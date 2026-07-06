Los 7 mejores juegos para hacer más llevadera la espera de GTA 6

Pocas veces un videojuego ha concentrado tanta atención como GTA 6. El próximo gran lanzamiento de Rockstar apunta a convertirse en uno de los estrenos más importantes de la historia del medio, hasta el punto de que algunas compañías habrían retrasado sus propios títulos para evitar coincidir con él. Si no hay nuevos contratiempos, Grand Theft Auto VI llegará finalmente el 19 de noviembre de 2026. Hasta entonces, estos siete juegos pueden ayudarte a sobrellevar la espera.

01 Red Dead Redemption 2

RDR 2 es el tipo de juego en el que podrías perder unos meses © Rockstar Games

Lanzamiento: 2018

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Ideal para: amantes del wéstern y de los mundos abiertos que valoran la libertad de acción

Cuando Rockstar Games lanzó Red Dead Redemption 2 en 2018, elevó el listón de los mundos abiertos. Si disfrutas de la forma en que Rockstar construye sus escenarios y además te apasiona el Lejano Oeste, sigue siendo una de las mejores opciones disponibles.

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No es difícil entender por qué muchos jugadores lo consideran el mejor remedio para hacer más llevadera la espera de GTA 6. Ambos juegos comparten las mismas bases: un mundo extraordinariamente detallado, una historia memorable y personajes que transmiten una sensación de autenticidad poco habitual.

Si todavía no has vivido la historia de Arthur Morgan, tienes por delante cientos de horas de contenido. Más allá de la historia principal, puedes cazar, pescar, jugar al póker, asaltar trenes y explorar un entorno vivo marcado por un clima dinámico y un ciclo de día y noche muy cuidado.

Incluso los detalles aparentemente menores, como el mantenimiento del caballo o el crecimiento de la barba del protagonista, contribuyen a reforzar la inmersión. Además, tus decisiones afectan a un sistema de honor que modifica la forma en que el mundo reacciona a tus acciones.

La banda sonora también merece una mención especial . Sigue siendo una de las más celebradas del videojuego moderno y encaja a la perfección con la atmósfera de la frontera.

Por qué debería jugarlo un fan de GTA 6: porque procede del mismo estudio y representa mejor que ningún otro juego la atención al detalle, la narrativa y el diseño de mundos que caracterizan a Rockstar.

02 Crimson Desert

Crimson Desert se centra en un impresionante mundo abierto © Pearl Abyss

Lanzamiento: 19 de marzo de 2026

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

Ideal para: aficionados a los RPG de acción que buscan un enorme mundo por descubrir

Desde su lanzamiento en marzo de 2026, Crimson Desert ha demostrado hasta dónde puede llegar la ambición de los mundos abiertos actuales. La aventura de Pearl Abyss pone al jugador en la piel de Kliff Macduff, líder del grupo mercenario Greymanes, cuya vida cambia por completo tras un devastador ataque.

La aventura combina exploración a gran escala con un sistema de combate exigente que recompensa la precisión, los contraataques y el uso inteligente del arsenal disponible.

Junto a los enfrentamientos, los jugadores recorrerán extensos paisajes, descubrirán antiguas ruinas y se adentrarán en el misterioso Abismo, una zona que amplía todavía más la historia y el trasfondo de este universo.

Aunque su ambientación fantástica no tiene nada que ver con Vice City, comparte con GTA 6 esa sensación de libertad y descubrimiento que tantos jugadores esperan encontrar en el próximo título de Rockstar.

Por qué debería jugarlo un fan de GTA 6: por la enorme escala de su mundo y la constante sensación de libertad que ofrece al explorar.

03 Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Lanzamiento: 10 de diciembre de 2020

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4 y Xbox One

Ideal para: aficionados a la ciencia ficción, las historias criminales y los RPG

Night City sigue siendo uno de los entornos urbanos más impresionantes jamás creados para un videojuego. Al igual que Vice City en GTA 6, se trata de una metrópolis vibrante repleta de historias, secretos y rincones por descubrir.

En Cyberpunk 2077 encarnas a V, un mercenario que intenta abrirse camino en una sociedad dominada por megacorporaciones, bandas criminales y violencia callejera. La historia evoluciona en función de las decisiones del jugador y de la relación que mantiene con Johnny Silverhand, interpretado por Keanu Reeves.

El juego combina disparos en primera persona con profundas mecánicas de rol. Puedes personalizar a tu personaje mediante implantes cibernéticos, habilidades de hackeo, armas y mejoras de todo tipo, mientras recorres la ciudad a bordo de coches y motocicletas.

Después de años de actualizaciones y del lanzamiento de Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 se ha convertido en una de las experiencias de mundo abierto más sólidas del mercado.

Por qué debería jugarlo un fan de GTA 6: porque ofrece una gran ciudad llena de vida, una trama criminal muy potente y una buena dosis de caos a toda velocidad.

04 Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 ofrece mucho a los coleccionistas © Phil Briel/Xbox Game Studios

Lanzamiento: 19 de mayo de 2026

Plataformas: Xbox Series X/S y PC (la versión para PS5 llegará más adelante)

Ideal para: jugadores apasionados por los coches, las carreras y la exploración

Los vehículos siempre han sido una pieza fundamental de la experiencia GTA, y Forza Horizon 6 es uno de los mejores juegos disponibles para quienes disfrutan poniéndose al volante.

