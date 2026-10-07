LoL Worlds 2026: Alles, was du zur Weltmeisterschaft wissen musst

Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Die League of Legends Weltmeisterschaft 2026 (LoL Worlds 2026) steht vor der Tür. Damit geht eines der größten Esports-Events der Welt in die nächste Runde. Vom 15. Oktober bis zum 14. November kämpfen 19 Teams in den USA um den Summoner's Cup. Titelverteidiger T1 will den vierten Titel in Folge, Gen.G geht als Top-Favorit ins Rennen und Teams aus China, Europa und Nordamerika wollen die koreanische Dominanz brechen. Hier bekommst du alle Termine, Uhrzeiten, Teams und Infos zum Turnier.

01 Was sind die LoL Worlds 2026?

Die LoL Worlds sind die Weltmeisterschaft von League of Legends und der Höhepunkt der Esports-Saison. Die besten Teams der großen Ligen treten gegeneinander an, am Ende wartet der Summoner's Cup . Das Motto 2026 lautet "Das ist unser Moment". Riot rückt damit Profis, Fans und das gesamte Ökosystem des MOBA-Urgesteins in den Mittelpunkt.

Die LoL Worlds 2026 steht unter dem Motto "This Is Our Moment". © Riot Games

Es ist die 16. Weltmeisterschaft seit dem Start 2011. Damals ging es noch mit 100.000 US-Dollar Preisgeld im Rahmen der DreamHack Summer los, im vergangenen Jahr fiel der Preispool mit 5 Millionen US-Dollar schon deutlich größer aus.

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Heute ist Worlds eines der größten Esports-Events der Welt und DAS Highlight im kompetitiven League-of-Legends-Saisonkalender: 6,7 Millionen Zuschauer:innen haben beim Finale der League of Legends World Championship 2025 eingeschaltet. Damit liegt es auf Platz 2 der am häufigsten gesehenen Esports-Event aller Zeiten

FAQ zu den LoL Worlds 2026 Wann starten die LoL Worlds 2026? Die WM startet am 15. Oktober 2026 mit dem Play-in in Los Angeles. Wann findet das Finale der LoL Worlds 2026 statt? Das Finale steigt am Samstag, 14. November 2026, in Brooklyn. Los geht es um 20:00 Uhr deutscher Zeit. Wie viele Teams nehmen an den LoL Worlds 2026 teil? 19 Teams aus China, Korea, Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik und Brasilien. Wer ist Titelverteidiger? T1 hat die Worlds 2025 gewonnen und kann 2026 den vierten Titel in Folge holen. Wo kann ich die LoL Worlds 2026 kostenlos schauen? Auf Twitch , YouTube und der offiziellen Website lolesports.com. Was ist die Hymne der LoL Worlds 2026? Der LoL Worlds Song 2026 trägt den Titel "Know My Name" und stammt von der Virtual-Hip-Hop-Gruppe True Damage. Wie hoch ist der Preispool? Der Preispool der LoL Worlds umfasst erneut 5 Millionen US-Dollar. 20 Prozent davon, also eine Mio. USD, winkt dem Champion.

02 Termine und Austragungsorte 2026

Die LoL Worlds 2026 erstreckt sich übner drei Phasen und vier Wochen und wird komplett in den USA gespielt.

LoL Worlds 2026 Zeitplan Zeitraum gesamt 15. Oktober bis 14. November 2026 Play-in Phase 15. bis 18. Oktober; Los Angeles (Kalifornien) Swiss-Phase 23. bis 31. Oktober; Allen (Texas) KO-Phase 03. bis 14. November; Allen (Texas) und Brooklyn (New York) Finale 14. November; Brooklyn (New York)

Wann sind die Matches der LoL Worlds 2026 in Deutschland zu sehen? Wegen der Zeitverschiebung laufen die Matches für dich am Abend oder in der Nacht. Am 25. Oktober wechselt Deutschland zur Winterzeit, deshalb verschiebt sich die Angabe von MESZ auf MEZ.

