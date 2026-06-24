Assassin's Creed: cómo jugar a toda la saga en orden

La saga Assassin's Creed lleva casi dos décadas entre nosotros. La primera entrega se lanzó en 2007 y, desde entonces, la franquicia no ha dejado de crecer. Ponerse al día puede resultar una tarea intimidante: más de 18 juegos repartidos entre distintas épocas históricas, varias generaciones de consolas y una narrativa que conecta unas entregas con otras hacen que resulte fácil perderse.

Por eso hemos preparado esta guía rápida para repasar la historia de la saga, el orden de lanzamiento de cada juego y también la cronología interna de los acontecimientos que narra. Vamos allá.

01 Orden de lanzamiento

Assassin's Creed (2007)

El juego que dio origen a toda la saga. En Assassin's Creed nos ponemos en la piel de Desmond Miles, un joven secuestrado y obligado a revivir los recuerdos de su antepasado Altaïr, miembro de la Hermandad de los Asesinos durante la Tercera Cruzada en 1191. A través del Animus recorreremos ciudades como Damasco, Acre y Jerusalén mientras cumplimos objetivos de asesinato y descubrimos una conspiración mucho mayor de lo que parece.

Disponible en: PlayStation 3, Xbox 360, PC

Assassin's Creed II (2009)

La segunda entrega mantiene a Desmond Miles como protagonista de la trama actual. Tras ser rescatado por un grupo de asesinos, vuelve a conectarse al Animus para experimentar los recuerdos de otro antepasado: Ezio Auditore da Firenze, uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. Ambientada en el Renacimiento italiano de finales del siglo XV, la historia de Ezio transcurre entre 1476 y 1499 y amplía notablemente las posibilidades de parkour, sigilo y combate.

Disponible en: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Ezio es uno de los personajes favoritos de los fans de la serie © Ubisoft

Assassin's Creed: Brotherhood (2010)

La historia de Ezio continúa en la segunda entrega de su trilogía. A través de los recuerdos de Desmond viajamos a Roma para enfrentarnos a los templarios entre 1499 y 1507. Con las extravagantes máquinas de guerra de Leonardo da Vinci y la posibilidad de reclutar aliados para la Hermandad, esta segunda aventura mantiene el nivel de la anterior mientras la trama de Desmond sigue avanzando.

Disponible en: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed: Revelations (2011)

La trilogía de Ezio llega a su conclusión con un viaje a Constantinopla entre 1511 y 1512 en busca de los recuerdos ocultos de Altaïr, el protagonista del primer Assassin's Creed. Nuevas armas y mecánicas amplían las posibilidades jugables, mientras que el desenlace de la historia de Ezio convierte esta entrega en una cita imprescindible para los seguidores del personaje y para quienes quieran comprender mejor los orígenes de la saga.

Disponible en: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed III (2012)

Assassin's Creed III abrió nuevos caminos para la serie © Ubisoft

Assassin's Creed III pone punto final a la historia de Desmond, aunque también deja abiertas varias líneas argumentales que retomarán entregas posteriores. En esta ocasión nos trasladamos a la Revolución Americana del siglo XVIII para encarnar a Connor, un asesino de ascendencia inglesa y nativa americana. Boston y Nueva York sirven como principales escenarios de una aventura que introduce desplazamientos por entornos naturales, nuevas opciones de sigilo y un sistema de combate naval que acabaría convirtiéndose en una de las señas de identidad de las entregas posteriores.

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Disponible en: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed IV: Black Flag (2013)

El combate naval fue un gran atractivo para Assassin's Creed IV: Black Flag © Ubisoft

La cuarta entrega principal nos lleva al Caribe de 1715 para vivir una aventura de piratas, navegación y asesinatos junto a Edward Kenway. Aprovechando las bases del combate naval introducido en Assassin's Creed III, Black Flag pone el foco en la exploración marítima, los enfrentamientos entre barcos y un enorme mundo abierto. La trama contemporánea pasa a un segundo plano y la experiencia gira principalmente en torno a la acción, la exploración de ciudades como La Habana y Kingston y, por supuesto, la vida pirata en alta mar. Además, con el lanzamiento de Black Flag Resynced previsto para este año, pronto será posible revivir esta aventura con una renovada puesta al día visual.

