El camino hacia París, así nació la mayor competición de esports del mundo

En apenas tres ediciones, la Esports World Cup ha pasado de ser una iniciativa con vocación internacional a convertirse en la mayor competición de esports del planeta. Decenas de torneos, los mejores jugadores y clubes del mundo y una bolsa de premios que ya supera los 70 millones de dólares han impulsado un crecimiento que ha cambiado la dimensión de los grandes eventos internacionales de deportes electrónicos. Este es el recorrido que ha llevado al campeonato hasta 2026, la edición más ambiciosa de su historia.

01 ¿Qué es la Esports World Cup?

La Esports World Cup (EWC) es la mayor competición multijuego de esports del mundo. Durante siete semanas reúne a los mejores jugadores y organizaciones internacionales para disputar torneos de decenas de títulos diferentes. Organizada por la Esports World Cup Foundation, reparte más de 70 millones de dólares en premios entre las distintas competiciones, los torneos clasificatorios, los galardones al MVP y el Club Championship.

A diferencia de la mayoría de los grandes eventos de esports, la EWC no gira alrededor de un único videojuego. Su calendario reúne competiciones de géneros tan diversos como los shooters, los MOBA, los juegos de lucha, los battle royale o incluso el ajedrez. Además, el Club Championship premia a la organización con mejor rendimiento global durante toda la competición, independientemente del juego en el que compita.

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02 ¿Cómo funciona el Club Championship?

Los clubes suman puntos en cada torneo en función de su clasificación final. El ganador recibe 1.000 puntos, el segundo clasificado 750, el tercero 500 y el cuarto 300, continuando el reparto hasta la octava posición.

Para optar a la clasificación general, una organización debe terminar entre las ocho mejores en al menos dos torneos distintos. Sin embargo, ese requisito no basta para conquistar el título. También es imprescindible ganar al menos una competición durante la temporada. De este modo, el Club Championship recompensa tanto la regularidad como la capacidad de imponerse al máximo nivel y evita que el trofeo acabe en manos de un equipo que solo haya encadenado buenos resultados sin lograr ninguna victoria.

03 Los orígenes de la Esports World Cup

La Esports World Cup no nació de la noche a la mañana. Sus orígenes se remontan a Gamers Without Borders, una serie de torneos benéficos impulsados por la Federación Saudí de Esports para recaudar fondos durante la pandemia de la COVID-19.

Aquella iniciativa evolucionó en 2022 hasta convertirse en Gamers8, un festival de videojuegos celebrado en Riad durante ocho semanas y dotado con 13 millones de dólares en premios. Un año después, la cifra ascendió hasta los 33,5 millones y la edición de 2023 incorporó por primera vez los Club Awards, un reconocimiento destinado a las organizaciones más destacadas del conjunto del evento.

Fue entonces cuando comenzó a tomar forma la idea de coronar al mejor club, un concepto que acabaría convirtiéndose en uno de los pilares sobre los que se construiría la futura Esports World Cup.

04 Una nueva era para los esports

La apuesta de Arabia Saudí por los deportes electrónicos forma parte de Vision 2030, la estrategia con la que el país busca diversificar su economía más allá de la industria petrolera.

Ese proyecto dio un paso decisivo en septiembre de 2023 con la presentación oficial de la Esports World Cup y de la Esports World Cup Foundation durante la New Global Sport Conference. Lo que había comenzado como una serie de torneos solidarios y un gran festival de videojuegos se transformó definitivamente en una competición internacional concebida para reunir a la élite mundial de los esports y marcar el inicio de una nueva etapa para el sector.

05 EWC 2024, el nacimiento de una nueva referencia

La primera edición de la Esports World Cup se celebró en Riad, Arabia Saudí, entre el 3 de julio y el 25 de agosto de 2024. El evento reunió 23 competiciones correspondientes a 22 videojuegos diferentes y repartió un total de 62,5 millones de dólares en premios, una cifra que en ese momento estableció un nuevo récord en la historia de los esports.

El evento se desarrolló en un recinto de casi 60.000 metros cuadrados situado en Boulevard City, con cuatro escenarios diferenciados para acoger las distintas disciplinas. La SEF Arena, la 5V5 Arena, la BR Arena y el Riyadh Festival permitieron albergar de forma simultánea buena parte de los torneos del programa.

La bolsa de premios se distribuyó entre el Club Championship, los torneos individuales, los clasificatorios y los galardones al Jugador Más Valioso (MVP). Solo el Club Championship repartió 20 millones de dólares entre las 16 mejores organizaciones, mientras que cada MVP recibió un premio de 50.000 dólares.

El gran dominador de aquella primera edición fue Team Falcons. La organización saudí conquistó el Club Championship con 5.665 puntos, muy por delante de Team Liquid, segundo con 2.545. La superioridad fue tal que aseguró matemáticamente el título más de una semana antes de que concluyera el campeonato.

La igualdad del campeonato también quedó reflejada en otro dato revelador. T1, vigente campeón mundial de League of Legends en aquel momento , solo pudo terminar tercero en el torneo de LoL disputado durante la EWC.

06 EWC 2025, un crecimiento natural

La segunda edición de la Esports World Cup regresó a Riad entre el 8 de julio y el 24 de agosto de 2025 con un formato todavía más ambicioso. El número de competiciones aumentó hasta 26, repartidas entre 25 disciplinas, y la bolsa de premios alcanzó los 71,5 millones de dólares, superando el récord establecido apenas un año antes.

Un programa cada vez más amplio

La edición de 2025 amplió el calendario con la incorporación de VALORANT, Crossfire, Chess, Fatal Fury: City of the Wolves y Naraka: Bladepoint, reforzando la diversidad de disciplinas presentes en la competición.

