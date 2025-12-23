Isack Hadjar de Francia conduciendo el RB21 de Oracle Red Bull Racing en pista durante las pruebas de F1 en el circuito de Yas Marina el 09 de diciembre de 2025
F1

Equipos y pilotos de la parrilla de Fórmula 1 2026

Nuevas reglas, coches, equipos y pilotos hacen del Mundial de Fórmula 1 2026 uno de los más impredecibles de los últimos años. Estos son los detalles clave que necesitas conocer.
Por Phil Briel
13 minutos de lecturaPublished on

Resumen

  1. 1
    Oracle Red Bull Racing
  2. 2
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  3. 3
    McLaren Formula 1
  4. 4
    Mercedes-AMG
  5. 5
    Scuderia Ferrari
  6. 6
    Williams F1 Team
  7. 7
    Aston Martin Formula One Team
  8. 8
    Haas F1 Team
  9. 9
    Alpine F1 Team
  10. 10
    Audi F1 Team
  11. 11
    Cadillac F1 Team
La temporada 2025 de F1 llegó a su fin tras una emocionante lucha a tres bandas por el título de pilotos, en la que el cuatro veces campeón Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) se quedó a tan solo dos puntos de conquistar su quinta corona consecutiva. No habrá que esperar mucho para volver a ver a Verstappen y al resto del Mundial en acción, ya que la temporada 2026 arrancará el próximo 6 de marzo con el Gran Premio de Australia. Y vaya temporada la que se avecina.
Con un nuevo reglamento que obliga a los equipos a desarrollar coches completamente nuevos, la entrada de dos nuevas escuderías, pilotos por descubrir y el regreso de un par de veteranos muy queridos por los aficionados, hay muchísimos motivos para ilusionarse. Para ponerte al día antes de que empiece la acción, aquí tienes nuestra guía completa de todos los equipos y pilotos que competirán en 2026.
01

Oracle Red Bull Racing

El ganador de la carrera, el holandés Max Verstappen, y el equipo Oracle Red Bull Racing celebran su llegada al parc ferme durante el Gran Premio de F1 de Abu Dhabi 2025.

Se avecinan grandes cambios para la F1 y Oracle Red Bull Racing en 2026

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas

417

Campeonato de Constructores

6

Campeonato de Pilotos

8

Carreras ganadas

130

Posición en el Campeonato de Constructores 2025

3rd (451 puntos)

Coche

Red Bull RB22

Motor

Ford Red Bull Powertrains

Oracle Red Bull Racing afrontará su 21ª temporada en la Fórmula 1 con un objetivo claro: volver a conquistar los títulos de Constructores y Pilotos tras haber finalizado tercero en el campeonato de equipos en 2025 y ver cómo Max Verstappen se quedaba a las puertas de su quinto título mundial.
Sin embargo, la nueva temporada supondrá una auténtica revolución para el equipo, tanto en lo que respecta a la alineación de pilotos como al monoplaza. El anterior proveedor de motores, Honda, deja el proyecto y el nuevo RB22 se desarrollará en colaboración con Ford en la propia fábrica de Red Bull Powertrains.
El nuevo coche se presentará por primera vez al público el 15 de enero en el acto oficial del equipo en Detroit, ciudad natal de Ford, y poco después se podrá comprobar su rendimiento en pista.

Max Verstappen

El ganador de la carrera Max Verstappen de Holanda y Oracle Red Bull Racing celebra en el podio durante el Gran Premio de F1 de Abu Dhabi en el Circuito de Yas Marina el 07 de diciembre de 2025.

Max Verstappen hizo todo lo que pudo en la última carrera del de F1 2025

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Holanda

Salidas

233

Victorias

71

Pole positions

48

Títulos Campeonato de Pilotos

4

Puntos totales Campeonato del Mundo

3.444.5

“Estoy muy orgulloso de todo el equipo y del increíble cambio que hemos logrado. Nunca nos rendimos y siempre creímos que podíamos darle la vuelta a la situación”, afirmó Max Verstappen tras el final del Mundial 2025, en el que el neerlandés logró su octava victoria del año, más que ningún otro piloto.
No fue suficiente para alcanzar su quinto título consecutivo, ya que terminó a solo dos puntos del nuevo campeón, Lando Norris. En 2026, el objetivo de Verstappen es claro: volver al ataque y convertirse en cinco veces campeón del mundo.