Disponible en: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Black Flag Resynced disponible en: Xbox Series S|X, PlayStation 5, and PC

Assassin's Creed Rogue (2014)

A menudo olvidado dentro de la franquicia, Assassin's Creed Rogue retoma muchas de las ideas de Black Flag, aunque introduce un giro importante: por primera vez controlamos a un templario. Ambientado entre 1752 y 1760, seguimos la historia de Shay Cormac, un antiguo asesino que cambia de bando y se convierte en cazador de sus antiguos compañeros. La aventura transcurre entre Nueva York, el Atlántico Norte y la región ficticia conocida como River Valley, en plena Guerra de los Siete Años.

Disponible en: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, and Nintendo Switch

Assassin's Creed Unity (2014)

París se ha renderizado con un detalle fantástico en Assassin's Creed Unity © Ubisoft

Los seguidores de la saga recibieron dos Assassin's Creed distintos en 2014. El segundo fue Unity, una entrega exclusiva para la nueva generación de la época que apostó por una recreación de París a escala casi real durante la Revolución Francesa de 1789. El sistema de parkour volvió a evolucionar con movimientos verticales más avanzados, mientras que el combate ofrecía nuevas posibilidades para afrontar cada situación.

Disponible en: PlayStation 4, Xbox One, and PC

Assassin's Creed Chronicles (2015-2016)

Lejos de las habituales aventuras en tres dimensiones, Ubisoft desarrolló la trilogía Chronicles, una serie de juegos de acción, sigilo y plataformas en 2,5D que trasladan a los jugadores a distintos momentos históricos. China en el siglo XVI, la India del siglo XIX y la Rusia de principios del siglo XX sirven de escenario para una búsqueda común centrada en un artefacto conocido como la Caja del Precursor. A través de los personajes Shao Jun, Arbaaz Mir y Nikolai Orelov, respectivamente, estas entregas amplían el universo y la mitología de la franquicia desde una perspectiva diferente.

Disponible en: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, and PC

Assassin's Creed Syndicate (2015)

Las calles de Londres fueron el escenario de Assassin's Creed Syndicate © Ubisoft

Londres, 1868. La Revolución Industrial sirve de telón de fondo para una aventura protagonizada por los gemelos Jacob y Evie Frye. Syndicate introduce nuevas herramientas, como el lanzacables, que permite desplazarse rápidamente entre los edificios de la capital británica. Mientras la trama contemporánea continúa avanzando discretamente en segundo plano, la historia principal se centra en la lucha por el control de la ciudad y en los conflictos que se desarrollan entre bastidores, acompañados por numerosas figuras históricas de la época.

Disponible en: ​​PlayStation 4, Xbox One, and PC

Assassin's Creed Origins (2017)

Como su propio nombre indica, Origins nos lleva a los orígenes de la Hermandad. En el papel de Bayek, uno de sus fundadores, viajamos al Antiguo Egipto en el año 49 a. C. La búsqueda de venganza del protagonista sirve como punto de partida para una profunda renovación de la fórmula de la saga. Con un águila exploradora, la posibilidad de escalar prácticamente cualquier superficie y un enorme mundo abierto repleto de tumbas y pirámides, Origins sentó las bases del enfoque más cercano al rol que adoptarían las siguientes entregas. También introdujo a Layla Hassan como nueva protagonista de la trama ambientada en el presente.

Disponible en: ​​PlayStation 4, Xbox One, and PC

Assassin's Creed Odyssey (2018)

El Antiguo Egipto fue un escenario fantástico para Assassin's Creed Origins © Ubisoft

Si Origins elevó el listón, Odyssey lo llevó todavía más lejos. Esta enorme aventura ambientada en la Antigua Grecia sitúa a los jugadores en la piel de los mercenarios espartanos Alexios y Kassandra entre los años 431 y 422 a. C., mientras Layla Hassan continúa investigando un misterioso artefacto. Con elementos mitológicos, habilidades especiales y una narrativa mucho más centrada en sus propios conflictos, Odyssey se distancia en parte de la clásica rivalidad entre asesinos y templarios.