En lugar de apostar por una historia tradicional, el progreso se articula a través de eventos y festivales que permiten desbloquear nuevos vehículos y ampliar constantemente la colección.

Su enorme mapa invita a perderse sin prisas, ya sea participando en competiciones o simplemente conduciendo hacia el horizonte.

Entre cientos de coches, amplias opciones de personalización y una gran variedad de pruebas, resulta difícil quedarse sin objetivos. Carreras callejeras, desafíos todoterreno y eventos centrados en las acrobacias garantizan una experiencia variada durante muchas horas.

Por qué debería jugarlo un fan de GTA 6: pocos juegos transmiten tan bien la sensación de recorrer un enorme mundo abierto al volante.

05 Gothic Remake

El remake de Gothic nos trae de vuelta un clásico de culto © THQ Nordic

Lanzamiento: 5 de junio de 2026

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

Ideal para: aficionados a los RPG que buscan inmersión y progresión significativa

Uno de los juegos de rol más queridos de principios de siglo ha regresado para una nueva generación. Gothic Remake reconstruye el clásico de 2001 con gráficos modernos y mecánicas actualizadas, manteniendo intacta la esencia que lo convirtió en una obra de culto.

La aventura comienza con un prisionero sin nombre atrapado en una colonia penal aislada del resto del mundo por una barrera mágica. Sobrevivir implica ganarse el respeto de los demás, elegir aliados y encontrar tu lugar entre distintas facciones enfrentadas.

El combate apuesta por la precisión y el aprendizaje, mientras que la progresión evita los sistemas de clases tradicionales. Tampoco existen marcadores que indiquen constantemente el camino ni viajes rápidos que simplifiquen la exploración.

El resultado es una aventura que premia la observación, la exploración y la atención al detalle. Los jugadores deben aprender a orientarse por sí mismos y prestar atención a las rutinas de los personajes que habitan el mundo.

Por qué debería jugarlo un fan de GTA 6: porque crea un mundo creíble y lleno de personajes que siguen sus propias rutinas, algo que Rockstar siempre ha sabido hacer especialmente bien.

06 Assassin's Creed Black Flag: Resynced

Ubisoft va a relanzar Black Flag como remake © Ubisoft

Lanzamiento: el juego original debutó en 2013; Resynced llegará el 9 de julio de 2026

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

Ideal para: amantes de los piratas, la exploración y los combates navales

Assassin's Creed IV: Black Flag está considerado por muchos como una de las mejores entregas de toda la saga de Ubisoft. Ahora, Assassin's Creed Black Flag: Resynced recupera aquella aventura pirata con tecnología actual y nuevo contenido.

Edward Kenway vuelve a ser el protagonista de una aventura ambientada en el Caribe, donde piratas, templarios y potencias coloniales se cruzan en una historia repleta de conspiraciones, traiciones y combates navales.

La exploración naval sigue siendo el eje central de la experiencia, con el Jackdaw como principal medio de transporte y también como una de las armas más importantes del juego.

Esta nueva versión incorpora gráficos mejorados, sistemas meteorológicos más avanzados y diversas mejoras jugables que afectan tanto al combate como al sigilo.

También incorpora nuevas líneas argumentales, compañeros adicionales, coleccionables inéditos y numerosas mejoras de calidad de vida.

Por qué debería jugarlo un fan de GTA 6: porque ofrece un enorme mundo abierto repleto de actividades, misiones secundarias y grandes historias.

07 The Blood of Dawnwalker

«The Blood of Dawnwalker» será un éxito entre los fans de los juegos de rol © Bandai Namco

Lanzamiento: 3 de septiembre de 2026

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

Ideal para: jugadores que disfrutan de la fantasía oscura y las decisiones con consecuencias

Cuando llegue septiembre, GTA 6 estará ya muy cerca. Si buscas una última gran aventura antes de su lanzamiento, The Blood of Dawnwalker puede ser una opción ideal.

Desarrollado por veteranos que trabajaron anteriormente en The Witcher 3 y Cyberpunk 2077, este RPG de fantasía oscura transporta a los jugadores a una Europa del siglo XIV devastada por la peste.

Los vampiros han salido de las sombras y el protagonista, Coen, se convierte en un Dawnwalker tras ser mordido por una de estas criaturas.

De día conserva su condición humana. De noche despierta habilidades sobrenaturales. Resistirse a ellas o abrazarlas depende exclusivamente del jugador, y esa decisión tendrá consecuencias sobre la historia y el mundo que lo rodea.

El juego incorpora sistemas distintos según el momento del día. Mientras que el combate humano gira en torno a espadas y magia, las habilidades vampíricas abren nuevas formas de desplazarse, luchar e interactuar con el entorno.

El paso del tiempo también desempeña un papel fundamental, de modo que cada decisión importa y no todos los problemas tienen una solución perfecta.

Por qué debería jugarlo un fan de GTA 6: porque, al igual que la saga de Rockstar, pone un fuerte énfasis en la libertad de elección y en un mundo que responde a las acciones del jugador.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA para PC y consolas. En los últimos años, también ha adquirido una amplia experiencia en tecnología y periféricos para videojuegos. Lleva informando sobre el mundo de los videojuegos desde la década de 1990.