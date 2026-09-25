Calendarios F1 2026 y 2027: todas las fechas

A 2026 todavía le queda mucho por ofrecer, pero el calendario de 2027 ya está sobre la mesa y vuelve a ampliar los límites de la F1. Serán 24 Grandes Premios en 22 países, con 11 equipos y 22 pilotos en la parrilla. El programa incluye además 10 carreras Sprint y 19 citas encadenadas en fines de semana consecutivos. Más carreras, más sesiones de clasificación y más puntos en juego que nunca.

¿Todavía quieres más? Dos ciudades y sus circuitos regresarán al calendario en una temporada que terminará más tarde que cualquier otra. El campeonato arrancará en Baréin en marzo y terminará bajo los focos de Abu Dhabi a mediados de diciembre. Y, entre una carrera y otra, aparece incluso un hueco que podría permitir a Max Verstappen disputar su prueba de resistencia favorita …

01 Calendario Fórmula 1 de 2026

Ronda Fecha País Gran Premio Evento 1 6-8 marzo Australia Gran Premio Australia Melbourne 2 13-15 marzo China Gran Premio China Shanghai 3 27-29 marzo Japón Gran Premio Japón Suzuka 4 10-12 abril Baréin Gran Premio Baréin Sakhir 5 17-19 abril Arabia Saudí Gran Premio Arabia Saudí Jeddah 6 1-3 abril EE.UU. Gran Premio Estados Unidos Miami 7 22-24 mayo Canadá Gran Premio Canadá Montreal 8 5-7 junio Mónaco Gran Premio Mónaco Mónaco 9 12-14 junio España Gran Premio Barcelona-Catalunya Barcelona-Catalunya 10 26-28 junio Austria Gran Premio Austria Spielberg 11 3-5 julio Reino Unido Gran Premio Gran Bretaña Silverstone 12 17-19 julio Bégica Gran Premio Bélgica Spa-Francorchamps 13 24-26 julio Hungria Gran Premio Hungria Budapest 14 21-23 agosto Países Bajos Gran Premio Holanda Zandvoort 15 4-6 septiembre Italia Gran Premio Italia Monza 16 11-13 septiembre España Gran Premio España Madrid 17 24-26 septiembre Azerbaiyán Gran Premio Azerbaiyán Baku 18 9-11 octubre Singapur Gran Premio Singapur Singapore 19 23-25 octubre EE.UU. Gran Premio Estados Undos Austin 20 30 octubre - 1 noviembre México Gran Premio México Ciudad de México 21 6-8 noviembre Brasil Gran Premio Brasil São Paulo 22 19-21 noviembre EE.UU. Gran Premio Estados Unidos Las Vegas 23 27-29 noviembre Qatar Gran Premio Qatar Lusail 24 4-6 diciembre Abu Dhabi Gran Premio Abu Dhabi Yas Marina

02 Calendario Fórmula 1 de 2027

Ronda Fecha País Gran Premio Evento 1 12-14 marzo Baréin Gran Premio Baréin Sakhir 2 19-21 marzo Arabia Saudí Gran Premio Arabia Saudí Jeddah 3 2-4 abril Australia Gran Premio Australia Melbourne 4 9-11 abril Japón Gran Premio Japón Suzuka 5 16-18 abril China Gran Premio China Shanghai 6 30 abril - 2 mayo EE.UU. Gran Premio Miami Miami 7 21-23 mayo Canadá Gran Premio Canadá Montreal 8 4-6 junio Mónaco Gran Premio Mónaco Mónaco 9 18-20 junio Portugal Gran Premio Portugal Portimão 10 2-4 julio Reino Unido Gran Premio Gran Bretaña Silverstone 11 9-11 julio Austria Gran Premio Austria Spielberg 12 23-25 julio Bélgica Gran Premio Bélgica Spa-Francorchamps 13 30 julio - 1 agosto Hungria Gran Premio Hungria Budapest 14 3-5 septiembre Italia Gran Premio Italia Monza 15 10-12 septiembre España Gran Premio España Madrid 16 24-26 septiembre Azerbaiyán Gran Premio Azerbaiyán Baku 17 1-3 octubre Turquía Gran Premio Turquía Istanbul 18 8-10 octubre Singapur Gran Premio Singapur Singapur 19 22-24 octubre EE.UU. Gran Premio Estados Unidos Austin 20 29-31 octubre México Gran Premio México Ciudad de México 21 5-7 noviembre Brasil Gran Premio Brasil São Paulo 22 18-20 noviembre EE.UU. Gran Premio Las Vegas Las Vegas 23 3-5 diciembre Qatar Gran Premio Qatar Lusail 24 10-12 diciembre Abu Dhabi Gran Premio Abu Dhabi Yas Marina

03 Lo que queda de 2026: rumbo a América

El campeonato volverá a Asia con los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur antes de poner rumbo a América para afrontar cuatro carreras consecutivas entre Norteamérica y Sudamérica. La primera parada será Austin, donde los pilotos se enfrentarán al Circuit of the Americas, un trazado que ofrece numerosas oportunidades para los adelantamientos y los duelos rueda a rueda. También será el momento de sacar los sombreros de cowboy.

COTA es grande en Texas © Getty Images/Red Bull Content Pool No hay nada como el interior de la Ciudad de México en toda la F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Después llegará México, con el ambiente del Día de Muertos y los pilotos cambiando los sombreros de cowboy por maquillaje y trajes de mariachi. El siguiente destino será Brasil y el circuito de Interlagos, en São Paulo, escenario de varias de las actuaciones más destacadas de Max Verstappen. La gira americana terminará en Estados Unidos, con los monoplazas recorriendo el Strip de Las Vegas.