Datum Phase Ort Beginn in Deutschland 15. Oktober - 18. Oktober Play-in Los Angeles 20:00 Uhr MESZ 23. Oktober Swiss Allen 19:00 Uhr MESZ 24. Oktober Swiss Allen 19:00 Uhr MESZ 25. Oktober Swiss Allen 18:00 Uhr MEZ 26. Oktober Swiss Allen 18:00 Uhr MEZ 28. Oktober - 30. Oktober Swiss Allen 21:00 Uhr MEZ 31. Oktober Swiss Allen 18:00 Uhr MEZ 03. November - 06. November Viertelfinale Allen 23:00 Uhr MEZ 07. November - 08. November Halbfinale Allen / Brooklyn 23:00 Uhr MEZ 14. November Finale Brooklyn 20:00 Uhr MEZ

03 Wo kannst du die LoL Worlds 2026 live verfolgen?

Alle Matches laufen kostenlos und live auf den offiziellen Kanälen von LoL Esports, unter anderem auf Twitch, YouTube und auf lolesports.com . Wer die Kanäle auf Twitch abonniert, sichert sich zudem Emotes, Abzeichen und werbefreie Streams. Ein Teil der Einnahmen fließt in einen Pool, der Ligen und Teams im Ökosystem unterstützt:

Wer vor Ort sein will, hat eine Option: Das Fan-Fest auf Pier 36 in Lower Manhattan läuft vom 12. bis 14. November mit Entwickler-Talks, besonderen Gästen und Mitmach-Aktionen.

04 Das Format der LoL Worlds 2026

Play-in (15. bis 18. Oktober): Vier Teams spielen in einem Double-Elimination-Bracket, jedes Match ist ein Best of 5. Gelost wird komplett zufällig, alle Teams können aufeinandertreffen. Nur der Sieger zieht in die Swiss-Phase ein. Teilnehmer sind Karmine Corp, Cloud9, MVK Esports und ein Team aus Brasilien.

Swiss-Phase (23. bis 31. Oktober): Hier spielen 16 Teams fünf Runden. Wer drei Siege holt, ist im Viertelfinale. Wer drei Niederlagen kassiert, fliegt raus. Ab Runde 2 treffen Teams mit gleicher Bilanz aufeinander, also zum Beispiel 1:0 gegen 1:0. Zwei Teams treffen hier nie zweimal aufeinander.

Runde 1 wird nach dem Play-in am 18. Oktober aus vier Lostöpfen gelost. Teams aus Topf 1 spielen gegen Topf 4, Topf 2 gegen Topf 3. Teams derselben Region treffen in Runde 1 nicht aufeinander.

K.-o.-Phase (3. bis 14. November): Acht Teams spielen Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Bei der Auslosung am 31. Oktober bekommen die beiden Teams mit 3:0 die beiden Teams mit 3:2 zugelost. Die übrigen vier Teams werden untereinander gelost.

05 LoL Worlds 2026: Diese Teams sind dabei

Korea und China stellen jeweils vier Teams, Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik jeweils drei. Alle vier LCK-Teams sind direkt für die Swiss-Phase gesetzt und müssen nicht ins Play-in. Diese Teams sind für die LoL Worlds 2026 qualifiziert:

Region Liga Teams China LPL Anyone's Legend, Bilibili Gaming, TOP Esports, Shanghai Invictus Gaming Meituan Korea LCK Gen.G, Hanwha Life Esports, T1 , Dplus Kia Europa LEC G2 Esports, Movistar KOI, Karmine Corp Nordamerika LCS Cloud9 Kia, Team Liquid Alienware, LYON Asien-Pazifik LCP Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster, MVK Esports Brasilien CBLOL LOS und ein weiteres Team (Entscheidung im CBLOL-Finale am 10. Oktober)

06 Die Favoriten: Wer holt den Summoner's Cup?

Der LoL World Finals Summoners Cup © Marv Watson

Eines ist klar: Wer die Worlds 2026 gewinnen will, muss an Korea vorbei. Mit vier Teams stellt die LCK ein Team mehr als die meisten anderen Regionen und alle vier sind direkt für die Swiss-Phase gesetzt. Größter Name auf dem Zettel ist Gen.G . Die Koreaner haben die LCK-Playoffs erneut gewonnen und stehen zum siebten Mal in Folge bei Worlds. Der Haken: Gen.G wartet als Organisation weiter auf den ersten Worlds-Titel und Star-Midlaner Chovy stand in seiner Karriere noch nie in einem Worlds-Finale. Dazu kommt, dass Gen.G beim First Stand an G2 scheiterte.

