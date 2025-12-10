El Dr. Helmut Marko, consultor del equipo Oracle Red Bull Racing, observa la parrilla durante el Gran Premio de F1 de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina el 08 de diciembre de 2024.
F1

Marko se retira tras 20 años dando forma al legado de Red Bull en la F1

Es el fin de una era: el asesor de automovilismo de Red Bull, Helmut Marko, ha decidido retirarse de la F1. Su decisión estuvo marcada por el emotivo final de la temporada 2025.
Por Agnes Aneboda
3 minutos de lecturaPublished on

Resumen

  1. 1
    ¿Por qué renunció Helmut Marko?
  2. 2
    El fin de una era en Red Bull
  3. 3
    ¿Quién es Helmut Marko?
  4. 4
    Pilotos de F1 desarrollados bajo Helmut Marko
Max Verstappen se quedó a un paso de su quinto título de Campeón del Mundo de Fórmula Uno, lo que llevó a una leyenda del paddock a despedirse de Oracle Red Bull Racing y de la F1. Helmut Marko ha decidido dimitir a finales de 2025 tras más de 20 años como asesor de automovilismo de Red Bull. A sus 82 años, fue uno de los principales arquitectos de la era Red Bull en la Fórmula 1 y también director del Red Bull Junior Program.
El director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, y el asesor del equipo Red Bull Racing, el Dr. Helmut Marko, celebran en el parc ferme durante el Gran Premio de F1 de Canadá

Celebración durante el Gran Premio de F1 de Canadá 2023

Ha sido un tiempo maravilloso que he podido ayudar a moldear y compartir con tanta gente con talento.
Helmut Marko
"Llevo seis décadas involucrado en el automovilismo y los últimos 20 años en Red Bull han sido una trayectoria extraordinaria y extremadamente exitosa", afirma Marko. "Ha sido una época maravillosa en la que he podido contribuir a formar y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”.
01

¿Por qué renunció Helmut Marko?

Helmut Marko afirmó que la forma en que terminó la temporada 2025 influyó en su decisión de dejar el cargo. “Quedarnos a un paso del campeonato del mundo esta temporada me ha conmovido profundamente”, explicó. Max Verstappen, de Red Bull Racing, recortó una desventaja de 104 puntos hasta situarse solo dos por detrás de Lando Norris, ganando la última carrera en Abu Dabi pero quedándose igualmente sin el título. “Eso me dejó claro que ahora es el momento adecuado, para mí personalmente, de poner fin a este capítulo tan largo, intenso y exitoso”, dijo Marko, uno de los principales valedores de la carrera de Verstappen en la F1.
El Dr. Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull Racing, celebra en el parc ferme durante el Gran Premio de Bélgica de F1 en el Circuito de Spa-Francorchamps el 30 de julio de 2023.

Celebrando en el parc ferme durante el Gran Premio de Bélgica de F1

Deseo al equipo entero un éxito continuo.
Helmut Marko
Añadió: “Deseo al equipo entero un éxito continuo y estoy convencido de que el año que viene volverán a luchar por ambos títulos mundiales”.
02

El fin de una era en Red Bull

Max Verstappen de Holanda y Oracle Red Bull Racing celebra con Helmut Marko después del Gran Premio de F1 de China en el Circuito Internacional de Shanghai el 21 de abril de 2024 en Shanghai, China.

Max Verstappen celebra la victoria con Helmut Marko en China

Marko fue una figura influyente cuyo liderazgo modeló el éxito del equipo y ayudó a desarrollar a pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen. “Helmut se me acercó con el deseo de poner fin a su función de asesor de automovilismo a finales de año”, explicó Oliver Mintzlaff, CEO de Inversiones y Proyectos Corporativos de Red Bull. Calificó la despedida de Marko como “el final de una era extraordinaria. Su pasión, su valentía para tomar decisiones claras y su capacidad para detectar potencial permanecerán inolvidables”.
El ganador de la carrera y Campeón del Mundo de Pilotos de F1 2021, Max Verstappen, de Holanda y Red Bull Racing, lo celebra con el Dr. Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull Racing.

Campeón del Mundo de Pilotos de F1 2021

Sebastian Vettel lo celebra con el Dr. Helmut Marko (d), asesor de Red Bull Racing Motorsport, en el pitlane tras ganar el Gran Premio de Japón de F1 en el circuito de Suzuka el 4 de octubre de 2009.

Sebastian Vettel celebra la victoria tras el Gran Premio de Japón

La influencia de Marko se refleja no solo en las personas que formó, sino también en los resultados conseguidos bajo su mandato. Los hitos clave de sus dos décadas con Red Bull son los siguientes:

Estadísticas del equipo bajo la dirección de Helmut Marko:

Max Verstappen y el equipo Oracle Red Bull Racing conversan con el Dr. Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull Racing, en el garaje durante los entrenamientos previos al Gran Premio de Hungría de F1.

Verstappen y el Dr. Helmut Marko en el garaje durante los entrenamientos

03

¿Quién es Helmut Marko?

Helmut Marko nació en 1943 en Graz, Austria. Es un ex piloto de carreras y ganó las 24 Horas de Le Mans de 1971. Obtuvo un doctorado en Derecho, lo que le valió el apodo de “El Doctor”. Marko comenzó a competir en la década de 1960 junto a su amigo Jochen Rindt.
El Dr. Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull Racing, se prepara para conducir un BRM 157 en el Desfile de Leyendas de Red Bull antes del Gran Premio de F1 de Austria.

El Dr. Helmut Marko en un BRM 157 en el Desfile de Leyendas de Red Bull

Gran Premio de Austria, Red Bull Ring. La imagen muestra al asesor de automovilismo Helmut Marko (Red Bull) y a Gerhard Berger.

Helmut Marko y Gerhard Berger en Spielberg

Más tarde pasó a la gestión y se convirtió en asesor de automovilismo de Red Bull Racing, un cargo del que se retirará a finales de 2025. Ayudó a convertir a Red Bull Racing en un equipo múltiple campeón del mundo y fue mentor de pilotos como Max Verstappen y Sebastian Vettel. Hoy es considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la Fórmula 1.
04

Pilotos de F1 desarrollados bajo Helmut Marko

El ganador de la carrera, el holandés Max Verstappen y el equipo Oracle Red Bull Racing, es felicitado por el Dr. Helmut Marko, asesor del equipo Oracle Red Bull Racing, el 30 de noviembre de 2025.

Se han celebrado muchas victorias a lo largo de los años

  • Max Verstappen (4 x Campeón del Mundo)
  • Sebastian Vettel (4 x Campeón del Mundo)
  • Daniil Kvyat
  • Isack Hadjar
  • Liam Lawson
  • Yuki Tsunoda
  • Alex Albon
  • Pierre Gasly
  • Carlos Sainz
  • Daniel Ricciardo
  • Sebastien Buemi
  • Scott Speed
  • Jaime Alguersuari
  • Brendon Hartley
  • Jean Eric Vergne
  • Christian Klien
  • Vitantonio Liuzzi
  • Jack Doohan
  • Patrick Friesacher
  • Arvid Lindblad