Interlagos trae las vibraciones tropicales en la única parada sudamericana © Getty Images/Red Bull Content Pool No hay otro circuito como Las Vegas © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 La batalla por el campeonato

Después de 22 carreras, el Mundial regresará a Oriente Medio para decidir el título en el rápido circuito de Lusail, en Qatar, antes de poner el punto final en el Yas Marina Circuit de Abu Dhabi. La lucha por el campeonato ya ha llegado hasta la última carrera en dos ocasiones esta década. Verstappen conquistó el título en 2021 tras un desenlace de infarto y perdió por solo dos puntos en la última edición. El neerlandés suma cinco victorias en Abu Dhabi y comparte el récord con Lewis Hamilton. Ahora tendrá la oportunidad de quedarse solo al frente. ¿Qué ocurrirá? Habrá que esperar hasta diciembre para descubrirlo.

¿Habrá fuegos artificiales en la ronda final bajo las luces de Abu Dhabi? © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 Mirando a 2027: más Sprints, más acción

De las seis carreras Sprint previstas para 2026, solo quedará una por disputar, la de Singapur en octubre. En 2027 habrá cuatro más repartidas por el calendario. El formato mantiene su tirón entre los aficionados al ofrecer más competición en pista y una clasificación específica para la carrera Sprint durante el fin de semana del Gran Premio.

Las carreras Sprint de 2027 se disputarán en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña e Italia. Tres de ellas llegarán en las cuatro últimas citas del campeonato, con Brasil antes del doblete final de Qatar y Abu Dhabi. Los puntos extra que estarán en juego podrían tener un peso importante cuando llegue la hora de hacer cuentas.

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Además, varias de estas carreras se disputarán en circuitos donde la posición de partida puede marcar diferencias desde la primera vuelta, como Albert Park, Suzuka y Mónaco. Al estar concentradas en la primera mitad del campeonato, serán una primera prueba para los equipos que lleguen con un coche competitivo y para los pilotos capaces de sacar partido de una sola vuelta, como Max Verstappen e Isack Hadjar.

Carreras Sprint de F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras Sprint de F1 en 2027

FECHA GRAN PREMIO EVENTO 12–14 marzo Baréin Sakhir 2–4 abril Australia Melbourne 9–11 abril Japón Suzuka 21–23 mayo Canadá Montréal 4–6 junio Mónaco Mónaco 2–4 julio Gran Bretaña Silverstone 3–5 septiembre Italia Monza 5–7 noviembre Brasil São Paulo 3–5 diciembre Qatar Lusail 10–12 diciembre Abu Dhabi Yas Marina

06 ¡Hora de surfear!

Portimão vuelve al calendario © Lars Baron/Getty Images/Red Bull Content Pool

Dos circuitos regresarán al calendario en 2027. El primero será el Autódromo Internacional do Algarve, aunque para casi todo el mundo seguirá siendo Portimão. Portugal tiene una larga tradición en la F1, aunque el Gran Premio se disputaba habitualmente en Estoril. Portimão, en cambio, llegó al calendario hace menos de 20 años y tuvo que esperar hasta la pandemia para estrenarse en el campeonato. Allí se disputaron dos Grandes Premios, en 2020 y 2021, y ahora el circuito portugués regresa para las dos próximas temporadas. Sus cambios de rasante y sus curvas a derechas exigen precisión al volante. Una especie de Spa en pequeño, pero junto al Atlántico y con una posibilidad añadida: combinar un fin de semana de F1 con una sesión de surf.

07 Un regalo desde Turquía

Istanbul Park vuelve por tercera vez —esta vez hasta 2031— © Bryn Lennon/Getty Images

Más adelante llegará el turno de Turquía y de Istanbul Park, uno de los circuitos más reconocibles diseñados por Hermann Tilke. El trazado combina desniveles con la famosa curva 8, una larga izquierda de varios vértices en la que no hay margen para improvisar. Sebastian Vettel llegó a definirla como "una curva increíble".

"Es rápida y tiene muchísimos baches, así que apenas puedes ver hacia dónde vas", explicó el cuatro veces campeón del mundo. "Entras en la curva y esperas que todo salga bien". Istanbul Park tiene una trayectoria más larga en la F1 que Portimão. Fue escenario del Gran Premio de Turquía entre 2005 y 2011 y regresó durante la pandemia para acoger otras dos carreras. Ahora volverá a formar parte del calendario hasta 2031.

08 Verstappen encuentra un hueco

Todos los ojos puestos en Max Verstappen en las 24h de Nürburgring © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

El calendario presenta dos pausas destacadas en mayo y junio que, además, evitan que la F1 coincida con las 24 Horas de Nürburgring y las 24 Horas de Spa.

Antes de la edición de este año de las 24 Horas de Spa, Max Verstappen, propietario de un equipo de GT, explicó que había pedido a la F1 que dejara un hueco para poder participar en la carrera de GT3 de las Ardenas, en su circuito favorito. "Spa es un circuito increíble y una carrera de 24 horas solo con coches GT es algo muy especial", afirmó. "Me gustaría poder correr también en Spa. Ya se lo dije para el próximo año. Sería perfecto si pudieran colocarla fuera de un fin de semana de Fórmula 1, así que veremos".

Sobre el autor ¿Quién es Paul Keith? Paul es periodista freelance especializado en motorsport y cubre la Fórmula 1 y el mundo de la competición. Tras estudiar Filología Inglesa en el King’s College de Londres, comenzó su carrera como periodista local en Woking, donde su cobertura de McLaren le llevó a centrarse en la F1 y a colaborar con medios nacionales. Posteriormente pasó cuatro temporadas en el paddock de Fórmula 1 con The Red Bulletin y después trabajó en el equipo de motorsport de Red Bull. Actualmente trabaja como freelance para clientes como Formula 1, la FIA y FIFA.