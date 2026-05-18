5 claves del debut de Max Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring

Un circuito abarrotado siguió de cerca cómo Max Verstappen estuvo a punto de conquistar las 24 Hours of Nürburgring – una de las pruebas de resistencia más exigentes del planeta— antes de que el Mercedes-AMG #3 dijera basta por una avería mecánica cuando la carrera ya encaraba sus compases finales.

Disputada sobre el mítico circuito Nordschleife alemán, la prueba está considerada una de las más duras del automovilismo: 24 horas de competición, climatología cambiante, conducción nocturna y tráfico constante entre distintas categorías a lo largo de los temidos 25 kilómetros del “Infierno Verde” . Con la edición de este año convertida en un fenómeno mediático por el debut de Verstappen —entradas agotadas y atención global sin precedentes—, estas son las principales conclusiones que dejó la carrera.

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01 Verstappen demuestra su versatilidad desde el primer minuto

Para Verstappen, las 24 Horas de Nürburgring nunca fueron un simple pasatiempo. Después de años mostrando públicamente su pasión por la resistencia, su estreno en el Nordschleife confirmó de forma definitiva su deseo de medirse en otras disciplinas más allá de la Fórmula 1.

Su presencia disparó el interés internacional por la prueba, atrayendo a nuevos aficionados y llevando la carrera mucho más allá del público habitual de la resistencia.

Verstappen se familiarizó rápidamente con el circuito y las condiciones © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Quotation Lo que me gusta de las carreras GT3 es la competencia y el hecho de compartir el coche con tus compañeros en una carrera de resistencia Max Verstappen

La gran incógnita era si incluso un tetracampeón del mundo de Fórmula 1 sería capaz de adaptarse de inmediato a uno de los desafíos más complejos del automovilismo.

Verstappen respondió rápido, dejando claro desde el principio que podía ser uno de los pilotos más rápidos y sólidos de toda la parrilla.

Tras un susto inicial al tocar un bache y acabar sobre la hierba, encontró enseguida el ritmo, mostró decisión en los adelantamientos y gestionó el tráfico con enorme autoridad, llevando una y otra vez al Mercedes-AMG #3 a la pelea por el liderato. “En las 24 Horas de Nürburgring el circuito también es súper exigente, así que es una combinación perfecta”.

02 Team Verstappen: un esfuerzo colectivo

Aunque Verstappen acaparó todos los focos, la carrera estuvo muy lejos de parecerse a sus habituales actuaciones en solitario. Esta vez fue un trabajo de equipo sostenido por una de las alineaciones más fuertes de toda la parrilla. Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer desempeñaron un papel clave para mantener al Mercedes-AMG #3 constantemente en cabeza durante prácticamente toda la carrera.

Max Verstappen y Dani Juncadella en plena discusión antes de la carrera © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Lucas Auer se prepara para su próximo turno al volante © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Jules Gounon ha competido en algunas de las carreras GT más duras del mundo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Los 4 pilotos cambiaron de turno varias veces a lo largo de las 24 horas © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

El cuarteto evitó los errores e incidentes que suelen decidir Nürburgring, manteniendo además un ritmo sólido en condiciones cambiantes y entre tráfico constante. Ya fuera Juncadella sosteniendo relevos especialmente delicados, Gounon manteniendo el coche en la pelea o Auer recuperando posiciones, el Mercedes-AMG #3 pasó buena parte de la carrera liderando o muy cerca de la cabeza.

03 Las heroicidades nocturnas de Verstappen

El momento más espectacular de la carrera llegó probablemente durante la noche, cuando el Nordschleife se convierte en un escenario todavía más intimidante bajo la oscuridad y las bajas temperaturas. Fue ahí donde Verstappen firmó seguramente su mejor actuación del fin de semana, peleando directamente contra el otro Mercedes-AMG que acabaría llevándose la victoria.

Verstappen hizo su mejor trabajo en la oscuridad © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Hacia la 1:30 de la madrugada, el neerlandés lanzó un adelantamiento decisivo sobre Maro Engel para colocar al #3 en cabeza, obligando incluso al piloto alemán a pisar la hierba mientras ambos sorteaban tráfico entre categorías. Después, Verstappen completó un doble stint de enorme desgaste que permitió abrir una pequeña pero valiosa ventaja antes de ceder el volante a sus compañeros. Para la mañana del domingo, el Mercedes-AMG #3 se había convertido claramente en la referencia de la carrera.

04 A tres horas de la gloria: tan cerca y tan lejos

Con menos de cuatro horas por delante, el Mercedes-AMG #3 parecía tener la victoria completamente bajo control. El coche lideraba con unos cinco minutos de margen después de dominar buena parte de la carrera gracias a una estrategia impecable y al ritmo constante de sus cuatro pilotos.

El Mercedes-AMG GT3 sufrió un fallo mecánico a tres horas para el final © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation Es una píldora muy amarga de tragar Max Verstappen

Todo cambió de golpe cuando Juncadella reportó una alarma en el ABS mientras lideraba cómodamente. Lo que inicialmente parecía un problema menor fue empeorando rápidamente con vibraciones y ruidos extraños hasta que el coche perdió rendimiento y tuvo que regresar a boxes. El diagnóstico confirmó la rotura de un palier, poniendo punto final a una actuación que había rozado una victoria histórica en el debut de Verstappen.

“Desde el momento en que tomamos el liderato, el palier cedió y nuestra lucha por la victoria terminó”.

05 Una atmósfera nunca vista en el Nordschleife

Las 24 Horas de Nürburgring ya son uno de los grandes iconos de la resistencia, pero la presencia de Verstappen llevó la repercusión del evento a otro nivel. La atención internacional se disparó durante toda la semana y los pases para el fin de semana se agotaron por primera vez en la historia de la carrera.

Max Verstappen llevó el interés por la carrera a nuevos niveles © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Las entrados se agotaron por primera vez en la historia del evento © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Este año hubo un ambiente de carnaval en el Nordschleife © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool Caos multiclase: las gradas no eran lo único que estaba abarrotado © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Incluso después del abandono, el equipo se aseguró de reparar el Mercedes-AMG #3 para que Juncadella pudiera completar la última vuelta y saludar a los aficionados que abarrotaban las tribunas y campings del circuito.

Fue la imagen perfecta para cerrar un fin de semana en el que Verstappen quizá no ganó, pero sí dejó una huella enorme tanto en la carrera como en el mundo de la resistencia. “Quiero agradecer a todo el mundo el apoyo durante todo el fin de semana”. Y sobre un posible regreso al Nordschleife en el futuro, Verstappen dejó la puerta completamente abierta: “Seguro que lo intentaré. Todo depende un poco de mi calendario”.