Ein sechster Summoner's Cup für T1 bei den Worlds 2025 © Colin Young-Wolff/Riot Games

Der Titelverteidiger und Favorit ist trotzdem T1 . Faker und seine Mitspieler können mit dem vierten Titel in Folge Geschichte schreiben, nachdem sie 2023, 2024 und 2025 jeweils den Summoner's Cup geholt haben. Die Saison war allerdings wieder einmal holprig: Bei MSI verlor T1 gegen G2, beim Esports World Cup gegen Karmine Corp und die Qualifikation in den LCK-Playoffs hing am Ende vom Ergebnis eines anderen Teams ab. Analysten weisen allerdings darauf hin, dass T1 in den vergangenen Jahren in der regulären Saison selten überzeugte und erst bei Worlds zum Titelkandidaten wurde. Wer T1 abschreibt, geht also ein Risiko ein.

Die größte Gefahr aus dem Osten kommt aus China. Bilibili Gaming hat den First Stand gewonnen, beide bisherigen LPL-Splits dominiert und stand 2024 im Worlds-Finale, wo sie T1 erst im fünften Spiel unterlagen. Anyone's Legend geht als LPL-Champion ins Turnier, und auch TOP Esports hat sich über die Regional Finals qualifiziert, gegen Invictus Gaming mit 3:1. Bei TES ist allerdings Vorsicht angesagt: Das Team verlor bei den letzten drei internationalen Auftritten alle neun Serien gegen LCK-Teams. Hanwha Life Esports und Dplus Kia komplettieren das starke koreanische Feld.

Faker mit dem Summoner's Cup zum dritten Mal in Folge © Colin Young-Wolff/Riot Games

Aus dem Westen ist G2 Esports der heißeste Kandidat. Die Europäer haben Gen.G beim First Stand und T1 bei MSI geschlagen und gehören damit zu den wenigen Teams, die beide Koreaner in diesem Jahr besiegt haben. Karmine Corp hat T1 beim Esports World Cup aus dem Turnier genommen, muss aber erst durchs Play-in, ebenso Cloud9 aus Nordamerika. Als Außenseiter gelten MVK Esports und Team Secret Whales aus der Asien-Pazifik-Region.

Alle diese Einschätzungen sind Momentaufnahmen. Die Auslosungen der Swiss-Phase und die Form im Play-in können das Bild noch ordentlich drehen.

07 Was ist der offizielle LoL Worlds 2026 Theme Song?

Die Hymne der LoL Worlds ist jedes Jahr so legendär wie das Event selbst. 2026 trägt das Theme den Titel "Know My Name" . Es ist der 13. Worlds-Song der Geschichte und zugleich der erste, den eine virtuelle Riot-Band performt: Die Virtual-Hip-Hop-Gruppe True Damage feiert ihr Comeback. Dahinter stehen fünf Champions als Künstler: Akali und Ekko als Rapper, Qiyana als Sängerin und Rapperin, Senna als Sängerin und Yasuo als DJ und Produzent.

Die Stimmen kommen von realen Artists: SOYEON, Rapperin und Lead-Producerin der Girlgroup i-dle, Grammy-Gewinnerin Coco Jones, der Grammy-nominierte Rapper Vic Mensa und die mexikanische Pop-Sängerin Sofía Reyes.

"Know My Name" von True Damage ist das Theme der LoL Worlds 2026 © Riot Games

Im Mittelpunkt des offiziellen Worlds-Musikvideos steht Faker. Der Clip erzählt, wie Riot es formuliert, die Geschichte des ikonischsten Profis der LoL-Esports-Geschichte und seinen Weg zum historischen Dreifach-Titel mit T1. Es geht um Rückschläge, um Wiederaufstehen und darum, sich immer wieder neu zu erfinden. Passend dazu trägt auch der Worlds-Skin 2026 den Titel "True Damage Yasuo Know My Name".

08 LoL Worlds Sieger: Alle Weltmeister im Überblick

15 Weltmeisterschaften sind Geschichte . Die Bilanz: sechs Titel für T1 (inklusive der Zeit als SK Telecom T1). Korea dominiert die Liste, Europa gewann nur einmal.

2011: Fnatic (Europa)

2012: Taipei Assassins (Taiwan)

2013: SK Telecom T1 (Korea)

2014: Samsung White (Korea)

2015: SK Telecom T1 (Korea)

2016: SK Telecom T1 (Korea)

2017: Samsung Galaxy (Korea)

2018: Invictus Gaming (China)

2019: FunPlus Phoenix (China)

2020: DAMWON Gaming (Korea)

2021: EDward Gaming (China)

2022: DRX (Korea)

2023: T1 (Korea)

2024: T1 (Korea)

2025: T1 (Korea)