Isack Hadjar

Isack Hadjar de Francia y Oracle Red Bull Racing se prepara para conducir en el garaje durante los entrenamientos de F1 en el circuito de Yas Marina el 9 de diciembre de 2025.

Tras una buena temporada de debut, Isack Hadjar asciende a Red Bull Racing

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Francia

Salidas

23

Victorias

0

Podios

1

Títulos Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato el Mundo

51

Isack Hadjar es el nuevo nombre en Oracle Red Bull Racing para 2026, ocupando el asiento que deja Yuki Tsunoda. El joven francés debutó en Fórmula 1 en 2025 y firmó una temporada de novato impresionante con Visa Cash App Racing Bulls, que incluyó su primer podio en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, donde terminó tercero tras una actuación brillante.
Gracias a sus destacadas actuaciones en 2025, Hadjar ha recibido ahora la oportunidad soñada de convertirse en compañero de Verstappen en Oracle Red Bull Racing. Talento y velocidad no le faltan para medirse con el campeón y su objetivo es seguir sumando podios para consolidarse como uno de los jóvenes más prometedores de la Fórmula 1.
“Me siento preparado para dar el salto a Oracle Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo vean así”
Isack Hadjar
02

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

El llamativo Visa Cash App Racing Bulls VCARB 02 con el diseño especial para Liam Lawson e Isack Hadjar diseñada por Slawn

Diseño del GP de Gran Bretaña de Visa Cash App Racing Bulls

© VCARB/Red Bull Content Pool

Carreras completadas

398

Campeonato de Constructores

0

Campeonato de Pilotos

0

Victorias

2

Posición en el Campeonato de Constructores 2025

6º posición

Coche

Racing Bulls VCARB 03

Motor

Ford Red Bull Powertrains

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team compite bajo esta denominación desde la temporada 2024. El equipo con sede en Faenza, Italia, participó anteriormente en la Fórmula 1 como Scuderia AlphaTauri (2020–23) y Scuderia Toro Rosso (2006–19).
La escudería júnior de Red Bull es considerada una auténtica cantera de talento y a lo largo de los años ha impulsado las carreras de pilotos que acabarían siendo campeones del mundo, como Sebastian Vettel y Max Verstappen. En 2026, Racing Bulls competirá con el nuevo motor Ford Red Bull Powertrains y el monoplaza VCARB03 será pilotado por una nueva dupla formada por Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad.

Liam Lawson

Liam Lawson conduciendo el (30) Visa Cash App Racing Bulls VCARB 02 en pista durante la clasificación previa al GP de Qatar de F1 en el Circuito Internacional de Lusail el 29 de noviembre de 2025.

Liam Lawson vuelve con los Racing Bulls para 2026

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Nueva Zelanda

Salidas

35

Victorias

0

Pole positions

0

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

44

El carismático neozelandés es un auténtico todoterreno del automovilismo. Antes de llegar a la Fórmula 1, donde compite desde 2023, Lawson participó en el DTM con el equipo AF Corse, logrando el subcampeonato en 2021, y también fue tercero en el Campeonato del Mundo de Fórmula 2. Debutó en F1 en el Gran Premio de los Países Bajos de 2023 como piloto reserva.
Lawson ascendió a Oracle Red Bull Racing en 2025, aunque regresó a Racing Bulls tras dos carreras. Allí sumó finalmente 38 puntos y acabó 14º en el campeonato. En 2026, su objetivo será, como mínimo, entrar en el top 10.

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad de Gran Bretaña y Visa Cash App Racing Bulls llega al Paddock durante las Pruebas de F1 en el Circuito de Yas Marina el 9 de diciembre de 2025.

