F1
Marko se retira tras 20 años dando forma al legado de Red Bull en la F1
Es el fin de una era: el asesor de automovilismo de Red Bull, Helmut Marko, ha decidido retirarse de la F1. Su decisión estuvo marcada por el emotivo final de la temporada 2025.
Max Verstappen se quedó a un paso de su quinto título de Campeón del Mundo de Fórmula Uno, lo que llevó a una leyenda del paddock a despedirse de Oracle Red Bull Racing y de la F1. Helmut Marko ha decidido dimitir a finales de 2025 tras más de 20 años como asesor de automovilismo de Red Bull. A sus 82 años, fue uno de los principales arquitectos de la era Red Bull en la Fórmula 1 y también director del Red Bull Junior Program.
Ha sido un tiempo maravilloso que he podido ayudar a moldear y compartir con tanta gente con talento.
"Llevo seis décadas involucrado en el automovilismo y los últimos 20 años en Red Bull han sido una trayectoria extraordinaria y extremadamente exitosa", afirma Marko. "Ha sido una época maravillosa en la que he podido contribuir a formar y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”.
01
¿Por qué renunció Helmut Marko?
Helmut Marko afirmó que la forma en que terminó la temporada 2025 influyó en su decisión de dejar el cargo. “Quedarnos a un paso del campeonato del mundo esta temporada me ha conmovido profundamente”, explicó. Max Verstappen, de Red Bull Racing, recortó una desventaja de 104 puntos hasta situarse solo dos por detrás de Lando Norris, ganando la última carrera en Abu Dabi pero quedándose igualmente sin el título. “Eso me dejó claro que ahora es el momento adecuado, para mí personalmente, de poner fin a este capítulo tan largo, intenso y exitoso”, dijo Marko, uno de los principales valedores de la carrera de Verstappen en la F1.
Deseo al equipo entero un éxito continuo.
Añadió: “Deseo al equipo entero un éxito continuo y estoy convencido de que el año que viene volverán a luchar por ambos títulos mundiales”.
02
El fin de una era en Red Bull
Marko fue una figura influyente cuyo liderazgo modeló el éxito del equipo y ayudó a desarrollar a pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen. “Helmut se me acercó con el deseo de poner fin a su función de asesor de automovilismo a finales de año”, explicó Oliver Mintzlaff, CEO de Inversiones y Proyectos Corporativos de Red Bull. Calificó la despedida de Marko como “el final de una era extraordinaria. Su pasión, su valentía para tomar decisiones claras y su capacidad para detectar potencial permanecerán inolvidables”.
La influencia de Marko se refleja no solo en las personas que formó, sino también en los resultados conseguidos bajo su mandato. Los hitos clave de sus dos décadas con Red Bull son los siguientes:
Estadísticas del equipo bajo la dirección de Helmut Marko:
03
¿Quién es Helmut Marko?
Helmut Marko nació en 1943 en Graz, Austria. Es un ex piloto de carreras y ganó las 24 Horas de Le Mans de 1971. Obtuvo un doctorado en Derecho, lo que le valió el apodo de “El Doctor”. Marko comenzó a competir en la década de 1960 junto a su amigo Jochen Rindt.
Más tarde pasó a la gestión y se convirtió en asesor de automovilismo de Red Bull Racing, un cargo del que se retirará a finales de 2025. Ayudó a convertir a Red Bull Racing en un equipo múltiple campeón del mundo y fue mentor de pilotos como Max Verstappen y Sebastian Vettel. Hoy es considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la Fórmula 1.
04
Pilotos de F1 desarrollados bajo Helmut Marko
- Max Verstappen (4 x Campeón del Mundo)
- Sebastian Vettel (4 x Campeón del Mundo)
- Daniil Kvyat
- Alex Albon
- Pierre Gasly
- Carlos Sainz
- Daniel Ricciardo
- Sebastien Buemi
- Scott Speed
- Jaime Alguersuari
- Brendon Hartley
- Jean Eric Vergne
- Christian Klien
- Vitantonio Liuzzi
- Jack Doohan
- Patrick Friesacher