FIP World Cup 2026: España y Argentina a por el oro en Doha

Seis días, 32 selecciones nacionales y dos títulos mundiales en juego. La FIP World Cup 2026 de la Federación Internacional de Pádel se celebra del 2 al 7 de noviembre en el Complejo Internacional de Tenis y Squash Khalifa de Doha, Catar, y se espera que España y Argentina renueven su rivalidad tanto en la competición masculina como en la femenina.

En la categoría masculina, Argentina es la actual campeona tras imponerse a España hace dos años en Doha. Llegará a la Copa del Mundo de este año como gran favorita, sobre todo después de que el español Ale Galán se haya quedado fuera del torneo por una lesión. En cuanto a la competición femenina, España derrotó a Argentina por 2-0 en la final de 2024 y ahora aspira a su séptimo título mundial consecutivo.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber antes de la FIP World Cup 2026, incluyendo cómo se preparan España y Argentina para el torneo y qué otros países lucharán por las medallas en Catar.

01 FIP World Cup 2026: fechas, formato y lo que está en juego

Ale Galán’s last-minute absence will hurt Spain’s chances of winning gold © Premier Padel/Red Bull Content Pool

En el Mundial de Pádel participan 16 selecciones masculinas y 16 femeninas, repartidas en cuatro grupos de cuatro. Cada equipo se enfrenta a los otros tres de su grupo, y cada encuentro se decide a tres partidos de dobles. Los dos primeros de cada grupo pasan a cuartos de final el jueves 5 de noviembre. Las semifinales se disputan el viernes 6 de noviembre y ambas finales se juegan el sábado 7 de noviembre en la pista central de Doha.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Este formato premia la profundidad, el trabajo en equipo y la regularidad por encima del talento individual. La selección masculina de España lo descubrió en 2024, cuando Arturo Coello y Coki Nieto ganaron el primer partido de la final por 6-1 y 6-2, antes de que Argentina se llevara los dos siguientes y se hiciera con el título mundial.

Aunque el torneo se celebra durante la temporada del Qatar Airways Premier Padel Tour , no hay puntos para el ranking de la FIP en juego. En cambio, lo único que importa es conseguir el título mundial para tu país.

Los grupos

Masculino

Grupo A: Argentina, Francia, Australia, Países Bajos

Grupo B: España , Emiratos Árabes Unidos, Suecia, Paraguay

Grupo C : Portugal, Chile, Catar, Alemania

Grupo D: Italia, Brasil, Estados Unidos, México

Mujeres

Grupo A: España, Brasil, Alemania, Gran Bretaña

Grupo B: Argentina, Francia, Chile, Bélgica

Grupo C: Italia, Suecia, Egipto, Indonesia

Grupo D: Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Paraguay

02 ¿Podrá el equipo masculino de España dar la sorpresa sin Ale Galán?

Javi Leal will sub in for Ale Galán after the Spanish legend's injury © Premier Padel/Red Bull Content Pool

El seleccionador Juanjo Gutiérrez ha recibido un duro golpe tras confirmarse que Galán, el número 3 del mundo y posiblemente el jugador más completo del mundo, se perderá el torneo. Sin embargo, la selección española cuenta con mucha profundidad en su plantilla y Javi Leal, de 23 años, se ha incorporado ahora a la convocatoria de ocho jugadores.

Incluso sin Galán, la selección española cuenta con mucho talento, incluidos dos de los mejores del mundo. Arturo Coello comparte el número 1 del mundo con el argentino Agustín Tapia, una posición que ambos mantienen desde mayo de 2023. El dúo ha ganado los Majors de Roma, París y Kuwait, y Coello ha sabido sacar gran partido a su dominio aéreo sin igual y a su habilidad en la red.

Igual de impresionante es el número 5 del mundo, Juan Lebrón . Es el jugador de banda derecha más versátil de la selección: ataca desde una posición que la mayoría usa para defender, recibiendo el balón pronto y cerrando en la red cada vez que puede. Exnúmero 1 del mundo con una gran experiencia, ganó este año el P2 de Bruselas junto a Leo Augsburger.

La selección también cuenta con Paquito Navarro, el más experimentado de los ocho. Actual número 8 del mundo, juega con ritmo y estilo en la red, y está acostumbrado a las grandes ocasiones, ya que disputó el partido decisivo de la final de 2024 junto a Mike Yanguas.

