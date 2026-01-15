Visa Cash App Racing Bulls enthüllen ihre F1-Lackierung für die Saison 2026

Der Startschuss für die Saison 2026 fällt in Detroit, Michigan, in der Michigan Central Station, einem von Ford restaurierten Wahrzeichen, das heute als Drehscheibe für Innovation und zukünftige Mobilität dient.

und setzt den Ton für eine neue Ära. Beide Teams enthüllen ihre Farben für 2026, und auch Red Bull Ford Powertrains wird vor seinem Formel-1-Debüt gebührend vorgestellt.