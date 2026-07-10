Assassin's Creed Black Flag Resynced: los mejores consejos y trucos

Assassin's Creed Black Flag Resynced recupera una de las entregas de mundo abierto más recordadas de la saga. Si quieres aprovechar al máximo la aventura desde el principio, esta guía reúne los consejos más útiles para evitar errores habituales y avanzar con mayor rapidez desde los primeros compases del juego.

01 La historia primero: el camino hasta Great Inagua

Nada más comenzar, es fácil dejarse llevar por los cofres repartidos por Cape Bonavista o por las actividades secundarias que ofrece La Habana. Sin embargo, lo más recomendable es seguir la historia principal. Muchas de las funciones del juego no estarán disponibles hasta desbloquear Great Inagua, algo que ocurre tras completar la misión principal número 15, This Old Cove. La Jackdaw se desbloquea al completar la séptima misión, The Treasure Fleet, pero las mejoras del barco, la caza de templarios y tu escondite personal llegarán un poco más adelante.

Assassin's Creed Black Flag Resynced © Ubisoft

Nada más comenzar, es fácil dejarse llevar por los cofres repartidos por Cape Bonavista o por las actividades secundarias que ofrece La Habana. Sin embargo, lo más recomendable es seguir la historia principal. Muchas de las funciones del juego no estarán disponibles hasta desbloquear Great Inagua, algo que ocurre tras completar la misión principal número 15, This Old Cove. La Jackdaw se desbloquea al completar la séptima misión, The Treasure Fleet, pero las mejoras del barco, la caza de templarios y tu escondite personal llegarán un poco más adelante.

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Explorar el mapa demasiado pronto suele traducirse en horas invirtiendo recursos sin disponer todavía de todas las herramientas que ofrece el juego. En cuanto tengas acceso al refugio de Great Inagua, merece la pena mejorarlo cuanto antes. Además de generar ingresos de forma pasiva, desbloqueará nuevas mejoras para la Jackdaw y se convertirá en una de las inversiones más rentables de las primeras horas.

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02 La Jackdaw: tu herramienta más importante

Prepárate para una batalla en mar abierto con el regreso del combate naval © Ubisoft

La Jackdaw es el eje sobre el que gira buena parte de la experiencia de Black Flag Resynced. Navegar, combatir y progresar dependen directamente de su estado, por lo que las primeras mejoras deberían centrarse en reforzar el casco para aumentar su resistencia y potenciar los cañones laterales para incrementar el daño. Con esas dos prioridades podrás afrontar sin demasiadas dificultades la mayoría de los enfrentamientos navales de las primeras fases de la aventura.

Las mejoras más avanzadas requieren planos ocultos en pecios submarinos a los que solo podrás acceder con la campana de buceo, disponible a partir de la secuencia 6. Aunque muchos de estos lugares están vigilados por tiburones, normalmente basta con una inmersión rápida para recoger los planos y salir de allí sin necesidad de registrar todo el naufragio.

03 La tripulación: recluta oficiales y fabrica fundas para las pistolas

Cuando Great Inagua esté completamente desbloqueada podrás empezar a incorporar oficiales a la tripulación. Solo tienes que abrir el mapa, acceder al menú de encargos con el botón Cuadrado o X y seleccionar las misiones correspondientes. Dos de ellos pueden conseguirse muy pronto. Lucy Baldwin, como maestra carpintera, reduce de forma notable los daños que recibe la Jackdaw, mientras que el Padre, como maestro de armas, mejora la potencia de los ataques de embestida.

Resynced te trae un paisaje de ensueño a la pantalla © Ubisoft

También conviene fabricar fundas adicionales para las pistolas en cuanto completes This Tyro Captain. Es posible crear tres más, lo que permitirá a Edward llevar hasta cuatro armas de fuego equipadas al mismo tiempo. Todas pueden conseguirse antes de terminar la secuencia 4.

