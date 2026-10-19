VALORANT Champions Tour 2027: So funktioniert das neue Format

Während sich die V ALORANT Champions 2026 in Shanghai ist gespielt und Top-Favorit LOUD hat sich tatsächlich durchgesetzt. Doch nun hat Riot Games den Blick bereits in die Zukunft gerichtet und große Änderungen an der VALORANT Champions Tour für 2027 angekündigt. Ein neues, turnierorientiertes Format verspricht den Teams mehr Möglichkeiten, auf der größten Bühne anzutreten. Mit über 50 Events in 15 Austragungsstädten.

Hier erfährst du, wie das Ganze funktionieren wird. Von der überarbeiteten Saisonstruktur über die offenen Qualifikationsrunden bis hin zu den Änderungen gegenüber 2026.

01 Was ist neu bei der VALORANT Champions Tour 2027?

Die VCT 2027 wird als weltweite Tour durch 15 Städte stattfinden © Riot Games

In den letzten Jahren hat die VALORANT Champions Tour ihre Türen stetig für mehr Herausforderer geöffnet. Im Jahr 2027 bildet diese Philosophie die Grundlage für die gesamte Saison: Teams qualifizieren sich regional, steigen in größere Wettbewerbe auf und halten ihren Schwung durch reine Leistung im Spiel aufrecht.

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Die wichtigsten Neuerungen:

Anzahl der Turniere: Mehr als 50 Turniere über das ganze Jahr verteilt.

Offene Wege : Offene Qualifikationswege, die sich über die gesamte Saison erstrecken.

Regionale Open: Neue Einstiegsturniere, bei denen sich Teams für Cups und globale Events qualifizieren können.

Ablauf: Ein turnierbasierter Kalender mit mehr Spielen, bei denen es um viel geht, und kürzeren Pausen zwischen den Saisons.

Finanzielle Unterstützung: Erweiterte finanzielle Unterstützung für qualifizierte Open-Teams, einschließlich garantierter Prämien bei der Qualifikation.

Game Changers: Das Saisonfinale der VCT Game Changers findet direkt während der Champions statt.

In-Game-Inhalte: Ein neues E-Sport-Bundle, bei dem der Ghost den Classic ersetzt.

Globale Reichweite: Die bislang umfangreichste VCT-Tour mit Live-Events in 15 Städten.

02 Die Saisonstruktur der VALORANT Champions Tour 2027

Der Zeitplan für die VALORANT Champions Tour 2027 © Riot Games

Die Saison 2027 dreht sich um eigenständige Turniere mit fünf Wettbewerbsstufen: Opens, Kickoffs, Cups, Masters und Champions. Da mehr Events auf dem Kalender stehen, haben Teams mehr Möglichkeiten, sich zu messen. Die VCT 2027 wird über das gesamte Jahr hinweg eine Rolle spielen.

Partnerteams bleiben ein zentraler Pfeiler des Ökosystems. Sobald der Kickoff jedoch vorbei ist, entscheiden die Wettkampfergebnisse darüber, wer weiterkommt. Open-Teams können den Sprung in die VCT schaffen, sich mit etablierten Spitzenorganisationen messen und sich ihre Plätze bei den größten internationalen Events des Jahres sichern.

Regionen: VCT Americas, EMEA und Pacific.

Format: 12 Teams pro Region, aufgeteilt in acht Partnerteams und vier Mannschaften aus den offenen Qualifikationen.

Mehrere Chancen : Regionen können mehrere offene Qualifikationen veranstalten, wodurch Herausforderer-Teams mehr als eine Chance haben, sich einen Platz im Kickoff zu sichern.

03 Qualifikation: So schaffen es offene Teams in die VCT

Im Jahr 2027 werden die Teams mehr Chancen haben als je zuvor © Colin Young-Wolff/Riot Games

Open-Teams können sich den Weg in die Kickoff, die Cups, die Masters und die Champions erkämpfen. Ab 2027 erhalten Teams ohne Partner, die es in die großen VCT-Phasen schaffen, zusätzlich zu ihrem regulären Turnierpreisgeld feste Qualifikationszahlungen.

Im Laufe der Saison bieten zusätzliche Open-Turniere neue Wege in die regionalen Cups. Wenn ein Team den ersten Versuch verpasst, warten später noch jede Menge zweite Chancen auf es.

