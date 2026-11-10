11 jóvenes promesas que debes fichar en el Modo Carrera de EA FC 27

¿Qué hace que tantos jugadores sigan enganchados al Modo Carrera de EA FC ? Para muchos, buena parte de la diversión consiste en descubrir jóvenes promesas, ayudarlas a progresar y convertirlas en referentes del club. En EA FC 27, sin embargo, conseguirlo será algo más complicado. El mercado de fichajes ha cambiado y los equipos rivales también se han vuelto más activos. "Ahora otros clubes pueden adelantarse y fichar jugadores justo delante de tus narices, incluso aquellos por los que acabas de presentar una oferta", explica Andreas Wilsdorf, productor de EA Sports.

Por eso, tener claros tus objetivos desde el principio y estar dispuesto a competir por sus fichajes puede marcar la diferencia. Aquí tienes 11 jóvenes futbolistas que merecen un sitio en tu lista de candidatos.

Antonio Nusa, protagonista del RB Leipzig © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool Endrick se toma un respiro durante el Red Bull Ultimate Football Challenge © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Quotation Ahora otros clubes pueden adelantarse y fichar jugadores justo delante de tus narices Andreas Wilsdorf, Career Mode Line Producer, EA Sports

01 Endrick (Real Madrid)

Desprenderse de Endrick podría salirle caro al Real Madrid © EA Sports

El brasileño Endrick lleva tiempo siendo uno de los nombres propios entre las jóvenes promesas del fútbol. En EA FC 27 arranca con una valoración general (OVR) de 79 puntos y un potencial (POT) de 91. Tiene, por tanto, mucho margen para crecer. Si tu presupuesto permite afrontar su fichaje, es una apuesta interesante para reforzar la delantera durante varias temporadas.

Estadísticas de Endrick Edad 20 Posición ST

02 Jorthy Mokio (Ajax)

Jorthy Mokio vuelve a ser uno de los fichajes estrella del FC 27 © EA Sports

Jorthy Mokio ya era uno de los jóvenes más interesantes del Modo Carrera de EA FC 26 y sigue siendo una de las mejores oportunidades de la nueva edición. El belga puede jugar tanto de mediocentro defensivo como de central, cuesta menos de cuatro millones de euros y puede alcanzar una valoración de 89 puntos. Una incorporación que permite reforzar dos posiciones sin realizar un gran desembolso.

Estadísticas de Mokio Edad 18 Posición CDM

03 Jorrel Hato (Chelsea)

Jorrel Hato es un jugador versátil que juega por la banda izquierda © EA Sports

El neerlandés del Chelsea destaca por su polivalencia en defensa. Puede ocupar el lateral izquierdo, jugar como central e incluso actuar de mediocentro defensivo si el equipo lo necesita. Con una valoración inicial de 78 puntos, está preparado para tener minutos desde el primer momento. Además, su potencial de 89 lo convierte en una apuesta interesante de cara al futuro.

Estadísticas de Jorrel Hato Edad 20 Posición LB

04 Antonio Nusa (RB Leipzig)

Antonio Nusa es una de las estrellas de la selección noruega © EA Sports

Antonio Nusa llegó con Noruega a las eliminatorias directas del Mundial de 2026 y lleva dos temporadas siendo una pieza importante del RB Leipzig. Sus 85 puntos de velocidad y 85 de regate lo convierten en un extremo izquierdo con recursos para desbordar y ganar metros. Además, su valor de mercado no llega a los 20 millones de euros, una cantidad razonable para los clubes que busquen reforzar esa posición en la Bundesliga.

Estadísticas de Antonio Nusa Edad 21 Posición LW

05 Rio Ngumoha (Liverpool)

Rio Ngumoha, el tercer inglés más joven en debutar con Inglaterra © EA Sports

Rio Ngumoha empezó a llamar la atención en 2025, cuando marcó en el último minuto para dar la victoria al Liverpool frente al Newcastle United. En EA FC 27 ya cuenta con una valoración general de 75 puntos y alcanza los 90 en velocidad. Su precio ronda los tres millones de euros, por lo que es una opción asequible para incorporar un extremo joven con mucho recorrido por delante.