Mejora Material Ubicación Efecto Funda para pistola I 2x Piel de ocelote Isla Abaco Ranura adicional para pistola Funda para pistola II 2x Piel de conejo Nassau Ranura adicional para pistola Funda para pistola III 4x Piel de tiburón toro Gibara-See, Tortuga Seca Ranura adicional para pistola

04 Batallas navales: mejor abordar que hundir

Los combates en alta mar son una de las señas de identidad de Assassin's Creed Black Flag Resynced. Siempre que sea posible, merece más la pena abordar un barco enemigo cuando quede inmovilizado que enviarlo al fondo del mar. Durante el abordaje el tiempo se detiene, de modo que podrás reparar la Jackdaw en mitad del combate mientras el resto de los enemigos permanece inmóvil. Además, te harás con toda la carga del barco capturado en lugar de perderla bajo el agua.

Antes de abrir fuego, observa siempre el objetivo con el catalejo. Así conocerás el tipo de embarcación, su nivel y su capacidad de combate. Las cargas de madera y metal son las más valiosas durante las primeras horas, ya que ambos materiales resultan imprescindibles para mejorar la Jackdaw. Los bergantines suelen transportar metal, mientras que las goletas acostumbran a llevar una combinación de ron, azúcar y madera. Cuando encuentres un objetivo interesante, márcalo para seguirlo con facilidad durante la persecución.

05 Cómo ganar dinero rápidamente

El dinero también marca la diferencia en la vida de un pirata. Uno de tus primeros objetivos debería ser reunir 21.000 reales. Con esa cantidad podrás comprar en cualquier tienda los Officer's Rapiers y las Spanish Officer Pistols, un equipo que seguirá siendo competitivo durante buena parte de la partida. Las armas superiores no estarán disponibles hasta completar todas las misiones navales y de los Asesinos, por lo que equiparte cuanto antes con este conjunto supone una ventaja importante.

Ahora los buceadores también exploran el Caribe bajo el agua © Ubisoft

Esa cantidad puede conseguirse ya durante la secuencia 3 si completas contratos de los Asesinos y saqueas los cofres repartidos por islas accesibles desde el principio, como Nassau, La Habana, Cape Bonavista o Salt Key Bank. La forma más rápida de ganar dinero consiste en vender el excedente de ron y azúcar, ya que ninguno de estos recursos se utiliza para fabricar mejoras del equipo de Edward. Si necesitas pieles para crear nuevo equipamiento y dispones de suficiente dinero, comprarlas en una tienda suele ser mucho más rápido que salir a cazarlas.

06 Conquista fuertes y crea tu propia flota

La Habana sigue siendo la ciudad más grande del juego pirata de Ubisoft © Ubisoft

A partir de la secuencia 5, memoria 1, podrás conquistar fuertes navales. Una vez bajo tu control, sus morteros dispararán automáticamente contra los barcos enemigos, facilitando mucho los enfrentamientos con varios rivales a la vez. Si un grupo de perseguidores te está complicando las cosas, llévalo hasta las inmediaciones de uno de tus fuertes y deja que la artillería haga el trabajo. Lo ideal es empezar por las fortalezas de menor nivel situadas alrededor de Great Inagua, Nassau y Salt Key Bank. Puedes identificar su dificultad directamente en el mapa gracias a los puntos rojos que aparecen sobre el icono del fuerte. Además, cada conquista elimina de forma permanente la niebla que cubre esa parte del mapa.

Para desarrollar la flota de Kenway resulta mucho más interesante capturar fragatas y navíos de línea que barcos menores. Son las embarcaciones con mayor capacidad de carga y las mejores prestaciones en combate, dos características fundamentales para asegurar las rutas comerciales más peligrosas. Los navíos de línea aparecerán cuando tu nivel de notoriedad alcance los niveles 3 o 4, mientras que las fragatas suelen desplazarse formando convoyes.

