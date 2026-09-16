Lucia en GTA 6: su historia, personalidad y papel en el juego

Cuando GTA 6 llegue en noviembre, la nueva aventura de mundo abierto de Rockstar Games tendrá dos protagonistas. Una de ellas será Lucia Caminos, la primera mujer que asume un papel protagonista en la historia de Grand Theft Auto. Su historia arranca entre rejas y la llevará hasta Vice City, dentro de una de las tramas más ambiciosas que ha planteado la saga. Hemos reunido todo lo que sabemos sobre Lucia y las claves que la diferencian de personajes como Claude, Niko Bellic, Trevor o Tommy Vercetti.

01 ¿Quién es Lucia Caminos en GTA 6?

A Lucía le encanta una buena canción © Rockstar Games/Take-Two

Lucia Caminos comparte protagonismo con Jason Duval. En la web oficial de GTA VI, una frase resume bastante bien su forma de ver las cosas: "Lo único que importa es a quién conoces y qué tienes". Lucia es práctica, desconfiada y sabe que, en el mundo que le ha tocado vivir, conviene mirar primero por uno mismo.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Creció junto a su madre, procedente de Liberty City, que siempre soñó con una vida mejor. Lucia quiere convertir ese sueño en realidad, pero no piensa esperar a que la suerte haga el trabajo. Rockstar lo explica así: "Más que nada, Lucia quiere la buena vida con la que su madre soñaba desde sus días en Liberty City". Para conseguirla, en lugar de confiar en fantasías, "toma las riendas de su vida".

Fact Details Nombre completo Lucia Caminos Juego GTA 6 Rol Protagonist Socio Jason Duval Localización Leonida / Vice City Estado inicial De nuevo en libertad Actriz de voz Sin confirmación oficial

02 El camino de Lucia de la cárcel a Vice City

Lucia es el primer personaje principal femenino de GTA 6 © Rockstar Games

Su pasado ayuda a entender muchas cosas. Su padre empezó a enseñarle a luchar cuando apenas sabía andar y aquella educación terminó marcando su carácter. Ya adulta, Lucia está dispuesta a llegar hasta donde haga falta para proteger a su familia.

Precisamente su compromiso con los suyos terminó llevándola a la prisión de Leonida. GTA 6 comienza con su salida de la cárcel y con una Lucia decidida a no repetir los mismos errores. Se acabaron las decisiones precipitadas. A partir de ahora quiere pensar cada movimiento antes de dar el siguiente paso.

Durante su estancia en prisión estuvo también en contacto con Stefanie, la agente de libertad condicional encargada de su caso. Lo que todavía no sabemos es qué delito concreto llevó a Lucia a la cárcel, un detalle que Rockstar no ha revelado.

03 Lucia y Jason: la pareja Bonnie y Clyde de GTA 6

Depende de ti decidir si Lucía y Jason acabarán siendo pareja © Rockstar Games

Lucia y Jason están en el centro de GTA 6. Todo comienza con un atraco aparentemente sencillo que sale mal y termina arrastrándolos a una conspiración que se extiende por Leonida. La referencia a Bonnie y Clyde resulta inevitable. Los dos saben que la situación se ha complicado mucho más de lo previsto, pero deciden permanecer juntos y buscar una salida.

Y esa relación no está escrita de antemano. Nuestras decisiones podrán acercar a Lucia y Jason hasta convertirlos en pareja o mantenerlos simplemente como dos socios en el crimen. La cercanía entre ambos tendrá consecuencias en el desarrollo de la historia y también en su desenlace, según Rockstar. Es una forma diferente de plantear la relación entre los protagonistas respecto a anteriores GTA.

04 Aspecto, personalización y personalidad de Lucia

Hasta ahora hemos visto a Lucia principalmente con el pelo largo recogido en una coleta alta, pero su aspecto podrá modificarse durante el juego. Las imágenes publicadas por Rockstar muestran tatuajes en los brazos y el rostro, además de diferentes piercings. La personalización tendrá más alcance y el Extended Look dejó otra pista importante : la alimentación, el ejercicio y el estilo de vida se reflejarán directamente en el rostro y el cuerpo de Lucia y Jason.

El entrenamiento tiene un efecto realista en el físico © Rockstar Games Lucia se da un capricho para cuidarse © Rockstar Games

Hay otro detalle que ha llamado la atención desde las primeras imágenes oficiales. Lucia lleva una pulsera electrónica en el tobillo, lo que sugiere que comienza la aventura en libertad condicional y que sus movimientos podrían estar limitados inicialmente. Sería una forma de abrir el mapa de manera progresiva, algo que Rockstar ya ha hecho en anteriores entregas, aunque esta mecánica todavía no está confirmada.

Lucia tampoco parece alguien que actúe sin pensar. Rockstar la presenta como inteligente, desconfiada y estratégica, una mujer que ha aprendido de sus errores y ahora prefiere pensar a largo plazo. Esa combinación de planificación y dureza será, según los desarrolladores, una parte importante de su personalidad.

05 La actriz de voz de Lucia: los últimos rumores

Rockstar Games guarda todavía uno de los secretos alrededor del personaje: quién pone voz a Lucia y quién realiza su captura de movimiento. Manni L. Perez es el nombre que más se repite entre los seguidores. La actriz estadounidense de ascendencia cubana ha trabajado en series como Blindspot, Law & Order y Jessica Jones, y las teorías se apoyan tanto en su parecido con Lucia como en comparaciones de voz realizadas a partir del segundo tráiler.

Lucia y Jason disfrutando de las vistas de Vice City © Rockstar Games

No es el primer nombre que aparece. Alexandra Echavarri y Leslie Lluvet también estuvieron en las quinielas, aunque ninguna resultó ser Lucia. Echavarri confirmó posteriormente que había puesto voz a Lupe, un personaje secundario de GTA Online. Mientras Rockstar no anuncie oficialmente el reparto, la identidad de la actriz seguirá siendo una incógnita.

06 Lucia en el gameplay de GTA 6

Lucia será jugable durante toda la campaña de Grand Theft Auto VI y podremos cambiar entre ella y Jason. Si ambos están juntos, incluso dentro del mismo coche, el cambio será inmediato. Podremos pasar, por ejemplo, de Lucia al volante a Jason en el asiento del acompañante. Cuando se encuentren en lugares diferentes, la transición tardará unos segundos y utilizará una animación similar a la que ya vimos en GTA 5.

Lucia y Jason no se cortan un pelo © Rockstar Games

El Extended Look publicado el 27 de agosto de 2026 permitió verla en acción con más detalle. Las interacciones con los personajes no jugables recuerdan a Red Dead Redemption 2, con un botón que permite dirigirnos específicamente a los peatones o valorar cómo reaccionar ante ellos. Lo que Rockstar todavía no ha contado es si Lucia tendrá habilidades o movimientos propios que marquen diferencias respecto a Jason.

07 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil fue jugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente trabajó como editor en distintos medios y revistas especializados en videojuegos.