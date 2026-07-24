Forza Horizon 6: todos los Treasure Cars y dónde encontrarlos

Encontrar los vehículos ocultos repartidos por el Horizon Festival de Japón en Forza Horizon 6 exige prestar atención a los detalles. En esta guía de Forza Horizon te mostramos la ubicación exacta de los nueve Treasure Cars para que puedas añadirlos todos a tu garaje.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

A diferencia de los Barn Finds , los Treasure Cars no necesitan ningún tipo de restauración antes de poder utilizarlos. El verdadero desafío consiste en encontrarlos. Cada búsqueda comienza con una fotografía del coche que apenas muestra una parte de su entorno, acompañada de una breve pista. No existe ningún marcador en el mapa que indique su ubicación, por lo que tendrás que interpretar tanto la imagen como las indicaciones. Para ahorrarte la búsqueda, aquí tienes la localización exacta de cada uno de ellos.

01 1991 Nissan Figaro

El Nissan Figaro está escondido en Tokio © Xbox Game Studios

Este clásico japonés se esconde en la zona de Tokyo City. Dirígete a un pequeño aparcamiento situado junto al paseo marítimo, entre los dos grandes puentes que cruzan hacia el sur.

La forma más sencilla de localizarlo es fijarse en el puente situado más al oeste de los dos. A la derecha de su acceso desde tierra firme verás dos rectángulos con franjas blancas y negras.

Desde ese punto, cuenta las cinco primeras marcas blancas situadas junto al agua. Al llegar a otro grupo de marcas, justo al lado de una carretera, encontrarás el Nissan Figaro aparcado.

02 1969 Dodge Charger R/T

El Dodge Charger está cerca de un campo de golf © Xbox Game Studios

El mítico Dodge Charger es uno de los Treasure Cars más fáciles de localizar. Busca el campo de golf situado en la zona de Minamino, fácilmente reconocible por sus búnkeres de arena de formas curvas.

Sigue la carretera principal que conduce al lado este del campo de golf y encontrarás el Dodge Charger detrás de una tienda 365, identificable por su llamativo cartel amarillo. Rodea el edificio y lo verás aparcado junto al muro trasero.

03 1985 Mazda RX-7 GSL-SE

Sigue un camino de tierra hacia las montañas para descubrir el Mazda RX7 © Xbox Game Studios

Desde el recinto principal del Horizon Festival conduce en línea recta hacia el oeste hasta acercarte al límite exterior de la región de Ohtani. Poco antes de llegar verás unas enormes torres de radio.

El Mazda RX-7 está aparcado junto a la base de una de esas torres, al lado de varios materiales de construcción.

04 1987 Porsche 959

El Porsche 959 está detrás de una tienda de conveniencia en Narai-Juku © Xbox Game Studios

Este emblemático superdeportivo de la marca alemana se encuentra en el norte de la región de Shimanoyama. Busca el cartel de Narai-Juku en el mapa y dirígete hacia esa zona. Se trata de un pequeño pueblo tradicional que contrasta por completo con los rascacielos y los neones de Tokyo City.

El coche está aparcado detrás de una tienda con el característico cartel amarillo, ubicada en una esquina muy visible. Localiza la carretera principal que atraviesa el pueblo de norte a sur y toma la calle más meridional que sale hacia el este. Cruza el pequeño aparcamiento hasta encontrar una barandilla metálica plateada. El Porsche 959 está estacionado justo detrás, junto a una pequeña construcción.

05 1981 BMW M1

El BMW M1 está debajo de un puente © Xbox Game Studios

El legendario BMW M1 permanece abandonado bajo un enorme puente ferroviario situado en el centro de la región de Hokubu.

La forma más sencilla de encontrarlo es seguir la carretera principal que atraviesa la zona en dirección sureste-noroeste y pasa junto al circuito de Hokubu. Cuando la vía se divide en un cruce, mira hacia los campos abiertos situados al norte.

Al acercarte distinguirás el gran puente ferroviario. Busca uno de los arcos donde hay andamios y materiales de obra. Allí encontrarás el deportivo de motor central de BMW.

06 1995 Mitsubishi Lancer Evolution III GSR

Descubre el Mitsubishi Evo III junto a las cataratas de Nachi © Xbox Game Studios

Abre el mapa y busca una pequeña carretera que termina en un diminuto bucle, situada aproximadamente a media altura del extremo oeste del mapa. Ese camino lleva hasta el Templo de las Cataratas Nachi.

Justo al noreste de este lugar nace una pista de tierra, marcada en color naranja, que avanza hacia el norte. Síguela hasta el final y encontrarás allí el Evo III esperándote.

07 1974 Lancia Stratos HF Stradale

El Lancia Stratos está en las montañas © Xbox Game Studios

El Lancia Stratos, uno de los grandes iconos de los rallies, se encuentra escondido entre las montañas del extremo norte de la región de Sotoyama.

Busca la carretera principal que recorre de este a oeste la cresta de la montaña y localiza la única pista de tierra —cubierta de nieve en esta zona— que se desvía hacia el norte.

En el cruce entre ambas carreteras hay un edificio de color beige. El Lancia está aparcado en su lado oeste.

08 2005 Ford GT

El Ford GT está en la playa © Xbox Game Studios

El Ford GT es otro de los Treasure Cars más sencillos de encontrar. Dirígete al extremo suroeste del mapa y busca la playa situada en la costa este de esa zona. Se encuentra al noreste del evento Launch Control Wristband y junto al radar de velocidad de Jodogahama Grove.

Conduce hasta el extremo sureste de la playa y sigue la pista de tierra. Al final encontrarás el Ford GT aparcado en un mirador con vistas a la costa.

09 1985 Nissan Safari Turbo

Los aerogeneradores de Ito marcan el recorrido del Nissan Safari © Xbox Game Studios

El último Treasure Car se encuentra en el extremo noreste de la región de Ito. Busca la península que se adentra hacia el noreste y está recorrida por varios caminos de tierra.

Dirígete hasta allí y localiza los aerogeneradores. Conduce hacia ellos siguiendo la pista que serpentea de oeste a este. Si todavía no la localizas, es la misma carretera en la que hay una Drift Zone. El Nissan Safari Turbo está aparcado junto a uno de los molinos, rodeado de vallas y materiales de construcción.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años cubriendo videojuegos para diversas marcas, como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante este tiempo, ha escrito miles de guías y reseñas, y es un experto en juegos de rol de acción, shooters y carreras. Además, le apasionan los juegos independientes, a los que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional.