Equipos y pilotos de la parrilla de Fórmula 1 2026

La temporada 2025 de F1 llegó a su fin tras una emocionante lucha a tres bandas por el título de pilotos, en la que el cuatro veces campeón Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) se quedó a tan solo dos puntos de conquistar su quinta corona consecutiva. No habrá que esperar mucho para volver a ver a Verstappen y al resto del Mundial en acción, ya que la temporada 2026 arrancará el próximo 6 de marzo con el Gran Premio de Australia. Y vaya temporada la que se avecina.
Con un nuevo reglamento que obliga a los equipos a desarrollar coches completamente nuevos, la entrada de dos nuevas escuderías, pilotos por descubrir y el regreso de un par de veteranos muy queridos por los aficionados, hay muchísimos motivos para ilusionarse. Para ponerte al día antes de que empiece la acción, aquí tienes nuestra guía completa de todos los equipos y pilotos que competirán en 2026.
01
Oracle Red Bull Racing
Carreras completadas
417
Campeonato de Constructores
6
Campeonato de Pilotos
8
Carreras ganadas
130
Posición en el Campeonato de Constructores 2025
3rd (451 puntos)
Coche
Red Bull RB22
Motor
Ford Red Bull Powertrains
Oracle Red Bull Racing afrontará su 21ª temporada en la Fórmula 1 con un objetivo claro: volver a conquistar los títulos de Constructores y Pilotos tras haber finalizado tercero en el campeonato de equipos en 2025 y ver cómo Max Verstappen se quedaba a las puertas de su quinto título mundial.
El nuevo coche se presentará por primera vez al público el 15 de enero en el acto oficial del equipo en Detroit, ciudad natal de Ford, y poco después se podrá comprobar su rendimiento en pista.
Max Verstappen
Nacionalidad
Holanda
Salidas
233
Victorias
71
Pole positions
48
Títulos Campeonato de Pilotos
4
Puntos totales Campeonato del Mundo
3.444.5
“Estoy muy orgulloso de todo el equipo y del increíble cambio que hemos logrado. Nunca nos rendimos y siempre creímos que podíamos darle la vuelta a la situación”, afirmó Max Verstappen tras el final del Mundial 2025, en el que el neerlandés logró su octava victoria del año, más que ningún otro piloto.
No fue suficiente para alcanzar su quinto título consecutivo, ya que terminó a solo dos puntos del nuevo campeón, Lando Norris. En 2026, el objetivo de Verstappen es claro: volver al ataque y convertirse en cinco veces campeón del mundo.
Gracias a sus destacadas actuaciones en 2025, Hadjar ha recibido ahora la oportunidad soñada de convertirse en compañero de Verstappen en Oracle Red Bull Racing. Talento y velocidad no le faltan para medirse con el campeón y su objetivo es seguir sumando podios para consolidarse como uno de los jóvenes más prometedores de la Fórmula 1.
“Me siento preparado para dar el salto a Oracle Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo vean así”
Visa Cash App Racing Bulls F1 Team compite bajo esta denominación desde la temporada 2024. El equipo con sede en Faenza, Italia, participó anteriormente en la Fórmula 1 como Scuderia AlphaTauri (2020–23) y Scuderia Toro Rosso (2006–19).
La escudería júnior de Red Bull es considerada una auténtica cantera de talento y a lo largo de los años ha impulsado las carreras de pilotos que acabarían siendo campeones del mundo, como Sebastian Vettel y Max Verstappen. En 2026, Racing Bulls competirá con el nuevo motor Ford Red Bull Powertrains y el monoplaza VCARB03 será pilotado por una nueva dupla formada por Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad.
Liam Lawson
Nacionalidad
Nueva Zelanda
Salidas
35
Victorias
0
Pole positions
0
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
44
El carismático neozelandés es un auténtico todoterreno del automovilismo. Antes de llegar a la Fórmula 1, donde compite desde 2023, Lawson participó en el DTM con el equipo AF Corse, logrando el subcampeonato en 2021, y también fue tercero en el Campeonato del Mundo de Fórmula 2. Debutó en F1 en el Gran Premio de los Países Bajos de 2023 como piloto reserva.
