Jacob Kiplimo, plusmarquista mundial, explica cómo entrena

se ha convertido en uno de los grandes nombres del fondo mundial. En su palmarés ya tiene cuatro títulos mundiales de Cross Country, el oro en 5.000m y 10.000m en los Commonwealth Games y el récord mundial de medio maratón.

El ugandés también ha demostrado que puede ser uno de los mejores corredores del mundo en maratón. Fue segundo en su debut y ganó el Maratón de Chicago con un gran tiempo de 2h 02m 23s. En el Maratón de Londres 2026 fue todavía más lejos y rompió el récord del mundo de Kelvin Kiptum con un tiempo de 2h 00m 28s. Fue un día histórico, porque por primera vez dos corredores bajaron oficialmente de las dos horas. Así es como se prepara Kiplimo para correr un maratón.