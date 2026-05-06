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Maratón
Jacob Kiplimo, plusmarquista mundial, explica cómo entrena
De madrugar a las 4 de la mañana a semanas de 200 kilómetros: así es la durísima rutina con la que Jacob Kiplimo prepara sus maratones y rompe récords.
Jacob Kiplimo se ha convertido en uno de los grandes nombres del fondo mundial. En su palmarés ya tiene cuatro títulos mundiales de Cross Country, el oro en 5.000m y 10.000m en los Commonwealth Games y el récord mundial de medio maratón.
El ugandés también ha demostrado que puede ser uno de los mejores corredores del mundo en maratón. Fue segundo en su debut y ganó el Maratón de Chicago con un gran tiempo de 2h 02m 23s. En el Maratón de Londres 2026 fue todavía más lejos y rompió el récord del mundo de Kelvin Kiptum con un tiempo de 2h 00m 28s. Fue un día histórico, porque por primera vez dos corredores bajaron oficialmente de las dos horas. Así es como se prepara Kiplimo para correr un maratón.
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Muchísimos kilómetros
Como puedes imaginar, preparar un maratón significa correr cientos de kilómetros cada semana. En las 12 semanas antes de ganar en Chicago, Kiplimo corrió 2.065 kilómetros. Incluso con “carreras suaves de entre 15 y 25 kilómetros.
También hacía sesiones en pista y muchas tiradas largas en carretera de unos 40 kilómetros. Durante esos tres meses, Kiplimo iba ajustando su entrenamiento gracias al análisis de datos en tiempo real y cuidando mucho la recuperación.
El ugandés también da mucha importancia a la constancia y a seguir el plan al detalle, bajando poco a poco la carga de trabajo cuando la carrera está cerca.
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Un día típico de tirada larga
Este es un ejemplo de un día normal de entrenamiento con una tirada larga de entre 30 y 40 kilómetros. Kiplimo suele entrenar en Kapchorwa, Uganda, en las laderas del monte Elgon, donde la altura y el clima más fresco ayudan a preparar mejor el cuerpo.
- 4:00am: despertarse temprano y tomar un desayuno ligero
- 5:40am: ir en coche al lugar de entrenamiento
- 6:30am: hacer el calentamiento para activar los músculos
- 7:00am: empezar la carrera
- 10:00am: desayuno más completo para recuperar energía
- 11:00am: masaje o sesión con el fisioterapeuta
- 1:00pm: comida y siesta
- 5:00pm: un bol de gachas
- 8:00pm: cena y dormir antes de las 10 de la noche
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Entrenar un maratón no es como preparar distancias cortas
“Hay una gran diferencia, porque para un maratón tienes que hacer muchas tiradas largas y correr muchos kilómetros. La preparación es más dura y más exigente”, explica Kiplimo.
Por ejemplo, antes de correr en Chicago, Kiplimo combinó tiradas largas, trabajo en carretera y sesiones de pista. En esas 12 semanas corrió cinco veces 40 kilómetros y tres veces 35 kilómetros. Incluso un entrenamiento suave podía llegar a los 20 kilómetros.
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La mentalidad de un campeón
Aunque ha conseguido muchos éxitos en pista, Kiplimo sabe que eso no garantiza ganar un maratón. Aun así, tiene claro qué necesita para seguir mejorando.
“No hay diferencia entre otros corredores y yo. Todo depende del trabajo duro”, dice.
¿Te han entrado ganas de probar tu propio reto de running? Entonces quizá sea el momento de apuntarte a la Wings for Life World Run del 10 de mayo de 2026 y ponerte a prueba.