Calendarios F1 2026 y 2027: todas las fechas

A 2026 todavía le queda mucho por ofrecer, pero el calendario de 2027 ya está sobre la mesa y vuelve a ampliar los límites de la F1. Serán 24 Grandes Premios en 22 países, con 11 equipos y 22 pilotos en la parrilla. El programa incluye además 10 carreras Sprint y 19 citas encadenadas en fines de semana consecutivos. Más carreras, más sesiones de clasificación y más puntos en juego que nunca.
¿Todavía quieres más? Dos ciudades y sus circuitos regresarán al calendario en una temporada que terminará más tarde que cualquier otra. El campeonato arrancará en Baréin en marzo y terminará bajo los focos de Abu Dhabi a mediados de diciembre. Y, entre una carrera y otra, aparece incluso un hueco que podría permitir a Max Verstappen disputar su prueba de resistencia favorita…
01
Calendario Fórmula 1 de 2026
Ronda
Fecha
País
Gran Premio
Evento
1
6-8 marzo
Australia
Gran Premio Australia
Melbourne
2
13-15 marzo
China
Gran Premio China
Shanghai
3
27-29 marzo
Japón
Gran Premio Japón
Suzuka
4
10-12 abril
Baréin
Gran Premio Baréin
Sakhir
5
17-19 abril
Arabia Saudí
Gran Premio Arabia Saudí
Jeddah
6
1-3 abril
EE.UU.
Gran Premio Estados Unidos
Miami
7
22-24 mayo
Canadá
Gran Premio Canadá
Montreal
8
5-7 junio
Mónaco
Gran Premio Mónaco
Mónaco
9
12-14 junio
España
Gran Premio Barcelona-Catalunya
Barcelona-Catalunya
10
26-28 junio
Austria
Gran Premio Austria
Spielberg
11
3-5 julio
Reino Unido
Gran Premio Gran Bretaña
Silverstone
12
17-19 julio
Bégica
Gran Premio Bélgica
Spa-Francorchamps
13
24-26 julio
Hungria
Gran Premio Hungria
Budapest
14
21-23 agosto
Países Bajos
Gran Premio Holanda
Zandvoort
15
4-6 septiembre
Italia
Gran Premio Italia
Monza
16
11-13 septiembre
España
Gran Premio España
Madrid
17
24-26 septiembre
Azerbaiyán
Gran Premio Azerbaiyán
Baku
18
9-11 octubre
Singapur
Gran Premio Singapur
Singapore
19
23-25 octubre
EE.UU.
Gran Premio Estados Undos
Austin
20
30 octubre - 1 noviembre
México
Gran Premio México
Ciudad de México
21
6-8 noviembre
Brasil
Gran Premio Brasil
São Paulo
22
19-21 noviembre
EE.UU.
Gran Premio Estados Unidos
Las Vegas
23
27-29 noviembre
Qatar
Gran Premio Qatar
Lusail
24
4-6 diciembre
Abu Dhabi
Gran Premio Abu Dhabi
Yas Marina
02
Calendario Fórmula 1 de 2027
Ronda
Fecha
País
Gran Premio
Evento
1
12-14 marzo
Baréin
Gran Premio Baréin
Sakhir
2
19-21 marzo
Arabia Saudí
Gran Premio Arabia Saudí
Jeddah
3
2-4 abril
Australia
Gran Premio Australia
Melbourne
4
9-11 abril
Japón
Gran Premio Japón
Suzuka
5
16-18 abril
China
Gran Premio China
Shanghai
6
30 abril - 2 mayo
EE.UU.
Gran Premio Miami
Miami
7
21-23 mayo
Canadá
Gran Premio Canadá
Montreal
8
4-6 junio
Mónaco
Gran Premio Mónaco
Mónaco
9
18-20 junio
Portugal
Gran Premio Portugal
Portimão
10
2-4 julio
Reino Unido
Gran Premio Gran Bretaña
Silverstone
11
9-11 julio
Austria
Gran Premio Austria
Spielberg
12
23-25 julio
Bélgica
Gran Premio Bélgica
Spa-Francorchamps
13
30 julio - 1 agosto
Hungria
Gran Premio Hungria
Budapest
14
3-5 septiembre
Italia
Gran Premio Italia
Monza
15
10-12 septiembre
España
Gran Premio España
Madrid
16
24-26 septiembre
Azerbaiyán
Gran Premio Azerbaiyán
Baku
17
1-3 octubre
Turquía
Gran Premio Turquía
Istanbul
18
8-10 octubre
Singapur
Gran Premio Singapur
Singapur
19
22-24 octubre
EE.UU.
Gran Premio Estados Unidos
Austin
20
29-31 octubre
México
Gran Premio México
Ciudad de México
21
5-7 noviembre
Brasil
Gran Premio Brasil
São Paulo
22
18-20 noviembre
EE.UU.
Gran Premio Las Vegas
Las Vegas
23
3-5 diciembre
Qatar
Gran Premio Qatar
Lusail
24
10-12 diciembre
Abu Dhabi
Gran Premio Abu Dhabi
Yas Marina
03
Lo que queda de 2026: rumbo a América
El campeonato volverá a Asia con los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur antes de poner rumbo a América para afrontar cuatro carreras consecutivas entre Norteamérica y Sudamérica. La primera parada será Austin, donde los pilotos se enfrentarán al Circuit of the Americas, un trazado que ofrece numerosas oportunidades para los adelantamientos y los duelos rueda a rueda. También será el momento de sacar los sombreros de cowboy.