Arvid Lindblad llega para su primer día como piloto de Racing Bulls

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Gran Bretaña

Salidas

0

Victorias

0

Pole positions

0

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

0

Arvid Lindblad es la gran novedad de Racing Bulls y el único debutante de la parrilla 2026, aunque llega con una enorme reputación tras una brillante temporada 2025 en Fórmula 2 con Campos Racing. Con solo 17 años y 243 días, se convirtió en el ganador más joven de una carrera de F2 al imponerse en el sprint de Arabia Saudí en Yeda.
El talento de Lindblad es incuestionable. En 2024 logró más victorias que ningún otro piloto en F3 y fue reconocido con el premio Aramco Best Performance por su actuación en la F2 2025. El salto a la Fórmula 1 será su tercera categoría distinta en tres años y un gran reto, pero tanto él como el equipo confían en que sabrá adaptarse al máximo nivel.
03

McLaren Formula 1

Max Verstappen, rodeado por Lando Norris y Oscar Piastri en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2025.

Red Bull Racing contra McLaren: ¿El duelo por el título también en 2026?

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas

994

Campeonato de Constructores

10

Campeonato de Pilotos

13

Victorias

203

Posición en el Campeonato de Constructores 2025

1º posición

Coches

McLaren MCL40A

Motor

Mercedes

La histórica escudería británica McLaren Formula 1 no solo es una de las más veteranas del paddock, sino también una de las más exitosas. Los ‘Papaya’ han disputado 994 grandes premios, conquistando 10 títulos de Constructores —incluidos los de 2024 y 2025— y 13 campeonatos de pilotos.
El equipo fundado por Bruce McLaren y con sede en Woking iniciará la temporada 2026 como vigente campeón de Constructores y contará, además, con el actual campeón del mundo de pilotos gracias a la continuidad de su alineación.

Lando Norris

Lando Norris

Lando Norris

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Gran Bretaña

Salidas

152

Victorias

11

Pole positions

16

Campeonato de Pilotos

1

Puntos totales Campeonato del Mundo

1.430

Con 423 puntos, Lando Norris se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en 2025, asegurando el título con un tercer puesto en el decisivo Gran Premio de Abu Dabi.
Activo en la F1 desde 2019 y ganador de siete carreras la pasada temporada, Norris volverá a arrancar 2026 como uno de los grandes favoritos al título.
“Esto es algo muy especial para Lando y espero que lo disfrute de verdad. El primer campeonato es el más emotivo y el que sueñas ganar desde niño”
Max Verstappen

Oscar Piastri

Oscar Piastri

Oscar Piastri

© GEPA pictures

Nacionalidad

Australia

Salidas

70

Victorias

9

Pole positions

6

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

799

Oscar Piastri firmó una temporada 2025 sobresaliente, con siete victorias, un tercer puesto muy ajustado en el campeonato y opciones al título hasta el final. El australiano, nacido en Melbourne, continuará en McLaren en 2026, completando su cuarta temporada en la categoría reina.
Al igual que su compañero, Piastri ganó siete carreras en 2025, lo que convierte al joven piloto, tutelado por Mark Webber, en uno de los principales aspirantes al título mundial de 2026.
04

Mercedes-AMG

Isack Hadjar en un duelo con George Russell en el Gran Premio de Brasil de 2025.

Isack Hadjar en un duelo con el piloto de Mercedes George Russell

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas

341

Campeonato de Constructores

8

Campeonato de Pilotos

9

Victorias

131

Posición en el Campeonato de Constructores 2025

2º posición

Coches

W18

Motor

Mercedes

El equipo oficial de Mercedes-Benz debutó en la Fórmula 1 en 1954 y logró dos títulos consecutivos de pilotos con Juan Manuel Fangio antes de retirarse poco después. Treinta y ocho años más tarde, la marca regresó como suministrador de motores y, desde 2010, compite con su propia escudería.
Entre 2014 y 2020, Mercedes dominó la Fórmula 1 con siete títulos consecutivos de Constructores y Pilotos. Para 2026, el equipo dirigido por Toto Wolff mantiene la misma pareja de pilotos que en 2025: George Russell y Kimi Antonelli.

