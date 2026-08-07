Cómo derrotar a todos los barcos legendarios de Assassin’s Creed Black Flag

Assassin’s Creed Black Flag Resynced lleva a Edward Kenway hasta el Caribe, donde acaba atrapado en plena guerra entre templarios y asesinos. Pero estamos ante un pirata, y el juego ofrece muchas otras oportunidades para sacar a relucir su lado más corsario. Los barcos legendarios se encuentran entre los desafíos secundarios más difíciles de Black Flag Resynced y exigen un Jackdaw muy mejorado, además de dominar el combate naval. Por eso es aconsejable dejarlos para la recta final de la aventura . En esta guía te contamos cómo derrotar a los cuatro barcos legendarios, qué debes hacer para desbloquear cada enfrentamiento y algunos trucos que te ayudarán a superar estas batallas.

01 Cómo desbloquear cada batalla contra los barcos legendarios en Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Los cuatro barcos legendarios se encuentran en las esquinas del mapa y cada enfrentamiento se desbloquea al conquistar el fuerte situado en sus proximidades. Estos son los barcos y los fuertes que tendrás que completar antes de poder enfrentarte a ellos:

El Impoluto: Fuerte de Dry Tortuga

HMS Fearless y Royal Sovereign: Fuerte de Eleuthera

HMS Prince: Fuerte de Nevassa

La Dama Negra: Fuerte de Serranilla

02 El mejor orden para enfrentarse a los barcos legendarios

Que hayas desbloqueado los barcos legendarios en un orden determinado no significa que debas enfrentarte a ellos de esa misma forma. Nuestra recomendación es seguir este orden:

La Dama Negra HMS Prince El Impoluto HMS Fearless y Royal Sovereign

03 Cómo derrotar a La Dama Negra

La Dama Negra debería ser el primero de los cuatro a los que te enfrentes © Ubisoft

La Dama Negra se encuentra en la esquina suroeste del mapa y combina munición incendiaria con ataques de mortero capaces de causar graves daños a tu barco. Además, el combate se desarrolla en plena tormenta, por lo que resulta difícil localizarla a distancia. Tendrás que acercarte para tenerla a la vista y eso significa entrar directamente en el alcance de sus cañones.

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Acércate lo suficiente para concentrar los ataques en la proa y la popa. Sus costados están protegidos por placas de blindaje que reducen enormemente el daño, así que no malgastes munición disparando contra ellos. Utiliza los proyectiles de cadena para inmovilizar temporalmente el barco y aprovecha esos segundos para lanzar el mortero antes de que pueda escapar. Atacarla desde arriba es una de las formas más seguras de reducir progresivamente su resistencia.

Cuando comience la segunda fase, La Dama Negra empezará a lanzar barriles explosivos por la popa para impedir que te acerques desde atrás. Tendrás que encararla de frente o mantenerte en sus laterales mientras recurres al mortero. Si reaccionas con rapidez, también puedes disparar contra los barriles justo después de que los arroje al agua y aprovechar la explosión para causarle daño, aunque acertar requiere bastante precisión.

En la segunda fase y la fase final, La Dama Negra aumentará todavía más la presión combinando el mortero con sus proyectiles incendiarios. Cuando veas aparecer un resplandor naranja sobre el agua, abandona la zona antes del impacto o prepárate para resistirlo y reducir el daño que recibe el Jackdaw. Sigue castigando la proa y la popa con los cañones de costado y utiliza el mortero siempre que se presente una oportunidad. Mantén la presión y La Dama Negra acabará sucumbiendo.

04 Cómo derrotar al HMS Prince

El HMS Prince intentará escapar © Ubisoft

El HMS Prince es ligeramente más difícil que La Dama Negra, sobre todo porque derrotarlo puede llevar bastante tiempo. No es tanto una cuestión de resistencia como de su tendencia a escapar después de perder el primer y el segundo tercio de su barra de vida.

Al igual que ocurre con La Dama Negra, la visibilidad está muy limitada, esta vez por la niebla. Aprovecha la escasa movilidad del HMS Prince y mantente a corta o media distancia para presionarlo con los cañones de costado, la munición incendiaria, la munición pesada y los proyectiles de cadena. Estos últimos te permitirán inmovilizarlo durante unos instantes y crear la ocasión perfecta para atacarlo con el mortero.

El HMS Prince responderá principalmente con sus cañones de costado y ataques de mortero desde la distancia. Mantenerte relativamente cerca facilita esquivar las zonas naranjas que aparecen sobre el agua antes de que impacten los proyectiles de mortero y, al mismo tiempo, te deja margen suficiente para prepararte cuando abra fuego con sus baterías laterales.

Como hemos explicado, el HMS Prince intentará desaparecer entre la niebla después de perder el primer y el segundo tercio de su resistencia. En esos momentos, céntrate en esquivar el fuego de mortero mientras vuelves a recortar la distancia. Márcalo con el catalejo nada más comenzar la batalla. Así será mucho más fácil seguirle la pista cuando desaparezca entre la niebla, ya que su indicador volverá a aparecer en la interfaz en cuanto estés lo bastante cerca.

05 Cómo derrotar a El Impoluto

El Impoluto tiene un peligroso ataque de embestida © Ubisoft

El Impoluto se encuentra en el noroeste del mapa y convierte las embestidas en su principal arma. Es rápido y puede cambiar de dirección en muy poco espacio, una combinación que dificulta tanto anticipar sus movimientos como acertarle con tus ataques.

