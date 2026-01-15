© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
Visa Cash App Racing Bulls enthüllen ihre F1-Lackierung für die Saison 2026
Die Visa Cash App Racing Bulls präsentieren ihre F1-Lackierung 2026 zum Saisonauftakt in Detroit. Hier erfährst du, wann und wo die Präsentation läuft und was sie für die neue Saison bedeutet.
Die Visa Cash App Racing Bulls werden am 15. Januar (16. Januar in Europa) ihre Formel-1-Lackierung für die Saison 2026 enthüllen. Die heiß ersehnte Präsentation findet in Detroit, Michigan, der Heimat von Ford, statt und bildet den gemeinsamen Auftakt in die neue Saison. Zusammen mit Ford Racing und Oracle Red Bull Racing wird dort eine neue Generation von F1-Designs vorgestellt. Zudem markiert das Event den offiziellen Start von Red Bull Ford Powertrains, bevor das Unternehmen 2026 sein Debüt als Hersteller von Antriebseinheiten in der Formel 1 gibt.
01
So siehst du die Enthüllung der F1-Lackierung 2026 von VCARB 2026
Saisonstart 2026 mit Red Bull Ford Powertrains.
Die Red Bull F1-Teams enthüllen ihre Rennboliden für die Saison 2026 und die neue Partnerschaft mit Red Bull Ford Powertrains.
Auf Red Bull TV kannst du das Launch-Event live und in voller Länge verfolgen, oder klicke einfach auf den Player oben. Das Event beginnt am 16. Januar um 04:00 Uhr in der Früh MEZ (22:00 Uhr in Detroit).
02
Warum der Start der Saison 2026 in Detroit stattfindet
Der Startschuss für die Saison 2026 fällt in Detroit, Michigan, in der Michigan Central Station, einem von Ford restaurierten Wahrzeichen, das heute als Drehscheibe für Innovation und zukünftige Mobilität dient. Der Ort spiegelt das Erbe von Ford wider und setzt den Ton für eine neue Ära. Beide Teams enthüllen ihre Farben für 2026, und auch Red Bull Ford Powertrains wird vor seinem Formel-1-Debüt gebührend vorgestellt.