Disponible en: ​​PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC

Assassin's Creed Valhalla (2020)

De la Antigua Grecia damos el salto a la era vikinga. Assassin's Creed Valhalla transcurre entre los años 872 y 878 y nos pone al frente de Eivor, líder de un clan nórdico que explora y conquista territorios en Inglaterra. Mientras Layla Hassan continúa desempeñando un papel importante en la trama actual, el conflicto entre los Ocultos y la Orden de los Antiguos sirve como antecedente directo de la eterna guerra entre asesinos y templarios. Asaltos fluviales, asedios a fortalezas y un sistema de combate más contundente amplían todavía más la escala de la saga.

¿Aventuras vikingas? Entonces Assassin's Creed Valhalla © Ubisoft

Disponible en: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, and PC

Assassin's Creed Mirage (2023)

Basim, uno de los personajes más importantes de Valhalla, protagoniza esta entrega que recupera buena parte de la esencia de los primeros Assassin's Creed. Ambientado en Bagdad durante el siglo IX, Mirage vuelve a poner el foco en el sigilo, el parkour y los asesinatos planificados, alejándose parcialmente de los elementos de rol que dominaron las entregas más recientes. Además de narrar el ascenso de Basim desde ladrón callejero hasta maestro asesino, el juego profundiza en los secretos de su pasado y en los vínculos que mantiene con otros capítulos de la saga.

Disponible en: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, and iOS

Assassin's Creed Mirage volvió a lo básico © Ubisoft

Assassin's Creed Shadows (2025)

De los guerreros espartanos y los vikingos pasamos al Japón feudal. Assassin's Creed Shadows nos traslada al siglo XVI, en los últimos años del periodo Sengoku, y presenta dos protagonistas muy diferentes. Por un lado está Fujibayashi Naoe, una kunoichi especializada en el sigilo; por otro, Yasuke, un samurái africano inspirado en la figura histórica del mismo nombre. Sus aventuras se desarrollan en un Japón marcado por las guerras internas y las luchas de poder. Aunque prescinde de una trama ambientada en el presente, Shadows combina elementos clásicos de sigilo y asesinato propios de los primeros Assassin's Creed con muchas de las mecánicas de rol introducidas en las entregas más recientes. El resultado es una de las propuestas más ambiciosas de la saga, que además aporta una nueva perspectiva al conflicto histórico entre asesinos y templarios. Como entrega más reciente de la franquicia, también ofrece pistas sobre la dirección que podrían tomar los próximos títulos.

Disponible en: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, macOS, and iPadOS

La ambientación japonesa de Shadows dio lugar a escenas increíbles © Ubisoft

02 Orden cronológico

Si prefieres experimentar la historia de Assassin's Creed siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos que aparecen en los juegos, esta es la secuencia correcta. Eso sí, conviene tener en cuenta que las escenas ambientadas en el presente y las conexiones entre distintas entregas pueden hacer que algunos elementos resulten algo confusos.

Assassin's Creed Odyssey — Ambientado entre 431 y 422 a. C.

Assassin's Creed Origins — Ambientado entre 49 y 44 a. C.

Assassin's Creed Mirage — Ambientado entre 861 y 870

Assassin's Creed Valhalla — Ambientado entre 872 y 878

Assassin's Creed — Ambientado en 1191

Assassin's Creed II — Ambientado entre 1476 y 1499

Assassin's Creed: Brotherhood — Ambientado entre 1499 y 1507

Assassin's Creed: Revelations — Ambientado entre 1511 y 1512

Assassin's Creed Chronicles: China — Ambientado entre 1526 y 1532

Assassin's Creed Shadows — Ambientado en 1579

Assassin's Creed IV: Black Flag — Ambientado entre 1715 y 1722

Assassin's Creed Rogue — Ambientado entre 1752 y 1760

Assassin's Creed III — Ambientado entre 1754 y 1783

Assassin's Creed Unity — Ambientado entre 1789 y 1794

Assassin's Creed Chronicles: India — Ambientado en 1841

Assassin's Creed Syndicate — Ambientado en 1868

Assassin's Creed Chronicles: Russia — Ambientado en 1918

Sobre el autor ¿Quién es Jon Partridge? Jon lleva más de una década cubriendo prácticamente todos los aspectos de los videojuegos y los esports para Red Bull, y ha trabajado con marcas como Riot Games y Bandai Namco en contenido relacionado con los videojuegos.