Max Verstappen al volante del RB22 durante la sesión de clasificación previa al Gran Premio de Mónaco de F1, celebrado en el Circuito de Mónaco en junio de 2026.
© Andy Hone/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Calendarios F1 2026 y 2027: todas las fechas

Nuevos circuitos, más carreras y una temporada más larga. Mientras 2026 encara su recta final, el Mundial de F1 de 2027 ya tiene calendario y llevará a los 22 pilotos a cinco continentes.
Por Paul Keith
6 minutos de lecturaUpdated on

Esta historia es parte de

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

Max Verstappen

Nacido para ser rápido, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, Max Verstappen es el ganador de carreras más joven de la historia de la F1.

Países BajosPaíses Bajos

Isack Hadjar

El miembro más reciente de Visa Cash App Racing Bulls, Isack Hadjar, ha dejado su huella en la F2 y ahora está deseando demostrar lo que puede hacer al máximo nivel.

FranciaFrancia

Liam Lawson

El meteórico ascenso del neozelandés Liam Lawson a través de las filas del automovilismo le ha llevado a la cima de su sueño infantil: una plaza en el equipo Oracle Red Bull Racing de Fórmula Uno.

Nueva ZelandaNueva Zelanda

Arvid Lindblad

Red Bull Junior Team graduate Arvid Lindblad is the youngest British driver to race in Formula One, reaching F1 after record-breaking seasons in Formula 3 and Formula 2.

United KingdomUnited Kingdom

Resumen

  1. 1
    Calendario Fórmula 1 de 2026
  2. 2
    Calendario Fórmula 1 de 2027
  3. 3
    Lo que queda de 2026: rumbo a América
  4. 4
    La batalla por el campeonato
  5. 5
    Mirando a 2027: más Sprints, más acción
  6. 6
    ¡Hora de surfear!
  7. 7
    Un regalo desde Turquía
  8. 8
    Verstappen encuentra un hueco
A 2026 todavía le queda mucho por ofrecer, pero el calendario de 2027 ya está sobre la mesa y vuelve a ampliar los límites de la F1. Serán 24 Grandes Premios en 22 países, con 11 equipos y 22 pilotos en la parrilla. El programa incluye además 10 carreras Sprint y 19 citas encadenadas en fines de semana consecutivos. Más carreras, más sesiones de clasificación y más puntos en juego que nunca.
¿Todavía quieres más? Dos ciudades y sus circuitos regresarán al calendario en una temporada que terminará más tarde que cualquier otra. El campeonato arrancará en Baréin en marzo y terminará bajo los focos de Abu Dhabi a mediados de diciembre. Y, entre una carrera y otra, aparece incluso un hueco que podría permitir a Max Verstappen disputar su prueba de resistencia favorita
01

Calendario Fórmula 1 de 2026

Ronda

Fecha

País

Gran Premio

Evento

1

6-8 marzo

Australia

Gran Premio Australia

Melbourne

2

13-15 marzo

China

Gran Premio China

Shanghai

3

27-29 marzo

Japón

Gran Premio Japón

Suzuka

4

10-12 abril

Baréin

Gran Premio Baréin

Sakhir

5

17-19 abril

Arabia Saudí

Gran Premio Arabia Saudí

Jeddah

6

1-3 abril

EE.UU.

Gran Premio Estados Unidos

Miami

7

22-24 mayo

Canadá

Gran Premio Canadá

Montreal

8

5-7 junio

Mónaco

Gran Premio Mónaco

Mónaco

9

12-14 junio

España

Gran Premio Barcelona-Catalunya

Barcelona-Catalunya

10

26-28 junio

Austria

Gran Premio Austria

Spielberg

11

3-5 julio

Reino Unido

Gran Premio Gran Bretaña

Silverstone

12

17-19 julio

Bégica

Gran Premio Bélgica

Spa-Francorchamps

13

24-26 julio

Hungria

Gran Premio Hungria

Budapest

14

21-23 agosto

Países Bajos

Gran Premio Holanda

Zandvoort

15

4-6 septiembre

Italia

Gran Premio Italia

Monza

16

11-13 septiembre

España

Gran Premio España

Madrid

17

24-26 septiembre

Azerbaiyán

Gran Premio Azerbaiyán

Baku

18

9-11 octubre

Singapur

Gran Premio Singapur

Singapore

19

23-25 octubre

EE.UU.

