Entre bastidores: el trabajo detrás del Team Verstappen

Una carrera de resistencia no depende únicamente de los cuatro pilotos que se suben al coche durante el fin de semana. En el caso de las 24 Horas de Nürburgring , el proyecto reunió a profesionales de Mercedes-AMG Motorsport, Team Verstappen y Winward Racing. Christoph Sagemüller, máximo responsable de Mercedes-AMG Motorsport, detalla quién interviene en este tipo de eventos y qué papel desempeña cada uno antes de que llegue la semana de competición.

"Las 24 Horas de Nürburgring son mucho más que una carrera para nosotros", explica Sagemüller. "Participa todo el departamento de Mercedes-AMG Motorsport: desde la preparación estratégica hasta la ejecución operativa durante la semana de carrera y la propia prueba".

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

La coordinación general corre a cargo del Customer Racing Team de Mercedes bajo la dirección de Stefan Wendl, con el apoyo de Affalterbach Racing GmbH, encargada de aportar infraestructura técnica clave y soporte en pista.

Las carreras de resistencia implican mucho más que 4 pilotos y un coche © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

01 La importancia del trabajo en equipo en la resistencia

Aun así, la colaboración entre estructuras es constante. El equipo de Sagemüller "intercambia información de manera continua, alinea cuestiones estratégicas y presta apoyo siempre que es necesario". Y esa red de trabajo va mucho más allá del propio Mercedes-AMG Motorsport.

Sagemüller tiene claro que "el automovilismo a este nivel solo puede tener éxito cuando todos los departamentos trabajan estrechamente, confían unos en otros y mantienen una coordinación total bajo presión. Al final, todos persiguen el mismo objetivo… idealmente, ganar".

Aunque Team Verstappen no logró imponerse este año en la prueba de 24 horas, su actuación dejó muy buenas sensaciones. Max Verstappen brilló especialmente y llevó el coche hasta el liderato cuando quedaban apenas tres horas, antes de que unos problemas técnicos durante un relevo hicieran caer al equipo en la clasificación.

Para garantizar el máximo nivel de coordinación y colaboración, cada estructura tiene responsabilidades perfectamente definidas dentro del operativo. Winward Racing se encarga de la gestión operativa de los dos coches inscritos: Mercedes-AMG Team Verstappen Racing y Mercedes-AMG Team RAVENOL.

Muchos equipos trabajan entre bastidores en una carrera de resistencia © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation Las responsabilidades claras y una comunicación eficaz son esenciales Christoph Sagemüller, responsable de Mercedes-AMG Motorsport

Cada coche cuenta con una estructura propia de trabajo que incluye responsables de equipo, team managers, ingenieros y mecánicos. Dependiendo del evento también pueden incorporarse perfiles como fisioterapeutas. Las carreras de resistencia de 24 horas figuran entre los formatos más complejos del automovilismo y, como explica Sagemüller, "tener responsabilidades definidas y estructuras de comunicación claras es esencial".

La propia organización interna de Mercedes-AMG Motorsport responde a esa filosofía. Según Sagemüller, la compañía concede "gran importancia a mantener estructuras poco jerarquizadas", favoreciendo así que todos los departamentos trabajen de forma fluida.

Para los aficionados resulta fácil quedarse solo con lo que ocurre en pista, pero entender cuánto trabajo hay detrás de una carrera de resistencia ayuda a dimensionar el reto. No se trata únicamente de que los pilotos lleguen y se suban al coche: es una maquinaria en movimiento constante que involucra a cientos de personas repartidas entre diferentes equipos y empresas.

02 El papel de Sagemüller durante un fin de semana de carrera

Sagemüller tampoco tiene precisamente un fin de semana tranquilo. Mientras Verstappen y el resto de pilotos buscan rendimiento sobre el asfalto, el directivo de Mercedes permanece muy cerca de toda la estructura.

Quotation El automovilismo va mucho más allá de la competición deportiva Christoph Sagemüller

"Hay numerosos compromisos relacionados con medios de comunicación, socios, invitados y representantes institucionales", explica. "El automovilismo va mucho más allá de la competición deportiva. También implica visibilidad de marca, relación con clientes, acciones con socios comerciales y el desarrollo estratégico de nuestras actividades deportivas".

Todo lo que ocurre fuera de la pista también forma parte del engranaje que permite que Team Verstappen compita. La exposición mediática acerca el proyecto a los aficionados, mientras que el trabajo con patrocinadores genera el respaldo económico necesario para sostener la actividad. Si alguna vez te has fijado en todos los logotipos que aparecen en el Mercedes de Verstappen durante una carrera, detrás hay precisamente el trabajo de personas como Sagemüller y de muchos otros profesionales que rara vez aparecen en pantalla.

03 Trabajar junto a Verstappen y su equipo

Sagemüller considera que Mercedes y Team Verstappen comparten una misma manera de entender el trabajo: "Tenemos una mentalidad claramente orientada al rendimiento y una forma de trabajar extremadamente profesional", señala. "Lo que más valoro es la ambición compartida, la atención al detalle y la confianza mutua que definen esta colaboración".

Para él, sin el impulso de Team Verstappen —tanto dentro como fuera de la pista— y sin el nivel del grupo humano que hay detrás, el proyecto difícilmente habría tomado forma. "Es un proyecto claramente impulsado por Verstappen Racing", resume.

Sagemüller dice que el equipo Verstappen es la fuerza motriz del proyecto © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

La colaboración entre ambas partes comenzó a finales de 2025, después de que Verstappen quedara impresionado con el coche y firmara un acuerdo multianual con Mercedes en 2026. Desde entonces, cada aparición en resistencia ha servido para seguir llamando la atención incluso entre los especialistas de la disciplina.

En declaraciones a PlanetF1, su compañero Jules Gounon llegó a decir: "Parece que llegue de otro planeta y sea competitivo desde el primer momento junto a nosotros, en algo que llevamos años haciendo". Los cuatro pilotos de Team Verstappen unieron esfuerzos para exprimir al máximo las 24 Horas de Nürburgring y llegaron a liderar la carrera tras 21 horas antes de que los problemas técnicos pusieran fin a sus opciones.

Para todos los integrantes implicados, cada jornada resulta "larga y extremadamente exigente". El equipo de Sagemüller trabaja para que Mercedes, Team Verstappen y Winward tengan siempre las mejores opciones de pelear por el éxito en cada prueba.