Estadísticas de Rio Ngumoha Edad 18 Posición LM

06 Arthur Vermeeren (Royal Antwerp)

Arthur Vermeeren, talento y polivalencia para reforzar el centro del campo © EA Sports

Arthur Vermeeren sigue perteneciendo al RB Leipzig, aunque esta temporada juega cedido en el Royal Antwerp, en su Bélgica natal. Sus 78 puntos de pase y 77 de regate le permiten desenvolverse tanto como interior como en el centro del campo defensivo. Parte de una valoración general de 76 puntos y tiene margen para mejorar con minutos y continuidad.

Estadísticas de Arthur Vermeeren Edad 21 Posición CM

07 El Chadaille Bitshiabu (Galatasaray Istanbul)

El Chadaille Bitshiabu puede convertirse en un auténtico monstruo defensivo © EA Sports

Si buscas reforzar la defensa pensando en el futuro, El Chadaille Bitshiabu es un nombre a tener en cuenta. El francés llegó al RB Leipzig procedente de las categorías inferiores del PSG y actualmente juega cedido en el Galatasaray de Estambul. Su fichaje cuesta alrededor de 12 millones de euros en el Modo Carrera. Si apuestas por él y le das continuidad durante dos temporadas, puedes acabar teniendo un central de primer nivel.

Estadísticas de El Chadaille Bitshiabu Edad 21 Posición CB

08 Assane Diao (Como)

Assane Diao va a dejar a los defensas comiéndose el polvo © EA Sports

Con 90 puntos de velocidad, Assane Diao es uno de los extremos más rápidos entre las jóvenes promesas de EA FC 27. El futbolista senegalés, que juega en el Como, puede actuar por cualquiera de las dos bandas, una ventaja a la hora de encajarlo en diferentes sistemas. Su valor de mercado ronda los 17 millones de euros y puede ser un buen refuerzo para los equipos que quieran ganar velocidad en sus contragolpes.

Estadísticas de Assane Diao Edad 21 Posición RM

09 Pablo García (Real Betis)

Pablo García, una apuesta económica con mucho potencial en la banda derecha © EA Sports

Pablo García es una de esas promesas que pueden pasar desapercibidas al principio, pero que merece la pena seguir de cerca. El jugador del Real Betis comienza con una valoración general de 70 puntos, cuesta alrededor de cuatro millones de euros y tiene uno de los potenciales más altos entre los extremos derechos del juego. Lo más recomendable es cederlo durante la primera temporada para que acumule experiencia. Si evoluciona como se espera, puede tener sitio en el once titular a partir del segundo curso.

Estadísticas de Pablo García Edad 20 Posición RW

10 Francesco Camarda (AC Milan)

Francesco Camarda ofrece un enorme potencial por solo 3 millones de euros © EA Sports

Francesco Camarda es el delantero centro más barato de EA FC 27 con un potencial de este nivel. Su fichaje cuesta menos de tres millones de euros, una cantidad asumible para incorporar a un atacante con margen de crecimiento. Si le das minutos y confianza, puede aumentar su valoración general en más de 20 puntos y convertirse en una pieza importante de tu equipo.

Estadísticas de Francesco Camarda Edad 18 Posición ST

11 Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)

Konstantinos Karetsas es el número 10 que estabas buscando © EA Sports

El griego del Borussia Dortmund comienza con una valoración general de 76 puntos y está preparado para aportar desde el primer momento. Con solo 18 años, es además uno de los futbolistas más jóvenes entre los talentos que parten de una valoración similar. Para los clubes con un presupuesto medio, Konstantinos Karetsas puede ser una buena elección para ocupar la posición de mediapunta y construir un proyecto a largo plazo.

Estadísticas de Konstantinos Karetsas Edad 18 Posición CAM

Sobre el autor ¿Quién es Aykut Özbey? Aykut es creador de contenido y está detrás de la cuenta 30minkicken . Cuenta con una amplia trayectoria como editor y ha trabajado como especialista en FIFA/EA Sports FC, tanto delante como detrás de las cámaras de televisión.