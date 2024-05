Estas son las 10 mejores civilizaciones del clásico Age of Empires 2

Age of Empires 2 , la obra maestra de la estrategia en tiempo real de Ensemble Studios, se lanzó por primera vez en 1999 y ha pasado a la historia como un título que marcó un antes y un después en el género. Tan querido es el clásico de PC, que hoy en día sigue siendo jugado por miles de personas en todo el mundo , más de dos décadas desde su lanzamiento inicial. En 2019, SEGA lanzó una versión remasterizada del juego, con gráficos 4K y una gran cantidad de contenido adicional y formas alternativas de jugar. Los ‘modders’ han seguido construyendo sobre este legado, ampliando enormemente el alcance del juego.

Age of Empires 2 es mucho más que un título que marcó un hito en el género de la estrategia: es un ejemplo profundo y envolvente en tiempo real que sigue siendo una experiencia dinámica y atractiva para jugadores nuevos y veteranos.

Los foros y los hilos de Reddit todavía bullen con charlas sobre qué civilización es superior . Desde las estadísticas iniciales hasta el potencial de conquista, cada una de las 13 civilizaciones disponibles tiene multitud de pros y contras que pueden influir en el curso de tu campaña, tanto en las batallas individuales como en las multijugador online.

Hay que señalar que, a pesar de las preferencias personales, no existe una única forma correcta de jugar a Age of Empires 2. Las complejas mecánicas del juego desafían cualquier categorización, y no faltará el debate sobre cuál ha sido la mejor civilización hasta el fin de los tiempos. Teniendo esto en cuenta, hemos esbozado nuestras civilizaciones favoritas para jugar.

01 Francos

Si buscas fuerza bruta, no hay nada mejor que los francos. Reconocidos por su poderosísima caballería y su robusta economía, los francos son una opción fiable, especialmente para los novatos. Su infantería está formada por caballeros salvajes y su unidad única, el hacha arrojadiza. Los francos no sólo son formidables en combate, sino que su economía es una de las mejores del juego. Con mejoras de granja asequibles y castillos baratos, no tendrás que arruinarte para construir un reino.

Francos © Xbox Game Studios

02 Aztecas

Es difícil criticar a los aztecas. Sus eficientes mejoras militares hacen que las expansiones más duras sean muy viables al principio de la partida, mientras que su viabilidad al final de la partida se ve reforzada por su capacidad de obtener recursos adicionales de las reliquias. Sus guerreros águila pueden diezmar a los enemigos desde el principio del combate y su unidad única, el guerrero jaguar, puede cortar a los soldados de infantería como si fueran mantequilla.

Aztecas © Xbox Game Studios

03 Británicos

Si lo tuyo es la supremacía a distancia, los britanos son tu civilización. Los británicos obtienen una bonificación de recolección de alimentos de la Edad Oscura, lo que les ayuda a aumentar sus fuerzas rápidamente. Forma un escuadrón de arqueros para que lancen flechas a tus enemigos desde lejos, mientras los trabajadores construyen una sólida defensa en tu retaguardia. Los britanos tienen una infantería versátil capaz de pasar a la ofensiva cuando es necesario, lo que los convierte en una opción muy completa para cualquier líder de guerra en ciernes.

Británicos © Xbox Game Studios

04 Mongoles

Si eres de los que les gusta abrumar a sus enemigos con velocidad, entonces considera elegir a los mongoles para tu campaña. Apresura a tus enemigos con caballería y diezma sus defensas con armas de asedio avanzadas para conseguir una victoria rápida. Si tus enemigos te pillan a contrapié, los mongoles poseen una excelente movilidad, lo que les permite reagruparse y alejarse del peligro sin pensárselo dos veces. Su unidad única, los arqueros Manguadai, pueden alcanzar objetivos a larga distancia con una precisión mortal, lo que los hace formidables tanto de cerca como de lejos.

Mongoles © Xbox Game Studios

05 Bizantinos

Si prefieres atrincherarte y apuntalar tus defensas, los bizantinos son una buena elección por su gran capacidad defensiva. Esta civilización favorece a los jugadores que esperan su momento y aguantan los asaltos enemigos mientras construyen su poder silenciosamente entre bastidores. Los ejércitos bizantinos están especializados en contraataques, así que deja que tus enemigos vengan hacia ti y luego castígalos por su arrogancia. Además, su tecnología única, el Fuego Griego, te proporciona un poder marítimo supremo. Para los jugadores pacientes y metódicos, es una ventaja evidente.