Gran Premio Estados Undos

Austin

20

30 octubre - 1 noviembre

México

Gran Premio México

Ciudad de México

21

6-8 noviembre

Brasil

Gran Premio Brasil

São Paulo

22

19-21 noviembre

EE.UU.

Gran Premio Estados Unidos

Las Vegas

23

27-29 noviembre

Qatar

Gran Premio Qatar

Lusail

24

4-6 diciembre

Abu Dhabi

Gran Premio Abu Dhabi

Yas Marina

02

Calendario Fórmula 1 de 2027

Ronda

Fecha

País

Gran Premio

Evento

1

12-14 marzo

Baréin

Gran Premio Baréin

Sakhir

2

19-21 marzo

Arabia Saudí

Gran Premio Arabia Saudí

Jeddah

3

2-4 abril

Australia

Gran Premio Australia

Melbourne

4

9-11 abril

Japón

Gran Premio Japón

Suzuka

5

16-18 abril

China

Gran Premio China

Shanghai

6

30 abril - 2 mayo

EE.UU.

Gran Premio Miami

Miami

7

21-23 mayo

Canadá

Gran Premio Canadá

Montreal

8

4-6 junio

Mónaco

Gran Premio Mónaco

Mónaco

9

18-20 junio

Portugal

Gran Premio Portugal

Portimão

10

2-4 julio

Reino Unido

Gran Premio Gran Bretaña

Silverstone

11

9-11 julio

Austria

Gran Premio Austria

Spielberg

12

23-25 julio

Bélgica

Gran Premio Bélgica

Spa-Francorchamps

13

30 julio - 1 agosto

Hungria

Gran Premio Hungria

Budapest

14

3-5 septiembre

Italia

Gran Premio Italia

Monza

15

10-12 septiembre

España

Gran Premio España

Madrid

16

24-26 septiembre

Azerbaiyán

Gran Premio Azerbaiyán

Baku

17

1-3 octubre

Turquía

Gran Premio Turquía

Istanbul

18

8-10 octubre

Singapur

Gran Premio Singapur

Singapur

19

22-24 octubre

EE.UU.

Gran Premio Estados Unidos

Austin

20

29-31 octubre

México

Gran Premio México

Ciudad de México

21

5-7 noviembre

Brasil

Gran Premio Brasil

São Paulo

22

18-20 noviembre

EE.UU.

Gran Premio Las Vegas

Las Vegas

23

3-5 diciembre

Qatar

Gran Premio Qatar

Lusail

24

10-12 diciembre

Abu Dhabi

Gran Premio Abu Dhabi

Yas Marina

03

Lo que queda de 2026: rumbo a América

El campeonato volverá a Asia con los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur antes de poner rumbo a América para afrontar cuatro carreras consecutivas entre Norteamérica y Sudamérica. La primera parada será Austin, donde los pilotos se enfrentarán al Circuit of the Americas, un trazado que ofrece numerosas oportunidades para los adelantamientos y los duelos rueda a rueda. También será el momento de sacar los sombreros de cowboy.
Sergio Pérez en pista durante la clasificación previa al Gran Premio de F1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas el 19 de octubre de 2024.

COTA es grande en Texas

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen en pista durante la calificación previa al Gran Premio de México de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 26 de octubre de 2024.

