Worlds 2026: seis equipos capaces de cambiar los pronósticos

Estados Unidos acoge una nueva edición del Campeonato Mundial de League of Legends , con diecinueve equipos dispuestos a luchar por la Copa del Invocador. La competición comienza en el Riot Games Arena de Los Ángeles, California, con la fase de entrada, antes de trasladarse a Allen, Texas, para el evento principal. La final se disputará en Brooklyn, Nueva York. El recorrido reúne a representantes de distintas regiones en un torneo donde una mala serie puede acabar con las aspiraciones de cualquier favorito.

Algunos equipos debutan en el Mundial; otros conocen de sobra lo que significa competir bajo esta presión. T1 quiere prolongar su dominio, G2 Esports busca saldar una cuenta pendiente y varios aspirantes llegan después de una temporada que les ha permitido ganarse un sitio entre los mejores. La experiencia cuenta, pero no garantiza nada cuando empieza la competición.

Worlds 2026 arranca el 15 de octubre con la fase de entrada. Estos son seis equipos que pueden dar mucho que hablar durante el torneo.

01 T1

¿Conseguirá T1 la Copa del Invocador por séptima vez? © Colin Young-Wolff/Riot Games

T1 vuelve a Worlds con la intención de ampliar una racha que ya forma parte de la historia de League of Legends. El equipo surcoreano llega como tercer cabeza de serie de la LCK tras una temporada complicada, pero su posición de partida no cuenta toda la historia. Con Lee "Faker" Sang-hyeok al frente, sigue siendo un rival al que nadie puede permitirse subestimar.

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En 2025, T1 también tuvo que empezar desde la fase de entrada y acabó levantando el trofeo después de superar todas las rondas. La final contra KT Rolster se resolvió en cinco partidas, con ambos equipos alternándose las victorias hasta que T1 cerró la serie. Ahora persigue un objetivo aún mayor: ganar su cuarto Mundial consecutivo y alcanzar los siete títulos. Pocos equipos tienen tanta experiencia en partidos decisivos, y esa capacidad para responder en los momentos de máxima presión vuelve a situarlo entre los nombres que hay que seguir.

02 G2 Esports

G2 Esports irá a por el primer puesto © Christina Oh/Riot Games

G2 Esports llega a Worlds como primer representante europeo después de imponerse en las finales de la LEC celebradas en el Palais Nikaïa de Niza. La victoria por 3-0 frente a Movistar KOI confirmó su dominio regional y elevó a veinte su récord de títulos de la competición. Con Luka "Perkz" Perković ahora en el cuerpo técnico, el equipo vuelve a confiar en Rasmus "Caps" Winther y en una plantilla que quiere trasladar sus resultados europeos al escenario mundial.

El triunfo por 3-1 ante T1 en el MSI demuestra que G2 puede plantar cara a rivales de primer nivel. Sin embargo, el recuerdo que sigue marcando sus aspiraciones es el de 2019, cuando alcanzó la final de Worlds y terminó en segunda posición. Desde entonces, conquistar la Copa del Invocador continúa siendo la gran asignatura pendiente de la organización. Esta edición ofrece otra oportunidad, aunque para aprovecharla tendrá que mantener su nivel frente a equipos que no conceden margen de error.

03 Anyone's Legend

Anyone's Legend llega al Mundial después de dar un golpe sobre la mesa en la final de la LPL. Su temporada ha tenido altibajos, pero el equipo chino respondió cuando más lo necesitaba y derrotó a Bilibili Gaming, vigente campeón de la competición, pese a haber perdido sus seis enfrentamientos anteriores. El triunfo le aseguró la primera plaza de China para Worlds y confirmó que puede sobreponerse a los precedentes cuando se juega algo importante.

Será la segunda participación de Anyone's Legend en el Mundial, aunque algunos de sus jugadores ya saben lo que es llegar lejos en esta competición. El tirador Wang "Hope" Jie alcanzó las semifinales en 2022 con JD Gaming, mientras que Chen "Breathe" Chen afronta su tercera aparición. Su llegada ha contribuido a revitalizar al equipo, que ahora aspira a superar su anterior resultado y devolver a China un título mundial que la región no conquista desde 2021. La experiencia de sus jugadores puede ser decisiva cuando empiecen los cruces más exigentes.

04 Top Esports

JackeyLove, de Top Esports, espera quedar entre los primeros © Christina Oh/Riot Games

Top Esports fue el equipo chino que llegó más lejos en Worlds 2025 y regresa este año como tercer cabeza de serie de la LPL. La victoria contra Invictus Gaming en las finales regionales le dio el billete para el Mundial después de una temporada irregular. El objetivo ahora es recuperar la continuidad necesaria para competir con los principales aspirantes al título.

El año pasado, Top Esports cayó en semifinales ante T1, que acabaría proclamándose campeón, y terminó en tercera o cuarta posición. Yu "JackeyLove" Wen-Bo será de nuevo uno de sus referentes. El tirador ya conoce la sensación de ganar Worlds: en 2018 levantó la Copa del Invocador con Invictus Gaming. Recuperar aquel nivel sería un impulso importante para un equipo que necesita convertir su experiencia en resultados y demostrar que puede volver a disputar las últimas rondas del torneo.

05 LYON

¿Hasta dónde puede llegar el LYON en casa? © Colin Young-Wolff/Riot Games

LYON se ha ganado un sitio entre los equipos norteamericanos que conviene vigilar. La organización mexicana ha firmado una temporada con varios resultados destacados en una LCS que recuperó su formato tras la desaparición de la LTA. Su plantilla internacional y un estilo de juego agresivo le han permitido competir por los títulos regionales y ganarse una plaza en Worlds.

El equipo abrió el año ganando el LCS Lock-In 2026 frente a Cloud9 por 3-1 y después representó a Norteamérica en First Stand. Más tarde conquistó los playoffs de primavera, venció a G2 Esports en el MSI y terminó segundo en los playoffs de verano, resultado con el que aseguró su presencia en el Mundial. Kacper "Inspired" Słoma aporta experiencia en la jungla, Kim "Berserker" Min-cheol ocupa la calle inferior y el australiano Jonah "Isles" Rosario completa la pareja como apoyo. El reto será trasladar esos resultados al escenario mundial y comprobar hasta dónde puede llegar un equipo que ha ido ganando peso durante la temporada.

06 Karmine Corp

¿Podrá Karmine Corp dar la sorpresa en el Mundial de este año? © Liu Yicun/Riot Games

Karmine Corp tendrá que abrirse paso desde la fase de entrada, pero llega con motivos para aspirar a superar esa primera barrera. El equipo francés terminó segundo en la Esports World Cup disputada en casa, donde Dplus KIA le arrebató el título en la final. Aunque se quedó sin el trofeo, aquella actuación confirmó que puede competir contra organizaciones con experiencia internacional.

En la LEC, Karmine Corp terminó la fase regular de verano en primera posición sin perder una sola partida, antes de cerrar los playoffs en tercer lugar. La diferencia entre ambos resultados muestra tanto su potencial como el trabajo que aún tiene por delante. En Worlds no bastará con dominar a sus rivales europeos: tendrá que mantener ese nivel frente a equipos con estilos distintos y mucha experiencia en este tipo de torneos. Si consigue superar la fase de entrada, puede convertirse en uno de los rivales que nadie querrá encontrar en las siguientes rondas.

Sobre el autor ¿Quién es Jon Partridge? Jon lleva más de una década cubriendo casi todos los aspectos de los videojuegos y los deportes electrónicos para RedBull.com, y ha colaborado con marcas como Riot Games y Bandai Namco en la creación de contenidos relacionados con el sector.