Lawson ascendió a Oracle Red Bull Racing en 2025, aunque regresó a Racing Bulls tras dos carreras. Allí sumó finalmente 38 puntos y acabó 14º en el campeonato. En 2026, su objetivo será, como mínimo, entrar en el top 10.
Arvid Lindblad
Nacionalidad
Gran Bretaña
Salidas
0
Victorias
0
Pole positions
0
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
0
Arvid Lindblad es la gran novedad de Racing Bulls y el único debutante de la parrilla 2026, aunque llega con una enorme reputación tras una brillante temporada 2025 en Fórmula 2 con Campos Racing. Con solo 17 años y 243 días, se convirtió en el ganador más joven de una carrera de F2 al imponerse en el sprint de Arabia Saudí en Yeda.
El talento de Lindblad es incuestionable. En 2024 logró más victorias que ningún otro piloto en F3 y fue reconocido con el premio Aramco Best Performance por su actuación en la F2 2025. El salto a la Fórmula 1 será su tercera categoría distinta en tres años y un gran reto, pero tanto él como el equipo confían en que sabrá adaptarse al máximo nivel.
03
McLaren Formula 1
Carreras completadas
994
Campeonato de Constructores
10
Campeonato de Pilotos
13
Victorias
203
Posición en el Campeonato de Constructores 2025
1º posición
Coches
McLaren MCL40A
Motor
Mercedes
La histórica escudería británica McLaren Formula 1 no solo es una de las más veteranas del paddock, sino también una de las más exitosas. Los ‘Papaya’ han disputado 994 grandes premios, conquistando 10 títulos de Constructores —incluidos los de 2024 y 2025— y 13 campeonatos de pilotos.
El equipo fundado por Bruce McLaren y con sede en Woking iniciará la temporada 2026 como vigente campeón de Constructores y contará, además, con el actual campeón del mundo de pilotos gracias a la continuidad de su alineación.
Oscar Piastri firmó una temporada 2025 sobresaliente, con siete victorias, un tercer puesto muy ajustado en el campeonato y opciones al título hasta el final. El australiano, nacido en Melbourne, continuará en McLaren en 2026, completando su cuarta temporada en la categoría reina.
Al igual que su compañero, Piastri ganó siete carreras en 2025, lo que convierte al joven piloto, tutelado por Mark Webber, en uno de los principales aspirantes al título mundial de 2026.
04
Mercedes-AMG
Carreras completadas
341
Campeonato de Constructores
8
Campeonato de Pilotos
9
Victorias
131
Posición en el Campeonato de Constructores 2025
2º posición
Coches
W18
Motor
Mercedes
El equipo oficial de Mercedes-Benz debutó en la Fórmula 1 en 1954 y logró dos títulos consecutivos de pilotos con Juan Manuel Fangio antes de retirarse poco después. Treinta y ocho años más tarde, la marca regresó como suministrador de motores y, desde 2010, compite con su propia escudería.
Entre 2014 y 2020, Mercedes dominó la Fórmula 1 con siete títulos consecutivos de Constructores y Pilotos. Para 2026, el equipo dirigido por Toto Wolff mantiene la misma pareja de pilotos que en 2025: George Russell y Kimi Antonelli.
George Russell
Nacionalidad
Gran Bretaña
Salidas
152
Victorias
5
Pole positions
7
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
1.033
Tras ganar el campeonato de Fórmula 2, George Russell debutó en la F1 con Williams en 2019, donde permaneció tres temporadas. En 2022 dio el salto a Mercedes, logrando su primera victoria en su primer año en el Gran Premio de Brasil.
En 2025, Russell subió ocho veces al podio y ganó dos carreras, en Canadá y Singapur, finalizando cuarto en el campeonato.
Andrea Kimi Antonelli
Nacionalidad
Italia
Salidas
24
Victorias
0
Pole positions
0
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
150
El joven prodigio italiano Kimi Antonelli afrontó en 2025 el reto de sustituir a Lewis Hamilton, traspasado a Ferrari. El joven piloto respondió con actuaciones convincentes, logrando un segundo puesto en Brasil y dos terceros en Canadá y Las Vegas.
