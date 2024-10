EA Sports FC 25: los chavales más célebres en ataque

Matias Soulé - AD (21 años, Argentina, AS Roma)

Es difícil imaginar el lanzamiento de EA Sports FC 25 sin reclutar a estos delanteros especiales, capaces de cambiar el curso de un partido con un regate o un disparo. Pocos días después del lanzamiento oficial de EA Sports FC 25, ya puedes poner en marcha tus mejores carreras y dar una nueva dimensión a tu club favorito. Para ello, echa un vistazo a esta lista de prometedores chavales que están listos para arrasar (si no lo han hecho ya). Hemos explorado la base de datos de EA Sports FC 25 para ti, y muy pronto podrías llegar a apreciar a estos jóvenes cracks. Entre ellos hay un jugador del F.C. Barcelona y otro del Real Madrid. Nada más normal…

Es difícil imaginar el lanzamiento de EA Sports FC 25 sin reclutar a estos delanteros especiales, capaces de cambiar el curso de un partido con un regate o un disparo. Pocos días después del lanzamiento oficial de EA Sports FC 25, ya puedes poner en marcha tus mejores carreras y dar una nueva dimensión a tu club favorito. Para ello, echa un vistazo a esta lista de prometedores chavales que están listos para arrasar (si no lo han hecho ya). Hemos explorado la base de datos de EA Sports FC 25 para ti, y muy pronto podrías llegar a apreciar a estos jóvenes cracks. Entre ellos hay un jugador del F.C. Barcelona y otro del Real Madrid. Nada más normal…

Es difícil imaginar el lanzamiento de EA Sports FC 25 sin reclutar a estos delanteros especiales, capaces de cambiar el curso de un partido con un regate o un disparo. Pocos días después del lanzamiento oficial de EA Sports FC 25, ya puedes poner en marcha tus mejores carreras y dar una nueva dimensión a tu club favorito. Para ello, echa un vistazo a esta lista de prometedores chavales que están listos para arrasar (si no lo han hecho ya). Hemos explorado la base de datos de EA Sports FC 25 para ti, y muy pronto podrías llegar a apreciar a estos jóvenes cracks. Entre ellos hay un jugador del F.C. Barcelona y otro del Real Madrid. Nada más normal…

Es un poco contradictorio calificar de «prometedor» a un jugador que ya ha dejado huella en el fútbol mundial. Y sin embargo... Lamine Yamal sólo tiene 17 años. Difícil de creer después de su sobresaliente campaña en la Eurocopa con la Roja y su temporada completa con el Barcelona (48 partidos, 6 goles, 7 P.D.). Es sencillamente el futuro de este deporte, como demuestra su asombroso récord como el jugador más joven en jugar un partido profesional, con 15 años, 9 meses y 16 días. Ya entonces, su potencial era evidente en su habilidad para el regate y en su increíblemente zurda. Si consigues ficharlo para EA FC 25, no hay duda de que se convertirá en uno de los mejores jugadores del juego. 4 estrellas en habilidad técnica, 87 en agilidad, antes incluso de cumplir la mayoría de edad. Estamos claramente ante un extraterrestre.

Es un poco contradictorio calificar de «prometedor» a un jugador que ya ha dejado huella en el fútbol mundial. Y sin embargo... Lamine Yamal sólo tiene 17 años. Difícil de creer después de su sobresaliente campaña en la Eurocopa con la Roja y su temporada completa con el Barcelona (48 partidos, 6 goles, 7 P.D.). Es sencillamente el futuro de este deporte, como demuestra su asombroso récord como el jugador más joven en jugar un partido profesional, con 15 años, 9 meses y 16 días. Ya entonces, su potencial era evidente en su habilidad para el regate y en su increíblemente zurda. Si consigues ficharlo para EA FC 25, no hay duda de que se convertirá en uno de los mejores jugadores del juego. 4 estrellas en habilidad técnica, 87 en agilidad, antes incluso de cumplir la mayoría de edad. Estamos claramente ante un extraterrestre.

Es un poco contradictorio calificar de «prometedor» a un jugador que ya ha dejado huella en el fútbol mundial. Y sin embargo... Lamine Yamal sólo tiene 17 años. Difícil de creer después de su sobresaliente campaña en la Eurocopa con la Roja y su temporada completa con el Barcelona (48 partidos, 6 goles, 7 P.D.). Es sencillamente el futuro de este deporte, como demuestra su asombroso récord como el jugador más joven en jugar un partido profesional, con 15 años, 9 meses y 16 días. Ya entonces, su potencial era evidente en su habilidad para el regate y en su increíblemente zurda. Si consigues ficharlo para EA FC 25, no hay duda de que se convertirá en uno de los mejores jugadores del juego. 4 estrellas en habilidad técnica, 87 en agilidad, antes incluso de cumplir la mayoría de edad. Estamos claramente ante un extraterrestre.

El Barça mira al futuro, pero su eterno rival no se queda atrás. De hecho, podríamos ver una gran rivalidad entre Yamal y este crack brasileño de 17 años. De momento, el extremo catalán parte con ventaja: más minutos de juego, más referencias de primer nivel... Pero el potencial de Endrick es igual de evidente. No en vano, la Casa Blanca se gastó un total de 70 millones de euros en hacerse con los servicios de este jugador, que por aquel entonces sólo conocía la liga brasileña. A pesar de la enorme competencia, ya ha conseguido ser decisivo con la camiseta merengue. “Bobby” (el más nostálgico de los adolescentes, para los que se acuerden) ya ha marcado dos goles, uno de ellos en la Liga de Campeones. Su centro de gravedad, muy bajo, le permite aguantar bien los duelos. También tiene una gran velocidad (ya lleva 89) y demostró su capacidad de disparo al marcar su primer gol en la Liga de Campeones. Es sin duda una de las perspectivas más brillantes de su generación en la posición de número 9.