La selección masculina de España al completo

Arturo Coello

Juan Lebrón

Paquito Navarro

Mike Yanguas

Jon Sanz

Coki Nieto

Aimar Goñi

Javi Leal

03 Argentina, actual campeona masculina, cuenta con la experiencia de su lado

Agustín Tapia will try to lead Argentina to a third consecutive gold medal © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Los entrenadores Gaby Reca y Rodrigo Ovide dieron a conocer su plantilla en noviembre y apostaron por la experiencia, convocando a seis de los ocho jugadores que triunfaron en 2024. Parten como favoritos tras ganar las dos últimas finales y contar con cinco jugadores entre los 12 mejores del mundo.

No hay duda de que su jugador estrella sigue siendo Agustín Tapia. El número 1 del mundo (a pari merito) es uno de los jugadores más completos del circuito gracias a su delicadeza en la red y a su variedad de golpes, que mantienen constantemente en vilo a sus rivales. Hace dos años, ayudó a Argentina a derrotar a España en la final junto a Federico Chingotto, que también vuelve a Catar.

Chingotto es el número 3 del mundo y uno de los defensores más rápidos de este deporte. Es un jugador diestro que persigue los smashes y convierte la defensa en ataque, y podría formar un tándem formidable junto a Tapia.

Como muestra de la profundidad de la selección argentina, la plantilla también cuenta con Leo Augsburger, número 6 del mundo, y Franco Stupaczuk, número 7 del mundo. Augsburger es uno de los que más fuerte golpea en el pádel y ganó el partido decisivo de la final de 2024, mientras que Stupaczuk es un jugador de la izquierda explosivo y agresivo al que le gusta recibir la pelota en el aire e ir a por el punto ganador.

La plantilla completa de la selección masculina de Argentina

Agustín Tapia

Federico Chingotto

Leo Augsburger

Franco Stupaczuk

Martín Di Nenno

Tino Libaak

Maxi Maple

Gonzalo Alfonso

04 Los outsiders masculinos: Portugal, Italia, Francia y más

Lucas Bergamini will be the highest-ranked male outside Spain and Argentina © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Portugal ganó su primera medalla en el Mundial de 2024, tras vencer a Italia por 2-0 en la final por el bronce, y sigue siendo el equipo mejor situado, solo por detrás de los dos grandes, para llevarse una medalla. Italia quedó cuarta hace dos años tras perder 3-0 contra España, y volver a las semifinales es un objetivo realista, mientras que Francia cuenta con una plantilla llena de jugadores que se mantienen constantemente entre los 200 primeros del ranking, liderados por Dylan Guichard (n.º 71).

Brasil llega sin Lucas Campagnolo, el n.º 15 del mundo, que se salta el torneo por motivos personales, así que el equipo se ha construido en torno a Lucas Bergamini, el n.º 20 del mundo y uno de los defensas más fiables y constantes del circuito. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos quedaron quintos en 2024 y es posible que vuelvan a recurrir a jugadores naturalizados como Iñigo Jofre, el n.º 27 del mundo.

05 Las chicas de España buscan su séptimo título mundial consecutivo

Bea González and Paula Josemaría form one of the world’s top teams © Premier Padel/Red Bull Content Pool

España es la clara favorita, y las cifras lo explican. Ha ganado seis títulos seguidos, todas las jugadoras de la convocatoria están entre las diez primeras del mundo y tres de sus posibles parejas juegan juntas cada semana. Ningún otro equipo del cuadro puede alinear tres parejas consolidadas a ese nivel.

La jugadora más destacada de esta plantilla excepcionalmente fuerte es Gemma Triay. Actual número 1 del mundo junto a la argentina Delfina Brea , es una jugadora alta y potente que juega por la izquierda, con un remate demoledor y un largo historial de victorias con la selección española.

Otro talento destacado es Bea González , cuyo remate es una de las armas más potentes del voleibol femenino. Actual número 3 del mundo, suele jugar junto a su compañera Paula Josemaría, con quien la pareja ganó cinco títulos seguidos en la primavera de este año. Si forman pareja en Doha, serán una fuerza formidable.

