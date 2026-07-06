Campeonato del Mundo EA FC Pro 2026: todo lo que debes saber

La espera ha terminado. El Campeonato del Mundo FC Pro 2026 reunirá a los 36 mejores jugadores de EA SPORTS FC 26 en la lucha por el título mundial y el mayor premio de la temporada. Cada uno ha seguido un camino diferente hasta alcanzar esta gran final, pero todos comparten el mismo objetivo: convertirse en el mejor jugador del mundo.

Con el inicio de la competición previsto para el 9 de julio, esto es todo lo que necesitas saber sobre el Campeonato del Mundo FC Pro 2026.

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01 ¿Qué es el Campeonato del Mundo FC Pro 2026?

El Campeonato del Mundo FC Pro pone el broche a la temporada competitiva de EA SPORTS FC 26. Durante cinco días, los 36 mejores jugadores del planeta competirán en París por el título mundial y el trofeo más prestigioso del circuito.

GuiBarros y Tekkz jugaron la emocionante partida de cuartos de final 2025 © Lee Aik Soon/Esports World Cup

Integrado en la Esports World Cup 2026, el torneo reúne a los campeones de las principales ligas internacionales, a los jugadores clasificados a través del FC Pro Open y a quienes logren abrirse paso desde el Play-In. Como cada temporada, esta última fase promete convertirse en uno de los grandes focos de atención, con aspirantes inesperados y héroes locales dispuestos a desafiar a los favoritos.

Además del título mundial, estarán en juego 1,5 millones de dólares en premios, el trofeo de campeón y los valiosos Club Points de la Esports World Cup.

02 ¿Dónde y cuándo se celebra el Campeonato del Mundo FC Pro?

El torneo se disputará en distintas fases, aunque toda la competición tendrá como escenario el Paris Expo Porte de Versailles, en París (Francia).

La Last Chance Qualifier, última oportunidad para acceder al Play-In, se celebrará del 9 al 11 de julio. En ella participarán 1.024 jugadores que buscarán mantenerse con vida en la carrera por el título mundial.

El Play-In del Campeonato del Mundo FC Pro tendrá lugar el 12 de julio. Un total de 60 jugadores competirán por las diez últimas plazas del cuadro principal.

El Campeonato del Mundo FC Pro 2026 se celebrará entre el 22 y el 26 de julio, con los 36 mejores jugadores luchando por el título. La competición se dividirá en dos fases.

La primera será la fase de grupos, en la que cada participante disputará seis partidos frente a seis rivales diferentes.

Los 24 mejores avanzarán al cuadro eliminatorio.

Los ocho primeros accederán directamente a la segunda ronda.

Los 16 jugadores restantes iniciarán su camino desde la primera ronda de las eliminatorias.

03 ¿Qué ocurrió en el Campeonato del Mundo FC Pro 2025?

Tras una temporada repleta de emociones, el Campeonato del Mundo FC Pro 2025 puso el broche al circuito competitivo durante la Esports World Cup celebrada en Riad (Arabia Saudí). Allí, el neerlandés Manuel 'ManuBachoore' Bachoore firmó una de las grandes remontadas de la historia reciente del circuito al abrirse paso desde el Play-In hasta conquistar el título mundial tras derrotar en la final al francés Brice 'Brice' Masson, de Team Vitality. El trofeo acabó en manos de Team Liquid, que también celebró el tercer puesto de Levi de Weerd, mientras que Guilherme 'GuiBarros' Barros, de RBLZ Gaming, concluyó el torneo en cuarta posición.

04 Jugadores a seguir en el Campeonato del Mundo FC Pro 2026

La edición de este año reúne a campeones consolidados, aspirantes al título y jóvenes talentos dispuestos a irrumpir en la escena internacional. Todo apunta a un campeonato repleto de eliminatorias igualadas, grandes exhibiciones y alguna sorpresa inesperada, especialmente entre quienes logren abrirse camino desde la Last Chance Qualifier. Estos son algunos de los nombres que conviene seguir muy de cerca.

ManuBachoore

ManuBachoore intentará defender su título © Brandon Dowling/Esports World Cup

Manuel 'ManuBachoore' Bachoore regresa a la gran cita del año con un único objetivo: defender el título conquistado en 2025. El neerlandés protagonizó una de las mayores remontadas del circuito el pasado curso, cuando pasó del Play-In a levantar el trofeo, y ahora intentará demostrar que sigue siendo la referencia mundial de EA SPORTS FC.

Su clasificación llegó después de terminar entre los ocho mejores del FC Pro Open 2026. Como vigente campeón del mundo y ganador también de la eWorld Cup 2023, volverá a competir con el cartel de favorito y con todos los focos apuntando hacia él. La gran incógnita será comprobar si consigue enlazar dos títulos mundiales consecutivos.

