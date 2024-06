Valorant auf PS5 und Xbox: Der Esports-Hit erobert die Konsolenwelt

Wenn Riot Games eines kann, dann sind es kompetitive Esports-Titel. Als die League of Legends-Macher anno 2020 den Sprung in das Shooter-Genre wagten, wurde das Team von der Community noch kritisch beäugt.

Wenn Riot Games eines kann, dann sind es kompetitive Esports-Titel. Als die League of Legends-Macher anno 2020 den Sprung in das Shooter-Genre wagten, wurde das Team von der Community noch kritisch beäugt.

Zwei Jahre dauerte es, bis die Konsolenumsetzung von Valorant erstmals in einer Stellenanzeige von Riot Games Erwähnung fand. Weitere zwei Jahre lang mussten sich Fans gedulden, bis sie endlich Hand an den Taktik-Shooter legen konnten.

Zwei Jahre dauerte es, bis die Konsolenumsetzung von Valorant erstmals in einer Stellenanzeige von Riot Games Erwähnung fand. Weitere zwei Jahre lang mussten sich Fans gedulden, bis sie endlich Hand an den Taktik-Shooter legen konnten.

Zwei Jahre dauerte es, bis die Konsolenumsetzung von Valorant erstmals in einer Stellenanzeige von Riot Games Erwähnung fand. Weitere zwei Jahre lang mussten sich Fans gedulden, bis sie endlich Hand an den Taktik-Shooter legen konnten.

ging am 14. Juni an den Start.

Time for the Fireworks! So spielt ihr jeden Agenten in …

Wer den linken Analog-Stick nur leicht nach vorne bewegt, geht entsprechend langsam (und lautlos). Was am PC nur in Kombination aus mehren Tasten möglich ist. Das zeigt einmal mehr, welche Gedanken sich das Entwicklerstudio um die Umsetzung gemacht hat.

Wer den linken Analog-Stick nur leicht nach vorne bewegt, geht entsprechend langsam (und lautlos). Was am PC nur in Kombination aus mehren Tasten möglich ist. Das zeigt einmal mehr, welche Gedanken sich das Entwicklerstudio um die Umsetzung gemacht hat.

Wer den linken Analog-Stick nur leicht nach vorne bewegt, geht entsprechend langsam (und lautlos). Was am PC nur in Kombination aus mehren Tasten möglich ist. Das zeigt einmal mehr, welche Gedanken sich das Entwicklerstudio um die Umsetzung gemacht hat.

mit den maximal möglichen 120 Frames Per Second

Das schaffen die beiden aktuellen Konsolen zwar leider nicht, Valorant flimmert aber schon jetzt butterweich mit den maximal möglichen 120 Frames Per Second (Bilder pro Sekunde) über den Konsolen-Bildschirm.

Das schaffen die beiden aktuellen Konsolen zwar leider nicht, Valorant flimmert aber schon jetzt butterweich mit den maximal möglichen 120 Frames Per Second (Bilder pro Sekunde) über den Konsolen-Bildschirm.

Valorant ist ein taktischer Multiplayer-Shooter, der einige einzigartige Gameplay-Elemente bietet, die es von anderen Spielen in diesem Genre abheben. Gerade auf Konsolen gibt es kein vergleichbares Game, während das Gameplay einige gelungene Bestandteile aus anderen Genregrößen in sich vereint:

Valorant ist ein taktischer Multiplayer-Shooter, der einige einzigartige Gameplay-Elemente bietet, die es von anderen Spielen in diesem Genre abheben. Gerade auf Konsolen gibt es kein vergleichbares Game, während das Gameplay einige gelungene Bestandteile aus anderen Genregrößen in sich vereint:

Valorant ist ein taktischer Multiplayer-Shooter, der einige einzigartige Gameplay-Elemente bietet, die es von anderen Spielen in diesem Genre abheben. Gerade auf Konsolen gibt es kein vergleichbares Game, während das Gameplay einige gelungene Bestandteile aus anderen Genregrößen in sich vereint: