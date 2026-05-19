Para Laura Horváth, cada victoria es un asunto de familia

El fitness funcional puede ser un deporte solitario. Cuando empieza el cronómetro, el estadio se encoge hasta que solo quedáis tú, una pasada barra y el sabor metálico del cobre en la garganta. Bajo los focos, mientras el sudor se acumula sobre el suelo de goma y el ruido del público se convierte en un murmullo lejano, puede parecer la prueba individual definitiva de voluntad. Aquí, los atletas levantan pesas solos, sufren solos y, si tienen suerte, ganan solos.

Pero basta con ver a la atleta húngara Laura Horváth durante más de un minuto para que esa ilusión de aislamiento se desvanezca. La ganadora del World Fitness Project (WFP) 2025 y del Rogue Invitational atribuye su éxito bajo los focos no solo a su incansable ética de trabajo, sino también a una familia que se mueve, piensa y actúa como una sola unidad.

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La historia de Horváth se cuenta en un nuevo documental, Power in Every Rep: Together We Rise. Mira el tráiler aquí:

1 minutos Power in Every Rep: Together We Rise De raíces familiares a campeona del mundo: la historia del ascenso de Laura Horváth en el fitness funcional profesional.

01 Influencias familiares: crecer en una familia deportiva

Ese vínculo, tan natural como biológico, se forjó en Budapest, donde Horváth —la menor de tres hermanos, hija de dos profesores de educación física— dio sus primeros pasos en el fitness de alto rendimiento. “Nuestra infancia estaba totalmente ligada al deporte”, contó a The Red Bulletin. “Mi padre practicaba decatlón y mi madre hacía atletismo”. Los fines de semana, explica, “salíamos en bici y hacíamos piragüismo. Era parte de nuestra vida y nos unía a mis dos hermanos y a mí”. Sus padres también tenían un rocódromo, y desde sus primeros recuerdos, Horváth ya estaba allí: colgada de cuerdas, trepando paredes y observando a otros resolver complejas rutas de escalada.

La ganadora del World Fitness Project 2025 en acción © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

La figura más importante en esa formación, sin embargo, fue su hermano mayor, Kristóf. Donde él iba, ella le seguía —le gustara o no—. “Desde pequeña quería hacer todo lo que hacía él”, recuerda. “Era mi hermano mayor y yo su pequeña sombra, lo que a veces le sacaba de quicio”. Aquella sombra, con el tiempo, demostraría tener un fuerte instinto competitivo propio.

A medida que crecieron, la dinámica entre ambos evolucionó y hoy en día los hermanos Horváth rara vez se separan —y menos aún en competición, donde planifican, calientan y se motivan mutuamente antes de cada prueba—. “Laura me ha dado un propósito en la vida”, dice Kristóf en el documental que repasa el ascenso de su hermana en este deporte. “Soy el tipo de persona que se entrega más por los demás que por sí mismo”. Es una dinámica que los define desde la infancia y que Laura ha abrazado en lugar de evitar. La sombra se convirtió en una alianza.

Quotation El fitness nos hizo más unidos como hermanos Laura Horváth

Ese vínculo se hace especialmente evidente en plena competición. Cuando Horváth terminó novena en la general en Indianápolis durante el World Fitness Project 2025, fue Kristóf quien la ayudó a levantarse más rápido. “Tenemos una regla: no dejar que los momentos altos se nos suban demasiado ni quedarnos atrapados en los bajos”, explica. Es una filosofía que Laura ha interiorizado por completo —y que, probablemente, se forjó mucho antes de que ambos imaginaran una victoria en Copenhague—. “Teníamos los mismos objetivos”, dice sobre su infancia junto a su hermano. “El fitness nos hizo más unidos como hermanos”. Más de veinte años después, poco ha cambiado.

02 Sumar fuerzas: abrir un gimnasio en Budapest con su hermano

Mostrando su destreza en las Finales del World Fitness Project © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

Quizá por eso, cuando por fin decidieron hacer algo con todo aquello —la obsesión compartida, los años de experiencia acumulada, el deseo de aportar algo— lo hicieron juntos. En Budapest, su ciudad, la creación del gimnasio de fitness funcional Kaduzs llevaba una década gestándose. “Siempre soñamos con tener nuestro propio espacio comunitario”, cuenta Horváth. “Pero la vida se interponía”. Cuando estaban a punto de rendirse, encontraron un almacén vacío. “Ahí lo vimos claro. Decidimos hacerlo”.

El espacio refleja la forma en que Kristóf y Laura entienden el fitness —es decir, de manera distinta a la mayoría—. “Él programa más pensando en la longevidad y el bienestar que en el rendimiento puro”, explica Horváth. “No todo el mundo necesita hacer dominadas o caminar haciendo el pino. Para la mayoría, es mejor centrarse en dominadas estrictas, flexiones, sentadillas y peso muerto: movimientos que facilitan la vida diaria”. Para una doble subcampeona del mundo y vigente campeona, es una visión sorprendentemente poco ostentosa. Aunque Kaduzs nunca se concibió para impresionar. “No queríamos destacar”, dice. “Solo queríamos un lugar en el que nos gustara estar”.

Quotation Tenemos una regla: no dejar que los momentos altos se nos suban demasiado ni quedarnos atrapados en los bajos Kristóf Horváth

03 Un espacio para las mujeres en el deporte

Esa filosofía también se refleja en el tipo de comunidad que han creado. De joven, Horváth fue la primera mujer en apuntarse a su gimnasio local de halterofilia. Su hermano le había advertido que no había vestuarios femeninos, así que no podía ir. Ella fue igualmente. “Fui persistente”, dice, restándole importancia. Hoy, en Kaduzs, calcula que entre el 70 y el 80 % de los miembros son mujeres. “El mensaje ha cambiado mucho”, explica. “Antes todo giraba en torno a ser delgada y pequeña. Ahora, más mujeres quieren ser fuertes, alimentar bien su cuerpo y abrazar la fuerza”.

Aunque la barra sea individual, todo lo demás se comparte © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

Quotation Las mujeres quieren ser fuertes, alimentar su cuerpo y abrazar la fuerza Laura Horváth

El gimnasio que ella y Kristóf construyeron a partir de un almacén vacío en Budapest es, en esencia, una extensión de todo lo que su familia les dio: un lugar para moverse, superarse y sentirse parte de algo. “Incluso yo lo siento cuando entro en un gimnasio nuevo”, admite. “Es normal. Solo hay que dar el primer paso. En Kaduzs somos muy acogedores y, después de unas cuantas sesiones, te sentirás como en casa”. Para Horváth, la barra puede ser un desafío individual. Pero todo lo que la rodea —la familia, el gimnasio, la comunidad que están construyendo en Budapest— es cualquier cosa menos solitario. “Lo único que tienes que hacer es venir”, dice. “Nosotros nos adaptamos a ti”.

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