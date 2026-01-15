Arvid Lindblad am Steuer des Visa Cash App Racing Bulls VCARB 02 in der Boxengasse bei den F1-Tests auf dem Yas Marina Circuit am 09. Dezember 2025 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate.
© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Visa Cash App Racing Bulls enthüllen ihre F1-Lackierung für die Saison 2026

Die Visa Cash App Racing Bulls präsentieren ihre F1-Lackierung 2026 zum Saisonauftakt in Detroit. Hier erfährst du, wann und wo die Präsentation läuft und was sie für die neue Saison bedeutet.
Von: Paul Keith
2 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    So siehst du die Enthüllung der F1-Lackierung 2026 von VCARB 2026
  2. 2
    Warum der Start der Saison 2026 in Detroit stattfindet
Die Visa Cash App Racing Bulls werden am 15. Januar (16. Januar in Europa) ihre Formel-1-Lackierung für die Saison 2026 enthüllen. Die heiß ersehnte Präsentation findet in Detroit, Michigan, der Heimat von Ford, statt und bildet den gemeinsamen Auftakt in die neue Saison. Zusammen mit Ford Racing und Oracle Red Bull Racing wird dort eine neue Generation von F1-Designs vorgestellt. Zudem markiert das Event den offiziellen Start von Red Bull Ford Powertrains, bevor das Unternehmen 2026 sein Debüt als Hersteller von Antriebseinheiten in der Formel 1 gibt.
01

So siehst du die Enthüllung der F1-Lackierung 2026 von VCARB 2026

Saisonstart 2026 mit Red Bull Ford Powertrains.

Die Red Bull F1-Teams enthüllen ihre Rennboliden für die Saison 2026 und die neue Partnerschaft mit Red Bull Ford Powertrains.

Auf Red Bull TV kannst du das Launch-Event live und in voller Länge verfolgen, oder klicke einfach auf den Player oben. Das Event beginnt am 16. Januar um 04:00 Uhr in der Früh MEZ (22:00 Uhr in Detroit).
02

Warum der Start der Saison 2026 in Detroit stattfindet

Das "Save The Date"-Plakat zum Saisonstart 2026 der VCARB kündigt die aufregende Saisonpremiere der Visa Cash App RB in Detroit am 15. Januar 2026 an

Die Visa Cash App Racing Bulls enthüllen ihre neue Lackierung in Detroit.

© VCARB/Red Bull Content Pool

Der Startschuss für die Saison 2026 fällt in Detroit, Michigan, in der Michigan Central Station, einem von Ford restaurierten Wahrzeichen, das heute als Drehscheibe für Innovation und zukünftige Mobilität dient. Der Ort spiegelt das Erbe von Ford wider und setzt den Ton für eine neue Ära. Beide Teams enthüllen ihre Farben für 2026, und auch Red Bull Ford Powertrains wird vor seinem Formel-1-Debüt gebührend vorgestellt.