George Russell

Max Verstappen, Lando Norris y George Russel en el podio de Las Vegas, 2025.

Max Verstappen, Lando Norris y George Russell en el podio de Las Vegas

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Gran Bretaña

Salidas

152

Victorias

5

Pole positions

7

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

1.033

Tras ganar el campeonato de Fórmula 2, George Russell debutó en la F1 con Williams en 2019, donde permaneció tres temporadas. En 2022 dio el salto a Mercedes, logrando su primera victoria en su primer año en el Gran Premio de Brasil.
En 2025, Russell subió ocho veces al podio y ganó dos carreras, en Canadá y Singapur, finalizando cuarto en el campeonato.

Andrea Kimi Antonelli

Yuki Tsunoda (Red Bull) lidera por delante de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en el circuito de Interlagos en el Gran Premio de Brasil 2025 de Fórmula 1 en São Paulo.

Yuki Tsunoda por delante de Kimi Antonelli en el GP de Brasil

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Italia

Salidas

24

Victorias

0

Pole positions

0

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

150

El joven prodigio italiano Kimi Antonelli afrontó en 2025 el reto de sustituir a Lewis Hamilton, traspasado a Ferrari. El joven piloto respondió con actuaciones convincentes, logrando un segundo puesto en Brasil y dos terceros en Canadá y Las Vegas.
En Japón, con 18 años y 225 días, se convirtió en el piloto más joven en liderar una carrera de F1 y también en el más joven en marcar la vuelta rápida.
05

Scuderia Ferrari

Max Verstappen y Lewis Hamilton en un duelo en el GP de México 2025.

Max Verstappen y Lewis Hamilton en un duelo en el GP de México 2025

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas

1.121

Campeonato de Constructores

16

Campeonato de Pilotos

15

Victorias

248

Posición en el Campeonato de Constructores 2025

4º posición

Coche

-

Motor

Ferrari

Con 16 títulos de Constructores, 15 campeonatos de pilotos y presencia ininterrumpida en la parrilla desde 1950, Ferrari es el equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, su último título data de 2008.
La llegada de Lewis Hamilton en 2025 no dio los frutos esperados y Ferrari terminó cuarto en Constructores, con Charles Leclerc y Hamilton quinto y sexto respectivamente, sin lograr victorias. En 2026, confían en que el nuevo reglamento les acerque de nuevo a la lucha por el título manteniendo a los mismos pilotos.

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Charles Leclerc

© Philip Platzer/Red Bull Ring

Nacionalidad

Mónaco

Salidas

171

Victorias

8

Pole positions

27

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

1.672

Leclerc debutó en la F1 en 2019, suma ocho victorias y fue subcampeón del mundo en 2022. En 2025 logró siete podios y espera volver a pelear por el campeonato.

Lewis Hamilton

Max Verstappen en un duelo con Lewis Hamilton en el Gran Premio de México 2025.

Max Verstappen y Lewis Hamilton se baten en duelo en México

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Gran Bretaña

Salidas

380

Victorias

105

Pole positions

104

Campeonato de Pilotos

7

Puntos totales Campeonato del Mundo

5.018,5

Con siete títulos mundiales y numerosos récords, Lewis Hamilton es una de las grandes leyendas de la Fórmula 1 y uno de los pilotos más veteranos de la parrilla 2026, solo superado por Fernando Alonso. Tras un año complicado en Ferrari sin podios, el británico buscará resarcirse.
06

Williams F1 Team

Max Verstappen durante la parada en boxes en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, 2025.

