Los mejores juegos de estrategia para consolas

Si hay un género de juegos que hace que los jugadores de consola miren con envidia a sus homólogos de PC, probablemente sean los juegos de estrategia. Anno 1800 o Total War: Three Kingdoms: algo tan complejo sólo puede funcionar con ratón y teclado, ¿verdad? Pues no. Aquí están los diez mejores juegos de estrategia modernos para consolas que también son muy divertidos de jugar con un gamepad.

Age of Wonders: Planetfall, que salió a la venta a principios de agosto de 2019, es uno de los pesos pesados absolutos del género de estrategia 4X. Este subgénero se refiere a los juegos de estrategia global en los que controlas no solo unidades o tropas individuales, sino países o civilizaciones enteras.

Maravillosamente variado, siempre desafiante e increíblemente motivador. Las batallas tácticas por turnos, en particular, permiten estrategias de múltiples niveles que harán que muchos colegas del género se mueran de envidia. En los primeros minutos del juego, puede que te sientas abrumado por los enrevesados menús y tutoriales, pero si te quedas con él y perseveras, Age of Wonders: Planetfall te recompensará con un juego de estrategia soberbio.

Este enfoque probablemente no sea del gusto de todos, pero ofrece un abanico de posibilidades tan amplio que, incluso después de 30 horas de juego o de una segunda partida, no lo habrás visto todo. Después de todo, puedes mejorar a tus alumnos en varias fases y asignarles nuevas clases, incluyendo habilidades, armas y ataques.

Mutant Year Zero: Road to Eden

El juego de estrategia Mutant Year Zero: Road to Eden, lanzado a finales de 2018, combina sus batallas tácticas con elementos de rol, pero a diferencia de Fire Emblem, aquí la táctica es la protagonista. Aparte de las batallas todoterreno de éxito, la aventura también impresiona con una atmósfera increíblemente densa y una emocionante historia que trata sobre el fin de la humanidad.