Una vez aseguradas las rutas más peligrosas, podrás destinar las goletas, más rápidas, a los trayectos de menor riesgo. De hecho, mantener un nivel elevado de notoriedad también tiene su recompensa, ya que atraerá cazadores con cargamentos especialmente valiosos, mucho más rentables que gastar dinero en reducir tu fama.

07 Consejos para el combate y el sigilo

Los combates en Assassin's Creed Black Flag Resynced son más modernos © Ubisoft

Assassin's Creed Black Flag Resynced premia la estrategia mucho más que pulsar botones sin pensar. Adoptar unas cuantas rutinas desde el principio hará que los combates y las infiltraciones resulten mucho más sencillos.

Antes de entrar en una zona restringida, marca a los enemigos con la Vista de Águila para seguir su posición incluso a través de las paredes y calcular mejor cada movimiento. Al elegir una espada, fíjate en el número de eliminaciones en cadena que permite realizar, ya que así enlazarás objetivos sin perder cobertura. Los disparos rápidos con la pistola son muy eficaces contra enemigos acorazados en combate cuerpo a cuerpo y no requieren entrar en el modo de apuntado. Si acabas rodeado, las bombas de humo y los dardos suelen ofrecer mejores resultados que intentar abrirte paso luchando. Frente a enemigos con armadura, basta con mantener pulsados R2/RT y Triángulo/Y para ejecutar un disparo rápido sin necesidad de apuntar.

En los enfrentamientos navales también conviene tomar la iniciativa. Abrir fuego con el mortero desde larga distancia te permitirá dañar al enemigo antes incluso de entrar en el alcance de sus cañones.

08 Ajustes que conviene cambiar desde el primer minuto

Antes de lanzarte a explorar el Caribe, merece la pena dedicar unos minutos al menú de opciones. Activa Area Loot dentro de Gameplay > Playstyle para recoger todo el botín cercano con una sola pulsación, en lugar de hacerlo objeto por objeto. Es una pequeña modificación que ahorra mucho tiempo durante toda la partida.

Resynced ofrece la mejor jugabilidad de parkour de toda la saga © Ubisoft

El ajuste Advanced Parkour ofrece un control más preciso sobre los movimientos y permite realizar esquivas laterales y hacia atrás desde cualquier altura. Resulta especialmente útil durante las persecuciones, aunque también aumenta el riesgo de caer al vacío si todavía no dominas sus posibilidades.

Si eres sensible al mareo provocado por el movimiento de la cámara, desactiva Screen Shake y, sobre todo, Ship Camera Sway. Ambos efectos refuerzan la sensación de navegación, pero también pueden resultar molestos tras varias horas de juego.

También merece la pena revisar los controles avanzados de dificultad para combate, sigilo, navegación y actividades. En Normal, los combates a pie pueden resultar demasiado sencillos gracias al nuevo sistema de bloqueos y contraataques. Subir únicamente la dificultad del combate a Difícil mantiene el desafío sin que la experiencia llegue a hacerse excesivamente exigente.

09 Consejos extra para Black Flag Resynced

Cada vez que llegues a una nueva zona, sincroniza primero los miradores. Además de revelar el mapa y desbloquear el viaje rápido, mostrarán coleccionables, enemigos y otros puntos de interés. Si escuchas el característico sonido de un cofre cercano, activa inmediatamente la Vista de Águila para localizarlo con mayor precisión.

Recuerda también que la Jackdaw dispara siempre hacia la dirección en la que apunta la cámara. Aprender a controlar ese movimiento durante los combates mejora notablemente la precisión y resulta mucho más efectivo que depender únicamente del apuntado automático.

Para los desplazamientos largos puedes utilizar la ruta automática. Una vez activada y manteniendo pulsado el botón correspondiente, el barco navegará automáticamente por la ruta marcada para que puedas despreocuparte del timón.

Y no dejes de prestar atención a tu tripulación. Adéwalé comenta tanto los barcos como los lugares de interés cuando utilizas el catalejo y también te avisará si un objetivo está por encima de las posibilidades actuales de la Jackdaw.