En Japón, con 18 años y 225 días, se convirtió en el piloto más joven en liderar una carrera de F1 y también en el más joven en marcar la vuelta rápida.
05
Scuderia Ferrari
Carreras completadas
1.121
Campeonato de Constructores
16
Campeonato de Pilotos
15
Victorias
248
Posición en el Campeonato de Constructores 2025
4º posición
Coche
-
Motor
Ferrari
Con 16 títulos de Constructores, 15 campeonatos de pilotos y presencia ininterrumpida en la parrilla desde 1950, Ferrari es el equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, su último título data de 2008.
La llegada de Lewis Hamilton en 2025 no dio los frutos esperados y Ferrari terminó cuarto en Constructores, con Charles Leclerc y Hamilton quinto y sexto respectivamente, sin lograr victorias. En 2026, confían en que el nuevo reglamento les acerque de nuevo a la lucha por el título manteniendo a los mismos pilotos.
Charles Leclerc
Nacionalidad
Mónaco
Salidas
171
Victorias
8
Pole positions
27
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
1.672
Leclerc debutó en la F1 en 2019, suma ocho victorias y fue subcampeón del mundo en 2022. En 2025 logró siete podios y espera volver a pelear por el campeonato.
Lewis Hamilton
Nacionalidad
Gran Bretaña
Salidas
380
Victorias
105
Pole positions
104
Campeonato de Pilotos
7
Puntos totales Campeonato del Mundo
5.018,5
Con siete títulos mundiales y numerosos récords, Lewis Hamilton es una de las grandes leyendas de la Fórmula 1 y uno de los pilotos más veteranos de la parrilla 2026, solo superado por Fernando Alonso. Tras un año complicado en Ferrari sin podios, el británico buscará resarcirse.
06
Williams F1 Team
Carreras completadas
850
Campeonato de Constructores
9
Campeonato de Pilotos
7
Victorias
114
Posición en el Campeonato de Constructores 2025
5º posición
Coche
Williams FW48
Motor
Mercedes
El histórico equipo británico Williams compite en la Fórmula 1 desde 1977 y es uno de los constructores más exitosos de la historia, con 114 victorias, siete títulos de pilotos y nueve de Constructores. En los años 90 dominó la categoría con figuras como Nigel Mansell, Alain Prost y Jacques Villeneuve.
En 2026, Williams mantiene a Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quienes lograron el primer podio del equipo desde 2017 en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Alex Albon
Nacionalidad
Tailandia
Salidas
128
Victorias
0
Pole positions
0
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
313
Alex Albon debutó en la F1 en 2019 con Toro Rosso y posteriormente corrió para Red Bull Racing. Desde 2022 es una pieza clave en Williams y seguirá aportando estabilidad al equipo en 2026.
Carlos Sainz Jr.
Nacionalidad
España
Salidas
229
Victorias
4
Pole positions
6
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
1.336,5
Carlos Sainz Jr., ex piloto de Toro Rosso y Ferrari, formará pareja con Albon en 2026. El hijo del legendario piloto de rally, Carlos Sainz, logró dos podios muy celebrados para Williams en Azerbaiyán y Catar durante la pasada temporada.
El fabricante británico Aston Martin compite en la Fórmula 1 desde 2018 y lo hace bajo su propio nombre desde 2021. Su mejor resultado fue el cuarto puesto en el campeonato de Constructores en 2020, año en el que logró su única victoria con Sergio Pérez en Baréin.
Fernando Alonso
Nacionalidad
España
Salidas
425
Victorias
32
Pole positions
22
Campeonato de Pilotos
2
Puntos totales Campeonato del Mundo
2.393
Con más de 40 años, Fernando Alonso no muestra señales de retirada. El piloto con más salidas en la historia de la F1 y doble campeón del mundo seguirá en Aston Martin en 2026, en su cuarta temporada con el equipo y la 23ª en la categoría.