No hay nada como el interior de la Ciudad de México en toda la F1

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Después llegará México, con el ambiente del Día de Muertos y los pilotos cambiando los sombreros de cowboy por maquillaje y trajes de mariachi. El siguiente destino será Brasil y el circuito de Interlagos, en São Paulo, escenario de varias de las actuaciones más destacadas de Max Verstappen. La gira americana terminará en Estados Unidos, con los monoplazas recorriendo el Strip de Las Vegas.
Sergio Pérez en pista durante los entrenamientos previos al Gran Premio de F1 de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace el 1 de noviembre de 2024.

Interlagos trae las vibraciones tropicales en la única parada sudamericana

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, de Japón, en la pista durante los entrenamientos finales previos al Gran Premio de F1 de Las Vegas, en el Circuito Strip de Las Vegas, el 22 de noviembre de 2024.

No hay otro circuito como Las Vegas

© Getty Images/Red Bull Content Pool

04

La batalla por el campeonato

Después de 22 carreras, el Mundial regresará a Oriente Medio para decidir el título en el rápido circuito de Lusail, en Qatar, antes de poner el punto final en el Yas Marina Circuit de Abu Dhabi. La lucha por el campeonato ya ha llegado hasta la última carrera en dos ocasiones esta década. Verstappen conquistó el título en 2021 tras un desenlace de infarto y perdió por solo dos puntos en la última edición. El neerlandés suma cinco victorias en Abu Dhabi y comparte el récord con Lewis Hamilton. Ahora tendrá la oportunidad de quedarse solo al frente. ¿Qué ocurrirá? Habrá que esperar hasta diciembre para descubrirlo.
Max Verstappen en pista durante el Gran Premio de F1 de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina el 8 de diciembre de 2024.

¿Habrá fuegos artificiales en la ronda final bajo las luces de Abu Dhabi?

© Getty Images/Red Bull Content Pool

05

Mirando a 2027: más Sprints, más acción

De las seis carreras Sprint previstas para 2026, solo quedará una por disputar, la de Singapur en octubre. En 2027 habrá cuatro más repartidas por el calendario. El formato mantiene su tirón entre los aficionados al ofrecer más competición en pista y una clasificación específica para la carrera Sprint durante el fin de semana del Gran Premio.
Las carreras Sprint de 2027 se disputarán en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña e Italia. Tres de ellas llegarán en las cuatro últimas citas del campeonato, con Brasil antes del doblete final de Qatar y Abu Dhabi. Los puntos extra que estarán en juego podrían tener un peso importante cuando llegue la hora de hacer cuentas.

Red Bull Original

Red Bull Energy Drink

Más información
Red Bull Energy Drink
Además, varias de estas carreras se disputarán en circuitos donde la posición de partida puede marcar diferencias desde la primera vuelta, como Albert Park, Suzuka y Mónaco. Al estar concentradas en la primera mitad del campeonato, serán una primera prueba para los equipos que lleguen con un coche competitivo y para los pilotos capaces de sacar partido de una sola vuelta, como Max Verstappen e Isack Hadjar.
El ganador de la Sprint, Max Verstappen, en el parque cerrado durante el Sprint previo al Gran Premio de F1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas el 21 de octubre de 2023 en Austin, Texas.

Carreras Sprint de F1

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras Sprint de F1 en 2027

FECHA

GRAN PREMIO

EVENTO

12–14 marzo

Baréin

Sakhir

2–4 abril

Australia

Melbourne

9–11 abril

Japón

Suzuka

21–23 mayo

Canadá

Montréal

4–6 junio

Mónaco

Mónaco

2–4 julio

Gran Bretaña

Silverstone

3–5 septiembre

Italia

Monza

5–7 noviembre

Brasil

São Paulo

3–5 diciembre

Qatar

Lusail

10–12 diciembre

Abu Dhabi

Yas Marina

06

¡Hora de surfear!

Max Verstappen encabeza una fila de coches durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Portugal, celebrado en el Autódromo Internacional do Algarve en 2021.