El Barça mira al futuro, pero su eterno rival no se queda atrás. De hecho, podríamos ver una gran rivalidad entre Yamal y este crack brasileño de 17 años. De momento, el extremo catalán parte con ventaja: más minutos de juego, más referencias de primer nivel... Pero el potencial de Endrick es igual de evidente. No en vano, la Casa Blanca se gastó un total de 70 millones de euros en hacerse con los servicios de este jugador, que por aquel entonces sólo conocía la liga brasileña. A pesar de la enorme competencia, ya ha conseguido ser decisivo con la camiseta merengue. “Bobby” (el más nostálgico de los adolescentes, para los que se acuerden) ya ha marcado dos goles, uno de ellos en la Liga de Campeones. Su centro de gravedad, muy bajo, le permite aguantar bien los duelos. También tiene una gran velocidad (ya lleva 89) y demostró su capacidad de disparo al marcar su primer gol en la Liga de Campeones. Es sin duda una de las perspectivas más brillantes de su generación en la posición de número 9.

El Barça mira al futuro, pero su eterno rival no se queda atrás. De hecho, podríamos ver una gran rivalidad entre Yamal y este crack brasileño de 17 años. De momento, el extremo catalán parte con ventaja: más minutos de juego, más referencias de primer nivel... Pero el potencial de Endrick es igual de evidente. No en vano, la Casa Blanca se gastó un total de 70 millones de euros en hacerse con los servicios de este jugador, que por aquel entonces sólo conocía la liga brasileña. A pesar de la enorme competencia, ya ha conseguido ser decisivo con la camiseta merengue. “Bobby” (el más nostálgico de los adolescentes, para los que se acuerden) ya ha marcado dos goles, uno de ellos en la Liga de Campeones. Su centro de gravedad, muy bajo, le permite aguantar bien los duelos. También tiene una gran velocidad (ya lleva 89) y demostró su capacidad de disparo al marcar su primer gol en la Liga de Campeones. Es sin duda una de las perspectivas más brillantes de su generación en la posición de número 9.

Mathys Tel está destinado a una magnífica carrera y podría ser un digno sucesor de Olivier Giroud en la punta de ataque de la selección francesa. Contratado por casi 30 millones de euros procedente del Stade Rennais, tras sólo 10 partidos con la selección francesa, el fichaje de Mathys Tel suscitó numerosos interrogantes. ¿Por qué dejar tan pronto Bretaña por un club donde la competencia por los jugadores de ataque es feroz? El futuro dio la razón al delantero francés, que consiguió destacar cada vez que salía al campo. En 85 partidos, sólo fue titular en 20 ocasiones, pero eso no le impidió marcar un total de 16 goles. Un comienzo prometedor para el internacional sub-21 (6 partidos, 2 goles), que pronto podría llamar a la puerta de la selección absoluta. En el EA FC 25, es claramente un jugador a tener en cuenta en tu club. Con 4 estrellas por su habilidad técnica, 86 por su velocidad y un porcentaje de acierto de 88, ¡no dudes en ficharlo mientras aún esté a tiempo!

Mathys Tel está destinado a una magnífica carrera y podría ser un digno sucesor de Olivier Giroud en la punta de ataque de la selección francesa. Contratado por casi 30 millones de euros procedente del Stade Rennais, tras sólo 10 partidos con la selección francesa, el fichaje de Mathys Tel suscitó numerosos interrogantes. ¿Por qué dejar tan pronto Bretaña por un club donde la competencia por los jugadores de ataque es feroz? El futuro dio la razón al delantero francés, que consiguió destacar cada vez que salía al campo. En 85 partidos, sólo fue titular en 20 ocasiones, pero eso no le impidió marcar un total de 16 goles. Un comienzo prometedor para el internacional sub-21 (6 partidos, 2 goles), que pronto podría llamar a la puerta de la selección absoluta. En el EA FC 25, es claramente un jugador a tener en cuenta en tu club. Con 4 estrellas por su habilidad técnica, 86 por su velocidad y un porcentaje de acierto de 88, ¡no dudes en ficharlo mientras aún esté a tiempo!

Mathys Tel está destinado a una magnífica carrera y podría ser un digno sucesor de Olivier Giroud en la punta de ataque de la selección francesa. Contratado por casi 30 millones de euros procedente del Stade Rennais, tras sólo 10 partidos con la selección francesa, el fichaje de Mathys Tel suscitó numerosos interrogantes. ¿Por qué dejar tan pronto Bretaña por un club donde la competencia por los jugadores de ataque es feroz? El futuro dio la razón al delantero francés, que consiguió destacar cada vez que salía al campo. En 85 partidos, sólo fue titular en 20 ocasiones, pero eso no le impidió marcar un total de 16 goles. Un comienzo prometedor para el internacional sub-21 (6 partidos, 2 goles), que pronto podría llamar a la puerta de la selección absoluta. En el EA FC 25, es claramente un jugador a tener en cuenta en tu club. Con 4 estrellas por su habilidad técnica, 86 por su velocidad y un porcentaje de acierto de 88, ¡no dudes en ficharlo mientras aún esté a tiempo!