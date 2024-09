Die Spielmodi von VALORANT im Überblick

Dies ist dasselbe wie das unbewertete Spiel, nur dass es kompetitiv ist. Du musst Stufe 20 erreichen, um kompetitive Matches freizuschalten, aber danach kannst du dich in die Warteschlange einreihen. In diesem Modus spielst du zunächst fünf Platzierungsspiele, um deinen Anfangsrang für den aktuellen Akt (die Saison) zu bestimmen. Je nachdem, ob du das Spiel gewinnst oder verlierst, und je nachdem, wie du dich schlägst, erhältst oder verlierst du Rangpunkte (RR). Wenn du in einem Spiel besonders gut abschneidest, kannst du zwischen 20 und 30 RR gewinnen, aber auch das Gegenteil ist der Fall. Wenn du gleichmäßig abschneidest, kannst du etwa 10-15 RR gewinnen oder verlieren.

Dieser Modus wurde 2023 hinzugefügt und ähnelt am meisten einem unbewerteten Spiel. Aber wie der Name schon sagt, ist Swift Play beziehungsweise Schnelles Spiel... schnell. Anstatt von 13 Runden wird das Spiel in zwei Hälften zu je vier Runden aufgeteilt, und wer zuerst fünf Runden geschafft hat, gewinnt.

Deathmatch ist ein extrem lockerer Spielmodus, der oft von Spielern genutzt wird, um ihre Schießkünste aufzuwärmen, bevor sie sich in ein Wettkampfspiel stürzen. Wie in vielen anderen Spielen geht es auch in der VALORANT-Variante von Deathmatch nur um Kills. Du bekommst nach dem Zufallsprinzip einen Agenten zugewiesen und hast keinen Zugriff auf dessen Fähigkeiten.