Portimão vuelve al calendario

© Lars Baron/Getty Images/Red Bull Content Pool

Dos circuitos regresarán al calendario en 2027. El primero será el Autódromo Internacional do Algarve, aunque para casi todo el mundo seguirá siendo Portimão. Portugal tiene una larga tradición en la F1, aunque el Gran Premio se disputaba habitualmente en Estoril. Portimão, en cambio, llegó al calendario hace menos de 20 años y tuvo que esperar hasta la pandemia para estrenarse en el campeonato. Allí se disputaron dos Grandes Premios, en 2020 y 2021, y ahora el circuito portugués regresa para las dos próximas temporadas. Sus cambios de rasante y sus curvas a derechas exigen precisión al volante. Una especie de Spa en pequeño, pero junto al Atlántico y con una posibilidad añadida: combinar un fin de semana de F1 con una sesión de surf.
07

Un regalo desde Turquía

Max Verstappen pilotando durante el Gran Premio de Turquía de F1 en el Intercity Istanbul Park en octubre de 2021.

Istanbul Park vuelve por tercera vez —esta vez hasta 2031—

© Bryn Lennon/Getty Images

Más adelante llegará el turno de Turquía y de Istanbul Park, uno de los circuitos más reconocibles diseñados por Hermann Tilke. El trazado combina desniveles con la famosa curva 8, una larga izquierda de varios vértices en la que no hay margen para improvisar. Sebastian Vettel llegó a definirla como "una curva increíble".
"Es rápida y tiene muchísimos baches, así que apenas puedes ver hacia dónde vas", explicó el cuatro veces campeón del mundo. "Entras en la curva y esperas que todo salga bien". Istanbul Park tiene una trayectoria más larga en la F1 que Portimão. Fue escenario del Gran Premio de Turquía entre 2005 y 2011 y regresó durante la pandemia para acoger otras dos carreras. Ahora volverá a formar parte del calendario hasta 2031.
08

Verstappen encuentra un hueco

Max Verstappen visto durante las 24h de Nürburgring en Nürburg, Alemania, el 16 de mayo de 2026.

Todos los ojos puestos en Max Verstappen en las 24h de Nürburgring

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

El calendario presenta dos pausas destacadas en mayo y junio que, además, evitan que la F1 coincida con las 24 Horas de Nürburgring y las 24 Horas de Spa.
Antes de la edición de este año de las 24 Horas de Spa, Max Verstappen, propietario de un equipo de GT, explicó que había pedido a la F1 que dejara un hueco para poder participar en la carrera de GT3 de las Ardenas, en su circuito favorito. "Spa es un circuito increíble y una carrera de 24 horas solo con coches GT es algo muy especial", afirmó. "Me gustaría poder correr también en Spa. Ya se lo dije para el próximo año. Sería perfecto si pudieran colocarla fuera de un fin de semana de Fórmula 1, así que veremos".

Sobre el autor

Esta historia es parte de

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

Max Verstappen

Nacido para ser rápido, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, Max Verstappen es el ganador de carreras más joven de la historia de la F1.

Países BajosPaíses Bajos

Isack Hadjar

El miembro más reciente de Visa Cash App Racing Bulls, Isack Hadjar, ha dejado su huella en la F2 y ahora está deseando demostrar lo que puede hacer al máximo nivel.

FranciaFrancia

Liam Lawson

El meteórico ascenso del neozelandés Liam Lawson a través de las filas del automovilismo le ha llevado a la cima de su sueño infantil: una plaza en el equipo Oracle Red Bull Racing de Fórmula Uno.

Nueva ZelandaNueva Zelanda

Arvid Lindblad

Red Bull Junior Team graduate Arvid Lindblad is the youngest British driver to race in Formula One, reaching F1 after record-breaking seasons in Formula 3 and Formula 2.

United KingdomUnited Kingdom
F1
Formula Racing

Compra la colección

Go to Shop