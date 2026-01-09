Cómo entrenar como Thor: los trucos de entrenamiento híbrido del superhéroe

Luke Zocchi sabe lo que hace falta para forjar un superhéroe. Desde hace más de 13 años es el entrenador personal de Chris Hemsworth, el actor más conocido por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ambos crecieron juntos como amigos de la infancia en Australia y, hoy, Zocchi se asegura de que Hemsworth se mantenga en una forma casi divina cada vez que las cámaras empiezan a rodar. Desde el diseño de los entrenamientos hasta la optimización de los planes de alimentación, es el experto en la sombra que garantiza que uno de los héroes más icónicos de Marvel siempre luzca como debe.