Después llegará México, con el ambiente del Día de Muertos y los pilotos cambiando los sombreros de cowboy por maquillaje y trajes de mariachi. El siguiente destino será Brasil y el circuito de Interlagos, en São Paulo, escenario de varias de las actuaciones más destacadas de Max Verstappen. La gira americana terminará en Estados Unidos, con los monoplazas recorriendo el Strip de Las Vegas.
04
La batalla por el campeonato
Después de 22 carreras, el Mundial regresará a Oriente Medio para decidir el título en el rápido circuito de Lusail, en Qatar, antes de poner el punto final en el Yas Marina Circuit de Abu Dhabi. La lucha por el campeonato ya ha llegado hasta la última carrera en dos ocasiones esta década. Verstappen conquistó el título en 2021 tras un desenlace de infarto y perdió por solo dos puntos en la última edición. El neerlandés suma cinco victorias en Abu Dhabi y comparte el récord con Lewis Hamilton. Ahora tendrá la oportunidad de quedarse solo al frente. ¿Qué ocurrirá? Habrá que esperar hasta diciembre para descubrirlo.
05
Mirando a 2027: más Sprints, más acción
De las seis carreras Sprint previstas para 2026, solo quedará una por disputar, la de Singapur en octubre. En 2027 habrá cuatro más repartidas por el calendario. El formato mantiene su tirón entre los aficionados al ofrecer más competición en pista y una clasificación específica para la carrera Sprint durante el fin de semana del Gran Premio.
Las carreras Sprint de 2027 se disputarán en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña e Italia. Tres de ellas llegarán en las cuatro últimas citas del campeonato, con Brasil antes del doblete final de Qatar y Abu Dhabi. Los puntos extra que estarán en juego podrían tener un peso importante cuando llegue la hora de hacer cuentas.
Además, varias de estas carreras se disputarán en circuitos donde la posición de partida puede marcar diferencias desde la primera vuelta, como Albert Park, Suzuka y Mónaco. Al estar concentradas en la primera mitad del campeonato, serán una primera prueba para los equipos que lleguen con un coche competitivo y para los pilotos capaces de sacar partido de una sola vuelta, como Max Verstappen e Isack Hadjar.
Carreras Sprint de F1 en 2027
FECHA
GRAN PREMIO
EVENTO
12–14 marzo
Baréin
Sakhir
2–4 abril
Australia
Melbourne
9–11 abril
Japón
Suzuka
21–23 mayo
Canadá
Montréal
4–6 junio
Mónaco
Mónaco
2–4 julio
Gran Bretaña
Silverstone
3–5 septiembre
Italia
Monza
5–7 noviembre
Brasil
São Paulo
3–5 diciembre
Qatar
Lusail
10–12 diciembre
Abu Dhabi
Yas Marina
06
¡Hora de surfear!
Dos circuitos regresarán al calendario en 2027. El primero será el Autódromo Internacional do Algarve, aunque para casi todo el mundo seguirá siendo Portimão. Portugal tiene una larga tradición en la F1, aunque el Gran Premio se disputaba habitualmente en Estoril. Portimão, en cambio, llegó al calendario hace menos de 20 años y tuvo que esperar hasta la pandemia para estrenarse en el campeonato. Allí se disputaron dos Grandes Premios, en 2020 y 2021, y ahora el circuito portugués regresa para las dos próximas temporadas. Sus cambios de rasante y sus curvas a derechas exigen precisión al volante. Una especie de Spa en pequeño, pero junto al Atlántico y con una posibilidad añadida: combinar un fin de semana de F1 con una sesión de surf.
07
Un regalo desde Turquía
Más adelante llegará el turno de Turquía y de Istanbul Park, uno de los circuitos más reconocibles diseñados por Hermann Tilke. El trazado combina desniveles con la famosa curva 8, una larga izquierda de varios vértices en la que no hay margen para improvisar. Sebastian Vettel llegó a definirla como "una curva increíble".
"Es rápida y tiene muchísimos baches, así que apenas puedes ver hacia dónde vas", explicó el cuatro veces campeón del mundo. "Entras en la curva y esperas que todo salga bien". Istanbul Park tiene una trayectoria más larga en la F1 que Portimão. Fue escenario del Gran Premio de Turquía entre 2005 y 2011 y regresó durante la pandemia para acoger otras dos carreras. Ahora volverá a formar parte del calendario hasta 2031.
08
Verstappen encuentra un hueco
El calendario presenta dos pausas destacadas en mayo y junio que, además, evitan que la F1 coincida con las 24 Horas de Nürburgring y las 24 Horas de Spa.
Antes de la edición de este año de las 24 Horas de Spa, Max Verstappen, propietario de un equipo de GT, explicó que había pedido a la F1 que dejara un hueco para poder participar en la carrera de GT3 de las Ardenas, en su circuito favorito. "Spa es un circuito increíble y una carrera de 24 horas solo con coches GT es algo muy especial", afirmó. "Me gustaría poder correr también en Spa. Ya se lo dije para el próximo año. Sería perfecto si pudieran colocarla fuera de un fin de semana de Fórmula 1, así que veremos".
Sobre el autor
Paul es periodista freelance especializado en motorsport y cubre la Fórmula 1 y el mundo de la competición. Tras estudiar Filología Inglesa en el King’s College de Londres, comenzó su carrera como periodista local en Woking, donde su cobertura de McLaren le llevó a centrarse en la F1 y a colaborar con medios nacionales. Posteriormente pasó cuatro temporadas en el paddock de Fórmula 1 con The Red Bulletin y después trabajó en el equipo de motorsport de Red Bull. Actualmente trabaja como freelance para clientes como Formula 1, la FIA y FIFA.