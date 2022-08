Porpoising: Was ist der Ground Effect und wie wirkt er sich aus?

-Autos in dieser Saison -- manche mehr als andere -- auf den Geraden stark "herumhüpfen". Mit Unebenheiten auf den Rennstrecken hat das allerdings wenig zu tun. Was ist es dann? Die Antwort liegt im technischen Reglement, das eingeführt wurde, um die Rennen spannender zu gestalten. Die Autos werden nun nicht mehr durch unzählige Spoiler auf den Asphalt gedrückt, stattdessen wird das Prinzip des Bodeneffekts, oder Ground Effects, genutzt.

Um die Bedeutung des Ground Effects zu verstehen, müssen wir zunächst einen Schritt zurückgehen und kurz die Basics erklären. Beim Ground Effect geht es darum, wie der Luftstrom unter dem Auto manipuliert wird, um Abtrieb (und damit Grip) zu erzeugen und ein F1-Auto so schnell wie möglich durch eine Kurve zu bringen. Anders als in den vergangenen Jahren will man so viel Luft wie möglich unter das Auto leiten und ein Vakuum erzeugen. Das Resultat? Das Auto wird buchstäblich vom Asphalt angesaugt und auf den Boden gedrückt. Ein weiterer Vorteil: Es entsteht viel weniger schmutzige Luft, oder "Dirty Air", so dass die Fahrer näher aneinander heranfahren können, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Ziemlich praktisch eigentlich!