Max Verstappen sale de boxes por delante de Carlos Sainz

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas

850

Campeonato de Constructores

9

Campeonato de Pilotos

7

Victorias

114

Posición en el Campeonato de Constructores 2025

5º posición

Coche

Williams FW48

Motor

Mercedes

El histórico equipo británico Williams compite en la Fórmula 1 desde 1977 y es uno de los constructores más exitosos de la historia, con 114 victorias, siete títulos de pilotos y nueve de Constructores. En los años 90 dominó la categoría con figuras como Nigel Mansell, Alain Prost y Jacques Villeneuve.
En 2026, Williams mantiene a Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quienes lograron el primer podio del equipo desde 2017 en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Alex Albon

Alexander Albon, de Tailandia y Williams, y Max Verstappen, de Holanda y Oracle Red Bull Racing, hablan en la Conferencia de Prensa de Pilotos durante los prolegómenos del Gran Premio de F1 de Mónaco.

Alex Albon empezó en el Red Bull Junior Team

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Tailandia

Salidas

128

Victorias

0

Pole positions

0

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

313

Alex Albon debutó en la F1 en 2019 con Toro Rosso y posteriormente corrió para Red Bull Racing. Desde 2022 es una pieza clave en Williams y seguirá aportando estabilidad al equipo en 2026.

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr. en el Dakar 2024

Padre e hijo: Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr.

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

España

Salidas

229

Victorias

4

Pole positions

6

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

1.336,5

Carlos Sainz Jr., ex piloto de Toro Rosso y Ferrari, formará pareja con Albon en 2026. El hijo del legendario piloto de rally, Carlos Sainz, logró dos podios muy celebrados para Williams en Azerbaiyán y Catar durante la pasada temporada.
07

Aston Martin Formula One Team

Liam Lawson por delante de Fernando Alonso en los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 de 2025.

Liam Lawson por delante de Fernando Alonso en Silverstone

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas

161

Campeonato de Constructores

0

Campeonato de Pilotos

0

Victorias

1

Posición en el Campeonato de Constructores 2025

7º posición

Coche

Aston Martin AMR26

Motor

Honda

El fabricante británico Aston Martin compite en la Fórmula 1 desde 2018 y lo hace bajo su propio nombre desde 2021. Su mejor resultado fue el cuarto puesto en el campeonato de Constructores en 2020, año en el que logró su única victoria con Sergio Pérez en Baréin.

Fernando Alonso

Fernando Alonso y Max Verstappen en el Gran Premio de F1 de Abu Dhabi 2025.

Fernando Alonso y Max Verstappen charlan

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

España

Salidas

425

Victorias

32

Pole positions

22

Campeonato de Pilotos

2

Puntos totales Campeonato del Mundo

2.393

Con más de 40 años, Fernando Alonso no muestra señales de retirada. El piloto con más salidas en la historia de la F1 y doble campeón del mundo seguirá en Aston Martin en 2026, en su cuarta temporada con el equipo y la 23ª en la categoría.

Lance Stroll

Contacto entre Lance Stroll y Yuki Tsunoda

Contacto entre Lance Stroll y Yuki Tsunoda

© Zak Mauger/LAT Images

Nacionalidad

Canadá

Salidas

189

Victorias

0

Pole positions

1

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

325

Lance Stroll debutó en la Fórmula 1 en 2017 y corre para Aston Martin desde 2022. Su mejor resultado llegó en su temporada de debut, con un tercer puesto en Azerbaiyán, y en 2025 terminó en los puntos en seis ocasiones.
08

Haas F1 Team

Liam Lawson y Oliver Bearman en el Gran Premio de Brasil de F1, 2025.

Liam Lawson mantiene a raya a Oliver Bearman

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas

214

Campeonato de Constructores

0

Campeonato de Pilotos

0

Victorias

0

Posición en el Campeonato de Constructores 2025

8º posición

Coche

Haas VF-26

Motor

Ferrari

El equipo estadounidense Haas compite en Fórmula 1 desde 2016 y alcanzó su mejor resultado en 2018, con el quinto puesto en Constructores. Aún no ha ganado ninguna carrera, aunque Toyota Gazoo Racing será su patrocinador principal en 2026, lo que genera grandes expectativas. El equipo mantiene a Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Esteban Ocon

Nacionalidad

Francia

Salidas

180

Victorias

1

Pole positions

0

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

483

Esteban Ocon comenzó su carrera en el karting en 2006 y debutó en la F1 en 2016. Su victoria en el Gran Premio de Hungría 2021 sigue siendo su mayor logro en la categoría.