La selección española cuenta además con la combinación perfecta de juventud y experiencia. Ari Sánchez, de 29 años, se llevó la Copa del Mundo hace dos años y ha ganado los torneos P1 de Riad y Valencia esta temporada, mientras que Martina Calvo , de 18 años, se convirtió en la campeona más joven de la historia del pádel de alto nivel al triunfar en el P1 de Londres.

La selección femenina de España al completo

Gemma Triay

Bea González

Ari Sánchez

Paula Josemaría

Claudia Fernández

Andrea Ustero

Martina Calvo

Marta Ortega

06 Una selección argentina basada en la flexibilidad

Delfina Brea and Gemma Triay may be on opposite sides at the World Cup © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La selección femenina de Argentina llegó a la final de 2024 y perdió por 2-0. Siete jugadoras de aquel equipo vuelven y la octava tiene 16 años. La plantilla tiene mucha menos profundidad en el ranking que la de España, así que los entrenadores se apoyarán en jugadoras que puedan cubrir ambos lados de la pista.

Al frente está Brea, la número 1 del mundo ex aequo y la razón por la que Argentina puede ganar a cualquiera en un solo partido. Acostumbrada a defender desde atrás y con mucha paciencia, tiene la capacidad de pasar rápidamente al ataque cuando ve una oportunidad. Con seis títulos en su haber a mediados de septiembre de esta temporada, buscará la revancha tras la derrota que sufrió en la final hace dos años.

Claudia Jensen fue la compañera de Brea en la final de 2024 y es la elección obvia para volver a formar pareja con ella. Jugadora de red física y agresiva, ganó el P2 de Burdeos en julio y está acostumbrada a representar a su país en los grandes escenarios.

Como muestra de la flexibilidad de Argentina, Aranza Osoro es una jugadora capaz de actuar en cualquier lado de la pista al más alto nivel. La número 17 del mundo tiene mucha experiencia, algo especialmente importante en una plantilla que cuenta con Victoria Vílchez, de 16 años. Medallista de oro en los Juegos Sudamericanos, esta es su primera convocatoria con la selección absoluta y seguro que estará un poco nerviosa

La selección femenina de Argentina al completo

Delfi Brea

Claudia Jensen

Aranza Osoro

Martina Fassio

María Laura Ferreyra

Virginia Riera

Julieta Bidahorria

Victoria Vílchez

Las outsiders del torneo femenino: Italia, Portugal y Francia

Sofia Araujo is the highest-ranked player outside Spain and Argentina © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Italia ha ganado tres medallas de bronce seguidas en la categoría femenina, la última de ellas gracias a una victoria por 2-1 sobre Portugal en 2024. Se espera que consigan su cuarta medalla consecutiva, lideradas por la número 25 del mundo, Giulia Dal Pozzo, y la veterana Carolina Orsi.

Tras quedar cuarta hace dos años, Portugal espera mejorar ese resultado y confía en que Sofía Araújo marque el camino. Actual número 9 del mundo, es la jugadora mejor clasificada fuera de España y Argentina.

Francia también espera luchar por una medalla y cuenta con dos jugadoras de gran talento, Alix Collombon y Lea Godallier, mientras que Países Bajos, Suecia, Brasil y Bélgica se clasificaron al quedar entre los nueve primeros en 2024 y buscarán mejorar su rendimiento en Doha.

07 Cómo ver la FIP World Cup 2026

Juan Lebrón is one of Spain’s most experienced and talented players © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La FIP World Cup 2026 se celebra del lunes 2 de noviembre al sábado 7 de noviembre. Las sesiones femeninas empiezan a las 14:00 hora local (11:00 UTC) y las masculinas a las 18:00 hora local (15:00 UTC). Consulta el calendario completo, los emparejamientos y los resultados en directo en la web de la FIP: padelfip.com .

Puedes seguir toda la acción en directo en Red Bull TV.

Sobre el autor ¿Quién es Javier Romero? Javier es director de marketing de Siux Padel y entrenador certificado de pádel con una gran trayectoria en este deporte, tanto dentro como fuera de la pista. Anteriormente dirigió la estrategia de contenidos y digital en Babolat Padel. Como redactor especializado en deportes de raqueta para Red Bull, aporta una perspectiva privilegiada sobre los jugadores, los eventos, las marcas y las tendencias que están impulsando el auge mundial del pádel. Además, es un jugador apasionado y una de las voces más activas del sector del pádel en LinkedIn .