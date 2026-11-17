Una buena configuración puede hacer que EA FC 27 responda mejor y darte más control sobre tus futbolistas. No existe una combinación de ajustes válida para todos los jugadores y niveles de habilidad, pero las recomendaciones de algunos profesionales pueden ayudarte a aprovechar mejor las opciones de pase, disparo, defensa, cambio de jugador y cámara. Si buscas ganar partidos con mayor regularidad, esta guía repasa los ajustes más recomendables de EA FC 27 y explica qué aporta cada uno.

01 Controla mejor los disparos y los pases

Los ajustes de asistencia para tiros y pases pueden marcar la diferencia © EA Sports

La asistencia en los disparos y los pases influye directamente en las sensaciones de juego en EA FC 27. Elegir bien estas opciones también puede ayudarte a mejorar la eficacia de cara a portería y la precisión en la distribución del balón.

El jugador profesional estadounidense Mike LaBelle recomienda mantener la asistencia al disparo en "Asistida" a quienes compiten en Ultimate Team Rivals en División 3 o inferior. El disparo de precisión puede añadir más potencia a los lanzamientos, como explica Alfie "RedLac" Calder en el segundo vídeo que aparece más abajo, pero exige una mayor precisión al apuntar. Hasta que domines esta mecánica, incluso las ocasiones más sencillas pueden acabar en un disparo desviado. Por eso, la mayoría de los jugadores obtendrán mejores resultados con la opción "Asistida".

También conviene revisar la asistencia en los centros. Por defecto, suele estar configurada como "Asistida", pero RedLac advierte de que el juego puede modificar la potencia que aplicas y enviar el balón hacia un compañero que entra al primer palo. No siempre interesa esa trayectoria, especialmente cuando tienes a otro futbolista desmarcado en el segundo palo, sin defensores cerca y a la espalda del portero. Al seleccionar "Semiasistida", podrás controlar la profundidad del centro según la potencia que apliques, mientras la IA te ayudará a dirigirlo hacia el compañero mejor situado.

Por último, cambia el bloqueo del receptor del pase a "Tarde". La configuración predeterminada puede ser "Inicio de la animación", lo que fija el destinatario en cuanto tu futbolista comienza el movimiento de golpeo. Con la opción "Tarde" ganarás un pequeño margen para leer los movimientos del rival y cambiar el destino del pase si detectas que intenta cerrar la línea de juego.

02 No dejes que la IA defienda por ti

Aquí hay tres ajustes clave que puedes modificar © EA Sports

Hay tres ajustes relacionados con la defensa y el cambio de jugador que merece la pena modificar en EA FC 27.

El primero es el de los despejes direccionales. Selecciona "Direccional" en lugar de la opción predeterminada, "Clásico". Con esta última, la IA decide hacia dónde enviar el balón. El resultado puede ser un despeje que acaba fuera del campo y concede un córner o que termina en una zona muy poblada del centro del terreno de juego, donde el rival puede recuperar la posesión y mantener la presión.

La opción "Direccional" te permite elegir hacia dónde despejar moviendo el stick analógico izquierdo. Basta con orientarlo hacia la zona que quieres buscar. Es especialmente útil en los últimos minutos de partido, cuando el rival aprieta y cada despeje puede resultar decisivo.

RedLac también señala otro ajuste importante por el protagonismo de los pases al hueco por alto en EA FC 27. Si configuras el cambio automático de jugador en "Solo balones sueltos", en lugar de "Balones aéreos y balones sueltos", evitarás que la IA te coloque al mando de un defensa situado en el otro extremo de la zaga cuando tienes a otro mucho más cerca del delantero que intenta ganar la espalda de la defensa.

También es importante cómo cambias de jugador manualmente. En lugar de depender del botón LB/L1 para que el juego seleccione automáticamente al futbolista, utilizar el stick derecho te permite elegir con mayor precisión a quién quieres controlar. Una diferencia que puede darte unas décimas de segundo fundamentales para frenar un ataque rival.

RedLac aconseja, además, reducir la sensibilidad del cambio de jugador con el stick derecho hasta el nivel 4. El valor predeterminado puede estar en 6, pero con esa sensibilidad un pequeño movimiento puede llevarte hasta un defensa situado más lejos del que necesitas. Al bajarla a 4, ganarás precisión y podrás seleccionar al jugador más cercano con movimientos más cortos y controlados.

03 Consigue movimientos más precisos de tus jugadores

Alfie «RedLac» Calder juega como profesional en el RBLZ © RBLZ

Hay dos ajustes que conviene modificar independientemente del nivel de juego. El primero es el de los movimientos técnicos simplificados, dentro del apartado de regates. Lo recomendable es desactivarlo. Las filigranas son un recurso importante para superar a los defensores, pero no todas funcionan igual de bien en cualquier situación. Al desactivar esta opción podrás ejecutar movimientos técnicos avanzados mediante gestos y combinaciones con el stick derecho. Así tendrás libertad para elegir el recurso más adecuado en cada jugada, sin que la IA decida por ti qué movimiento realizar.

El segundo es el sprint analógico, situado en el apartado de preferencias del mando. Esta función permite regular la velocidad de carrera según la presión que ejerzas sobre el gatillo R2/RT. Cuanto más lo pulses, mayor será la velocidad del jugador.

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En EA FC 27, esta función tiene una utilidad bastante limitada. Además, cuando necesitas que un futbolista arranque, lo habitual es querer que alcance su máxima velocidad cuanto antes. Desactivar el sprint analógico permite conseguir una aceleración inmediata en cuanto pulsas R2/RT, sin necesidad de apretar el gatillo hasta el fondo.

Si juegas en PS5, hay otro consejo que puedes aplicar: desactivar el efecto de los gatillos. Esta función añade resistencia al botón cuando intentas esprintar y puede resultar incómoda durante las sesiones largas. Al quitarla, podrás pulsar y mantener R2 con mayor facilidad para que tus jugadores arranquen cuanto antes, sin que se fatigue el dedo índice.

04 Amplía tu visión del campo con la cámara adecuada

Si no ves bien el campo, estarás en desventaja © EA Sports

Todos estos cambios pueden ayudarte a mejorar, pero sin una buena visión del terreno de juego siempre tendrás cierta desventaja. RedLac recomienda utilizar la cámara "Cooperativa", el ángulo más abierto y alejado disponible en el juego. Esta perspectiva permite abarcar una mayor parte del campo y anticiparse a lo que sucede en cada jugada.

Podrás detectar los desmarques de tus compañeros por las bandas o advertir cómo un delantero rival busca la espalda de tus defensas antes de recibir un pase al hueco. Otras cámaras acercan más la acción, pero pocas veces necesitas observar con tanto detalle cómo un jugador conduce el balón. Tener una visión global del terreno de juego suele ser mucho más útil.

Por último, algunos estadios presentan sombras muy marcadas sobre el césped o una iluminación que dificulta seguir el balón. Para evitarlo, LaBelle recomienda desactivar las sombras del estadio. El ajuste establece las condiciones meteorológicas en "Nublado" y elimina las sombras y los contrastes de iluminación que pueden dificultar la visibilidad.

Esta opción no afecta a los partidos online de FUT, que siempre se disputan de noche y sin sombras en el estadio. Sin embargo, puede resultar útil en el modo Carrera y en los partidos offline de Ultimate Team contra la IA.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de diez años escribiendo sobre videojuegos para medios como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante este tiempo ha publicado miles de guías y análisis, y se ha especializado en RPG de acción, shooters y juegos de conducción. También siente una especial predilección por los videojuegos independientes, a los que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional.