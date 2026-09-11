MADRING desde dentro: así se vive el GP de F1 de Madrid

Madrid vuelve a temblar. 45 años después, la Fórmula 1 regresa a la capital y lo hace con un circuito que nace dispuesto a romper moldes . MADRING estrena escenario con 22 curvas, zonas de alta velocidad y una protagonista que ya apunta a convertirse en uno de los grandes iconos del campeonato, La Monumental, una curva de casi 550 metros y un 24% de peralte.

Pero lo realmente potente está en lo que todavía nadie conoce. Aquí no existen secretos guardados de otras carreras, ni una vuelta perfecta que copiar, ni un reglaje ganador al que agarrarse. Todos parten prácticamente desde cero. Los equipos tendrán que descubrir dónde se gana y dónde se pierde, los pilotos tendrán que encontrar el límite sobre la marcha y Madrid podrá asistir en directo al nacimiento de una nueva batalla de la Fórmula 1. MADRING no devuelve la F1 a Madrid. La obliga a empezar de nuevo.

01 Fernando Torres, invitado de honor en el box

02 ASMR Pit Stop

03 El Atlético de Madrid da la bienvenida a los pilotos de F1

04 Los pilotos de Oracle Red Bull Racing llegan a MADRING

05 Lo nunca visto: un F1 sobre raíles

Red Bull Racing metió su RB8 a circular por las vídas del Metro de Madrid escasos días antes del GP.

06 Burladero: Aquí también pasan cosas

La acción no terminará cuando los Fórmula 1 entren en boxes. Red Bull tendrá su propio punto de encuentro en MADRING con el Burladero , una grada inspirada en la experiencia de Jerez que llevará el espectáculo más allá del asfalto.

Allí habrá un side-act de Red Bull Dance Your Style y exhibiciones de Danny León , Courage Adams y Vicky Gómez , con una Mini Rampa integrada dentro del propio Burladero. Una combinación de música, baile y acción sobre ruedas que promete convertir esta zona en uno de los puntos calientes del fin de semana.

07 MADRING, la nueva locura de la F1 que llega a Madrid

Madrid se prepara para su gran estreno. Del 11 al 13 de septiembre, la Fórmula 1 volverá a la capital española 45 años después del último Gran Premio en el Jarama y lo hará con MADRING, un trazado completamente nuevo que mezcla zonas rápidas, fuertes frenadas y sectores técnicos.

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Y ahí está buena parte de su atractivo. No existe una carrera anterior que estudiar, ni un reglaje ganador que copiar, ni datos reales de degradación que permitan anticipar cómo responderán los neumáticos. Los equipos tendrán que aprender sobre la marcha y, en un circuito nuevo , encontrar antes que los demás la ventana perfecta de funcionamiento puede valer oro.

Un circuito para atacar

MADRING tiene 5,416 kilómetros y 22 curvas, con una recta de más de 800 metros que llevará a los monoplazas a velocidades superiores a 300 km/h antes de algunas de las frenadas más importantes del trazado. La combinación de velocidad y zonas técnicas debería ofrecer diferentes oportunidades para atacar, pero también obligará a cuidar los neumáticos y evitar errores.

La estrategia puede convertirse así en uno de los ingredientes del Gran Premio . Con poca experiencia previa y un circuito que todavía está por descubrir, decidir cuándo apretar, cuándo conservar y cuál es el momento adecuado para entrar en boxes puede resultar tan importante como encontrar una décima en clasificación.

La Monumental, el gran espectáculo

Y después está La Monumental. La sección que ya se ha convertido en la tarjeta de presentación de MADRING tiene unos 550 metros y alcanza una inclinación máxima del 24% . Los pilotos tendrán que encontrar la confianza necesaria para mantener la velocidad en una zona que no tiene equivalente directo en el calendario.

Será uno de los puntos que más miradas concentre durante el fin de semana. También una de las grandes preguntas de la carrera: ¿quién será capaz de encontrar antes el límite?

Red Bull quiere descifrarlo primero

En MADRING tampoco faltarán los incondicionales de Verstappen © Mark Thompson/Getty Images

Red Bull Racing llega a Madrid cuarto en el Mundial de Constructores con 186 puntos . Max Verstappen es sexto en el campeonato con 112, mientras que Isack Hadjar ocupa la octava posición con 68.

Para ambos, MADRING supondrá empezar de cero en un circuito que puede alterar las jerarquías habituales. Si Red Bull consigue interpretar rápido el trazado y encontrar una buena puesta a punto desde los primeros entrenamientos, tendrá una oportunidad para plantar cara a sus rivales en un escenario completamente nuevo.

El segundo equipo de la familia Red Bull llega a Madrid quinto en el Mundial de Constructores, con 66 puntos. Liam Lawson suma 49 y Arvid Lindblad, 23 , en una pareja que combina experiencia y juventud.

Para Racing Bulls , un circuito nuevo puede ser una oportunidad especialmente atractiva. Lawson ya ha demostrado su velocidad y consistencia esta temporada, mientras que Lindblad afronta su primera campaña en F1 y sigue acumulando experiencia. En Madrid, ambos tendrán un terreno completamente nuevo sobre el que demostrar cuánto pueden sacar del VCARB 03.

Tres días para hacer historia

Red Bull Racing volverá a estar en todas las quinielas © Mark Thompson/Getty Images

La acción comenzará el viernes 11 de septiembre con F3 y F2 antes de que los Fórmula 1 salten a pista a las 13:30. El sábado llegará la clasificación a las 16:00 y el domingo, a las 15:00, se apagarán los semáforos para afrontar la primera carrera de la historia de MADRING .

El programa se completará con Fan Zones, música, gastronomía, simuladores y actividades durante todo el fin de semana . Además, el circuito está a unos 20 minutos del centro y a cinco del aeropuerto, con acceso mediante Metro, Cercanías, autobús y otros servicios de transporte público.

Pero todo eso será el aperitivo. Lo importante estará en la pista. Nadie sabe todavía quién dominará La Monumental , qué equipo encontrará primero el reglaje perfecto o dónde aparecerá la primera gran batalla.

Madrid estrena circuito. Red Bull y Racing Bulls llegan con ganas de descifrarlo . Y el primer ganador de MADRING tendrá algo que nadie podrá quitarle: haber sido el primero.

Si todavía estás pensando en vivir el estreno de MADRING en directo, en la web oficial del Gran Premio puedes consultar y comparar las distintas opciones de entradas, gradas y experiencias disponibles, además de toda la información necesaria para organizar el fin de semana. Consulta las entradas y toda la información oficial de MADRING .

08 El programa del fin de semana

Viernes 11 de septiembre

09:55 — F3, entrenamientos

11:05 — F2, entrenamientos

13:30 — F1, Libres 1

15:00 — F2, clasificación

17:00 — F1, Libres 2

18:25 — F3, clasificación

Sábado 12 de septiembre

11:05 — F3, Sprint

12:30 — F1, Libres 3

14:15 — F2, Sprint

16:00 — F1, clasificación

Domingo 13 de septiembre

09:45 — F3, carrera

11:25 — F2, carrera

13:00 — F1, desfile de pilotos

15:00 — F1, Gran Premio de Madrid