Lance Stroll
Nacionalidad
Canadá
Salidas
189
Victorias
0
Pole positions
1
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
325
Lance Stroll debutó en la Fórmula 1 en 2017 y corre para Aston Martin desde 2022. Su mejor resultado llegó en su temporada de debut, con un tercer puesto en Azerbaiyán, y en 2025 terminó en los puntos en seis ocasiones.
08
Haas F1 Team
Carreras completadas
214
Campeonato de Constructores
0
Campeonato de Pilotos
0
Victorias
0
Posición en el Campeonato de Constructores 2025
8º posición
Coche
Haas VF-26
Motor
Ferrari
El equipo estadounidense Haas compite en Fórmula 1 desde 2016 y alcanzó su mejor resultado en 2018, con el quinto puesto en Constructores. Aún no ha ganado ninguna carrera, aunque Toyota Gazoo Racing será su patrocinador principal en 2026, lo que genera grandes expectativas. El equipo mantiene a Esteban Ocon y Oliver Bearman.
Esteban Ocon
Nacionalidad
Francia
Salidas
180
Victorias
1
Pole positions
0
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
483
Esteban Ocon comenzó su carrera en el karting en 2006 y debutó en la F1 en 2016. Su victoria en el Gran Premio de Hungría 2021 sigue siendo su mayor logro en la categoría.
Oliver Bearman
Nacionalidad
Gran Bretaña
Salidas
27
Victorias
0
Pole positions
0
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
48
El joven británico Oliver Bearman debutó en F1 en 2024 sustituyendo a Carlos Sainz en Ferrari y posteriormente ocupó el asiento de Kevin Magnussen en Haas. Desde 2025 es piloto titular y continuará en 2026 tras convencer al equipo.
09
Alpine F1 Team
Carreras completadas
473
Campeonato de Constructores
2
Campeonato de Pilotos
2
Victorias
36
Posición en el Campeonato de Constructores 2025
10º posición
Coche
-
Motor
Mercedes
Alpine sustituyó a Renault en 2021, aunque la marca ya había desarrollado un monoplaza en 1968. Tras ganar una carrera en su debut, el equipo se consolidó en la zona media, pero terminó 10º en 2025. Para 2026, confía en Pierre Gasly y Franco Colapinto para mejorar resultados.
Pierre Gasly
Nacionalidad
Francia
Salidas
177
Victorias
1
Pole positions
0
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
458
Pierre Gasly afronta su novena temporada en Fórmula 1. Debutó en 2017 y logró su mayor éxito con la victoria en el Gran Premio de Italia 2020. Pilota para Alpine desde 2023.
Franco Colapinto
Nacionalidad
Argentina
Salidas
26
Victorias
0
Pole positions
0
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
5
El argentino Franco Colapinto, tras participaciones parciales en 2024 y 2025, disputará su primera temporada completa como piloto titular en 2026.
10
Audi F1 Team
Carreras completadas
0
Campeonato de Constructores
0
Campeonato de Pilotos
0
Victorias
0
Coche
Audi R26
Motor
Audi
Audi será uno de los dos nuevos equipos en 2026. El fabricante alemán ha desarrollado un motor propio para su monoplaza R26 y sustituirá a Sauber. La presentación oficial está prevista para enero y el equipo estará dirigido por Jonathan Wheatley.
Gabriel Bortoleto
Nacionalidad
Brasil
Salidas
24
Victorias
0
Pole-Positions
0
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
19
El brasileño Gabriel Bortoleto impresionó en 2025, sumando 19 puntos en su temporada de debut. Campeón de F3 en 2023 y F2 en 2024, afronta en 2026 el reto de pilotar para una de las marcas más prestigiosas del mundo.
Nico Hülkenberg
Nacionalidad
Alemania
Salidas
250
Victorias
0
Pole positions
1
Campeonato de Pilotos
0
Puntos totales Campeonato del Mundo
622
Nico Hülkenberg volverá a representar a Alemania en su 15ª temporada en Fórmula 1. Tras lograr su primer podio en 2025, liderará el proyecto de Audi en su debut.