Oliver Bearman

Liam Lawson por delante de Oliver Bearman en el Gran Premio de F1 de Abu Dhabi, 2025.

Liam Lawson luchando contra Oliver Bearman

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Gran Bretaña

Salidas

27

Victorias

0

Pole positions

0

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

48

El joven británico Oliver Bearman debutó en F1 en 2024 sustituyendo a Carlos Sainz en Ferrari y posteriormente ocupó el asiento de Kevin Magnussen en Haas. Desde 2025 es piloto titular y continuará en 2026 tras convencer al equipo.
09

Alpine F1 Team

Max Verstappen y Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil 2025.

Max Verstappen y Pierre Gasly luchan en Brasil

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas

473

Campeonato de Constructores

2

Campeonato de Pilotos

2

Victorias

36

Posición en el Campeonato de Constructores 2025

10º posición

Coche

-

Motor

Mercedes

Alpine sustituyó a Renault en 2021, aunque la marca ya había desarrollado un monoplaza en 1968. Tras ganar una carrera en su debut, el equipo se consolidó en la zona media, pero terminó 10º en 2025. Para 2026, confía en Pierre Gasly y Franco Colapinto para mejorar resultados.

Pierre Gasly

El francés Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) hizo historia con su victoria en Italia, el 6 de septiembre de 2020.

Pierre Gasly hizo historia en Italia

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Francia

Salidas

177

Victorias

1

Pole positions

0

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

458

Pierre Gasly afronta su novena temporada en Fórmula 1. Debutó en 2017 y logró su mayor éxito con la victoria en el Gran Premio de Italia 2020. Pilota para Alpine desde 2023.

Franco Colapinto

Yuki Tsunoda y Franco Colapinto conversan en el Desfile de Pilotos del Gran Premio de Abu Dhabi, 2025.

Yuki Tsunoda y Franco Colapinto en conversación

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Argentina

Salidas

26

Victorias

0

Pole positions

0

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

5

El argentino Franco Colapinto, tras participaciones parciales en 2024 y 2025, disputará su primera temporada completa como piloto titular en 2026.
10

Audi F1 Team

Carreras completadas

0

Campeonato de Constructores

0

Campeonato de Pilotos

0

Victorias

0

Coche

Audi R26

Motor

Audi

Audi será uno de los dos nuevos equipos en 2026. El fabricante alemán ha desarrollado un motor propio para su monoplaza R26 y sustituirá a Sauber. La presentación oficial está prevista para enero y el equipo estará dirigido por Jonathan Wheatley.

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto y Max Verstappen conversan durante los entrenamientos de Fórmula 1 en Bahrein, febrero de 2025.

Gabriel Bortoleto recibe consejos del campeón del mundo Max Verstappen

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Brasil

Salidas

24

Victorias

0

Pole-Positions

0

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

19

El brasileño Gabriel Bortoleto impresionó en 2025, sumando 19 puntos en su temporada de debut. Campeón de F3 en 2023 y F2 en 2024, afronta en 2026 el reto de pilotar para una de las marcas más prestigiosas del mundo.

Nico Hülkenberg

Max Verstappen y Nico Hülkenberg en México, 2025.

Max Verstappen y Nico Hülkenberg en México

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad

Alemania

Salidas

250

Victorias

0

Pole positions

1

Campeonato de Pilotos

0

Puntos totales Campeonato del Mundo

622

Nico Hülkenberg volverá a representar a Alemania en su 15ª temporada en Fórmula 1. Tras lograr su primer podio en 2025, liderará el proyecto de Audi en su debut.
11

Cadillac F1 Team

Carreras completadas

0

Campeonato de Constructores

0

Campeonato de Pilotos

0

Victorias

0

Coche

-

Motor

Ferrari