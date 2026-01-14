Fechas clave antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1

Para los apasionados de la Fórmula 1 , desde el 7 de diciembre y el final de la temporada 2025, la espera se hace interminable. En pocas semanas, dos nuevas escuderías se incorporarán a la parrilla . Además, con la entrada en vigor de las nuevas normas, sabremos quién cuenta con un monoplaza capaz de luchar por el título. Como cada año, también llegará el momento de otorgar el importantísimo título a la “ mejor diseño de Fórmula 1 ”. ¿Cuándo veremos a Max Verstappen y a su nuevo compañero, Isack Hadjar , junto al nuevo RB? Te lo contamos todo.

Para aguantar hasta el 6 de marzo y el Gran Premio de Australia , aquí tienes todas las fechas que debes marcar en tu calendario.

15 de enero – Red Bull y Racing Bulls presentan sus monoplazas

Ya puedes respirar: la espera no será tan larga si eres fan de Red Bull Racing o de Racing Bulls. El 15 de enero, en Detroit, Ford y las dos escuderías presentarán sus libreas, así como el nuevo motor que impulsará a los cuatro monoplazas. El año pasado, ambos equipos estuvieron claramente entre los mejores en cuanto a diseño, así que hay muchas ganas de ver cómo serán los coches de Isack Hadjar, Max Verstappen, Liam Lawson y el rookie Arvid Lindblad .

Arvid Lindblad, listo para la F1 © Getty Images

19 de enero – La nueva librea de Haas

¿Cómo será el coche de Esteban Ocon y Oliver Bearman? La respuesta llegará el 19 de enero, a través de una campaña difundida online.

20 de enero – El primer coche de la era Audi y la presentación de Honda

Sin duda, uno de los eventos más esperados de esta fase de descubrimiento de los nuevos monoplazas. ¿Qué coches pilotarán Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg? Sea un éxito o no, no hay duda de que la diferencia con Kick Sauber será notable.

Aunque la asociación entre Honda y Red Bull terminó en 2025, el fabricante japonés sigue en la Fórmula 1 junto a Aston Martin. El 20 de enero, durante un directo, el CEO hablará de su nueva creación. Con la esperanza de que le traiga suerte a Fernando Alonso.

22 de enero – Primeras imágenes del nuevo Mercedes

Este año, en Mercedes se toman su tiempo. El 22 de enero se difundirán las primeras imágenes del monoplaza, antes de conocer más detalles unos días después.

23 de enero – Alpine y Ferrari presentan sus monoplazas

Justo antes de los primeros test privados, que se celebrarán en Barcelona, Alpine presentará su coche en la capital catalana. ¿Te gusta el azul y el rosa? Probablemente quedarás satisfecho.

Ese mismo día, otra escudería puede robarle protagonismo al equipo de Pierre Gasly: la Scuderia Ferrari. En 2025, el conjunto italiano decepcionó y, como siempre, su nuevo coche genera una enorme expectación.

26 al 30 de enero – Test de pretemporada en Barcelona

Isack Hadjar con sus nuevos colores © Getty Images

Durante cinco días se celebrará el primero de los tres test de pretemporada en el circuito de Barcelona-Catalunya. Aunque no se tendrá acceso a todos los datos, es un momento clave del año. ¿Qué diseño funciona mejor? ¿Cuál es la jerarquía actual de los monoplazas? En Cataluña empezaremos a hacernos una idea. Esta fase también sentará las bases de las líneas de desarrollo y del trabajo futuro de los equipos. Para los pilotos, será la ocasión de conocer mejor sus máquinas y ofrecer las primeras sensaciones en pista.

2 de febrero – Presentación completa de Mercedes

George Russell, Kimi Antonelli y Toto Wolff presentarán las novedades de Mercedes F1 durante un directo en las redes del equipo. Como suele ocurrir con su motor propio, las expectativas son muy altas.

3 de febrero – Williams muestra su monoplaza

En 2025, Williams sorprendió a muchos y terminó quinto en el campeonato de constructores. Carlos Sainz Jr. subió dos veces al podio, algo que no logró quien ocupó su asiento en Ferrari. El 3 de febrero podremos descubrir su nuevo monoplaza y, ya que somos atrevidos, nos arriesgamos a decir que probablemente será azul.

8 de febrero – Gran estreno de Cadillac

Después de Audi, la segunda gran sorpresa llegará el 8 de febrero. Además de descubrir una escudería y un coche totalmente nuevos, será la ocasión de volver a ver en acción a Sergio Pérez y Valtteri Bottas. ¿Cómo será el monoplaza de Cadillac? Tendremos la respuesta… en el descanso del Super Bowl LX.

9 de febrero – Presentaciones de Aston Martin y McLaren

Tras años de grandes éxitos en Red Bull, Adrian Newey se ha incorporado a Aston Martin. El ingeniero británico ha diseñado coches que han logrado 200 victorias en F1, así que se esperan grandes cosas del constructor británico en 2026.

¿Quieres más de Zak Brown y Lando Norris? La “hermana pequeña” del coche que ganó con autoridad el campeonato de constructores y pilotos se presentará el 9 de febrero.

¿Quiénes serán los aspirantes al título este año? © Getty Images/Red Bull Content Pool

11-13 de febrero – Segundo test de pretemporada

Durante tres días, los pilotos participarán en el segundo test de pretemporada en el circuito internacional de Sakhir, en Baréin.

18-20 de febrero – Tercer test de pretemporada

Última recta antes del inicio de la temporada: cinco días más tarde, la parrilla de F1 volverá a ponerse a prueba, de nuevo en Manama.

6-8 de marzo – Gran Premio de Australia

El año pasado vivimos un primer Gran Premio lleno de giros inesperados. Entre los numerosos abandonos provocados por la lluvia y la victoria de Lando Norris por un estrechísimo margen sobre Max Verstappen, el inicio fue bastante representativo de lo que vendría después. ¿Cómo se desarrollará este GP que marcará el comienzo de una nueva era en la F1? Difícil de prever, pero ¡por fin estamos a punto de llegar!

Para seguir los primeros pasos de los pilotos en la temporada 2026, la cita es del 6 al 8 de marzo. Y para no perderte nada de esta futura campaña de Fórmula 1 y seguir a Isack Hadjar junto a Max Verstappen, consulta el resto del calendario de Fórmula 1 2026 .