¿Quiénes son los mejores agentes libres del Modo Carrera de FC 27?

El Modo Carrera de EA FC 27 te permite dirigir el equipo que elijas y llevarlo hasta lo más alto. Tanto si quieres ascender con un club pequeño hasta la máxima categoría como si buscas devolver a un gigante caído a la élite europea, necesitarás criterio táctico, una buena red de ojeadores y capacidad para detectar oportunidades en el mercado de fichajes. Los agentes libres permiten reforzar la plantilla con experiencia y sumar efectivos sin tener que pagar un traspaso.

Los agentes libres pueden variar de una partida a otra después de la primera temporada, pero serán los mismos para todos los jugadores durante el primer mercado de verano. Para seleccionar algunas de las mejores opciones, esta lista tiene en cuenta su valoración general actual, su potencial y la relación entre salario y rendimiento.

01 Memphis Depay

Memphis Depay es uno de los más importantes que puedes fichar gratis © EA Sports

Posición: DC

Valoración general: 80

Potencial: 85

Edad: 32 años

Memphis Depay es uno de los nombres más conocidos entre los agentes libres de EA FC 27. A sus 32 años, mantiene unas estadísticas ofensivas que pueden resultar útiles para equipos de distintos niveles.

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Puede jugar en toda la línea de ataque y sus cinco estrellas en filigranas y tres en pierna mala le permiten seguir siendo un jugador difícil de defender.

Su carrera encara ya su última etapa, pero el potencial de 85 todavía le deja margen para mejorar su GRL de 80. Además, su salario resulta asumible para clubes medianos y grandes, por lo que Depay puede ser una opción para incorporar experiencia al ataque sin pagar un traspaso.

02 Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta es un auténtico creador de juego © EA Sports

Posición: MCO

GRL: 83

POT: 83

Edad: 32 años

De Arrascaeta es un mediapunta especializado en crear juego. Sus estadísticas de pase, regate y velocidad le permiten jugar tanto en banda como por el centro, desde donde puede asumir la responsabilidad de dirigir los ataques. Sus cuatro estrellas en pierna mala también le dan más recursos al buscar un pase o finalizar una ocasión.

El único inconveniente es que De Arrascaeta ya ha alcanzado su potencial. Si sus estadísticas actuales encajan en tu equipo, sigue siendo una buena opción para reforzar las posiciones ofensivas.

03 Angel Yondjo Matah

Angel Yondjo Matah tiene todo el potencial para liderar tu delantera © EA Sports

Posición : DC

GRL : 60

POT : 74

Edad : 19 años

Yondjo Matah es un delantero joven con mucho margen de crecimiento. Todavía tiene aspectos por pulir, pero cuenta con años por delante para acercarse a su potencial si dispone de minutos y recibe el apoyo necesario.

Su salario, además, es muy bajo, por lo que encaja especialmente bien en partidas que comienzan en categorías inferiores o en clubes grandes que quieran construir su plantilla a partir de jugadores de bajo coste. Puedes ficharlo gratis, ayudarle a crecer y venderlo después por un beneficio importante, o darle un sitio en tu ataque. Tiene una buena base para convertirse en delantero, con registros sólidos en aceleración, velocidad, posicionamiento y finalización.

04 David Alaba

David Alaba ha jugado en algunos de los clubes más importantes de Europa © EA Sports

Posición : DFC

GRL : 80

POT : 87

Edad : 34 años

Otro de los nombres importantes de esta lista. Alaba ya no destaca por su velocidad como central, pero sus estadísticas en otros apartados compensan esa carencia. Sigue siendo un defensor competente en las entradas y cuenta con fuerza y capacidad de pase para sacar el balón jugado desde atrás.

A pesar de sus 34 años, su potencial de 87 le deja margen para mejorar su GRL actual. Para conseguirlo probablemente necesitará muchos minutos, pero su salario relativamente bajo puede hacer que encaje en equipos que buscan un central con experiencia.

05 Lucas Paquetá

Lucas Paquetá es una opción versátil en ataque © EA Sports

Posición : MCO

GRL : 79

POT : 82

Edad : 29 años

Lucas Paquetá es uno de los mejores agentes libres disponibles en el Modo Carrera de EA FC 27 por varios motivos. Tiene 29 años, así que todavía debería tener varias temporadas por delante. Su potencial también está ligeramente por encima de su GRL actual y puede jugar en cualquiera de las bandas, como delantero o en la posición de mediapunta.

