORANT Champions 2026 dabei sein?

Für Fans, die nach Shanghai reisen möchten, sind Tickets über die offizielle VALORANT-Esports-Website und autorisierte chinesische Ticketpartner erhältlich. Tickets für die Gruppenphase und die Play-offs werden in der Regel separat verkauft, wobei das K.o.-Wochenende und das Grand Final traditionell als Erstes ausverkauft sind. Die Preise reichen von Stehplätzen bis hin zu Premium-Sitzplätzen, die die Möglichkeit bieten, die Teams zu treffen.

10 Die offizielle Hymne für die Ausgabe 2026

Wie jedes Jahr haben die Champions ihre eigene offizielle Hymne. Die Hymne für 2026 trägt den Titel „If The Sun Burns Out Tonight“ und wird von Grabbitz, Oli Sykes (von der Band Bring Me the Horizon) und Courtney LaPlante (Leadsängerin von Spiritbox) gesungen.