Bizantinos © Xbox Game Studios

06 Mayas

Hay algunas buenas razones por las que los mayas son una elección habitual en los torneos de Age of Empires 2. Para empezar, esta civilización obtiene un aumento significativo de los recursos, que duran un 15% más, lo que te permite construir tu economía con relativa rapidez. También es más barato emplear arqueros, lo que te permite mantener a raya a tus enemigos mientras cultivas. Su unidad única, el Arquero Emplumado, es tan rápido como destructivo y te permite arrasar con los avances de la caballería antes de que lleguen a tu puerta. El Dorado es la tecnología exclusiva de los Mayas, que mejora el HP de los Guerreros Águila, lo que les permite sustituir a la caballería normal.

Mayas © Fandom

07 China

Cantidad o calidad no es un dilema al que tengas que enfrentarte con las fuerzas chinas, ya que esta civilización tiene ambas. Al poseer una tecnología superior y una vasta población, China es una fuerza formidable y una elección popular entre los jugadores competitivos. Empezando con aldeanos adicionales, los chinos pueden aumentar su fuerza rápidamente y fortificar sus defensas con su habilidad única, La Gran Muralla. Si tu muralla no es suficiente para mantener a raya a los atacantes, despliega su unidad única, los Chu Ko Nu, ballesteros de disparo rápido que pueden reducir a las fuerzas terrestres con una eficacia despiadada.

China © Xbox Game Studios

08 Hunos

¿Ir duro o volver a casa? Los hunos no tienen hogares a los que ir, así que mejor que creas que no hacen prisioneros en la batalla. Así es, los hunos no necesitan casas, por lo que puedes destinar más recursos a otros usos. Los hunos cuentan con fuertes arqueros y caballería, ofreciendo opciones de combate viables desde todos los ángulos. Su unidad única, el Tarkan, desmantelará sin piedad los edificios enemigos, permitiéndote causar estragos en la infraestructura rival. Aunque puede que no tengan la longevidad de otras civilizaciones, su supremacía en las primeras partidas las convierte en una opción sólida para los jugadores con un estilo de juego agresivo.

Hunos © Fandom

09 Malienses

Si reunir reliquias es un problema para ti, las bonificaciones de los malienses podrían aliviarte. Sus edificios cuestan un 15% menos de madera y las minas de oro duran un 30% más, lo que te permite reunir pasivamente valiosos recursos mientras construyes tus defensas. Los malienses también tienen fuertes opciones de contraataque, infligiendo daño extra con unidades perforadoras de blindaje. Además, los malienses tienen acceso a una unidad de gran potencia conocida como Gbeto, una unidad de infantería ligera y veloz capaz de sembrar el caos con potentes armas arrojadizas. Estas unidades son extremadamente eficaces contra la infantería enemiga y también resultan útiles para derribar muros y edificios. No te duermas con los malienses.

Malienses © Xbox Game Studios

10 Vikingos

Por último, tenemos los legendarios poderes de los vikingos. Si quieres acabar con tus enemigos a base de poder naval, los vikingos es la civilización para ti, ya que ofrecen descuentos del 15% en buques de guerra. Construye una de sus emblemáticas naves para infundir el miedo en el corazón de tus enemigos, antes de llevar la lucha a la costa con la temible unidad Berserk. La tecnología exclusiva de los vikingos, Berserkergang, permite a estas rabiosas unidades regenerar salud a una aterradora velocidad de 40 CV por minuto, lo que las convierte en luchadores duros y tanquistas.

Si has estado luchando por encontrar tu nicho, esperemos que estos consejos puedan guiarte en la dirección correcta. Sin embargo, lo mejor de Age of Empires 2 es que todas sus civilizaciones son viables en manos del jugador adecuado y, para encontrar tu civilización perfecta, no hay nada mejor que experimentar.

Vikingos © Xbox Game Studios

Descubre todas estas civilizaciones diferentes en acción durante el torneo Age of Empires Red Bull Wololo: El Reinado en el histórico Castillo de Almodóvar del Río (España) del 3 al 6 de octubre.