Esto le convierte en una buena pieza de rotación y en una alternativa para cubrir a otros jugadores de ataque cuando estén lesionados. Sus estadísticas de velocidad son algo limitadas, pero sus cinco estrellas en filigranas y cuatro en pierna mala pueden marcar diferencias si lo rodeas de jugadores rápidos.

06 Hugo Souza

Hugo Souza es un portero de gran envergadura con un potencial enorme © EA Sports

Posición : POR

GRL : 78

POT : 83

Edad : 27 años

El único portero de la lista también es uno de los jugadores más jóvenes. Con 1,98 metros de altura, puede resultar difícil de superar bajo palos. Sus estadísticas iniciales como guardameta son correctas y, si alcanza su potencial, podría convertirse en un portero del nivel de los que actualmente juegan en los grandes clubes.

También tiene unas exigencias salariales asequibles, por lo que puede ser un fichaje interesante para equipos que buscan el ascenso y necesitan un portero fiable.

07 Luiz Henrique

Luiz Henrique aporta velocidad por la banda © EA Sports

Posición : MD

GRL : 78

POT : 81

Edad : 25 años

Luiz Henrique es una opción para quienes buscan velocidad, buen regate y un toque de fútbol brasileño. Sus cuatro estrellas en filigranas, cuatro en pierna mala, 86 de regate, 89 de aceleración y 87 de velocidad le dan los recursos necesarios para ser titular en la mayoría de equipos, salvo en los más grandes del juego.

Su potencial de 81 debería estar a su alcance con minutos y un entorno adecuado. También puede ser útil desde el banquillo para aprovechar su velocidad ante defensas cansadas, incluso en equipos que luchan por el título.

08 Toni Fruk

Toni Fruk es uno de esos jugadores sobre los que construir un equipo © EA Sports

Posición : MCO

GRL : 79

POT : 84

Edad : 25 años

El croata de 25 años es uno de los agentes libres más interesantes si buscas jugadores baratos sobre los que construir un equipo durante varias temporadas. Todavía tiene años por delante y sus estadísticas de base están bastante equilibradas, sin grandes carencias más allá de la fuerza y las entradas.

En su posición preferida de mediapunta puede superar rivales, dejar atrás a defensas más lentos y encontrar portería con facilidad. Además, su potencial de 84 le deja margen para convertirse en una pieza importante del ataque de un equipo de nivel medio.

09 James Rodríguez

James Rodríguez es un clásico, pero uno de los buenos © EA Sports

Posición : DC

GRL : 79

POT : 82

Edad : 25 años

James Rodríguez mantiene buenos registros de disparo, pase y regate que le permiten ser una opción útil como mediapunta o centrocampista. Aunque también figura como jugador disponible para la banda derecha, su falta de velocidad, con 52 de aceleración y 48 de velocidad, puede dificultarle superar a defensas rápidos.

Aun así, su potencial de 88 resulta poco habitual en un jugador de 35 años. La duda es si tendrá tiempo para alcanzar ese nivel antes de retirarse, pero sus estadísticas actuales ya hacen que sea un fichaje interesante. Incluso con una mejora limitada de su GRL, puede ser una buena opción para equipos de categorías inferiores o para clubes de las primeras divisiones que intentan evitar el descenso.

10 José Manuel López

José Manuel López es el típico pívot de la delantera © EA Sports

Posición : DC

GRL : 79

POT : 82

Edad : 25 años

José Manuel López es un delantero de referencia. Mide 1,88 metros y cuenta con 87 de salto y 78 de precisión de cabezazo, dos registros que le permiten sacar partido a los balones enviados al área. También reúne los atributos necesarios para actuar como rematador, con 81 de posicionamiento y 83 de finalización.

A sus 25 años, es un delantero que puede crecer junto al equipo y tiene margen para convertirse en una opción fiable de cara a portería a medida que su valoración se acerque a 82.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años cubriendo videojuegos para diversas marcas, entre ellas PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. A lo largo de este tiempo ha redactado miles de guías y análisis, y es un experto en RPG de acción, *shooters* y juegos de carreras. También siente predilección por los buenos juegos independientes, a los que ha dedicado una amplia cobertura a lo largo de su trayectoria profesional.