La incorporación del ajedrez fue uno de los movimientos que más expectación generó. Grandes maestros como Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura o Ian Nepomniachtchi pasaron a formar parte de organizaciones de esports antes del torneo, un paso que estrechó todavía más los lazos entre el ajedrez profesional y el ecosistema competitivo de los videojuegos.

La competición también reforzó su apuesta por los clubes. El anterior Club Support Programme evolucionó hasta convertirse en el Club Partner Programme, una iniciativa dotada con 20 millones de dólares destinada a respaldar de forma directa a 40 organizaciones y favorecer su estabilidad dentro del ecosistema competitivo.

Ese mismo año, la EWC dio un nuevo salto en términos de proyección internacional con el nombramiento de Cristiano Ronaldo como embajador global del campeonato. La incorporación del futbolista más seguido del mundo en redes sociales supuso un importante impulso para la visibilidad del evento más allá del ámbito habitual de los esports.

Club Partner Programme, apoyo más allá de la competición

El Club Partner Programme nació con un objetivo claro. Más allá de los resultados deportivos, el programa garantiza financiación directa a las organizaciones seleccionadas para que puedan desarrollar proyectos a largo plazo. Los 20 millones de dólares destinados a esta iniciativa se distribuyen independientemente de la clasificación obtenida durante la competición.

La iniciativa llegó en un momento especialmente complejo para la industria. Desde 2023, numerosas organizaciones de esports habían tenido que afrontar ajustes económicos y reducciones de plantilla, por lo que esta financiación representó un importante respaldo para un ecosistema que atravesaba un periodo de transformación.

Team Falcons firma un doblete histórico

Si 2024 estuvo marcado por el dominio de Team Falcons, la historia volvió a repetirse un año después. La organización saudí revalidó el Club Championship con 4.900 puntos y se convirtió en el primer club capaz de conquistar el título en dos ediciones consecutivas.

El equipo presentó alineaciones en 21 de los títulos incluidos en el programa, la mayor presencia de toda la competición. Aun así, Team Liquid y Team Vitality superaron la barrera de los 4.000 puntos con menos equipos inscritos, manteniendo la lucha por el campeonato abierta hasta la última semana.

La edición de 2025 también estrenó el Jafonso Award, un reconocimiento creado para distinguir a los equipos no cabezas de serie capaces de conquistar un torneo. El premio rinde homenaje a João "jafonso" Vasconcelos, el único jugador que logró ganar una competición de la Esports World Cup de 2024 tras acceder desde los clasificatorios de última oportunidad.

07 El trofeo de la EWC, una pieza de más de nueve kilos de plata

El trofeo del Club Championship se presentó oficialmente en Riad durante la primera edición de la Esports World Cup, en 2024. Su diseño fue encargado a Thomas Lyte, la firma londinense especializada en orfebrería responsable de crear algunos de los trofeos más reconocibles del deporte británico, entre ellos varios utilizados en las competiciones de fútbol de Inglaterra.

El trofeo mide 60 centímetros de altura y está fabricado con más de nueve kilos de plata de ley. Su diseño combina varios triángulos entrelazados inspirados en los botones de un mando de videojuegos, mientras que la base reproduce el tronco de una palmera a partir de un modelo desarrollado mediante impresión 3D. El resultado busca reflejar la unión entre innovación tecnológica y tradición que define la identidad del campeonato.

08 Las tres primeras ediciones de la Esports World Cup, de un vistazo

Info EWC 2024 EWC 2025 EWC 2026 Fechas 3 julio – 25 agosto, 2024 8 julio – 24 agosto 2025 6 julio – 23 agosto, 2026 Localización Riad Riad París Número de torneos 23 26 25 Número de juegos 22 25 24 Premio acumulado total 62,5 millones de dólares 71.5 millones de dólares 75 millones de dólares Campeonato Club con bote de premios 20 millones de dólares 27 millones de dólares 30 millones de dólares Clubes participantes 30 40 40 Ganador del campeonato de clubes Team Falcons Team Falcons TBC Nuevo Primera edición Chess, VALORANT, Crossfire Trackmania, Fortnite Reload

09 ¿Dónde se celebrará la Esports World Cup 2026?

Desde su nacimiento en 2024, la Esports World Cup siempre había tenido como sede la ciudad de Riad. Sin embargo, la edición de 2026 marcará un cambio histórico al disputarse por primera vez fuera de Arabia Saudí. La organización trasladará el campeonato a París debido al actual contexto de inestabilidad en la región.

Entre el 6 de julio y el 23 de agosto, el recinto Paris Expo Porte de Versailles acogerá la competición. La organización espera reunir a unos 2.000 jugadores pertenecientes a 200 clubes de alrededor de un centenar de países. El programa incluirá 25 torneos correspondientes a 24 videojuegos y repartirá una bolsa récord de 75 millones de dólares, confirmando el crecimiento que ha experimentado el campeonato desde su primera edición.

El Club Championship volverá a ser uno de los grandes protagonistas al aumentar su dotación hasta los 30 millones de dólares. Entre las novedades deportivas destacan la incorporación de Trackmania y el regreso de Fortnite con el modo Reload, fruto del acuerdo alcanzado por tres temporadas con Epic Games. Por el contrario, StarCraft II y Rennsport dejan de formar parte del programa.

El traslado a París no supone el final de la relación entre la Esports World Cup y Arabia Saudí. Riad seguirá siendo uno de los principales socios estratégicos del campeonato y volverá a convertirse en el epicentro de los esports a finales de 2026 con la celebración de la Esports Nations Cup, un torneo por selecciones nacionales que se disputará entre el 2 y el 29 de noviembre y que estrenará un formato basado en la representación de cada país.