Utiliza los proyectiles de cadena para inmovilizarlo y aprovecha inmediatamente la ocasión para lanzar el mortero y descargar varias salvas con los cañones de costado. El verdadero peligro son sus embestidas, capaces de causar enormes daños, especialmente si recibes el impacto sin prepararte. Los proyectiles de cadena y los barriles de metralla son una buena forma de interrumpir la carga y, de paso, dañar sus velas.

El Impoluto intenta anticipar dónde estará el Jackdaw en el momento del impacto y dirige su embestida hacia ese punto. Si reaccionas a tiempo, puedes desplegar las velas para ganar velocidad o cambiar bruscamente de rumbo y dejarlo pasar. Una buena maniobra puede situarte junto a su costado y darte unos segundos perfectos para descargar varias salvas antes de que consiga alejarse.

Cada vez que vacíes una sección de su barra de vida, El Impoluto responderá con una enorme descarga de munición incendiaria. En cuanto veas la señal que anuncia el ataque, aléjate a toda velocidad para quedar fuera de su alcance. Después, vuelve a girar, acorta distancias y repite la estrategia.

Inmovilizar a El Impoluto siempre que puedas y evitar sus embestidas son las dos claves de esta batalla. Si consigues controlar ambas, el enfrentamiento se vuelve considerablemente más sencillo.

El Impoluto is in the north-west of the map and rams you as its primary method of attack. Thanks to a tight turning circle and being relatively quick, it can be quite hard to land attacks.

06 Cómo derrotar al HMS Fearless y al Royal Sovereign

HMS Fearless y Royal Sovereign, una de las batallas más duras del juego © Ubisoft

El HMS Fearless y el Royal Sovereign se encuentran en el noreste del mapa y protagonizan uno de los combates más difíciles del juego. El gran desafío consiste en controlar la posición de ambos al mismo tiempo. Mientras concentras tus ataques en uno o intentas esquivar su fuego, el otro puede aprovechar tu punto ciego para colocarse en posición de ataque.

Evita a toda costa que los dos barcos se sitúen a ambos lados del Jackdaw. Si consiguen encerrarte entre ellos, descargarán sus cañones de costado y pueden hundirte en muy poco tiempo, incluso aunque te prepares para resistir los impactos. Intenta mantener siempre el Jackdaw perpendicular a uno de los barcos. Desde esa posición podrás lanzar barriles a su paso, atacar la proa o la popa con los cañones de costado y buscar una buena trayectoria para el mortero.

También puedes evitar que te flanqueen utilizando los proyectiles de cadena para inmovilizar temporalmente a uno de ellos. Una vez detenido, tendrás unos segundos para atacarlo con el mortero, descargar los cañones de costado o incluso embestirlo con el Jackdaw.

Presta atención a los barriles incendiarios que ambos barcos empezarán a lanzar a medida que pierdan resistencia. Intentarán utilizarlos para encerrarte entre los dos y someterte al fuego de sus cañones de costado. Destrúyelos rápidamente con los cañones giratorios para evitar daños y, sobre todo, conservar una vía de escape.

Hay un último detalle que puede decidir el combate. Cuando uno de los dos barcos sea destruido, el otro comenzará a arder y tratará de embestirte constantemente. Para llegar a esa fase con ventaja, reparte el daño entre ambos durante todo el enfrentamiento. Así, cuando uno caiga, al otro le quedará poca resistencia y podrás acabar con él rápidamente antes de que su mayor agresividad se convierta en un problema.

07 Consejos para facilitar las batallas contra los barcos legendarios

Aprender los patrones de ataque de cada barco y explotar sus puntos débiles es la base para superar estos enfrentamientos. Pero todavía puedes hacer algunas cosas para inclinar la balanza a tu favor.

Asegúrate de llevar el Jackdaw completamente mejorado. Como mínimo, deberías haber llevado al máximo el blindaje del casco, los cañones de costado y los cañones giratorios. Así podrás soportar mucho más daño antes de hundirte y, al mismo tiempo, sacar el máximo partido a la capacidad ofensiva del barco.

Aprovecha las habilidades de tus oficiales navales. Padre, Lucy y Tobias cuentan con recursos especialmente útiles contra los barcos legendarios. Ram-Dash de Padre permite lanzar una embestida capaz de causar grandes daños; Lucy te permite prepararte justo antes de recibir un impacto para reducir considerablemente sus efectos; y las mejoras Extra Salvo y Cohort Mortar de Tobias aumentan la potencia de fuego de los cañones de costado y del mortero.

Saca todo el partido posible al mortero. Resulta tentador dispararlo en cuanto está disponible y confiar en acertar, pero su tiempo de recarga hace que sea mucho más efectivo reservarlo para el momento adecuado. Siempre que puedas, inmoviliza primero al enemigo con los proyectiles de cadena. Tendrás muchas más posibilidades de acertar y podrás infligir una buena cantidad de daño de una sola vez.

Si nada de lo anterior funciona, siempre puedes reducir la dificultad del juego. Los enfrentamientos contra los barcos legendarios se vuelven mucho más asequibles y hacerlo no impide conseguir el trofeo o logro “Diablo del Caribe” por derrotarlos a todos. Es, por tanto, un último recurso perfectamente válido para quienes quieran completar todos los trofeos o logros.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años escribiendo sobre videojuegos para diferentes medios, entre ellos PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. A lo largo de este tiempo ha publicado miles de guías y análisis, y se ha especializado en RPG de acción, shooters y juegos de carreras. También siente especial predilección por los juegos indie, a los que ha dedicado una parte importante de su trayectoria profesional.