Alihan

A sus 17 años, Alihan 'Alihan' Hadzhi ya se ha convertido en una de las grandes promesas del circuito competitivo. El jugador búlgaro de RBLZ Gaming consiguió su billete para París después de completar una brillante temporada en la Virtual Bundesliga, donde dominó su grupo sin conocer la derrota y firmó marcadores tan contundentes como un 11-3 frente al suizo Gianluca 'gianluca_m17' Mautone. Su recorrido solo se detuvo en la final, tras caer frente a Nassim 'Nassada' Dahman.

Alihan también dejó su huella en la eChampions League, competición en la que alcanzó las semifinales después de eliminar precisamente a Nassada en los cuartos de final. Terminó entre los cuatro mejores del torneo y afronta ahora su primer Campeonato del Mundo con la oportunidad de demostrar que ya está preparado para competir entre la élite antes incluso de cumplir los 18 años.

Vejrgang

Anders Vejrgang es uno de los mejores jugadores de EA FC del mundo © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Anders Vejrgang vuelve a París como uno de los grandes favoritos al título. El danés, campeón del mundo de FC Pro en 2024, atraviesa otro excelente momento de forma y llega decidido a recuperar la corona. Su clasificación para el Mundial quedó sellada tras conquistar por segundo año consecutivo el FC Pro Open, donde defendió el título con una actuación impecable que culminó con una victoria en la final frente a Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz. En su camino también dejó fuera al vigente campeón del mundo, ManuBachoore, en los cuartos de final.

El año pasado partía como uno de los principales aspirantes al título, pero su aventura terminó antes de lo previsto con una eliminación entre los puestos 17.º y 24.º. Esta temporada, sin embargo, aterriza en París después de firmar un curso sobresaliente, con triunfos en la eSerie A 2026 y una destacada actuación en la eChampions League. Su estado de forma le sitúa, una vez más, entre los principales candidatos a levantar el trofeo.

Msdossary

Msdossary es un veterano del circuito EA FC © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Mossad 'Msdossary' Aldossary sigue siendo una de las grandes referencias de la escena competitiva de EA SPORTS FC. El jugador saudí conquistó la eWorld Cup en 2018 y, casi diez años después de iniciar su carrera profesional, continúa instalado entre la élite con la misma ambición de siempre: volver a conquistar un gran título internacional.

El representante de Team Falcons aseguró su presencia en el Campeonato del Mundo gracias a su recorrido en la eSPL, donde alcanzó la gran final frente a Ahmad 'AbuMakkah' Mujahid. Aunque logró igualar la eliminatoria tras reiniciar el cuadro y protagonizó una final muy disputada, acabó cediendo y tuvo que conformarse con el subcampeonato. Aun así, el resultado le permitió sellar su billete para París, donde volverá a representar a su club y a Arabia Saudí con la intención de regresar a lo más alto.

Levi de Weerd

Levi de Weerd está listo para la gran final © Jianhua Chen/Esports World Cup

Levi de Weerd llega a París decidido a dar el último paso. El neerlandés, de 22 años, terminó tercero en el Campeonato del Mundo de 2025 y afronta esta edición con la convicción de que puede pelear por el título. Su camino hacia la capital francesa comenzó con una brillante actuación en el FC Pro Open 2026, donde alcanzó las semifinales tras dominar su grupo antes de caer por un ajustado 6-5 frente a Vejrgang.

El jugador de Team Liquid también estuvo muy cerca de ampliar su palmarés en la eCoupe de France 2026, aunque acabó cediendo en la final del playoff frente al francés Brice. Esa derrota no ha frenado sus aspiraciones. Al contrario, llega al Mundial con más experiencia y con la oportunidad de confirmar que está preparado para luchar por el trofeo más importante del circuito.

RedLac

Alfie 'RedLac' Calder afronta el mayor desafío de su carrera con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del Campeonato del Mundo. El británico, de 23 años, aseguró su clasificación para París después de conquistar este año la eMLS Cup con Toronto FC, un triunfo que supuso el primer gran título de su trayectoria desde que debutó en el circuito profesional de EA SPORTS FC en 2021.

París supondrá la prueba definitiva para medir su crecimiento. Allí se enfrentará a algunos de los mejores jugadores del planeta en un torneo donde cada partido puede cambiar el rumbo de la competición. Su progresión durante las últimas temporadas invita al optimismo y le convierte en uno de los nombres propios a seguir muy de cerca durante el Campeonato del Mundo.

Sobre el autor ¿Quién es Jon Partridge? Jon lleva más de una década cubriendo prácticamente todos los aspectos de los videojuegos y los esports para Red Bull, y ha trabajado con marcas como Riot Games y Bandai Namco en contenido relacionado con los videojuegos.