Starttermin: November 2026.

Teilnehmende Regionen: Amerika (Nordamerika, LATAM Nord, LATAM Süd, Brasilien), EMEA (Europa, Türkei, MENA), Pazifik (Südkorea, Japan, Thailand, Indonesien, Vietnam, Südostasien, Südasien, Ozeanien) und China.

Teilnahmebedingungen: Die Regeln variieren je nach Region, darunter Mindestalter und MMR-Schwellenwerte.

Wohnsitzregel: In den meisten Regionen müssen mindestens drei von fünf Startspielern in dieser bestimmten Region wohnhaft sein.

Kaderkontinuität: Open- und Creator-Teams, die mindestens drei ihrer fünf Spieler behalten, behalten ihren Wettbewerbsfortschritt während der gesamten Saison.

Checkliste zur Vorbereitung: Teams müssen ihre Kader, gültige Reisepässe, Visa und ein markenrechtskonformes Team-Branding frühzeitig festlegen.

04 VCT 2027 vs. VCT 2026: Die wichtigsten Unterschiede

Im Jahr 2026 verlief der Weg zum Pokal linear: Auftakt, zwei regionale Stages, die Masters in Santiago und London und schließlich die Champions in Shanghai. Bei den Champions treten 16 Teams in vier Vierergruppen gegeneinander an, wobei jede Gruppe ein Team pro Region umfasst. Gespielt wird in einem Doppel-K.o.-System im Best-of-3-Modus, gefolgt von einem Best-of-5-Finale.

Das Format von 2027 bricht mit dieser Struktur. Der Fokus verlagert sich auf mehr Turniere, mehr Einstiegsmöglichkeiten und eine stärkere finanzielle Unterstützung für Teams, die sich auf dem Server beweisen. Mehr dazu erfährst du auf der offiziellen VALORANT-Esports-Website .

Category VCT 2026 VCT 2027 Saisonstruktrur Kickoff, Stages, Masters, Champions Opens, Kickoffs, Cups, Masters, Champions Turniere Ein Hauptturnier Mehr als 50 Open Team Zugang Limitiert Offene Qualifier über die gesamte Saison Finanzielle Unterstützung Preisgeld Preisgeld plus garantierte Zahlungen für qualifizierte Open-Teams Game Changers Saisonfinale in São Paulo Saisonfinale im Rahmen der Champions Austragungsort Champions 2026 in Shanghai Globale Tour in 15 Städten

05 Wann beginnt die VALORANT Champions Tour 2027?

Freust du dich schon auf die neue Saison? © Colin Young-Wolff/Riot Games

Die Saison 2027 startet eigentlich schon 2026. Die offenen Qualifikationen für den Kickoff beginnen im November 2026 und bieten ambitionierten Herausforderer-Teams die allererste Chance, sich ihren Platz im nächsten Jahr zu sichern. Riot Games hat angekündigt, dass ein vollständiger Jahreskalender und detaillierte Informationen zu den regionalen Qualifikationen bald folgen werden.

Bis dahin blicken wir zurück auf die Champions 2026, deren großes Finale am 18. Oktober 2026 in der Mercedes-Benz Arena in Shanghai stattfand. Alles, was du wissen musst, findest du in unserem VALORANT Champions-Guide .

06 VALORANT Champions Tour 2027 – Häufig gestellte Fragen

Wie viele Turniere wird es 2027 geben? Es sind mehr als 50 Turniere geplant, darunter Opens, Cups, Masters und Champions. Können sich Open-Teams für die Champions qualifizieren? Ja. Open-Teams können sich für das Kickoff, Cups, Masters und bis hin zu den Champions qualifizieren. Wann beginnen die Open-Qualifikationen? Die VALORANT Champions Tour 2027 startet im November 2026 mit den ersten Open-Qualifikationen. Was ändert sich beim Esports-Bundle? Der Ghost ersetzt den Classic in den kommenden Team-Bundles. Wo findet die VCT 2027 statt? Die VCT 2027 wird 15 Städte auf der ganzen Welt besuchen und ist damit die umfangreichste weltweite Tour in der Geschichte des Wettbewerbs.

Über den Autor Wer ist Phil Briel? Phil ist der Gründer von nophilterde und ein ehemaliger professioneller E-Sportler in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Zuvor hat er als Redakteur für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine gearbeitet.