Descubre lo que no sabías de MotoGP

No hace falta que te hagamos un dibujo, ya sabes lo que es un dragster. En esta disciplina tan particular, hay una categoría de vehículos cuya aceleración no es de este mundo. Se denominan "top fuels" y el mejor de ellos cubrió la distancia de un cuarto de milla (402.25 metros) en poco más de 4 segundos. Lo que supone una aceleración récord de 4.2 G.