Kostenlose Startplätze & App-Schmankerl zum Wings for Life World Run 2023

Der Wings for Life World Run ist ein einzigartiges Laufformat – vom Start bis zum Finish! Denn bei diesem Charity Lauf starten alle Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen weltweit zur exakt gleichen Zeit. Um Punkt 13 Uhr (MEZ) laufen und rollen die Teilneher:innen überall auf der Welt so lange wie sie können. Dabei gibt es keine Ziellinie. Stattdessen setzt sich 30 Minuten nach dem Startschuss das sogenannte Catcher Car in Bewegung und überholt real oder virtuell nach und nach die Teilnehmer:innen. Wer überholt wird, für den ist das Rennen beendet. Das Besondere an diesem einzigarigen Laufformat mit mobiler Ziellinie : Beim Wings for Life World Run ist jeder ein Finisher!

Auch das Starter:innen-Feld beim Wings for Life World Run hat es in sich: Ultraläufer:innen und Laufanfänger:innen, 18-Jährige und über 80-Jährige, Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen: Sie alle sind gemeinsam auf der Strecke für die gute Sache und unterstützen mit ihrer Teilnahme die Rückenmarksforschung. 100% aller Startgelder und Spenden des Wings for Life World Runs fließen in sorgfältig ausgewählte Forschungsprojekte und helfen, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Seit 2013 sind insgesamt über eine Million Teilnehmer:innen zugunsten der Wings for Life Stiftung an den Start gegangen. In den bisherigen neun Ausgaben wurden 38 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt.

Der 100-Tage Countdown zum Wings for Life Word Run am 7. Mai 2023 startet mit zwei attraktiven Angeboten für alle Teilnehmer:innen.

Angebot Nummer 1: Ab sofort gibt es eine neue Trainingsfunktion mit Ultrarunner Flo Neuschwander als virtuellen Coach in der Wings for Life World Run App.

Angebot Nummer 2 : Wer sich zudem zwischen dem 27. Januar und 15. Februar bis 11 Uhr für den App Run des Wings for Life World Run anmeldet, erhält dank der „Bring a Friend“-Aktion einen kostenlosen Startplatz für einen Freund oder eine Freundin.

Schon länger fragt die weltweite Wings for Life World Run Lauf-Community nach einer Trainingsfunktion für die Wings for Life World Run App, um sich noch besser auf den Renntag vorbereiten zu können. Jetzt ist es soweit! Mit dem neuen App-Feature kann nicht nur das ganze Jahr über trainiert werden, es werden auch alle Trainingsläufe in der App gespeichert , so dass der Trainingsfortschritt, aber auch alle App-Funktionen als Vorbereitung auf den Lauf ausgiebig getestet werden können.

Der besondere Clou: Kein geringerer als Ultrarunner und Wings for Life World Run Ambassador Flo Neuschwander leiht der Trainingsfunktion seine Stimme. Als virtueller Coach gibt er Updates, wie weit User:innen bereits gelaufen sind, wie weit das Catcher Car, die rollende Ziellinie noch entfernt ist, und – so wie es sich für einen Trainer gehört – motiviert der amtierende 100 km Laufband-Weltrekordhalter natürlich mit witzigen Sprüchen und Anfeuerungsrufen, um das Beste bei jedem Trainingslauf herauszuholen.

Plus: Die Trainingsfunktion der App steht allen User:innen zur Verfügung. Eine Anmeldung zum Lauf ist dafür nicht notwendig.

Wer beim diesjährigen Wings for Life World Run gerne einen Freund oder eine Freundin dabeihaben möchte, meldet sich am besten zwischen dem 27. Januar und 15. Februar an . Denn dann übernimmt der Wings for Life World Run Partner Philips Sports Headphones die Anmeldegebühr für den zweiten Startplatz, so dass der Freund oder die Freundin kostenlos mitlaufen kann . On top gibt es noch einen Voucher für ein Paar kostenlose Philips-Kopfhörer dazu. Diese Aktion ist für den App Run des Wings for Life World Run gültig.

„Es ist einfach großartig zu sehen, wie weit wir seit unseren Anfängen im Jahr 2014 mit dem Wings for Life World Run gekommen sind“, sagt Anita Gerhardter, CEO der Wings for Life Stiftung. „Eine Million Menschen haben bisher bei unserem Lauf teilgenommen. Unser neues Ziel: Wir möchten mit einer Million Teilnehmerinnen und Teilnehmern gleichzeitig beim Wings for Life World Run auf die Strecke gehen und für die laufen, die es nicht können.“

